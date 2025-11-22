«Τάση Δημητριάδη» στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ;

Για «τάση Δημητριάδη» που ενδέχεται να εμφανιστεί και να καταλάβει χώρο στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ την προσεχή Κυριακή, κάνουν λόγο «γαλάζια» στελέχη.

Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είχε υποχρεωθεί να αποπέμψει τον ανιψιό του, Γρηγόρη Δημητριάδη, από νούμερο 2 του μεγάρου Μαξίμου, στην προσπάθειά του να διασωθεί ο ίδιος μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, όμως ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού κάθε άλλο παρά εγκατέλειψε το νεοδημοκρατικό παρασκήνιο.

Αντιθέτως η δραστηριότητά του σε αυτό όχι μόνο παραμένει, αλλά όλο και πυκνώνει, όπως επιβεβαιώνει και το σάιτ ellada24.gr της αγαπημένης του (και εξαιρετικά διαβόητης) «Ομάδας Αλήθειας» (που τον αποκαλεί «μόνιμο αφανή ήρωα» που «είναι πάντα δίπλα» της) και το οποίο γράφει (11.10.2025) ότι ο Γρ. Δημητριάδης «κάθε μέρα βλέπει δεκάδες στελέχη της ΝΔ, αυτοδιοικητικούς και εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων».

Και μάλιστα τώρα, όπως μεταφέρουν στο in ψίθυροι από τους «γαλάζιους» διαδρόμους, ο Γρ. Δημητριάδης διεκδικεί και να αυξήσει την επιρροή του στα εσωκομματικά δρώμενα και τη διείσδυσή του στο εσωτερικό της ΝΔ, μέσω των εσωκομματικών εκλογών της Κυριάκης, οι οποίες, πέρα από τις κομματικές οργανώσεις της ΝΔ (ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ), αφορούν και την εκλογή 1.000 συνέδρων εν όψει του επόμενου συνεδρίου την άνοιξη του 2026, που θα εκλέξει και τα αιρετά μέλη της επόμενης σύνθεσης της Πολιτικής Επιτροπής.

Η διάσταση

Και αν αναλογιστεί κανείς ότι για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα για το αξίωμα του προέδρου της ΝΔ, η δήλωση της υποψηφιότητάς του πρέπει να συνοδεύεται από υπογραφές μελών της Πολιτικής Επιτροπής ίσες με το 10% του συνόλου των μελών του σώματος, καταλαβαίνει και τη διάσταση που λαμβάνει η εσωκομματική επιρροή στους συνέδρους.

Και για τον Γρ, Δημητριάδη, «γαλάζια» στελέχη, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις σημειώνουν, ότι επί χρόνια ήταν ο οργανωτής του κόμματος και ως εκ τούτου έχει ισχυρό μηχανισμό.

Μάλιστα ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, δεν παρέλειψε να κάνει και δημόσια αναφορά στις επικείμενες εσωκομματικές εκλογές, μέσω ανάρτησης στην οποία έλεγε ότι «την Κυριακή, ψηφίζουμε για την παράταξή μας. Η συμμετοχή μας δεν είναι απλώς μια διαδικασία. Είναι μια στιγμή ενότητας, μια ευκαιρία να νιώσουμε ξανά τη δύναμη της μεγάλης μας οικογένειας. Για εμάς, είναι τρόπος ζωής», ενώ επέλεξε να αναρτήσει και φωτογραφία της κομματικής του κάρτας μέλους, υπενθυμίζοντας έτσι ότι παραμένει ενεργός και δείχνοντας ότι επανεμφανίζεται στο εσωκομματικό προσκήνιο.

Όλα αυτά, λοιπόν, ενισχύουν την άποψη όσων εδώ και πολύ καιρό θεωρούν ότι ο πρωθυπουργικός ανιψιός και πρώην νούμερο 2 του «επιτελικού κράτους» του Κυρ. Μητσοτάκη, έφυγε μόνο από τη βιτρίνα του μεγάρου Μαξίμου μετά τις υποκλοπές, αλλά ποτέ δεν έφυγε από το παρασκήνιο, όπου εξακολουθεί να κινείται και να δραστηριοποιείται όλο και πιο έντονα.

Και το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν η εσωκομματική διείσδυση που φαίνεται να διεκδικεί επιστρέφοντας, προορίζεται -ή όχι;- να χρησιμοποιηθεί ως μηχανισμός εδραίωσης της κυριαρχίας Μητσοτάκη και περιορισμού της επιρροής των επίδοξων διεκδικητών της ηγεσίας στην επόμενη μέρα της ΝΔ.

Ζέσταμα

Κατά τα λοιπά, στο Μαξίμου επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις επικείμενες εσωκομματικές εκλογές προκειμένου να ζεστάνουν τον κομματικό μηχανισμό, ειδικά σε μια περίοδο που καταγράφονται σοβαρές αποστάσεις μεταξύ κυβερνητικού κέντρου και «γαλάζιων» στελεχών.

Σε αυτό το πλαίσιο πηγές της Πειραιώς έκαναν λόγο για «εντυπωσιακή συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία εγγραφής και κατάθεσης υποψηφιοτήτων», αναφέροντας ότι «122.546 πολίτες κατέβαλαν την ετήσια συνδρομή των 12 ευρώ, αποκτώντας το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στην επικείμενη διαδικασία», ενώ έλεγαν ακόμα ότι «στον αριθμό των ενεργών μελών, ο οποίος είναι αυξημένος σε σχέση με το 2021, περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός νέων μελών», καθώς και ότι «για το σύνολο των κομματικών θέσεων θα εκλεγούν 3.500 μέλη, μεταξύ των άνω των 7.200 υποψηφιοτήτων που έχουν κατατεθεί».

Στο ίδιο πλαίσιο στην κυβέρνηση λένε ότι οι εσωκομματικές εκλογές που θα οδηγήσουν στο Συνέδριο της προσεχούς άνοιξης «έρχονται την κατάλληλη στιγμή», δηλαδή «λίγο πριν μπούμε στον τελευταίο χρόνο πριν τις εκλογές του 2027» και προσθέτουν ότι ουσιαστικά τα στελέχη που θα εκλεγούν σε αυτές τις κάλπες θα είναι και εκείνα που θα σηκώσουν το βάρος των εθνικών εκλογών σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών.

Από την άλλη πλευρά, όμως, «γαλάζια» στελέχη, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις σημειώνουν ότι το πραγματικό εσωκομματικό ενδιαφέρον για τις εκλογές αυτές είναι χαμηλό και ότι στις περισσότερες περιφέρειες υπάρχει ένα μόνο ψηφοδέλτιο, ενώ παλιότερα υπήρχαν έως και τρία.