ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησαν οι απολογίες των κατηγορούμενων – Ελεύθερη μία εξ αυτών
Ξεκίνησε η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις απολογίες των φερόμενων μελών της εγκληματικής οργάνωσης
- Η Κίνα ζητά από την ΕΕ να αποσύρει τις κινεζικές επιχειρήσεις το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας
- Στο νοσοκομείο υπάλληλος του Δήμου Μεσολογγίου που ξυλοκοπήθηκε άγρια ενώ επιχειρούσε στις πλημμύρες
- Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά των προβάτων - Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας
- Σε κατάληψη το σχολείο που πήγαινε η 16χρονη - «Ένδειξη σεβασμού και αγάπης προς τη συμμαθήτριά μας»
Με τις απολογίες των φερόμενων ως απλών μελών της εγκληματικής οργάνωσης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε η ανακριτική διαδικασία που θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα.
Ενώπιον του ανακριτή και της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως απολογούνται οι δώδεκα πρώτοι από τους συνολικά 37 κατηγορουμένους.
Νόμιμες χαρακτηρίζουν τις ενέργειές τους οι κατηγορούμενοι
Πρώτη ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε η έγκυος γυναίκα, η οποία χθες το απόγευμα αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε τις κατηγορίες ενώ αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.
Οι περισσότεροι απ όσους έχουν οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του ανακριτή κατηγορούνται για μικρά ποσά επιδοτήσεων 1.000€, 800€ και 500€.
Οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται πως όλες οι ενέργειες τους ήταν καθ’ όλα νόμιμες.
Τι υποστήριξε η γυναίκα που αφέθηκε ελεύθερη
Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα φέρεται να υποστήριξε:
«Έκανα έναρξη ως αγρότισσα το 2019 με κύρια δραστηριότητα την καλλιέργεια βαμβακιού. Έψαχνα εκτάσεις να νοικιάσω. Ένας μεσίτης αγροτικών εκτάσεων μού ανέφερε ότι βρήκε διαθέσιμες εκτάσεις και στη συνέχεια με παρέπεμψε σε έναν λογιστή ο οποίος θα αναλάμβανε το διαδικαστικό ζήτημα. Υπέβαλα αίτηση θεωρώντας αυτονόητο ότι θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Στη συνέχεια όμως ενημερώθηκα ότι οι εκμισθωτές δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια και συνειδητοποίησα ότι έπεσα θύμα από τον λογιστή και τον μεσίτη τους οποίους μήνυσα για απάτη».
- Στη Μεγάλη Βρετανία θα επιστρέψει η 3χρονη που βρέθηκε σε πισίνα χωρίς τις αισθήσεις της στη Ρόδο
- Ανδρέας Καρκαβίτσας: Ο αριστοτέχνης της περιγραφής
- Τριετής αποκλεισμός για τη Ρουθ Τσεπνγκετίτς – Θετικό δείγμα για απαγορευμένη ουσία
- Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκε στο Εφετείο γυναίκα που είχε καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη για βασανιστήρια των παιδιών της
- «Νεαρά» ανοσοκύτταρα ανέστρεψαν τα σημάδια της γήρανσης και της Αλτσχάιμερ στον εγκέφαλο
- Ο πρίγκιπας Άντριου παρακαλούσε φίλους και συνεργάτες να του βρουν γυναίκες για σεξ – «Ήθελε ξανθιές και χορεύτριες»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις