«Σήμερα, 5 Οκτωβρίου, πρέπει να πούμε χρόνια πολλά γιατί είναι η μέρα που γιορτάζει την παραγραφή των αδικημάτων του ο κ. Βορίδης», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον REAL FM.

«Σήμερα φτάσαμε στην αποσβεστική προθεσμία, εντός της οποίας παραγράφεται το αδίκημα του κ. Βορίδη που προκύπτει από την υπογραφή του στην αύξηση των στρεμμάτων κατά 1 εκατομμύριο το 2019.

Η κυβέρνηση κατάφερε να σπαταλήσει τον χρόνο, να αρνηθεί την προανακριτική επιτροπή για μια από τις πράξεις του κ. Βορίδη, που κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ποινική διάσταση και ενδεχομένως θα οδηγούσε σε απόδοση ποινικών ευθυνών.

Δυστυχώς για την αλήθεια, ευτυχώς για τη Νέα Δημοκρατία σήμερα γιορτάζουμε την παραγραφή αδικημάτων που τελικά δεν θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη, επειδή όπως είπε η κυρία Κοβέσι η κυβέρνηση χρησιμοποίησε το άρθρο 86 ακριβώς για να μη φτάσουν πολιτικά πρόσωπα στη δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

Για τον Μπουνάκη

Αναφερόμενος στην εργαλειοποίηση – όπως είπε – εκ μέρους της κυβέρνησης προς χάριν αντιπερισπασμού του ονόματος του επιχειρηματία Νίκου Μπουνάκη, για να στρέψει τα φώτα μακριά από την πλημμυρίδα των επιβαρυντικών αποκαλύψεων ως προς το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε:

«Η απάντηση που έδωσε ο κ. Μπουνάκης είναι καθαρή: Ότι πρόκειται για 1 δήλωση στις 1.500 άρα δεν έχει σχέση με τη φάμπρικα των ΚΥΔ των “γαλάζιων” αγροτοσυνδικαλιστών. Επιπλέον αναφέρει ότι του προσκόμισαν το Ε9, το μισθωτήριο, πως ο ίδιος παραγωγός είχε κάνει σε προηγούμενο ΚΥΔ την ίδια δήλωση με τα ίδια στοιχεία την προηγούμενη χρονιά και είχε λάβει επιδότηση, και προχώρησε στην αίτηση. Ούτε βέβαια ο ίδιος έχει κάποιο όφελος από τη διαδικασία».

Καλό όμως είναι κάθε στέλεχος, και ο δήμαρχος της Αθήνας, πριν τοποθετηθεί να περιμένει να ενημερωθεί από τον τομέα του κόμματος ή από το πρόσωπο που έχει ακουστεί το όνομά του για το ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ και τι έχει συμβεί πραγματικά

Ερωτηθείς για τη χθεσινή ανάρτηση του δημάρχου Αθηναίων, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε: «όποιο στέλεχος έχει εμπλοκή στο σκάνδαλο προφανώς και πρέπει να απομονωθεί. Αν έχει όμως εμπλοκή. Αυτό το έχει πει και το έχει κάνει πρώτος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι ξεκάθαρο ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία σχέση στο ύφος και το ήθος με τη σημερινή Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αιχμές για τα σχόλια Δούκα

Καλό όμως είναι κάθε στέλεχος, και ο δήμαρχος της Αθήνας, πριν τοποθετηθεί να περιμένει να ενημερωθεί από τον τομέα του κόμματος ή από το πρόσωπο που έχει ακουστεί το όνομά του για το ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ και τι έχει συμβεί πραγματικά.

Διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος η συνεχής προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία επειδή είναι σε πανικό χρησιμοποιεί και ψέματα και λάσπη, να πιάνει τόπο. Εκτιμώ ότι πρέπει να είναι όλοι πιο προσεκτικοί και να περιμένουν με ψυχραιμία, γιατί μπορεί η πρόθεση να είναι καλή αλλά να γίνεται μια δήλωση και να χρησιμοποιείται μετά από την κυβέρνηση για να δημιουργηθούν εντυπώσεις».

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις Τσίπρα, επισήμανε: «το ότι τα κόμματα δημιουργούνται από κάτω προς τα πάνω και δεν μπορούν να είναι προϊόντα παρασκηνιακών διαβουλεύσεων και επιδιώξεων συμφερόντων, συμφωνώ. Όταν κάτι γίνεται ερήμην σου, το σταματάς. Όπως έχουμε πει είναι ένα εσωτερικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ».

«Μόνο η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ έχει φανεί ότι ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία και μόνο αυτή δημιουργεί όρους να δρομολογηθεί η πολιτική αλλαγή. Γι’ αυτό βλέπουμε και αυτή τη λυσσαλέα επίθεση με συκοφαντίες και αντιπερισπασμούς με ψέματα και λάσπη για να γλιτώσουν από τη δικαιοσύνη και όσα δήλωσε η Ευρωπαία Εισαγγελέας» κατέληξε ο Εκπρόσωπος Τύπου.