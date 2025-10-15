Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για κατάθεση Κουρμέντζα: «Με σιωπές, υπεκφυγές και αντιφάσεις, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας»

«Η κατάθεση της Διευθύντριας Εσωτερικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Σταυρούλας Κουρμέντζα, στην Εξεταστική Επιτροπή, αφήνει ακόμη πιο βαριά σκιά πάνω από το σκάνδαλο των παράνομων πληρωμών και της κακοδιαχείρισης στον Οργανισμό κατά την περίοδο διακυβέρνησης της ΝΔ» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

«Σιωπές, υπεκφυγές και αντιφάσεις», βλέπουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ

«Η αυτοαναγορευθείσα ως «βαρύ πυροβολικό» των ελέγχων με σιωπές, υπεκφυγές και αντιφάσεις, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας σε κρίσιμα ερωτήματα για τις ευθύνες των «γαλάζιων» διοικήσεων και της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Πώς άλλωστε να απαντήσει, όταν από τις συνομιλίες με το «αφεντικούλι» της, τον άνθρωπο που την τοποθέτησε Διευθύντρια Εσωτερικών Ελέγχων, πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Μπαμπασίδη, προκύπτει μια συνεχής επικοινωνία μεγάλης οικειότητας και όχι «μια ελάχιστα φιλική σχέση», όπως η ίδια τη χαρακτήρισε. Η ομολογία της δε, ότι πληρώθηκαν ΑΦΜ χωρίς ολοκληρωμένους ελέγχους, συνιστά ευθεία παραδοχή θεσμικής εκτροπής και ύπαρξης σκανδάλου» αναφέρουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «Είναι επίσης εξόχως αποκαλυπτική η αναφορά της στον κ. Ζαλίδη, ο οποίος, σύμφωνα με τη μάρτυρα, δεν έδωσε τα στοιχεία που ζητήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

«Η κα Κουρμέντζα, μοιάζει να βρίσκεται σε «εντεταλμένη υπηρεσία» να αποδομήσει την αξιοπιστία των καταγγελιών της Τυχεροπούλου και κατ’ επέκταση την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτή η απόπειρα αποπροσανατολισμού αποκαλύπτει τη μεθοδευμένη προσπάθεια συγκάλυψης των πραγματικών υπευθύνων. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν μπορεί να συνεχίζει να σιωπά για όσα αποκαλύπτονται καθημερινά σε απευθείας μετάδοση. Η αλήθεια για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να αποκαλυφθεί — και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν» καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.