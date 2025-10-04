Προσφεύγει ο Μπουνάκης του ΠΑΣΟΚ που τον κατηγόρησε η ΝΔ για εμπλοκή στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Πολιτικές απατεωνιές» καταγγέλλει η Χαρ. Τρικούπη

Σφοδρή πολιτική κόντρα ξέσπασε μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, με το κυβερνών κόμμα να κατηγορεί το στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη, Νίκο Μπουνάκη, ως «εμπλεκόμενο», μέσω εταιρείας συμφερόντων του, στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τόσο η αξιωματική αντιπολίτευση, όσο και το αναπληρωτής τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του κόμματος απήντησαν σε σκληρούς τόνους στην Πειραιώς, κάνοντας λόγο για «πολιτικές απατεωνιές προς χάριν αντιπερισπασμού» και «συκοφαντίες».

«Σοκ προκαλεί η δημόσια ομολογία του κ. Νίκου Μπουνάκη, πρώην υποψήφιου βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και σήμερα αναπληρωτή του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στενού φίλου και συνεργάτη του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤΕΝΝΑ έπειτα από δημοσίευμα της ιστοσελίδας parapolitika.gr, ότι το δικό του ΚΥΔ είναι αυτό που δηλώνει δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα!», επισήμανε η ΝΔ.

Πρόσθεσε πως «την ώρα δηλαδή που το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την Κυβέρνηση για το δήθεν ‘σκάνδαλο’ στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημαντικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη εμπλέκεται στον απόλυτο βαθμό ως ιδιοκτήτης ΚΥΔ, δηλώνοντας δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα στη Θεσσαλία στο όνομα δικαιούχων που δεν έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο τόπο επιδιώκοντας να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις».

Η ΝΔ ζήτησε από το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ να δώσει εξηγήσεις για το «πόσα χρόνια δηλώνονται από το ΚΥΔ τα στρέμματα των εκτάσεων στη Θεσσαλία εκ μέρους αγροτών που δεν είχαν καμία σχέση με τη συγκεκριμένη περιοχή;», για τα «πόσα χρήματα έχουν λάβει συνολικά;», όπως και «γιατί ο ίδιος, ως όφειλε, δεν έπραξε κάτι για να αποτραπεί η παρανομία;».

Ακολούθως, επιτιθέμενη στην αξιωματική αντιπολίτευση, η ΝΔ διερωτήθηκε αν «το ΠΑΣΟΚ, άραγε, συμφωνεί με τις ενέργειες του αναπληρωτή γραμματέα του στον Τομέα Αγροτικής Πολιτικής;» και τόνισε πως «αναμένουμε την απολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσωπικά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Τα υπόλοιπα στην Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή από την προσεχή Τρίτη. Η αλήθεια θα πρέπει να λάμψει, όσο σκληρή και αν είναι αυτή μερικές φορές».

Ο Μπουνάκης προαναγγέλλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη και κατακεραυνώνει τη ΝΔ

Σε εκτενή ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία του Νίκου Μπουνάκη, Proactive ΑΕ-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, επισημαίνεται, πως «με έκπληξη διαβάσαμε ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας που επικαλείται δημοσιεύματα των ΜΜΕ σχετικά με δήλωση ΟΣΔΕ μιας παραγωγού που είχε κατατεθεί δια μέσου του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων της εταιρείας μας και αφορά ένα αγροτεμάχιο ενοικιασμένο στην πεδινή περιοχή γύρω από τη Λίμνη Κάρλα 330 στρέμματα περίπου».

Παράλληλα, από την εταιρεία υπογραμμίζεται πως «έχει ενορχηστρωθεί μια άθλια επιχείρηση λάσπης και συκοφαντίας σε βάρος της εταιρείας μας, αφενός για να θολώσει τα νερά και να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας από τους πραγματικούς ενόχους του σκανδάλου και αφετέρου να πλήξει τα συμφέροντα της εταιρείας και την τιμή και την υπόληψη Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μπουνάκη, για να υπηρετηθούν πολιτικές σκοπιμότητες από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας».

Τέλος, προαναγγέλλεται, τόσο από την εταιρεία όσο και από τον Νίκο Μπουνάκη προσφυγή στη Δικαιοσύνη «για να υπερασπιστούμε εαυτούς απέναντι στη δυσφήμιση και στη συκοφαντία», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ αμφισβητεί ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο – Έβαλαν τη λέξη σε εισαγωγικά, τέτοιο πολιτικό θράσος

Απαντώντας το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, εκτόξευσε πυρά κατά της ΝΔ κάνοντας λόγο για πολιτικό θράσος και επιχείρηση κάλυψης του «πραγματικού ενορχηστρωτή του σκανδάλου».

«Ποιον θέλουν να καλύψουν; Μήπως τον πραγματικό ενορχηστρωτή του σκανδάλου; Μήπως την ηγετική ομάδα του Μεγάρου Μαξίμου, που φαίνεται να είχε εμπλοκή; Μήπως τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που ενώ οι στενοί του συνεργάτες ξέρουν τα πάντα, εκείνος κάνει και πάλι …τον ανήξερο;», τόνισε το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Παράλληλα, η Χαριλάου Τρικούπη στέκεται στο γεγονός ότι η ΝΔ αποτύπωσε εντός εισαγωγικών τη λέξη σκάνδαλο, για να περιγράψει την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Είναι τέτοιο το πολιτικό θράσος τους, που στην ανακοίνωση τους αποτυπώνουν εντός εισαγωγικών τη λέξη σκάνδαλο. Αμφισβητούν δηλαδή ότι είναι σκάνδαλο, αυτό που η Ευρωπαία Εισαγγελέας αποκάλεσε ως το ακρωνύμιο της διαφθοράς, του νεποτισμού και του πελατειασμού», ανέφερε.

Όσον αφορά τον κ. Μπουνάκη, η Χαρ. Τρικούπη επισημαίνεται πως «μετά τις αναλυτικές εξηγήσεις του κ. Μπουνάκη που καταρρίπτουν την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα αποφύγουν την απολογία για το πως άνθισε το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 μέχρι σήμερα».

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η κυβέρνηση που προστάτευσε τους υπουργούς της από την έρευνα της δικαιοσύνης εργαλειοποιώντας την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία και φοβάται να καλέσει ως μάρτυρες τον κ. Μυλωνάκη και τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου διαφθοράς όπως τον ‘Φραπέ’ , τον ‘Χασάπη’, την Τομεάρχη με τη Φεράρι και λοιπούς κομματικούς φίλους του κ. Μητσοτάκη, προσπαθεί να θολώσει τα νερά.

Ποιον θέλουν να καλύψουν; Μήπως τον πραγματικό ενορχηστρωτή του σκανδάλου; Μήπως την ηγετική ομάδα του Μεγάρου Μαξίμου, που φαίνεται να είχε εμπλοκή; Μήπως τον ίδιο τον πρωθυπουργό, που ενώ οι στενοί του συνεργάτες ξέρουν τα πάντα, εκείνος κάνει και πάλι …τον ανήξερο;

Είναι τέτοιο το πολιτικό θράσος τους, που στην ανακοίνωση τους αποτυπώνουν εντός εισαγωγικών τη λέξη σκάνδαλο. Αμφισβητούν δηλαδή ότι είναι σκάνδαλο, αυτό που η Ευρωπαία Εισαγγελέας αποκάλεσε ως το ακρωνύμιο της διαφθοράς, του νεποτισμού και του πελατειασμού.

Μετά τις αναλυτικές εξηγήσεις του κ. Μπουνάκη που καταρρίπτουν την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα αποφύγουν την απολογία για το πως άνθισε το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 μέχρι σήμερα.

Την Τρίτη, στην προσεχή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής, αναμένουμε η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας να καλέσει άμεσα τον βουλευτή της, τον κ. Μπουκώρο, που ασχολείται με τα θέματα της λίμνης Κάρλα. Ο κ. Μπουνάκης, εξάλλου, είναι στη διάθεση οποιουδήποτε.

Αναμένουμε επιπλέον να δώσουν όλα τα ‘αμαρτωλά’ ΑΦΜ, που σχετίζονται με τις παράνομες επιδοτήσεις.

Φανταζόμαστε ότι δεν θα αρνηθεί τίποτα από τα παραπάνω η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας στην εξεταστική επιτροπή, γιατί δεν έχουν άλλωστε και τίποτα… να κρύψουν (!). Τους ενημερώνουμε ότι παρά τους φθηνούς αντιπερισπασμούς και τη λάσπη, το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει αταλάντευτα να αποκαλύπτει όλες τις πτυχές του σκανδάλου, που προσπαθούν να ‘κουκουλώσουν’».

Δούκας: Ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή, αν προκύπτει ευθύνη στελέχους μας

Πριν την έκδοση ανακοίνωσης από την εταιρεία του Νίκου Μπουνάκη, αλλά και του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Κέντρου του κόμματος, Χάρης Δούκας, προέβη σε δήλωση όπου τόνιζε πως «κάθαρση στην πράξη. Για το ΠΑΣΟΚ, τα θέματα διαφάνειας και νομιμότητας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα. Και η απάντηση στα δημοσιεύματα πρέπει να είναι καθαρή και τεκμηριωμένη».

Προσέθετε, επίσης, ότι «αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή. Να μην επιτρέψουμε κανέναν συμψηφισμό με τους εμπνευστές και καθοδηγητές του σκανδάλου. Αυτούς της ΝΔ».