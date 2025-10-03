Τσουκαλάς: Θα εξαναγκάσουμε την κυβέρνηση να βγει από το κρησφύγετο της συγκάλυψης και να δώσει απαντήσεις

Σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας πως έχει «ταμπουρωθεί σε κρησφύγετο της συγκάλυψης».

Στον απόηχο της χθεσινής συζήτησης στη Βουλή για το νομοσχέδιο που αφορά στην άμυνα και το εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας, ο κ. Τσουκαλάς εκτίμησε ότι «η κυβέρνηση προσπαθεί επικοινωνιακά να αναπληρώσει τις εθνικές ήττες σε επίπεδο διπλωματίας με τη διαφήμιση των εξοπλισμών. Εμείς λέμε καθαρά ότι οι εξοπλισμοί είναι πράγματι ένας πολύ σημαντικός τομέας για να έχουμε την αποτρεπτική δύναμη και να μπορεί να διασφαλίζεται με ισχυρές ένοπλες δυνάμεις η ειρήνη.Βέβαια πάντα πρέπει να ελέγχονται οι συμβάσεις, να βλέπουμε τους όρους, αλλά από θέση αρχής , υπερψηφίζουμε τις αμυντικές δαπάνες και τους εξοπλισμούς».

Συμπλήρωσε πως «αυτό δεν σημαίνει ότι εγκρίνουμε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει μία αδυναμία να πείσει τους εταίρους μας ότι όπως δείχνουν ιδιαίτερη μέριμνα για τα ευρωπαϊκά σύνορα σε σχέση με τη Ρωσία, οφείλουν να πράττουν αντίστοιχα για τα ζητήματα στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη σχέση της χώρας μας με την Τουρκία. Μία χώρα που εξακολουθεί να κατέχει παράνομα ένα μέρος της Κύπρου και βάζει εμπόδια σε πολιτικές που αφορούν στην ενεργειακή ενδυνάμωση της Κύπρου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «αυτό είπε ο κ. Ανδρουλάκης χθες από το βήμα της Βουλής με σαφήνεια. Ενώ επανέλαβε την πάγια θέση μας ότι η σημερινή Τουρκία δεν έχει θέση στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας και Ασφάλειας και δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά και μόνο η άρση του casus belli ο όρος για να αλλάξουμε στάση σχετικά με την συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό αμυντικό οικοσύστημα».

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του πρωθυπουργού από την Κοπεγχάγη ο εκπρόσωπος Τύπου υπογράμμισε ότι «δεν μπορεί όμως να είναι το μόνο ζήτημα από το οποίο η χώρα θα εξαρτά τη θέση της από τη συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας. Υπάρχει σειρά άλλων ζητημάτων. Όσο η Τουρκία συνεχίζει το αφήγημα της “Γαλάζιας Πατρίδας”, όσο εμποδίζει την ενεργειακή διασύνδεση, όσο προχωρά σε σύναψη παράνομων συμφωνιών με άλλες χώρες –που αμφισβητούν ευθέως τα κυριαρχικά μας δικαιώματα– δεν υπάρχει εκ μέρους μας έγκριση για να συμμετάσχει στο αμυντικό οικοσύστημα της Ευρώπης».

Με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου της ευρωπαίας Εισαγγελέως, κ. Κοβέσι, ο κ. Τσουκαλάς «εξήρε τη δεινότητα του κυβερνητικού εκπροσώπου να «κάνει το μαύρο άσπρο» όταν ο δεύτερος σχολίασε τη στάση της αντιπολίτευσης στο ζήτημα.

Ακολούθως πρόσθεσε ότι ο Π. Μαρινάκης «χθες πανηγύριζε για δηλώσεις της κ. Κοβέσι, που όμως ήταν ιδιαίτερα δηκτικές για την κυβέρνηση. Όταν η κ. Κοβέσι λέει ότι το άρθρο 86 εμπόδισε να πάνε στη δικαιοσύνη πολιτικά πρόσωπα, εννοεί τη χρήση αυτού του άρθρου. Η κυβέρνηση – που τώρα λέει ότι θέλει να το αλλάξει – κρύφτηκε πίσω από αυτό με τη γνωστή λογική του κ. Γεωργιάδη ότι η πλειοψηφία αποφασίζει για το ποιος είναι αθώος και ποιος ένοχος. Άρα το να πανηγυρίζει για αυτή τη δήλωση και να επιχειρεί η κυβέρνηση να παρουσιαστεί ως εκείνη που εκκινεί τη διαδικασία αναθεώρησης του άρθρου 86, είναι ανέκδοτο. Μάλιστα κατάφεραν να “κακοποιήσουν” και τις πρόνοιες αυτού, αν και όντως έχει δομικά προβληματικά στοιχεία. Δεν λέει το άρθρο ότι δεν μπορούν να παραπεμφθούν πολιτικά πρόσωπα, απλά βάζει ορισμένα φίλτρα, τα οποία εκμεταλλεύτηκε η κυβέρνηση για να κατοχυρώσει ένα ιδιότυπο καθεστώς ατιμωρησίας στα στελέχη της.

Υποστήριξε ότι «η πρόταση της αναθεώρησης του άρθρου 86 ανήκει στον Νίκο Ανδρουλάκη όπως την κατέθεσε στον κ. Μητσοτάκη κατά τη συνάντησή τους τον περασμένο Δεκέμβρη και -αν θυμάστε– ο πρωθυπουργός προσπάθησε να ανταλλάξει την αποδοχή της πρότασης εκ μέρους του με την αποδοχή της αναθεώρησης του άρθρου 16 από το ΠΑΣΟΚ. Σε μία λογική ανατολίτικου παζαριού που καταδεικνύει την πλήρη έλλειψη σεβασμού της κυβέρνησης απέναντι στους θεσμούς . Η κ. Κοβέσι είναι ξεκάθαρο πως εννοούσε ότι υπάρχει μία α λα καρτ χρήση των θεσμών, -αυτό που υποστηρίζει και το ΠΑΣΟΚ-, από την κυβέρνηση. Στις περιπτώσεις, δε, των κ. κ. Βορίδη και Αυγενάκη είχαμε υπερχρήση των προβληματικών πτυχών του άρθρου 86».

Στη συνέχεια, ως προς τη λειτουργία της εξεταστικής επιτροπής, σημείωσε πως «είναι σαν να έχει υπάρξει μία συλλογική αμνησία στα στελέχη της κυβέρνησης που έχουν παίξει κομβικό ρόλο στην υπόθεση. Είναι μία ακόμη προσπάθεια της κυβέρνησης να αλλοιώσει την αλήθεια. Βγαίνει ο κ. Σημανδράκος και λέει ότι τον πήρε ο γενικός γραμματέας και του είπε να πληρώσει τον “Φραπέ” και ο κ. Μαρινάκης βλέπει στην ίδια κατάθεση απόλυτη κάλυψη στην κυβέρνηση από τον κ. Σημανδράκο. Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε ένα υπερ-θράσος της συνεχούς αλλοίωσης και διαστρέβλωσης όσων βλέπουμε και ακούμε. Εμείς έχουμε πει ότι θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους και θα εξαναγκάσουμε την κυβέρνηση, όπως κάναμε ήδη με τον κ. Μυλωνάκη, να βγει από το κρησφύγετο της συγκάλυψης που έχει ταμπουρωθεί και να δώσει απαντήσεις».

Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομάδων ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι «ένα πολιτικό σχέδιο και ένα κυβερνητικό πρόγραμμα δεν μπορούν να γίνουν κτήμα της κοινωνίας μόνο με μία ομιλία του προέδρου της ΔΕΘ. Γι’ αυτό και τώρα επικοινωνούνται απ’ άκρη σε άκρη ώστε να έχει πλήρη και όχι αποσπασματική εικόνα ο κάθε πολίτης. Μόνο έτσι θα μπορέσει να κρίνει και αποφασίσει ποιον δρόμο θέλει να πάρει η χώρα. Πρόκειται για μία εξελικτική διαδικασία. Όσο εμείς μπορούμε να τοποθετούμαστε πολιτικά για την κοινωνία, την οικονομία, τους θεσμούς, τόσο και οι πολίτες θα εμπιστεύονται το ΠΑΣΟΚ και θα διαμορφώνεται μία σχέση πλειοψηφικής εμπιστοσύνης».

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε επίσης πως «όλα τα στελέχη στηρίζουν το πρόγραμμά μας, τον Πρόεδρο και όλοι μαζί προχωράμε στην αυτόνομη πορεία μας για να είμαστε πρώτη δύναμη στις επόμενες εθνικές εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ δείχνουν μία σταδιακή άνοδο του ΠΑΣΟΚ ενώ η Νέα Δημοκρατία, παρά την υπερδιαφήμιση της φορολογικής παρέμβασης ως της πιο σημαντικής στην αιωνιότητα – μόνο αυτό δεν μας είπαν, είναι σε μία πτωτική πορεία. Την πρώτη εβδομάδα έκανε μόνο μία ταλάντωση εξισορρόπησης και μετά συνέχισε η πορεία κατάρρευσης».

«Η εικόνα της κυβέρνησης είναι μη αναστρέψιμη»

Αναφερόμενος σε ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, επισήμανε πως «όταν πρώτη φορά στο ερώτημα αν προτιμούν οι πολίτες κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία ή κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ υπάρχει ισοψηφία στο 30%. Αυτό καταδεικνύει ότι οι δύο εναλλακτικές, η συνέχιση αυτής της σημερινής πολιτικής ή μία προοδευτική κυβέρνηση με πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ είναι πλέον στα ίδια επίπεδα. Η κοινωνία πλέον έχει καταγράψει το ΠΑΣΟΚ ως τον εναλλακτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερον, στο ζητούμενο να αξιολογήσουν το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για πρόωρες εκλογές η πλειοψηφία απαντά “ναι”. Και τρίτον, στο ερώτημα αν προτιμά ο κόσμος πολιτικής αλλαγή, το δικό μας κεντρικό σύνθημα, ή στασιμότητα το 63% ζητά την αλλαγή».

Καταληκτικά ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «αν δει κανείς τα ποιοτικά στοιχεία της κυβέρνησης σε κανένα ερώτημα δεν ξεπερνά το ποσοστό του 25% στην πρόθεση ψήφου. Τι σημαίνει αυτό; Δεν έχει πια ακροατήρια. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση και ο κόσμος δεν θέλει να ακούει σε ποσοστό τουλάχιστον 70% για Νέα Δημοκρατία και Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν, μάλιστα, πάμε στη μέτρηση που αφορά στη διαφθορά θα δούμε ότι οι μισοί ψηφοφόροι που ακόμα και σήμερα επιλέγουν τη ΝΔ τη θεωρούν υπεύθυνη για τα φαινόμενα διαφθοράς. Η εικόνα της κυβέρνησης είναι μη αναστρέψιμη. Προοδευτική απάντηση, που ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία γιατί μπορεί να οδηγήσει στην απομάκρυνσή της από την εξουσία, είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ. Εμείς προσκλητήριο απευθύνουμε στις κοινωνικές προοδευτικές δυνάμεις».