ΝΔ: Οι εσωκομματικές εκλογές, το κλίμα και οι ισορροπίες στο παρασκήνιο

Ταμείο μετά τις εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ κάνουν στην κυβέρνηση και στο εσωτερικό του κόμματος. Για το μέγαρο Μαξίμου ο στόχος ήταν, μέσα από την εσωκομματική εκλογική διαδικασία, να ζεστάνει τον κομματικό μηχανισμό, ειδικά σε μία περίοδο που το κόμμα λειτουργεί μόνο στη σκιά της κυβέρνησης, σε όλη την 6ετή θητεία της, αλλά και που πολλά στελέχη (και κομμάτι της «γαλάζιας» βάσης) νιώθουν απολύτως αποκομμένα από τη διακυβέρνηση του «επιτελικού κράτους». Και μάλιστα με τις εθνικές εκλογές πλέον να πλησιάζουν, ακόμα και αν όντως γίνουν στην εξάντληση της τετραετίας.

Για το αν πέτυχε αυτόν τον στόχο, οι απόψεις στο εσωτερικό της ΝΔ διίστανται. Η επίσημη γραμμή, όπως εκφράστηκε κεντρικά από την Πειραιώς, μιλάει για «μεγάλη επιτυχία» στις εκλογές για την ανάδειξη των νέων τοπικών εκπροσώπων του κόμματος, αναφέροντας ότι «πάνω από 122.000 ενεργά μέλη της παράταξης κλήθηκαν να εκλέξουν τους 2.500 εκπροσώπους τους που διεκδίκησαν τις θέσεις των Προέδρων και των Συμβουλίων των 59 Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και των 330 Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ). Εξελέγησαν επίσης 1.000 σύνεδροι που θα συμμετάσχουν στο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, την άνοιξη του 2026».

Στο ίδιο πλαίσιο, η Πειραιώς κάνει λόγο για «πραγμάτωση του στόχου της ανανέωσης στο στελεχιακό δυναμικό του κόμματος σε όλη την επικράτεια», λέγοντας ότι «το 70,2% των Συμβουλίων που εξελέγησαν αποτελείται από καινούρια πρόσωπα», καθώς επίσης πως «το ποσοστό ανανέωσης των προέδρων ΔΗΜΤΟ ανέρχεται στο 73,8% και των προέδρων ΔΕΕΠ στο 76,3%, καθώς 45 από τους 59 εκλέγονται για πρώτη φορά».

Χωρίς ενθουσιασμό

«Γαλάζιοι» βουλευτές ωστόσο δεν μεταφέρουν την ίδια εικόνα «επιτυχίας», καθώς σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις λένε πως υπήρξαν περιοχές που πολλοί δεν πήγαν να ψηφίσουν, ότι ενθουσιασμός δεν υπήρξε και ότι σε πολλές περιπτώσεις το κλίμα ήταν μουδιασμένο και ειδικά στις περιφέρειες όπου υπήρχε μόνο ένα ψηφοδέλτιο και άρα έλειπαν και οι κατά τόπους εσωτερικοί διαγκωνισμοί που οξύνουν μεν τα πνεύματα, αλλά με αυτόν τον τρόπο δίνουν και κίνητρο ενασχόλησης.

Από εκεί και πέρα υπενθυμίζεται ότι στις εσωκομματικές εκλογές υπάρχει και η διάσταση της εκλογής 1.000 συνέδρων εν όψει του επόμενου συνεδρίου την άνοιξη του 2026, το οποίο θα εκλέξει και τα αιρετά μέλη της επόμενης σύνθεσης της Πολιτικής Επιτροπής, η οποία με τη σειρά της παίζει το δικό της ρόλο στην εκλογή αρχηγού, αφού η δήλωση υποψηφιότητας για το αξίωμα του προέδρου της ΝΔ πρέπει να συνοδεύεται από υπογραφές μελών της Πολιτικής Επιτροπής ίσες με το 10% του συνόλου των μελών του σώματος.

Η κινητικότητα

Με όλα αυτά στο φόντο, απαρατήρητη δεν πέρασε και η κινητικότητα που εμφανίστηκαν να επιδεικνύουν στο παρασκήνιο, σε σχέση με την πολιτική τους διείσδυση στο εσωκομματικό τοπίο, κορυφαία στελέχη όπως οι Νίκος Δένδιας, Κωστής Χατζηδάκης, Άδωνις Γεωργιάδης και Κυριάκος Πιερρακάκης. Αλλά καθόλου απαρατήρητη δεν πέρασε βέβαια και η παρουσία στο «γαλάζιο» παρασκήνιο του πρωθυπουργικού ανιψιού, Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος, σύμφωνα με «γαλάζια» στελέχη, είχε πυκνώσει την εσωκομματική του δραστηριότητα, διεκδικώντας την αύξηση της επιρροής του στα εσωκομματικά δρώμενα, με στόχο -κατά τα ίδια στελέχη- να την χρησιμοποιήσει ως μηχανισμό εδραίωσης της κυριαρχίας Μητσοτάκη και περιορισμού της επιρροής των επίδοξων διεκδικητών της ηγεσίας στην επόμενη μέρα της ΝΔ, αλλά και να ενισχύσει τη δική του θέση στο κόμμα.

Μάλιστα ορισμένοι στους «γαλάζιους» διαδρόμους λένε ότι το τελευταίο, μετά τη διεξαγωγή των εσωκομματικών εκλογών, σε ένα βαθμό το επιτυγχάνει. Το σίγουρο είναι ότι μετά τις υποκλοπές, ο ανιψιός του πρωθυπουργού, έφυγε μόνο από τη βιτρίνα του μεγάρου Μαξίμου, αλλά ποτέ δεν έφυγε από το παρασκήνιο, όπου εξακολουθεί να κινείται και να δραστηριοποιείται όλο και πιο έντονα, όπως μαρτυρά και το γεγονός ότι πύκνωσε τις καθημερινές επαφές του με «γαλάζια» στελέχη.

Αλλά ενδεικτική για τις παρασκηνιακές διεργασίες στο εσωτερικό της ΝΔ, είναι και η επιλογή του Άδωνη Γεωργιάδη, να αναρτήσει βίντεο από την προσωπική του συμμετοχή στη διαδικασία των εσωκομματικών εκλογών, το οποίο ξεκινά με θερμό σφίξιμο των χεριών του ίδιου με -ποιον άλλο;- τον Γρηγόρη Δημητριάδη.

Αναλυτικά ο κατάλογος των εκλεγέντων Προέδρων ΔΕΕΠ