Κυρ. Μητσοτάκης: Με νέο γύρο «μασάζ», και στο κόμμα και στην κοινωνία, πασχίζει να αντιστρέψει το κλίμα

Με τον πρωθυπουργό να αντιλαμβάνεται ότι βασική παράμετρος στην προσπάθεια αντιστροφής του αρνητικού για την κυβέρνηση κλίματος, είναι να επιχειρήσει να λειάνει πρώτα απ’ όλα το εσωκομματικό μέτωπο, ξεκινάει ήδη από την ερχόμενη εβδομάδα τα τραπεζώματα στους βουλευτές του, συνεχίζοντας την επιχείρηση «μασάζ» στη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Και ο πρώτος σταθμός για τα τραπεζώματα αυτά, σύμφωνα με τις πληροφορίες περνάει από γνωστή ταβέρνα του Παγκρατίου την ερχόμενη Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου. Στις 19.30 το απόγευμα ο Κυρ. Μητσοτάκης αναμένεται να έχει τραπέζι με τους βουλευτές της ΝΔ που μετέχουν στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής (η οποία αριθμεί 33 «γαλάζια» μέλη), εν όψει και της έναρξης της συζήτησης στην Ολομέλεια για τον Προϋπολογισμό στις 12 Δεκεμβρίου και της ψήφισής του στις 16 Δεκεμβρίου.

Ψυχρές θερμοκρασίες

Τις προηγούμενες μέρες το μέγαρο Μαξίμου επένδυσε τις ελπίδες του για ζέσταμα του κομματικού μηχανισμού στις εσωκομματικές εκλογές για τις κομματικές οργανώσεις της ΝΔ (ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ) και για την εκλογή 1.000 συνέδρων.

Αλλά βέβαια, όπως μεταφέρουν στο in «γαλάζιοι» βουλευτές, ούτως ή άλλως μετά το πέρας των εκλογών αυτών, το κόμμα – το οποίο επί 6,5 χρόνια λειτουργεί μόνο στη σκιά της κυβέρνησης- επιστρέφει στις γνωστές ψυχρές θερμοκρασίες.

Κερδισμένοι

Πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κορυφαία στελέχη που εμφανίστηκαν να επιδεικνύουν κινητικότητα στο παρασκήνιο στο πλαίσιο των εσωκομματικών εκλογών, φαίνεται ότι βγήκαν κερδισμένα σε σχέση με την πολιτική τους διείσδυση στο εσωκομματικό τοπίο.

«Γαλάζια» στελέχη μεταφέρουν ότι στην Αθήνα ο Κυριάκος Πιερρακάκης κατάφερε να «βγάλει δικούς του» σε μεγάλο ποσοστό, ενώ το ίδιο λένε ότι έκανε και το δίδυμο Άδωνη Γεωργιάδη – Παύλου Μαρινάκη στον Βόρειο Τομέα. Όσο για τον Νότιο Τομέα, εκεί -όπως αναφέρουν «γαλάζιες» πηγές- όλοι ομνύουν στο όνομα του Νίκου Δένδια.

Την ίδια ώρα, όπως έχει γράψει το in, ορισμένοι στους «γαλάζιους» διαδρόμους εκτιμούν ότι μετά τη διεξαγωγή των εσωκομματικών εκλογών, τη δική του θέση στο κόμμα επιτυγχάνει να ενισχύσει ο πρωθυπουργικός ανιψιός Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος τελικά έφυγε μόνο από τη βιτρίνα του μεγάρου Μαξίμου (στην προσπάθεια του Κυρ. Μητσοτάκη να διασωθεί ο ίδιος μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών) αλλά ποτέ δεν έφυγε από το «γαλάζιο» παρασκήνιο, όπου εξακολουθεί να κινείται και να δραστηριοποιείται όλο και πιο έντονα. Όπως μαρτυρά και το γεγονός ότι εκτός από τις καθημερινές επαφές του με «γαλάζια» στελέχη που έχουν πυκνώσει, βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος μεταφέρουν ότι τον βλέπουν να εμφανίζεται παντού: Από κοινωνικές εκδηλώσεις μέχρι συγκεντρώσεις κομματικών στελεχών.

Πρώτη η «Ομάδα Αλήθειας»

Άλλωστε την ενίσχυση της θέσης του πρωθυπουργικού ανιψιού στο κόμμα, επιβεβαιώνει και το γεγονός ότι στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ έφτασαν να «διαπρέψουν» τα στελέχη της εξαιρετικά διαβόητης (και εξαιρετικά αγαπημένης του Γρ. Δημητριάδη) «Ομάδας Αλήθειας», Κώστας Δογάνης και Κίμων Μπένος, οι οποίοι βρίσκονται κοντά και στον Άδωνη Γεωργιάδη.

Σύμφωνα με ανάρτηση που οι ίδιοι κοινοποίησαν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, στην κάλπη για τους υποψήφιους συνέδρους στον Βόρειο Τομέα κατάφεραν να βγουν πρώτοι σε ψήφους. Γεγονός που βέβαια εκθέτει απολύτως το ίδιο το μέγαρο Μαξίμου, το οποίο, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου, τους χαρακτήριζε απλούς «ιδιώτες».

«Θετική ατζέντα»

Κατά τα λοιπά, ο Κυρ. Μητσοτάκης προσπαθεί να αντιστρέψει το αρνητικό για την κυβέρνηση κλίμα, μέσα από την παραγωγή ειδήσεων που παρουσιάζονται ως «θετική ατζέντα». Σε αυτό το πλαίσιο στο Μαξίμου εντάσσουν μέτρα όπως αυτά της ΔΕΘ που θα εφαρμοστούν από τον Ιανουάριο, ή όπως αυτό της επιστροφής ενοικίου, το οποίο ξεκίνησε να εφαρμόζεται χθες Παρασκευή, ενώ στο ίδιο πλαίσιο εντάσσουν και την πρόσφατη ανακοίνωση της «Κοινωνικής Συμφωνίας» μεταξύ κυβέρνησης και «κοινωνικών εταίρων» για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Μία παρέμβαση η οποία βέβαια αποδείχτηκε και όψιμη και ελλιπής, ενώ ήταν και μία κίνηση στην οποία η κυβέρνηση στην πραγματικότητα όφειλε να προχωρήσει, βάσει της σχετικής Οδηγίας της Ε.Ε. και μάλιστα το έκανε μετά από 6,5 χρόνια διακυβέρνησης και στην εκπνοή της σχετικής προθεσμίας.

Στο υπουργικό

Μάλιστα την επομένη, στο υπουργικό συμβούλιο, ο πρωθυπουργός επέλεξε να κάνει και μια αναφορά στην ευρωπαϊκή Οδηγία, λέγοντας ότι «ο στόχος τον οποίο έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το 80% των εργαζόμενων στην ΕΕ να καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας μέχρι το 2030», για να πει ότι «εμείς είμαστε σε ποσοστό πολύ, πολύ χαμηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, οπότε σίγουρα αυτή η πρωτοβουλία κινείται σαφώς στη σωστή κατεύθυνση».

Με αυτόν τον τρόπο προσπάθησε να παρουσιάσει το 80% που θέτει η ευρωπαϊκή Οδηγία ως «στόχο», και όχι ως αυτό που στ’ αλήθεια είναι, δηλαδή ως κατώτατο όριο, από το οποίο η Ελλάδα απέχει παρασάγγας, αφού είναι κάτω από το 30% και επομένως είναι υποχρεωμένη να πάρει μέτρα για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Σε αυτήν την προσπάθεια αντιστροφής του κλίματος, ο πρωθυπουργός επιχειρεί να εμφανίσει ένα «κοινωνικό» προφίλ και σε αυτό το πλαίσιο θέλησε να υποστηρίξει ότι ο προϋπολογισμός του 2026 «αναδεικνύει τον κοινωνικό χαρακτήρα της πολιτικής μας».

Θέλουν αναβίωση

Από εκεί και πέρα το μέγαρο Μαξίμου, με φόντο την κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, ελπίζει στην αναβίωση του παλιού λεγόμενου «αντι-ΣΥΡΙΖΑ» μετώπου, προκειμένου να συσπειρώσει το δικό του ακροατήριο, ενώ παράλληλα επιχειρεί να διαχωρίσει το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη από «το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου και το ΠΑΣΟΚ της αείμνηστης Γεννηματά» γιατί ελπίζει ότι έτσι θα μπορέσει να αποσπάσει κεντρογενείς ψηφοφόρους από την Χαριλάου Τρικούπη, είτε τώρα είτε στην περίπτωση δεύτερων εκλογών.

Αφήγημα που βέβαια χαλάει η έντονη κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση ο Ευάγγελος Βενιζέλος, όπως οι πρόσφατες τοποθετήσεις του για το ζήτημα της κρίσης των θεσμών.

Την ίδια ώρα «γαλάζιοι» βουλευτές, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, χαρακτηρίζουν κακό το κλίμα για την κυβέρνηση και θεωρούν εξαιρετικά δύσκολο το να αντιστραφεί. Πιστεύουν ωστόσο πως με δεδομένο ότι το Μαξίμου, εκ των πραγμάτων, έχει το πλεονέκτημα να διαμορφώνει τους κανόνες του παιχνιδιού, θα μπορούσε, παρά τις απώλειες, να πετύχει ένα φρενάρισμα και μια σταθεροποίηση του κλίματος, αλλά τονίζουν πως είτε συνεχίσουν να αποκαλύπτονται σκάνδαλα, είτε συνεχίσει να υπάρχει η υποψία σκανδάλων, τότε το πρόβλημα για την κυβέρνηση θα διογκώνεται.