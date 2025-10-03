newspaper
Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
03.10.2025 | 17:25
Διορία Τραμπ στη Χαμάς μέχρι την Κυριακή - «Αλλιώς θα γίνει κόλαση»
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τσουκαλάς: Θα εξαναγκάσουμε την κυβέρνηση να βγει από το κρησφύγετο της συγκάλυψης και να δώσει απαντήσεις
Πολιτική Γραμματεία 03 Οκτωβρίου 2025 | 15:59

Τσουκαλάς: Θα εξαναγκάσουμε την κυβέρνηση να βγει από το κρησφύγετο της συγκάλυψης και να δώσει απαντήσεις

«Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση και ο κόσμος δεν θέλει να ακούει σε ποσοστό τουλάχιστον 70% για Νέα Δημοκρατία και Κυριάκο Μητσοτάκη», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Υγεία του εγκεφάλου: Τα 2 κοινά ροφήματα που ξεχωρίζουν

Υγεία του εγκεφάλου: Τα 2 κοινά ροφήματα που ξεχωρίζουν

Spotlight

Σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας πως έχει «ταμπουρωθεί σε κρησφύγετο της συγκάλυψης».

Στον απόηχο της χθεσινής συζήτησης στη Βουλή για το νομοσχέδιο που αφορά στην άμυνα και το εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας, ο κ. Τσουκαλάς εκτίμησε ότι «η κυβέρνηση προσπαθεί επικοινωνιακά να αναπληρώσει τις εθνικές ήττες σε επίπεδο διπλωματίας με τη διαφήμιση των εξοπλισμών. Εμείς λέμε καθαρά ότι οι εξοπλισμοί είναι πράγματι ένας πολύ σημαντικός τομέας για να έχουμε την αποτρεπτική δύναμη και να μπορεί να διασφαλίζεται με ισχυρές ένοπλες δυνάμεις η ειρήνη.Βέβαια πάντα πρέπει να ελέγχονται οι συμβάσεις, να βλέπουμε τους όρους, αλλά από θέση αρχής , υπερψηφίζουμε τις αμυντικές δαπάνες και τους εξοπλισμούς».

Συμπλήρωσε πως «αυτό δεν σημαίνει ότι εγκρίνουμε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει μία αδυναμία να πείσει τους εταίρους μας  ότι όπως δείχνουν ιδιαίτερη μέριμνα για τα ευρωπαϊκά σύνορα σε σχέση με τη Ρωσία, οφείλουν να πράττουν αντίστοιχα  για τα ζητήματα στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη σχέση της χώρας μας με την Τουρκία. Μία χώρα που εξακολουθεί να κατέχει παράνομα ένα μέρος της Κύπρου και βάζει εμπόδια σε πολιτικές που αφορούν στην ενεργειακή ενδυνάμωση της Κύπρου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «αυτό είπε ο κ. Ανδρουλάκης χθες από το βήμα της Βουλής με σαφήνεια. Ενώ επανέλαβε την πάγια θέση μας ότι η σημερινή Τουρκία δεν έχει θέση στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας και Ασφάλειας και δεν μπορεί να  είναι αποκλειστικά και  μόνο η άρση του casus belli ο όρος για να αλλάξουμε στάση σχετικά με την συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό αμυντικό οικοσύστημα».

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του πρωθυπουργού από την Κοπεγχάγη ο εκπρόσωπος Τύπου  υπογράμμισε ότι «δεν μπορεί όμως να είναι το μόνο ζήτημα από το οποίο η χώρα θα εξαρτά τη θέση της από τη συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας. Υπάρχει σειρά άλλων ζητημάτων. Όσο η Τουρκία συνεχίζει το αφήγημα της “Γαλάζιας Πατρίδας”, όσο εμποδίζει την ενεργειακή διασύνδεση, όσο προχωρά σε σύναψη παράνομων συμφωνιών με άλλες χώρες –που αμφισβητούν ευθέως τα κυριαρχικά μας δικαιώματα– δεν υπάρχει εκ μέρους μας έγκριση για να συμμετάσχει στο αμυντικό οικοσύστημα της Ευρώπης».

Με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου της ευρωπαίας Εισαγγελέως, κ. Κοβέσι, ο κ. Τσουκαλάς «εξήρε τη δεινότητα του κυβερνητικού εκπροσώπου να «κάνει το μαύρο άσπρο» όταν ο δεύτερος σχολίασε τη στάση της αντιπολίτευσης στο ζήτημα.

Ακολούθως πρόσθεσε ότι ο Π. Μαρινάκης «χθες πανηγύριζε για δηλώσεις της κ. Κοβέσι, που όμως ήταν ιδιαίτερα δηκτικές για την κυβέρνηση. Όταν η κ. Κοβέσι λέει ότι το άρθρο 86 εμπόδισε να πάνε στη δικαιοσύνη πολιτικά πρόσωπα, εννοεί τη χρήση αυτού του άρθρου. Η κυβέρνηση – που τώρα λέει ότι θέλει να το αλλάξει – κρύφτηκε πίσω από αυτό με τη γνωστή λογική του κ. Γεωργιάδη ότι η πλειοψηφία αποφασίζει για το ποιος είναι αθώος και ποιος ένοχος. Άρα το να πανηγυρίζει για αυτή τη δήλωση και να επιχειρεί η κυβέρνηση να παρουσιαστεί ως εκείνη που εκκινεί τη διαδικασία αναθεώρησης του άρθρου 86, είναι ανέκδοτο. Μάλιστα κατάφεραν να “κακοποιήσουν” και τις πρόνοιες αυτού, αν και όντως έχει δομικά προβληματικά στοιχεία. Δεν λέει το άρθρο ότι δεν μπορούν να παραπεμφθούν πολιτικά πρόσωπα, απλά βάζει ορισμένα φίλτρα, τα οποία εκμεταλλεύτηκε η κυβέρνηση για να κατοχυρώσει ένα ιδιότυπο καθεστώς ατιμωρησίας στα στελέχη της.

Υποστήριξε ότι «η πρόταση της αναθεώρησης του άρθρου 86 ανήκει στον Νίκο Ανδρουλάκη όπως την κατέθεσε στον κ. Μητσοτάκη κατά τη συνάντησή τους τον περασμένο Δεκέμβρη και  -αν θυμάστε– ο πρωθυπουργός προσπάθησε να ανταλλάξει την αποδοχή της πρότασης εκ μέρους του με την  αποδοχή της αναθεώρησης του άρθρου 16 από το ΠΑΣΟΚ. Σε μία λογική ανατολίτικου παζαριού που καταδεικνύει την πλήρη έλλειψη σεβασμού της κυβέρνησης απέναντι στους θεσμούς . Η κ. Κοβέσι είναι ξεκάθαρο πως εννοούσε ότι υπάρχει μία α λα καρτ χρήση των θεσμών, -αυτό που υποστηρίζει και το ΠΑΣΟΚ-, από την κυβέρνηση. Στις περιπτώσεις, δε, των κ. κ. Βορίδη και Αυγενάκη είχαμε υπερχρήση των προβληματικών πτυχών του άρθρου 86».

Στη συνέχεια, ως προς τη λειτουργία της  εξεταστικής επιτροπής, σημείωσε πως «είναι σαν να έχει υπάρξει μία συλλογική αμνησία στα στελέχη της κυβέρνησης που έχουν παίξει κομβικό ρόλο στην υπόθεση. Είναι μία ακόμη προσπάθεια της κυβέρνησης να αλλοιώσει την αλήθεια. Βγαίνει ο κ. Σημανδράκος και λέει ότι τον πήρε ο γενικός γραμματέας και του είπε να πληρώσει τον “Φραπέ” και ο κ. Μαρινάκης βλέπει στην ίδια κατάθεση απόλυτη κάλυψη στην κυβέρνηση από τον κ. Σημανδράκο. Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε ένα υπερ-θράσος της συνεχούς αλλοίωσης και διαστρέβλωσης όσων βλέπουμε και ακούμε. Εμείς έχουμε πει ότι θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους και θα εξαναγκάσουμε την κυβέρνηση, όπως κάναμε ήδη με τον κ. Μυλωνάκη, να βγει από το κρησφύγετο της συγκάλυψης που έχει ταμπουρωθεί και να δώσει απαντήσεις».

Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομάδων ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι «ένα πολιτικό σχέδιο και ένα κυβερνητικό πρόγραμμα δεν μπορούν να γίνουν κτήμα της κοινωνίας μόνο με μία ομιλία του προέδρου της ΔΕΘ. Γι’ αυτό και τώρα επικοινωνούνται απ’ άκρη σε άκρη ώστε να έχει πλήρη και όχι αποσπασματική εικόνα ο κάθε πολίτης. Μόνο έτσι θα μπορέσει να κρίνει και αποφασίσει ποιον δρόμο θέλει να πάρει η χώρα. Πρόκειται για μία εξελικτική διαδικασία. Όσο εμείς μπορούμε να τοποθετούμαστε πολιτικά για την κοινωνία, την οικονομία, τους θεσμούς, τόσο και οι πολίτες θα εμπιστεύονται το ΠΑΣΟΚ και θα διαμορφώνεται μία σχέση πλειοψηφικής εμπιστοσύνης».

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε επίσης πως «όλα τα στελέχη στηρίζουν το πρόγραμμά μας, τον Πρόεδρο και όλοι μαζί προχωράμε στην αυτόνομη πορεία μας για να είμαστε πρώτη δύναμη στις επόμενες εθνικές εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ δείχνουν μία σταδιακή άνοδο του ΠΑΣΟΚ ενώ η Νέα Δημοκρατία, παρά την υπερδιαφήμιση της φορολογικής παρέμβασης ως της πιο σημαντικής στην αιωνιότητα – μόνο αυτό δεν μας είπαν, είναι σε μία πτωτική πορεία. Την πρώτη εβδομάδα έκανε μόνο μία ταλάντωση εξισορρόπησης και μετά συνέχισε η πορεία κατάρρευσης».

«Η εικόνα της κυβέρνησης είναι μη αναστρέψιμη»

Αναφερόμενος σε ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, επισήμανε πως «όταν πρώτη φορά στο ερώτημα αν προτιμούν οι πολίτες κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία ή κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ υπάρχει ισοψηφία στο 30%. Αυτό καταδεικνύει ότι οι δύο εναλλακτικές, η συνέχιση αυτής της σημερινής πολιτικής ή  μία προοδευτική κυβέρνηση με πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ είναι πλέον στα ίδια επίπεδα. Η κοινωνία πλέον  έχει καταγράψει το ΠΑΣΟΚ ως τον εναλλακτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερον, στο ζητούμενο να αξιολογήσουν το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για πρόωρες εκλογές η πλειοψηφία απαντά “ναι”. Και τρίτον, στο ερώτημα αν προτιμά ο κόσμος πολιτικής αλλαγή, το δικό μας κεντρικό σύνθημα, ή στασιμότητα το 63% ζητά την αλλαγή».

Καταληκτικά ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «αν δει κανείς τα ποιοτικά στοιχεία της κυβέρνησης σε κανένα ερώτημα δεν ξεπερνά το ποσοστό του 25% στην πρόθεση ψήφου. Τι σημαίνει αυτό; Δεν έχει πια ακροατήρια. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση και ο κόσμος δεν θέλει να ακούει σε ποσοστό τουλάχιστον 70% για Νέα Δημοκρατία και Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν, μάλιστα, πάμε στη μέτρηση που αφορά στη διαφθορά θα δούμε ότι οι μισοί ψηφοφόροι που ακόμα και σήμερα επιλέγουν τη ΝΔ τη θεωρούν υπεύθυνη για τα φαινόμενα διαφθοράς. Η εικόνα της κυβέρνησης είναι μη αναστρέψιμη. Προοδευτική απάντηση, που ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία γιατί μπορεί να οδηγήσει στην απομάκρυνσή της από την εξουσία, είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ. Εμείς προσκλητήριο απευθύνουμε στις κοινωνικές προοδευτικές δυνάμεις».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διάσπαση των 2.070 μονάδων έφερε η τριήμερη άνοδος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διάσπαση των 2.070 μονάδων έφερε η τριήμερη άνοδος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υγεία του εγκεφάλου: Τα 2 κοινά ροφήματα που ξεχωρίζουν

Υγεία του εγκεφάλου: Τα 2 κοινά ροφήματα που ξεχωρίζουν

Business
Γιώργος Περιστέρης: «Η ισχυρή ανάπτυξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχιστεί»

Γιώργος Περιστέρης: «Η ισχυρή ανάπτυξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχιστεί»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου είναι η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης
Ενεργειακά 03.10.25

Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου είναι η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης

«Η Ελλάδα, μαζί με τους εταίρους της, παραμένει αποφασισμένη να συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης», επισήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση σιωπά ενώ Έλληνες πολίτες ταπεινώνονται στις φυλακές Νεγκέβ του Ισραήλ
Global Sumud Flottilla 03.10.25

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση σιωπά ενώ Έλληνες πολίτες ταπεινώνονται στις φυλακές Νεγκέβ του Ισραήλ

Ο Αλέξης Χαρίτσης, είχε νέα επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη - «Η Νέα Αριστερά απαιτεί κυρώσεις και διακοπή στρατηγικών σχέσεων με το Ισραήλ», σημειώνεται στην ανακοίνωση

Σύνταξη
Τι λέει το Κίνημα Δημοκρατίας για το επεισόδιο Μπάρκα – Χρηστίδου στη Βουλή
Η συνέχεια 03.10.25

Τι λέει το Κίνημα Δημοκρατίας για το επεισόδιο Μπάρκα – Χρηστίδου στη Βουλή

«Αυτό δεν είναι πολιτική στάση, είναι φαλλοκρατική αθλιότητα που προσβάλλει το Κοινοβούλιο και τη Δημοκρατία», υπογραμμίζουν πηγές του κόμματος που ηγείται ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μυλωνάκης θυσιάζεται για να μένει στο απυρόβλητο ο Μητσοτάκης
Επίθεση 03.10.25

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μυλωνάκης θυσιάζεται για να μένει στο απυρόβλητο ο Μητσοτάκης

«Αυτό δεν είναι ένα εσωκομματικό θέμα της ΝΔ, δεν είναι μια πράξη αλτρουισμού όπως υπονοήθηκε, αλλά κομμάτι της μεθόδου αντιμετώπισης κρίσεων από το Μαξίμου», υπογράμμισε ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Διάβημα του ΥΠΕΞ στον ισραηλινό πρεσβευτή για βίντεο που ο Γκβιρ καθυβρίζει τα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα
Διπλωματία 03.10.25

Διάβημα του ΥΠΕΞ στον ισραηλινό πρεσβευτή για βίντεο που ο Γκβιρ καθυβρίζει τα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα

Σύμφωνα με πληροφορίες του in το ΥΠΕΞ πραγματοποιεί διάβημα στον ισραηλινό πρεσβευτή καταδικάζοντας τις ενέργειες του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ στους συμμετέχοντες του στολίσκου για τη Γάζα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τσίπρας από Σορβόννη: Η νεοφιλελεύθερη ηγεσία της ΕΕ υπονομεύει το μέλλον – Αναγκαία μια Αριστερά που δεν το βάζει στα πόδια στα δύσκολα
Πολιτική Γραμματεία 03.10.25

Τσίπρας από Σορβόννη: Η νεοφιλελεύθερη ηγεσία της ΕΕ υπονομεύει το μέλλον – Αναγκαία μια Αριστερά που δεν το βάζει στα πόδια στα δύσκολα

Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Σορβόννη. Οι λάθος ηγεσίες της Ευρώπης και οι πολλαπλές διεθνείς κρίσεις ενισχύουν την ακροδεξιά, τονίζει. Μήνυμα με αποδέκτες και στο εσωτερικό για τους Αριστερούς που το έβαλαν στα πόδια. Κατέθεσε «προοδευτικό ευρωπαϊκό όραμα» με 7 άξονες

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Μπούγας: «Το δικαστικό Σώμα θα αντισταθεί με σθένος στον λαϊκισμό και τον μηδενισμό»
Το ζητούμενο 03.10.25

«Το δικαστικό Σώμα θα αντισταθεί με σθένος στον λαϊκισμό και τον μηδενισμό» διαμηνύει ο υφυπ. Δικαιοσύνης

«Όσοι επιχειρούν να εμφανίσουν τη Δικαιοσύνη εξαρτημένη και χειραγωγούμενη από την εκτελεστική εξουσία θα συνεχίσουν τις επιθέσεις με σκοπό να ευτελίσουν τον θεσμό» λέει ο υφυπουργός, Ιωάννης Μπούγας

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ανδρουλάκης για δηλώσεις Κοβέσι: Είναι ευρωπαϊκή κανονικότητα να εμποδίζεις τη δικαιοσύνη να ερευνήσει υπουργούς;
ΠΑΣΟΚ 03.10.25

Ανδρουλάκης για δηλώσεις Κοβέσι: Είναι ευρωπαϊκή κανονικότητα να εμποδίζεις τη δικαιοσύνη να ερευνήσει υπουργούς;

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε ότι «και σε άλλες χώρες υπάρχει νόμος περί ευθύνης υπουργών, αλλά δεν εργαλειοποιείται προκειμένου κάποιοι να μην ερευνηθούν ποτέ από τη δικαιοσύνη»

Σύνταξη
Μισόλογα και δικαιολογίες Κουρδή (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Όλα καλώς καμωμένα στον οργανισμό…
Βουλή 03.10.25

Μισόλογα και δικαιολογίες Κουρδή (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Όλα καλώς καμωμένα στον οργανισμό…

Ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είδε τα πάντα καλώς καμωμένα στον Οργανισμό, προσπαθώντας να πείσει την εξεταστική επιτροπή και ενδεχομένως και τον... εαυτό του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΚΚΕ για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: «Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί γνήσιο υπερασπιστή της ‘διαφάνειας’»
Περί άρθρου 86 03.10.25

«Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί γνήσιο υπερασπιστή της 'διαφάνειας'» - ΚΚΕ για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

«Άλωστε η διαφθορά είναι συνώνυμο της ίδιας της ΕΕ, στην οποία 'λύνουν και δένουν' τα διάφορα λόμπι και τα μονοπώλια και από τους κόλπους της οποίας έχουν προκύψει πολυάριθμα σκάνδαλα» τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla – Κοινή ανακοίνωση προοδευτικής αντιπολίτευσης: Να προβεί η κυβέρνηση σε ενέργειες για την ασφαλή επιστροφή
Στόλος για τη Γάζα 03.10.25

Global Sumud Flotilla – Κοινή ανακοίνωση προοδευτικής αντιπολίτευσης: Να προβεί η κυβέρνηση σε ενέργειες για την ασφαλή επιστροφή

ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση για το Global Sumud Flotilla, καλώντας την κυβέρνηση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων

Σύνταξη
Χαρίτσης: Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε όταν Έλληνας βουλευτής αποκαλείται «τρομοκράτης»;
Global Sumud Flotilla 03.10.25

Χαρίτσης: Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε όταν Έλληνας βουλευτής αποκαλείται «τρομοκράτης»;

«Απαιτώ από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε διπλωματικό διάβημα προς το Ισραήλ», επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπρώχνει τους αγρότες στη χρεοκοπία – Να φύγουν τώρα
«Απέτυχαν» 03.10.25

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπρώχνει τους αγρότες στη χρεοκοπία – Να φύγουν τώρα

«Όταν ένας υπουργός και μια κυβέρνηση δεν μπορούν να κάνουν ούτε το απολύτως στοιχειώδες –να δώσουν στους αγρότες τα λεφτά που δικαιούνται και μάλιστα στην ώρα τους– δεν έχουν καμία νομιμοποίηση να συνεχίσουν»

Σύνταξη
ΚΚΕ για Global Sumud Flotilla: Να απελευθερωθούν οι 27 Έλληνες, η κυβέρνηση να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή
«Εδώ και τώρα» 03.10.25

ΚΚΕ για Global Sumud Flotilla: Να απελευθερωθούν οι 27 Έλληνες, η κυβέρνηση να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή

Το ΚΚΕ τονίζει πως «για μια ακόμη αφορά η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση προτάσσουν τη στρατηγική συμμαχία με το κράτος- δολοφόνο του Ισραήλ, νομιμοποιώντας τις εγκληματικές πρακτικές του»

Σύνταξη
Νέα διαφοροποίηση από τον Μαρκόπουλο: Να κληθεί στην εξεταστική ο Φραπές, η Σεμερτζίδου και ο Χασάπης
Ηχηρά 03.10.25

Νέα διαφοροποίηση από τον Μαρκόπουλο: Να κληθεί στην εξεταστική ο Φραπές, η Σεμερτζίδου και ο Χασάπης

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος διαφοροποιήθηκε εκ νέου από την κυβερνητική γραμμή, αυτή τη φορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας «οπωσδήποτε» να κληθούν στην εξεταστική επιτροπή πρόσωπα οι Φραπές, Χασάπης και Καλλιόπη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Φάμελλος: Η ΝΔ είναι μία κυβέρνηση διαφθοράς, πρέπει να φύγει το συντομότερο – Τι είπε για συνεργασίες
Πολιτική 03.10.25

Φάμελλος: Η ΝΔ είναι μία κυβέρνηση διαφθοράς, πρέπει να φύγει το συντομότερο – Τι είπε για συνεργασίες

Για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, ο Σωκράτης Φάμελλος είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ «είναι έτοιμος, όχι απλά να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε, αλλά να ξεκινήσουμε κοινή δράση για να υπάρχει ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο που θα ρίξει τον κ. Μητσοτάκη στις άλλες εκλογές»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου είναι η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης
Ενεργειακά 03.10.25

Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου είναι η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης

«Η Ελλάδα, μαζί με τους εταίρους της, παραμένει αποφασισμένη να συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης», επισήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου

Σύνταξη
Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών: Δωράκι στους ιδιοκτήτες τα νέα μέτρα – Να μπει φραγμός στις αυξήσεις ενοικίων
Στεγαστική κρίση 03.10.25

Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών: Δωράκι στους ιδιοκτήτες τα νέα μέτρα – Να μπει φραγμός στις αυξήσεις ενοικίων

Η επέκταση των φοροαπαλλαγών δεν θα κάνει τίποτα για τη στεγαστική κρίση, επιμένει ο Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών. Προτείνει να μπει ανώτατο όριο στα ενοίκια μέχρι «να ισορροπήσει η αγορά».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση σιωπά ενώ Έλληνες πολίτες ταπεινώνονται στις φυλακές Νεγκέβ του Ισραήλ
Global Sumud Flottilla 03.10.25

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση σιωπά ενώ Έλληνες πολίτες ταπεινώνονται στις φυλακές Νεγκέβ του Ισραήλ

Ο Αλέξης Χαρίτσης, είχε νέα επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη - «Η Νέα Αριστερά απαιτεί κυρώσεις και διακοπή στρατηγικών σχέσεων με το Ισραήλ», σημειώνεται στην ανακοίνωση

Σύνταξη
Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; – Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες
Απλούστευση κανόνων 03.10.25

Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; - Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες

Ένας κανόνας απομεινάρι της εποχής που διαμορφωνόταν η ΟΝΕ, η Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (EDP), έρχεται να αλλάξει και να γίνει πιο ήπια σε μια περίοδο που πολλαπλασιάζονται οι εν δυνάμει παραβάτες στην ΕΕ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βασίλης Μπισμπίκης: Επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα
19η μέρα 03.10.25

Βασίλης Μπισμπίκης: Επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα

Ο Βασίλης Μπισμπίκης επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας, επιμένοντας στο αίτημά του για εκταφή του παιδιού του προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις

Σύνταξη
Τραμπ: Έδωσε διορία μέχρι την Κυριακή στη Χαμάς για να αποδεχτεί το σχέδιό του, αλλιώς «θα γίνει κόλαση»
Νέο τελεσίγραφο 03.10.25

Διορία μέχρι την Κυριακή έδωσε στη Χαμάς ο Τραμπ για να αποδεχτεί το σχέδιό του, αλλιώς «θα γίνει κόλαση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του, έδωσε νέο τελεσίγραφο στη Χαμάς για να αποδεχθεί το σχέδιό του για τη Γάζα, στο οποίο έχει συμφωνήσει το Ισραήλ

Σύνταξη
Τι λέει το Κίνημα Δημοκρατίας για το επεισόδιο Μπάρκα – Χρηστίδου στη Βουλή
Η συνέχεια 03.10.25

Τι λέει το Κίνημα Δημοκρατίας για το επεισόδιο Μπάρκα – Χρηστίδου στη Βουλή

«Αυτό δεν είναι πολιτική στάση, είναι φαλλοκρατική αθλιότητα που προσβάλλει το Κοινοβούλιο και τη Δημοκρατία», υπογραμμίζουν πηγές του κόμματος που ηγείται ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Αυτό είναι το οπλοστάσιο που εντοπίστηκε στο Σουφλί – Σε μαφιόζικη συμμορία θα μετέφεραν τα όπλα οι 13 Τούρκοι
Έβρος 03.10.25

Αυτό είναι το οπλοστάσιο που εντοπίστηκε στο Σουφλί – Σε μαφιόζικη συμμορία θα μετέφεραν τα όπλα οι 13 Τούρκοι

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει τα όπλα κρυμμένα σε «καβάτζα» και είχαν στήσει «ενέδρα» στην περιοχή, περιμένοντας τους παραλήπτες.

Σύνταξη
Ιταλία: Απεργιακός ξεσηκωμός μετά το ισραηλινό ρεσάλτο στον Global Sumud Flotilla – «Stop στη γενοκτονία»
Φωτογραφίες και βίντεο 03.10.25

Απεργιακός ξεσηκωμός στην Ιταλία μετά το ισραηλινό ρεσάλτο στον Global Sumud Flotilla - «Stop στη γενοκτονία»

Μαζική ήταν η συμμετοχή στην απεργία στην Ιταλία - Οι μεγαλύτερες κινητοποιήσεις έγιναν σε Ρώμη και Μιλάνο, διαδηλώσεις οργανώθηκαν σε πάνω από 100 πόλεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ένα καίριο ερώτημα
Η ιστορία υπάρχει 03.10.25

Ένα καίριο ερώτημα

Τι είδους μνήμη οφείλουμε να κρατήσουμε;

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μυλωνάκης θυσιάζεται για να μένει στο απυρόβλητο ο Μητσοτάκης
Επίθεση 03.10.25

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μυλωνάκης θυσιάζεται για να μένει στο απυρόβλητο ο Μητσοτάκης

«Αυτό δεν είναι ένα εσωκομματικό θέμα της ΝΔ, δεν είναι μια πράξη αλτρουισμού όπως υπονοήθηκε, αλλά κομμάτι της μεθόδου αντιμετώπισης κρίσεων από το Μαξίμου», υπογράμμισε ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Γράφει η ιστορία η Αγγλία με την πρώτη γυναίκα αρχιεπίσκοπο στην ιστορία της
Κόσμος 03.10.25

Γράφει η ιστορία η Αγγλία με την πρώτη γυναίκα αρχιεπίσκοπο στην ιστορία της

Η επιλογή γυναίκας που θεωρείται ορόσημο για την Εκκλησία της Αγγλίας, έρχεται στην πρώτη διαδικασία επιλογής για αρχιεπίσκοπο μετά τη συνοδική απόφαση του 2014 που επέτρεψε τον διορισμό γυναικών επισκόπων.

Σύνταξη
Γάζα: Χιλιάδες παιδιά έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς – Τουλάχιστον 63 νεκροί μέσα σε 24 ώρες
Δραματική κατάσταση 03.10.25

Χιλιάδες παιδιά έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς στη Γάζα - Τουλάχιστον 63 νεκροί μέσα σε 24 ώρες

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δημοσιοποίησε νέα έκθεση για την απελπιστική κατάσταση στη Γάζα - Πόσοι έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς μετά από ισραηλινές επιθέσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Διάβημα του ΥΠΕΞ στον ισραηλινό πρεσβευτή για βίντεο που ο Γκβιρ καθυβρίζει τα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα
Διπλωματία 03.10.25

Διάβημα του ΥΠΕΞ στον ισραηλινό πρεσβευτή για βίντεο που ο Γκβιρ καθυβρίζει τα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα

Σύμφωνα με πληροφορίες του in το ΥΠΕΞ πραγματοποιεί διάβημα στον ισραηλινό πρεσβευτή καταδικάζοντας τις ενέργειες του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ στους συμμετέχοντες του στολίσκου για τη Γάζα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Βρετανία: Η Αστυνομία ζητάει να ματαιωθεί φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση μετά την επίθεση στο Μάντσεστερ
Στη συναγωγή 03.10.25

Η βρετανική Αστυνομία ζητάει να ματαιωθεί φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση μετά την επίθεση στο Μάντσεστερ

Και η υπουργός Εσωτερικών στη Βρετανία κάλεσε όλους όσοι σκέφτονται να διαδηλώσουν τις επόμενες μέρες «να κάνουν ένα βήμα πίσω» μετά την επίθεση στη συναγωγή στο Μάντσεστερ

Σύνταξη
Μακροζωία: Το νέο σύμβολο κοινωνικού status, οι βιοχάκερ και οι δισεκατομμυριούχοι πειραματόζωα
Μαθουσάλας & Κροίσος 03.10.25

Μακροζωία: Το νέο σύμβολο κοινωνικού status, οι βιοχάκερ και οι δισεκατομμυριούχοι πειραματόζωα

Κάποτε θεωρούταν ως ισορροπία μεταξύ γενετικής κληρονομικότητας και τρόπου ζωής, ενώ σήμερα θεωρείται ως αγώνας για προνόμια που επιτρέπουν την έγκαιρη διάγνωση, την αναστολή της εξέλιξης της νόσου και την αναστροφή των βλαβών. Και όλα αυτά έχουν υψηλό κόστος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θεοδωρικάκος – Μπρατάκος: Το νέο παραγωγικό πρότυπο και η θεσμική σταθερότητα στο επίκεντρο της συνάντησης
Τι άλλο συζητήθηκε 03.10.25

Το νέο παραγωγικό πρότυπο και η θεσμική σταθερότητα στο επίκεντρο της συνάντησης Θεοδωρικάκου - Μπρατάκου

Κεντρικό θέμα η εφαρμογή του νέου παραγωγικού προτύπου που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας και θα στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο