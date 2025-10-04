Τσουκαλάς: Η ΝΔ κάνει πως δεν άκουσε τη δήλωση Κοβέσι – Τη λένε διεφθαρμένη και η κυβέρνηση πανηγυρίζει

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την παρουσία της Ευρωπαίας εισαγγελέα στην Ελλάδα και τα όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Πανηγυρίζει η κυβέρνηση -για να δείτε που έχουμε φτάσει- για τη δήλωση της κυρίας Κοβέσι: “στην Ελλάδα ανακαλύψαμε ότι ο τρόπος με τον οποίο διαπράχθηκε η εγκληματική δραστηριότητα ήταν πολύ καλά οργανωμένος με τη συμμετοχή υψηλών αξιωματούχων”. Για αυτό πανηγυρίζει; Ζητάτε βραβείο επειδή η Ευρωπαία εισαγγελέας είπε ότι στελέχη σας ήταν μέσα στην εγκληματική οργάνωση; Πανηγυρίζετε γιατί είπε ότι χρησιμοποιήσατε το άρθρο 86 για να απαλλαχθούν ο κ. Βορίδης και ο κ. Αυγενάκης;» τόνισε ο κ. Τσουκαλάς, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Ο κ. Μυλωνάκης και η κυβέρνηση υποστήριζαν ότι δεν θα έρθει στην εξεταστική επιτροπή γιατί δεν έχει κάτι να πει. Μετά τις αποκαλύψεις όμως και το επίμονο αίτημα του ΠΑΣΟΚ επί 5 μέρες να κληθεί μάρτυρας, εξαναγκάστηκε να έρθει», υπογράμμισε για τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη.

Ο κ. Τσουκαλάς απευθυνόμενος στην παριστάμενη Εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας για τα μπρος-πίσω της κυβέρνησης υπογράμμισε πως «υποστηρίξατε ως Νέα Δημοκρατία ότι θα πάμε σε εξεταστική επιτροπή και αν προκύψουν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων θα πάμε σε προανακριτική. Όταν έχουμε λοιπόν ανθρώπους που έχουν πάει ήδη στη δικαιοσύνη, είναι “γαλάζιοι” αγροτοσυνδικαλιστές, ήταν παρέα του πρωθυπουργού, έχουμε μαρτυρίες όπου κάποιοι λένε ότι “πρέπει να τους πληρώσουμε”, ναι θέλουμε να κληθούν για να μάθουμε τι σύνδεση είχαν με τον γενικό γραμματέα και τον υπουργό, για να κάνουμε αυτό που εσείς είπατε, να δούμε αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων».

«Η Νέα Δημοκρατία εφηύρε ένα δικό της αδίκημα για να απαλλάξει τον κ. Καραμανλή»

Διερωτήθηκε δηκτικά αν «ο “Φραπές” τίθεται ζήτημα αν είναι κρίσιμος μάρτυρας και έκανε λόγο για συνεχή εργαλειοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών από την κυβέρνηση.

«Υπάρχουν δομικά προβληματικές πρόνοιες του άρθρου 86 που επιτρέπουν στην πλειοψηφία να κουκουλώσει. Το είπε με σαφήνεια ο κ. Γεωργιάδης: “εφόσον έχουμε την πλειοψηφία, επιλέγουμε ποιος είναι αθώος και ποιος ένοχος”. Τι ισχυρίστηκε η Νέα Δημοκρατία στην περίπτωση των κ.κ. Βορίδη και Αυγενάκη; “Δεν μας νοιάζει, εμείς θα επιλέξουμε ποιος είναι αθώος ή ένοχος”. Το ίδιο έπραξαν και για την περίπτωση Κώστα Αχ. Καραμανλή. “Εμείς θα αποφασίσουμε το αδίκημα με το οποίο θα παραπεμφθεί”. Η δικογραφία του κ. Μπακαΐμη αναφερόταν σε διατάραξη συγκοινωνιών, αλλά η Νέα Δημοκρατία εφηύρε ένα δικό της αδίκημα για να απαλλάξει τον κ. Καραμανλή», υποστήριξε ο κ. Τσουκαλάς.

Ανέφερε, τέλος, ότι την αναθεώρηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών την έθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στη διάρκεια της συνάντησης του με τον πρωθυπουργό πέρυσι τον Δεκέμβριο.