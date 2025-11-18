Η επιχείρηση Μητσοτάκη να κρύψει κάτω από το χαλί τα εσωκομματικά – Οι κινήσεις των επίδοξων παικτών για την επόμενη μέρα στη ΝΔ

Όσο πιο άπιαστο όνειρο γίνεται για το μέγαρο Μαξίμου ο στόχος της αυτοδυναμίας, τόσο εντείνεται και ο αναβρασμός στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, αφού άπαντες στο εσωκομματικό σκηνικό κινούνται πλέον με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα στη ΝΔ.

Είτε αυτό αφορά βουλευτές και στελέχη που αισθάνονται πια πολύ πιο απελευθερωμένα να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους και να ασκούν κριτική στα πεπραγμένα και τις επιλογές του «επιτελικού κράτους», είτε αφορά κορυφαία στελέχη, τα οποία διεκδικούν να θεμελιώσουν το δικό τους διακριτό πολιτικό στίγμα και που προετοιμάζονται, παίρνοντας θέσεις στην εσωκομματική σκακιέρα, εν αναμονή για τη στιγμή που η παρτίδα της επόμενης μέρας θα ξεκινήσει.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η ένταση με την οποία το Μαξίμου ποντάρει τα ρέστα του στην εφαρμογή των μέτρων της επιστροφής ενοικίου και του επιδόματος των 250 ευρώ για τους συνταξιούχους στα τέλη Νοεμβρίου, καθώς και στην εφαρμογή των μέτρων της ΔΕΘ από τον Ιανουάριο, αλλά και στην υπερπροβολή των πρόσφατων ενεργειακών συμφωνιών, δεν έχει στόχο μόνο τη γενικότερη αντιστροφή του αρνητικού για την κυβέρνηση κλίματος, αλλά και μια προσπάθεια να σκεπάσει κάτω από το χαλί μιας «θετικής ατζέντας», αυτόν τον αναβρασμό στο εσωτερικό της ΝΔ.

Μήνυμα για σιωπητήριο

Άλλωστε είναι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης που κατά την τελευταία επιχείρηση «μασάζ» στους βουλευτές του στο εντευκτήριο της Βουλής, τους έστειλε μήνυμα σιωπητηρίου και αποχής από τη διατύπωση γκρίνιας και κριτικής, της οποίας την έκφραση ο πρωθυπουργός θα ήθελε να περιορίσει μόνο στα προαναγγελθέντα κατ’ ιδίαν τραπεζώματα ή σε αντίστοιχες κατ’ ιδίαν συναντήσεις του ίδιου και των στενών συνεργατών του με τους «γαλάζιους» βουλευτές, σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της δυσαρέσκειας των τελευταίων.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός θέλησε να πει με νόημα ότι «εμείς δεν έχουμε μυστικά και αυτό μπορεί να το δει κανείς και από τις δύο πλευρές. Ή ό,τι λέγεται μαθαίνεται ή ότι υπάρχει διαφάνεια στις σχέσεις μας». Με άλλα λόγια τους έστειλε το μήνυμα ότι τίποτα δε μένει κρυφό, ενώ είπε ακόμα ότι «είμαι διαθέσιμος για κατ΄ ιδίαν συναντήσεις (σ.σ. με βουλευτές) και να ξέρετε ότι στα γεύματα γίνονται ωραίες ζυμώσεις».

Και αν για κάποιους «γαλάζιους» βουλευτές λειτούργησε όντως αυτή η συνάντηση προσώρας εκτονωτικά, καθώς θεώρησαν πως ο πρωθυπουργός -μέσα από τις δηλώσεις του στο εντευκτήριο ότι θα πρέπει «να ακούμε» τους βουλευτές- απέδωσε δίκιο στην Κοινοβουλευτική Ομάδα για την κριτική της (η οποία το τελευταίο διάστημα εκφράστηκε με αιχμή τις υποθέσεις των ΕΛΤΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ), οι ίδιοι βουλευτές σημειώνουν πως το ζητούμενο δεν είναι τα τραπέζια και οι συναντήσεις που πάντα γίνονταν, αλλά να διορθωθούν τα κυβερνητικά λάθη.

Και βέβαια άλλοι «γαλάζιοι» βουλευτές τονίζουν ότι δεν πρόκειται να απεμπολήσουν την ελευθερία τους να εκφράζουν την άποψή τους και να διατυπώνουν την κριτική τους απέναντι στην κυβέρνηση, ειδικά όταν θεωρούν ότι υπάρχουν αποκλίσεις από τον αξιακό κώδικα της παράταξης. Μάλιστα κάποιοι καθιστούν σαφές ότι δεν πρόκειται και να ανταλλάξουν αυτή την ελευθερία τους με θέσεις στο υπουργικό συμβούλιο στον επόμενο ανασχηματισμό, τα σενάρια του οποίου και πάλι κυκλοφορούν έντονα στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

Οι διεργασίες

Αλλά το μήνυμα Μητσοτάκη, στο εντευκτήριο της Βουλής, ουσιαστικά ότι τίποτα δε μένει κρυφό και περί «διαφάνειας στις σχέσεις μας», κάποιοι θεωρούν ότι απευθύνεται και στις διεργασίες στο εσωτερικό της ΝΔ, την ώρα που όντως κορυφαία στελέχη δείχνουν εμφανώς να προετοιμάζονται για την επόμενη μέρα στο κόμμα.

Την ερχόμενη Κυριακή 23 Νοεμβρίου διεξάγονται οι εσωκομματικές εκλογές (και αν χρειαστεί και στις 30 Νοεμβρίου), για τις κομματικές οργανώσεις της ΝΔ (ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ) και την εκλογή συνέδρων εν όψει του επόμενου συνεδρίου την Άνοιξη του 2026, το οποίο θα εκλέξει και τα αιρετά μέλη της επόμενης σύνθεσης της Πολιτικής Επιτροπής.

Και στο παρασκήνιο, ήδη κορυφαία στελέχη όπως ο Νίκος Δένδιας, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης εμφανίζονται να κινητοποιούνται με φόντο τις εσωκομματικές εκλογές και την πολιτική τους διείσδυση στο εσωκομματικό τοπίο.

Περπατησιά Δένδια

Ο Νίκος Δένδιας εδώ και καιρό δείχνει να έχει ανοίξει περπατησιά για την επόμενη μέρα στη ΝΔ, λειτουργώντας σταθερά ως ένας απολύτως διακριτός εσωκομματικός πόλος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κρατώντας σε σειρά ζητημάτων εμφανείς αποστάσεις από το μέγαρο Μαξίμου και διατυπώνοντας τις διαφοροποιήσεις του με τελευταίες αυτές για την τροπολογία του Αγνώστου Στρατιώτη και για το ζήτημα της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Μήνυμα Χατζηδάκη, κόντρα με Πιερρακάκη

Την ίδια ώρα αίσθηση εντός της ΝΔ προκάλεσε το πρόσφατο δημόσιο μήνυμα του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη ότι δεν θα δεχτεί «καμία στοχοποίηση και δεν θα αναλάβω ευθύνες που δεν μου αναλογούν», το οποίο ουσιαστικά άφηνε αιχμές για ενδοκυβερνητικές επιθέσεις σε βάρος του και ασφαλώς απευθυνόταν σε συγκεκριμένους αποδέκτες στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Και ως έναν από αυτούς τους αποδέκτες οι πληροφορίες εμφανίζουν τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, με στελέχη εντός της κυβέρνησης και της ΝΔ να μιλούν για τη δημόσια αποκάλυψη μιας κόντρας με φόντο την επόμενη μέρα στο κόμμα.

Άλλωστε «γαλάζια» στελέχη αποδίδουν στον Κυρ. Πιερρακάκη και το σύνθημα: «Από τον Κυριάκο στον Κυριάκο» ως σύνθημα που εκπορεύεται από την πλευρά του και το οποίο παραπέμπει στη μάχη για την επόμενη μέρα.

Ταυτόχρονα φωνές στο εσωτερικό της κυβέρνησης θεωρούν ότι στους αποδέκτες του μηνύματος Χατζηδάκη βρίσκονταν και στελέχη του μεγάρου Μαξίμου, όπως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, για τον οποίο, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις επισημαίνουν ότι κινείται επιθετικά στην προώθηση της υποψηφιότητάς του στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, όπου πρώτος σε σταυρούς είναι ο Κωστής Χατζηδάκης.

Ακρότητες Γεωργιάδη

Όσο για τον Άδωνη Γεωργιάδη, σταθερά λειτουργεί ως «λαγός» του μεγάρου Μαξίμου, ωστόσο, προκειμένου να περνάει στο ακροατήριό του το δικό του διακριτό ακροδεξιό στίγμα, καταφεύγει συχνά-πυκνά στις δικές του ακρότητες, με τελευταία τη δήλωσή του υπέρ της οπλοκατοχής και του «αμερικανικού μοντέλου», ενώ δεν χάνει ευκαιρία να εξαπολύει δηλητηριώδη «καρφιά» σε βάρος του Νίκου Δένδια, με φόντο πάντα την επόμενη μέρα στη ΝΔ.

Για την οποία βέβαια πρόσφατα άφησε εντελώς ανοιχτό το να διεκδικήσει εκ νέου την αρχηγία της ΝΔ, λέγοντας (Παραπολιτικά 90.1) «το ερώτημα δεν έχει σημασία σήμερα διότι το να σας προβλέψω ποιες θα είναι οι επιθυμίες μου και οι δυνατότητές μου μετά από τα αρκετά χρόνια μπροστά που έχει ο Μητσοτάκης δεν το ξέρω» και ότι «τώρα δεν το σκέφτομαι καθόλου γιατί τώρα είμαι επικεντρωμένος σε ένα μείζονα στόχο, ο στόχος είναι η τρίτη θητεία του Κυρ. Μητσοτάκη και μάλιστα με αυτοδυναμία».

Παρεμβάσεις Κικίλια

Στο φόντο της επόμενης μέρας, κάποιοι εντάσσουν και τοποθετήσεις όπως αυτή του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, ο οποίος δήλωσε («Καθημερινή»), ερωτηθείς για ακρίβεια και ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι «η ΝΔ λογοδοτεί στην κοινωνία, στη μεσαία τάξη και στα λαϊκά στρώματα. Από εκεί αντλεί δύναμη και όχι από καμιά διακοσαριά παραγονταραίους, ενδιάμεσους και καιροσκόπους, όπου κι αν βρίσκονται αυτοί στην Ελλάδα. Δεν χωρούν αξιακά στην παράταξή μας, αμαυρώνουν μισό αιώνα αγώνων δίπλα στην κοινωνία και στους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας. Όταν απαλλαγούμε από αυτούς, αισθάνομαι ότι θα μας εμπιστευθούν ξανά εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που στέκονται επιφυλακτικά απέναντί μας, περιμένοντας να δουν πώς θα χειριστούμε θέματα αξιοκρατίας, διαφάνειας και κοινωνίας δικαίου».

Αλλά βέβαια, όπως είπαμε, η εξαιρετικά μεγάλη απομάκρυνση του μεγάρου Μαξίμου από τον στόχο της αυτοδυναμίας, είναι και αυτή που κάνει το εσωτερικό της ΝΔ να κινείται με το βλέμμα στην επόμενη μέρα.

Παρέμβαση Τασούλα

Σε αυτό το πλαίσιο, αίσθηση (και έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση) προκάλεσε και η έμμεση παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα σε συνομιλητές του (δημοσίευμα του «Βήματος»), όπου εκφράζει τις ανησυχίες του για το «ενδεχόμενο της ακυβερνησίας», ενώ μέσα από το ρεπορτάζ περιγράφεται ότι ο ίδιος προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο των διαδικασιών των διερευνητικών εντολών, στην περίπτωση που κανένα κόμμα δεν διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή. Με αυτόν τον τρόπο και ο κ. Τασούλας ουσιαστικά προεξοφλεί ως πιθανότερη εξέλιξη την απώλεια της αυτοδυναμίας.