Η επιχείρηση Μητσοτάκη να κρύψει κάτω από το χαλί τα εσωκομματικά – Οι κινήσεις των επίδοξων παικτών για την επόμενη μέρα στη ΝΔ
Πολιτική 18 Νοεμβρίου 2025 | 12:47

Η επιχείρηση Μητσοτάκη να κρύψει κάτω από το χαλί τα εσωκομματικά – Οι κινήσεις των επίδοξων παικτών για την επόμενη μέρα στη ΝΔ

Το μήνυμα Μητσοτάκη προς τους «γαλάζιους» βουλευτές για σιωπητήριο και αποχή από τη δημόσια διατύπωση γκρίνιας και κριτικής. Εντείνεται η κινητικότητα κορυφαίων στελεχών με φόντο την επόμενη μέρα στη ΝΔ. Τι προκαλεί στο εσωτερικό της κυβέρνησης το γεγονός ότι η αυτοδυναμία φαντάζει άπιαστο όνειρο

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Όσο πιο άπιαστο όνειρο γίνεται για το μέγαρο Μαξίμου ο στόχος της αυτοδυναμίας, τόσο εντείνεται και ο αναβρασμός στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, αφού άπαντες στο εσωκομματικό σκηνικό κινούνται πλέον με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα στη ΝΔ.

Είτε αυτό αφορά βουλευτές και στελέχη που αισθάνονται πια πολύ πιο απελευθερωμένα να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους και να ασκούν κριτική στα πεπραγμένα και τις επιλογές του «επιτελικού κράτους», είτε αφορά κορυφαία στελέχη, τα οποία διεκδικούν να θεμελιώσουν το δικό τους διακριτό πολιτικό στίγμα και που προετοιμάζονται, παίρνοντας θέσεις στην εσωκομματική σκακιέρα, εν αναμονή για τη στιγμή που η παρτίδα της επόμενης μέρας θα ξεκινήσει.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η ένταση με την οποία το Μαξίμου ποντάρει τα ρέστα του στην εφαρμογή των μέτρων της επιστροφής ενοικίου και του επιδόματος των 250 ευρώ για τους συνταξιούχους στα τέλη Νοεμβρίου, καθώς και στην εφαρμογή των μέτρων της ΔΕΘ από τον Ιανουάριο, αλλά και στην υπερπροβολή των πρόσφατων ενεργειακών συμφωνιών, δεν έχει στόχο μόνο τη γενικότερη αντιστροφή του αρνητικού για την κυβέρνηση κλίματος, αλλά και μια προσπάθεια να σκεπάσει κάτω από το χαλί μιας «θετικής ατζέντας», αυτόν τον αναβρασμό στο εσωτερικό της ΝΔ.

Μήνυμα για σιωπητήριο

Άλλωστε είναι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης που κατά την τελευταία επιχείρηση «μασάζ» στους βουλευτές του στο εντευκτήριο της Βουλής, τους έστειλε μήνυμα σιωπητηρίου και αποχής από τη διατύπωση γκρίνιας και κριτικής, της οποίας την έκφραση ο πρωθυπουργός θα ήθελε να περιορίσει μόνο στα προαναγγελθέντα κατ’ ιδίαν τραπεζώματα ή σε αντίστοιχες κατ’ ιδίαν συναντήσεις του ίδιου και των στενών συνεργατών του με τους «γαλάζιους» βουλευτές, σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της δυσαρέσκειας των τελευταίων.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός θέλησε να πει με νόημα ότι «εμείς δεν έχουμε μυστικά και αυτό μπορεί να το δει κανείς και από τις δύο πλευρές. Ή ό,τι λέγεται μαθαίνεται ή ότι υπάρχει διαφάνεια στις σχέσεις μας». Με άλλα λόγια τους έστειλε το μήνυμα ότι τίποτα δε μένει κρυφό, ενώ είπε ακόμα ότι «είμαι διαθέσιμος για κατ΄ ιδίαν συναντήσεις (σ.σ. με βουλευτές) και να ξέρετε ότι στα γεύματα γίνονται ωραίες ζυμώσεις».

Και αν για κάποιους «γαλάζιους» βουλευτές λειτούργησε όντως αυτή η συνάντηση προσώρας εκτονωτικά, καθώς θεώρησαν πως ο πρωθυπουργός -μέσα από τις δηλώσεις του στο εντευκτήριο ότι θα πρέπει «να ακούμε» τους βουλευτές- απέδωσε δίκιο στην Κοινοβουλευτική Ομάδα για την κριτική της (η οποία το τελευταίο διάστημα εκφράστηκε με αιχμή τις υποθέσεις των ΕΛΤΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ), οι ίδιοι βουλευτές σημειώνουν πως το ζητούμενο δεν είναι τα τραπέζια και οι συναντήσεις που πάντα γίνονταν, αλλά να διορθωθούν τα κυβερνητικά λάθη.

Και βέβαια άλλοι «γαλάζιοι» βουλευτές τονίζουν ότι δεν πρόκειται να απεμπολήσουν την ελευθερία τους να εκφράζουν την άποψή τους και να διατυπώνουν την κριτική τους απέναντι στην κυβέρνηση, ειδικά όταν θεωρούν ότι υπάρχουν αποκλίσεις από τον αξιακό κώδικα της παράταξης. Μάλιστα κάποιοι καθιστούν σαφές ότι δεν πρόκειται και να ανταλλάξουν αυτή την ελευθερία τους με θέσεις στο υπουργικό συμβούλιο στον επόμενο ανασχηματισμό, τα σενάρια του οποίου και πάλι κυκλοφορούν έντονα στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

Οι διεργασίες

Αλλά το μήνυμα Μητσοτάκη, στο εντευκτήριο της Βουλής, ουσιαστικά ότι τίποτα δε μένει κρυφό και περί «διαφάνειας στις σχέσεις μας», κάποιοι θεωρούν ότι απευθύνεται και στις διεργασίες στο εσωτερικό της ΝΔ, την ώρα που όντως κορυφαία στελέχη δείχνουν εμφανώς να προετοιμάζονται για την επόμενη μέρα στο κόμμα.

Την ερχόμενη Κυριακή 23 Νοεμβρίου διεξάγονται οι εσωκομματικές εκλογές (και αν χρειαστεί και στις 30 Νοεμβρίου), για τις κομματικές οργανώσεις της ΝΔ (ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ) και την εκλογή συνέδρων εν όψει του επόμενου συνεδρίου την Άνοιξη του 2026, το οποίο θα εκλέξει και τα αιρετά μέλη της επόμενης σύνθεσης της Πολιτικής Επιτροπής.

Και στο παρασκήνιο, ήδη κορυφαία στελέχη όπως ο Νίκος Δένδιας, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης εμφανίζονται να κινητοποιούνται με φόντο τις εσωκομματικές εκλογές και την πολιτική τους διείσδυση στο εσωκομματικό τοπίο.

Περπατησιά Δένδια

Ο Νίκος Δένδιας εδώ και καιρό δείχνει να έχει ανοίξει περπατησιά για την επόμενη μέρα στη ΝΔ, λειτουργώντας σταθερά ως ένας απολύτως διακριτός εσωκομματικός πόλος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κρατώντας σε σειρά ζητημάτων εμφανείς αποστάσεις από το μέγαρο Μαξίμου και διατυπώνοντας τις διαφοροποιήσεις του με τελευταίες αυτές για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη και για το ζήτημα της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Μήνυμα Χατζηδάκη, κόντρα με Πιερρακάκη

Την ίδια ώρα αίσθηση εντός της ΝΔ προκάλεσε το πρόσφατο δημόσιο μήνυμα του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη ότι δεν θα δεχτεί «καμία στοχοποίηση και δεν θα αναλάβω ευθύνες που δεν μου αναλογούν», το οποίο ουσιαστικά άφηνε αιχμές για ενδοκυβερνητικές επιθέσεις σε βάρος του και ασφαλώς απευθυνόταν σε συγκεκριμένους αποδέκτες στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Και ως έναν από αυτούς τους αποδέκτες οι πληροφορίες εμφανίζουν τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, με στελέχη εντός της κυβέρνησης και της ΝΔ να μιλούν για τη δημόσια αποκάλυψη μιας κόντρας με φόντο την επόμενη μέρα στο κόμμα.

Άλλωστε «γαλάζια» στελέχη αποδίδουν στον Κυρ. Πιερρακάκη και το σύνθημα: «Από τον Κυριάκο στον Κυριάκο» ως σύνθημα που εκπορεύεται από την πλευρά του και το οποίο παραπέμπει στη μάχη για την επόμενη μέρα.

Ταυτόχρονα φωνές στο εσωτερικό της κυβέρνησης θεωρούν ότι στους αποδέκτες του μηνύματος Χατζηδάκη βρίσκονταν και στελέχη του μεγάρου Μαξίμου, όπως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, για τον οποίο, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις επισημαίνουν ότι κινείται επιθετικά στην προώθηση της υποψηφιότητάς του στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, όπου πρώτος σε σταυρούς είναι ο Κωστής Χατζηδάκης.

Ακρότητες Γεωργιάδη

Όσο για τον Άδωνη Γεωργιάδη, σταθερά λειτουργεί ως «λαγός» του μεγάρου Μαξίμου, ωστόσο, προκειμένου να περνάει στο ακροατήριό του το δικό του διακριτό ακροδεξιό στίγμα, καταφεύγει συχνά-πυκνά στις δικές του ακρότητες, με τελευταία τη δήλωσή του υπέρ της οπλοκατοχής και του «αμερικανικού μοντέλου», ενώ δεν χάνει ευκαιρία να εξαπολύει δηλητηριώδη «καρφιά» σε βάρος του Νίκου Δένδια, με φόντο πάντα την επόμενη μέρα στη ΝΔ.

Για την οποία βέβαια πρόσφατα άφησε εντελώς ανοιχτό το να διεκδικήσει εκ νέου την αρχηγία της ΝΔ, λέγοντας (Παραπολιτικά 90.1) «το ερώτημα δεν έχει σημασία σήμερα διότι το να σας προβλέψω ποιες θα είναι οι επιθυμίες μου και οι δυνατότητές μου μετά από τα αρκετά χρόνια μπροστά που έχει ο Μητσοτάκης δεν το ξέρω» και ότι «τώρα δεν το σκέφτομαι καθόλου γιατί τώρα είμαι επικεντρωμένος σε ένα μείζονα στόχο, ο στόχος είναι η τρίτη θητεία του Κυρ. Μητσοτάκη και μάλιστα με αυτοδυναμία».

Παρεμβάσεις Κικίλια

Στο φόντο της επόμενης μέρας, κάποιοι εντάσσουν και τοποθετήσεις όπως αυτή του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, ο οποίος δήλωσε («Καθημερινή»), ερωτηθείς για ακρίβεια και ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι «η ΝΔ λογοδοτεί στην κοινωνία, στη μεσαία τάξη και στα λαϊκά στρώματα. Από εκεί αντλεί δύναμη και όχι από καμιά διακοσαριά παραγονταραίους, ενδιάμεσους και καιροσκόπους, όπου κι αν βρίσκονται αυτοί στην Ελλάδα. Δεν χωρούν αξιακά στην παράταξή μας, αμαυρώνουν μισό αιώνα αγώνων δίπλα στην κοινωνία και στους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας. Όταν απαλλαγούμε από αυτούς, αισθάνομαι ότι θα μας εμπιστευθούν ξανά εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που στέκονται επιφυλακτικά απέναντί μας, περιμένοντας να δουν πώς θα χειριστούμε θέματα αξιοκρατίας, διαφάνειας και κοινωνίας δικαίου».

Αλλά βέβαια, όπως είπαμε, η εξαιρετικά μεγάλη απομάκρυνση του μεγάρου Μαξίμου από τον στόχο της αυτοδυναμίας, είναι και αυτή που κάνει το εσωτερικό της ΝΔ να κινείται με το βλέμμα στην επόμενη μέρα.

Παρέμβαση Τασούλα

Σε αυτό το πλαίσιο, αίσθηση (και έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση) προκάλεσε και η έμμεση παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα σε συνομιλητές του (δημοσίευμα του «Βήματος»), όπου εκφράζει τις ανησυχίες του για το «ενδεχόμενο της ακυβερνησίας», ενώ μέσα από το ρεπορτάζ περιγράφεται ότι ο ίδιος προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο των διαδικασιών των διερευνητικών εντολών, στην περίπτωση που κανένα κόμμα δεν διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή. Με αυτόν τον τρόπο και ο κ. Τασούλας ουσιαστικά προεξοφλεί ως πιθανότερη εξέλιξη την απώλεια της αυτοδυναμίας.

Η αγωνία της Μέρκελ όταν ο Τσίπρας της ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε δημοψήφισμα
Πολιτική 18.11.25

Η αγωνία της Μέρκελ όταν ο Τσίπρας της ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε δημοψήφισμα

H κίνηση ματ που ανάγκασε τους ευρωπαίους ηγέτες και τους θεσμούς να αλλάξουν προσανατολισμό στις διαπραγματεύσεις. «Η Μέρκελ άφωνη», είναι το κεφάλαιο που διαβάζει ο Αλέξης Τσίπρας από την «Ιθάκη», που κυκλοφορεί 24 Νοεμβρίου. «Τι θα πεις στον ελληνικό λαό, Αλέξη;» είναι η πρώτη ερώτηση της Μέρκελ όταν της ανακοινώνει την απόφαση για δημοψήφισμα. Καθοριστικές οι επόμενες ώρες, οι θεσμοί κάνουν πίσω, η «γραμμή Σόιμπλε» δέχεται πλήγμα.

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικά προβλήματα για το σκάνδαλο βλέπει και ο Αντώνης Τασούλης, διευθυντής πληρωμών του Οργανισμού
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικά προβλήματα για το σκάνδαλο βλέπει και ο Αντώνης Τασούλης, διευθυντής πληρωμών του Οργανισμού

Ο κ. Τασούλης κατέθεσε πως δεν έχουν αποδειχθεί ευθύνες των υπαλλήλων αλλά διαχρονικές αδυναμίες του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω της μη ύπαρξης κτηματολογίου, προβλημάτων υποστελέχωσης αλλά και η έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα μέιλ που διαψεύδουν τον διευθυντή πληρωμών του Οργανισμού για άγνοια περί των δεσμευμένων ΑΦΜ
Πολιτική 18.11.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα μέιλ που διαψεύδουν τον διευθυντή πληρωμών του Οργανισμού για άγνοια περί των δεσμευμένων ΑΦΜ

Ο διευθυντής πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε άγνοια για τα δεσμευμένα ΑΦΜ και για τον τρόπο πληρωμής τους. Ωστόσο υπηρεσιακά μέιλ, ένα εκ των οποίων φέρνει στο φως το in φαίνονται να τον εκθέτουν και να αποδεικνύουν πως είχε γνώση.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Σφοδρά πυρά ΚΚΕ σε Μητσοτάκη: Θυμήθηκε τώρα ότι η ευλογιά έχει θερίσει τα κοπάδια χιλιάδων κτηνοτρόφων
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Σφοδρά πυρά ΚΚΕ σε Μητσοτάκη: Θυμήθηκε τώρα ότι η ευλογιά έχει θερίσει τα κοπάδια χιλιάδων κτηνοτρόφων

Στο γνωστό του μοτίβο, ο πρωθυπουργός (...) χαρακτήρισε οτιδήποτε πέρα από τα ψίχουλα που εξήγγειλε για πολλοστή φορά, ως “μη ρεαλιστικό”», σημειώνει το ΚΚΕ, σχολιάζοντας την τηλεοπτική συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Στριμωγμένος από τις κινητοποιήσεις αγροτών ο Μητσοτάκης – Προανήγγειλε έκτακτη ενίσχυση όσων έχασαν ζώα από την ευλογιά
Damage Control 18.11.25

Στριμωγμένος από τις κινητοποιήσεις αγροτών ο Μητσοτάκης – Προανήγγειλε έκτακτη ενίσχυση όσων έχασαν ζώα από την ευλογιά

Με εμφανή την προσπάθεια να εκτονώσει τις αντιδράσεις των αγροτών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προανήγγειλε την έκτακτη ενίσχυση των κτηνοτρόφων, επανέλαβε τα περί στήριξης των εισοδημάτων ως απάντηση στην ακρίβεια, και προέβη ξανά σε μια αναδρομή των μέτρων που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ.

Σύνταξη
Μετά την «Ιθάκη» έρχεται η real politic – Σκληραίνει η σύγκρουση Τσίπρα – Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Μετά την «Ιθάκη» έρχεται η real politic – Σκληραίνει η σύγκρουση Τσίπρα – Μητσοτάκη

Η επανεκκίνηση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα μετά το βιβλίο, το άγχος της γαλάζιας παράταξης για την αυτοδυναμία και η αναταράξεις στην κεντροαριστερά.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Έσπευσε να διαψεύσει τον Τσίπρα για τη συνάντηση με τον Μεντβέντεφ ο Λαφαζάνης, αλλά… μία εικόνα 1000 λέξεις
Πολιτική Γραμματεία 17.11.25

Έσπευσε να διαψεύσει τον Τσίπρα για τη συνάντηση με τον Μεντβέντεφ ο Λαφαζάνης, αλλά… μία εικόνα 1000 λέξεις

Προβληματισμό αν μη τι άλλο γεννά η βιασύνη προσώπων που αναφέρονται στην «Ιθάκη» του Τσίπρα να διαψεύσουν αναφορές και γεγονότα, χωρίς καν να το έχουν διαβάσει. Αρκούσε μία παρανόμως αποκτηθείσα διαρροή για να γίνει μύλος σχετικά με μια συνάντηση που τελικά είναι αποτυπωμένη σε φωτογραφικά ντοκουμέντα.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Σήμερα που ο φασισμός επελαύνει, το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι ανατριχιαστικά επίκαιρο
Νέα Αριστερά 17.11.25

Χαρίτσης: Σήμερα που ο φασισμός επελαύνει, το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι ανατριχιαστικά επίκαιρο

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, επισήμανε ότι το Πολυτεχνείο είναι «όχι ως μια ακόμα επετειακή υποχρέωση, αλλά ως μια ανεξίτηλη υπόμνηση του χρέους που έχουμε απέναντι στα παιδιά μας»

Σύνταξη
Μιλλιέτ: Η Κύπρος βαδίζει προς πόλεμο
Διπλωματία 17.11.25

Μιλλιέτ: Η Κύπρος βαδίζει προς πόλεμο

Η Μιλλιέτ υποστηρίζει ότι το Ισραήλ καλλιεργεί συνθήκες πολέμου στην Κύπρο, με όργανο ακροδεξιές ομάδες και στόχο τον έλεγχο της Μέσης Ανατολής, μέσω πλήγματος εναντίον της Τουρκίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην πτώση της Χούντας: Η επιρροή στα Συντάγματα του 1973 και 1975
Πολιτική 17.11.25

Η σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην πτώση της Χούντας: Η επιρροή στα Συντάγματα του 1973 και 1975

Όσο και αν υπάρχουν αρκετοί πρόθυμοι που επιχειρούν να μειώσουν τη σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η πραγματικότητα λέει πως τα γεγονότα του Νοέμβρη του 73 αποτέλεσαν την αρχή του τέλους για την πτώση της Χούντας

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Φωτιά άναψε μεταξύ ΠΑΣΟΚ – ΝΔ η Ράνια Θρασκιά με δήλωση για διάλογο με Τσίπρα – Ατζέντα «Τσιπρολογία» έχει το Μαξίμου, λέει η Χ. Τρικούπη
Πολιτική Γραμματεία 17.11.25

Φωτιά άναψε μεταξύ ΠΑΣΟΚ – ΝΔ η Ράνια Θρασκιά με δήλωση για διάλογο με Τσίπρα – Ατζέντα «Τσιπρολογία» έχει το Μαξίμου, λέει η Χ. Τρικούπη

«Ο κ. Μαρινάκης έδειξε την ατζέντα της κυβέρνησης: Τσιπρολογία και άγιος ο Θεός! Που να συζητάμε τώρα για τα καθημερινά προβλήματα, τα σκάνδαλα, το μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα!», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η Κομισιόν κρούει τον κώδωνα – Η Ελλάδα στο ναδίρ όλων των εκπαιδευτικών δεικτών
Πιάσαμε πάτο 17.11.25

ΠΑΣΟΚ: Η Κομισιόν κρούει τον κώδωνα – Η Ελλάδα στο ναδίρ όλων των εκπαιδευτικών δεικτών

Η έκθεση καταγράφει «μεγάλες αδυναμίες», «πολύ χαμηλές επιδόσεις», «διοικητική ανεπάρκεια», «μη υλοποίηση μεταρρυθμίσεων» και βαθιές ανισότητες, τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Θλιβερές εικόνες από την απόρριψη απορριμμάτων στο περιβάλλον-Αγώνας δρόμου της δημοτικής Αρχής
Αυτοδιοίκηση 18.11.25

Θλιβερές εικόνες από την απόρριψη απορριμμάτων στο περιβάλλον-Αγώνας δρόμου της δημοτικής Αρχής

Σε αγώνα δρόμου εξελίσσεται για την δημοτική Αρχή της Σπάρτης και τους εργαζόμενους της προκειμένου να καθαρίζουν το περιβάλλον από ασυνείδητους που το μολύνουν πετώντας όπου να είναι απορρίμματα.

Σύνταξη
Τραμπ: Χρησιμοποιεί το «Καρτέλ των Ήλιων» που μπορεί… να μην υπάρχει για να στοχοποιήσει τη Βενεζουέλα
«Προπέτασμα καπνού» 18.11.25

Ο Τραμπ χρησιμοποιεί το «Καρτέλ των Ήλιων» που μπορεί... να μην υπάρχει για να στοχοποιήσει τη Βενεζουέλα

Το CNN, επικαλούμενο ειδικούς και Αμερικανούς πρώην αξιωματούχους, εξηγεί ότι το «Καρτέλ των Ήλιων», ως τέτοιο, δεν υπάρχει - Τι επιδιώκει ο Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα χρήματα για τις κοινωνικές παροχές – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα χρήματα για τις κοινωνικές παροχές – Η κατάσταση στην Ελλάδα

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ οι δαπάνες για τις κοινωνικές παροχές διαφέρουν σημαντικά και παρουσιάζουν αποκλίσεις στην αύξησή τους

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Πολωνία εντόπισε 2 άτομα υπεύθυνα για σαμποτάζ στις σιδηροδρομικές γραμμές, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό
Κόσμος 18.11.25

Η Πολωνία εντόπισε 2 άτομα υπεύθυνα για σαμποτάζ στις σιδηροδρομικές γραμμές, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν 2 άτομα που θεωρούνται υπεύθυνα για το σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές γραμμές

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αύριο στην Τουρκία με βασικό στόχο την «αναβίωση» των ειρηνευτικών προσπαθειών με τη Ρωσία
Κόσμος 18.11.25

Ο Ζελένσκι αύριο στην Τουρκία με βασικό στόχο την «αναβίωση» των ειρηνευτικών προσπαθειών με τη Ρωσία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να μεταβεί την Τετάρτη στην Τουρκία για να συνεχίσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο με τη Ρωσία

Σύνταξη
«Πράσινο φως» από Ε.Ε. για συνέχιση της χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών έως το 2029
Κοινωνική πολιτική 18.11.25

«Πράσινο φως» από Ε.Ε. για συνέχιση της χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών έως το 2029

Οι δομές κατά της βίας κατά των γυναικών μεταξύ άλλων, παραμένουν συγχρηματοδοτούμενες μέχρι το 2029. Ζητείται από δήμους και φορείς να παρατείνουν τις πράξεις και τις συμβάσεις προσωπικού τέλος του 2026.

Σύνταξη
Η αγωνία της Μέρκελ όταν ο Τσίπρας της ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε δημοψήφισμα
Πολιτική 18.11.25

Η αγωνία της Μέρκελ όταν ο Τσίπρας της ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε δημοψήφισμα

H κίνηση ματ που ανάγκασε τους ευρωπαίους ηγέτες και τους θεσμούς να αλλάξουν προσανατολισμό στις διαπραγματεύσεις. «Η Μέρκελ άφωνη», είναι το κεφάλαιο που διαβάζει ο Αλέξης Τσίπρας από την «Ιθάκη», που κυκλοφορεί 24 Νοεμβρίου. «Τι θα πεις στον ελληνικό λαό, Αλέξη;» είναι η πρώτη ερώτηση της Μέρκελ όταν της ανακοινώνει την απόφαση για δημοψήφισμα. Καθοριστικές οι επόμενες ώρες, οι θεσμοί κάνουν πίσω, η «γραμμή Σόιμπλε» δέχεται πλήγμα.

Σύνταξη
Η ζωή του Τέρι Τζόουνς – Το πορτρέτο ενός ιδιοφυή Monty Python και το θλιβερό τέλος του
Χιούμορ 18.11.25

Η ζωή του Τέρι Τζόουνς – Το πορτρέτο ενός ιδιοφυή Monty Python και το θλιβερό τέλος του

Στην τρυφερή βιογραφία Seriously Silly, ο Βρετανός συγγραφέας Ρόμπερτ Ρος αποκαλύπτει τα σκαμπανεβάσματα της μακράς και πολυποίκιλης καριέρας του ηθοποιού των MontyPython — και πώς η λαμπρή του διάνοια εξασθένησε από τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επίσημη η αλλαγή έδρας στο Καϊράτ – Ολυμπιακός: Στην Αστάνα οι «ερυθρόλευκοι»
Champions League 18.11.25

Επίσημη η αλλαγή έδρας στο Καϊράτ – Ολυμπιακός: Στην Αστάνα οι «ερυθρόλευκοι»

Ήταν αναμενόμενο, πλέον είναι και επίσημο. Η UEFA ανακοίνωσε ότι η έδρα που θα φιλοξενήσει το ματς του Ολυμπιακού με την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν για το Champions League, θα είναι το «Αστάνα Αρένα».

Σύνταξη
Επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο ζητούν δικαιοσύνη από την έρευνα στην Ιταλία για τον «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»
Κόσμος 18.11.25

Επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο ζητούν δικαιοσύνη από την έρευνα στην Ιταλία για τον «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»

Δικαιοσύνη ελπίζουν ότι θα δουν οι επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο, μετά την έναρξη έρευνας στην Ιταλία για τον λεγόμενο «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικά προβλήματα για το σκάνδαλο βλέπει και ο Αντώνης Τασούλης, διευθυντής πληρωμών του Οργανισμού
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικά προβλήματα για το σκάνδαλο βλέπει και ο Αντώνης Τασούλης, διευθυντής πληρωμών του Οργανισμού

Ο κ. Τασούλης κατέθεσε πως δεν έχουν αποδειχθεί ευθύνες των υπαλλήλων αλλά διαχρονικές αδυναμίες του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω της μη ύπαρξης κτηματολογίου, προβλημάτων υποστελέχωσης αλλά και η έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Υποκλοπές: Πολλοί πολιτικοί που ενημερώθηκαν ότι παρακολουθούνταν δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη – Τι κατέθεσε ο Κουκάκης
Δίκη για υποκλοπές 18.11.25

Πολλοί πολιτικοί που ενημερώθηκαν ότι παρακολουθούνταν δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη - Τι κατέθεσε ο Κουκάκης

Συνεχίστηκε σήμερα η κατάθεση του Θανάση Κουκάκη στη δίκη για τις υποκλοπές - «Κατώτερο των περιστάσεων το πολιτικό σύστημα», είπε ο δημοσιογράφος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Γιάννης Πλούταρχος: Ένοχη η 48χρονη που τον παρακολουθούσε – Η σύζυγός του περιέγραψε την περιπέτεια της οικογένειάς της
Ελλάδα 18.11.25

Γιάννης Πλούταρχος: Ένοχη η 48χρονη που τον παρακολουθούσε – Η σύζυγός του περιέγραψε την περιπέτεια της οικογένειάς της

Σε 18 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε η 48χρονη που είχε μηνύσει ο Γιάννης Πλούταρχος για παρακολούθηση, ωστόσο θα παραμείνει ελεύθερη αρκεί να τηρεί τους περιοριστικούς όρους που της επιβλήθηκαν.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ για αλλαγή του τρόπου κατανομής της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων
Οικονομικά ΟΤΑ 18.11.25

Διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ για αλλαγή του τρόπου κατανομής της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων

Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 19 Νοεμβρίου το ΔΣ της ΚΕΔΕ για την κατανομή της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων, τελευταίας για το 2025 με ταυτόχρονη ανάκληση προηγούμενης απόφασης.

Σύνταξη
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πλαστική Κάρτα Αναπηρίας – Πώς χορηγείται, πού χρησιμεύει
Οικονομικές Ειδήσεις 18.11.25

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πλαστική Κάρτα Αναπηρίας – Πώς χορηγείται, πού χρησιμεύει

Η πλαστική Κάρτα Αναπηρίας εκδίδεται για πρώτη φορά και θα αποστέλλεται εντός δύο εβδομάδων με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που δηλώνει ο δικαιούχος

Σύνταξη
Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γεμίζει μουσική
Culture Live 18.11.25

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γεμίζει μουσική

Ένα πρόγραμμα για όλα τα γούστα, με κλασικές μελωδίες, παραδοσιακά κάλαντα, χορευτικά beats, αγαπημένους καλλιτέχνες και πολλές εκπλήξεις, προσκαλεί το κοινό να απολαύσει μοναδικές μουσικές εμπειρίες.

Σύνταξη
