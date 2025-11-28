Σύνεδροι οι «απλοί ιδιώτες» της Ομάδας Αλήθειας στο συνέδριο της ΝΔ – Έκθετο το Μαξίμου
Μέσω ανάρτησής τους τα στελέχη της διαβόητης «Ομάδας Αλήθειας», όχι μόνο επιβεβαιώνουν ότι δεν είναι απλοί «ιδιώτες», αλλά και ότι εξελέγησαν -πρώτοι σε ψήφους- σύνεδροι για το επικείμενο συνέδριο της ΝΔ, στην κάλπη του Βόρειου Τομέα.
Εκθέτει πλήρως το μέγαρο Μαξίμου η είδηση ότι τα δύο στελέχη της διαβόητης «Ομάδας Αλήθειας», Κώστας Δογάνης και Κίμων Μπένος, εξελέγησαν σύνεδροι για το επικείμενο συνέδριο της ΝΔ -και μάλιστα πρώτοι σε ψήφους- στην κάλπη για τους υποψήφιους συνέδρους του Βόρειου Τομέα, κατά τις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές του κυβερνώντος κόμματος.
Την είδηση αυτή επιβεβαίωσαν τα ίδια τα στελέχη της «Ομάδας Αλήθειας», κοινοποιώντας σχετικό δημοσίευμα στα Μέσα Κοινωνικής Δυκτύωσης («Παραπολιτικά», ), το οποίο αναφέρεται στην «πρωτιά για τους ιδρυτές της «Ομάδας Αλήθειας» στις εκλογές για το Συνέδριο της ΝΔ στον Βόρειο Τομέα», ενώ στα σχόλια της ανάρτησης οι Δογάνης και Μπένος δέχονται τα «συγχαρητήρια» των οπαδών τους.
Ανάρτηση Γεωργιάδη
Η εξέλιξη αυτή, έρχεται μετά την ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος δεν δίσταζε να διαφημίσει, στο πλαίσιο των επαφών του κατά τη διεξαγωγή των εσωκομματικών εκλογών, ότι «στο Μαρούσι συναντήσαμε την Ομάδα Αλήθειας», καθώς και ότι «στην αρχή βρεθήκαμε με τον Γ. Δημητριάδη» (του οποίου αγαπημένη είναι η «Ομάδα Αλήθειας»).
Αλλά η εκλογή των στελεχών της «Ομάδας Αλήθειας» μεταξύ των συνέδρων έχει και μια άλλη διάσταση, αφού οι σύνεδροι εκλέγονται για το επικείμενο συνέδριο της ΝΔ, το οποίο με τη σειρά του θα εκλέξει τα αιρετά μέλη της νέας Πολιτικής Επιτροπής, από την οποία κάποιος χρειάζεται το 10% των υπογραφών του συνόλου των μελών της, προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα για αρχηγός του κόμματος.
Έκθετο
Και όλα αυτά εκθέτουν βέβαια το ίδιο το μέγαρο Μαξίμου, το οποίο μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου της «Ομάδας Αλήθειας», δηλαδή του σκανδάλου της μισθοδοσίας του προπαγανδιστικού μηχανισμού της ΝΔ από την ιδιωτική εταιρεία Blue Skies, που αναλάμβανε και κρατικά έργα, ισχυριζόταν, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ότι τα στελέχη της «Ομάδας Αλήθειας» ήταν απλοί «ιδιώτες».
Ειδικότερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έλεγε ότι «η Ομάδα Αλήθειας, όπως βγήκε μάλιστα και από σχετικό πιστοποιητικό, το οποίο ανάρτησαν οι ιδρυτές της Ομάδας Αλήθειας, αν δεν κάνω λάθος χθες στο διαδίκτυο, είναι μία σελίδα στο διαδίκτυο, η οποία είναι ιδιωτών. Οι ιδιώτες αυτοί δεν έχουν κρύψει ούτε την πολιτική τους τοποθέτηση, ούτε και κάποιοι εξ ημών έχουμε κρύψει το γεγονός ότι θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία» (07/05/2025, ONE).
Οι… «ιδιώτες» τώρα και σύνεδροι της ΝΔ λοιπόν.
