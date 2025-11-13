«Χαστούκι» Κομισιόν σε κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία διαφυγή από το σχέδιο δράσης- Πρακτικές διαφθοράς δεν γίνονται αποδεκτές

Αυστηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έστειλε ο επικεφαλής της Μονάδας ΚΑΠ της DG Agri της Κομισιόν, Φίλιπ Μπας, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης της ΚΑΠ στην Αλεξανδρούπολη.

Το κορυφαίο στέλεχος της Κομισιόν, ο Φίλιπ Μπας, παρεμβαίνοντας στη συζήτηση, εμφανίστηκε ενοχλημένος από την επικοινωνιακή διαχείριση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και αναφέρθηκε στο σχέδιο 54 δράσεων που οφείλει να παρουσιάσει η ελληνική κυβέρνηση για τον Οργανισμός λέγοντας ότι αυτές πρέπει να υλοποιηθούν «σημείο προς σημείο» και ότι δεν υπάρχει καμία διαφυγή.

Μπας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία διαφυγή – Πρακτικές διαφθοράς δεν γίνονται αποδεκτές

«Η αξιολόγηση των σχεδίων δράσης βρίσκεται κυρίως στα χέρια των ελεγκτών, όμως έχει προκαλέσει τόσο έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, που πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά και σχολαστικά, σημείο προς σημείο. Πρέπει να φέρετε αποτελέσματα πάνω σε αυτό· δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ανεξάρτητα από τον “θόρυβο” που θα υπάρξει στα Μέσα Ενημέρωσης ή στην πολιτική σκηνή.

Υπάρχουν 54 συγκεκριμένες δράσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και για καθεμία από αυτές πρέπει να υπάρξει πλήρης υλοποίηση, σημείο προς σημείο. ∆εν υπάρχει καμιά διαφυγή από αυτό· δεν θα υπάρξει διαφυγή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της Μονάδας ΚΑΠ της DG Agri της Κομισιόν.

Σημειώνεται ότι το σχέδιο δράσης των 54 σημείων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων, έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα τα 46 σημεία ενώ τα υπόλοιπα αναμένεται να ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα.

Ο Φίλιπ Μπας σημείωσε ακόμα ότι «όπως γνωρίζουν καλά οι παρευρισκόμενοι το κακό παράγινε» και πως «οι πρακτικές διαφθοράς δεν δύναται να γίνονται αποδεκτές». Παράλληλα έθεσε προ των ευθυνών της την κυβέρνηση σχετικά με τη σωστή λειτουργία του μηχανισμού πληρωμών: «Το σήμα πρέπει να έρθει από εσάς στο τι θέλετε», είπε χαρακτηριστικά.