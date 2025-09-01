newspaper
Μεθοδεύεται η επιστροφή Δημητριάδη; – Ανοιχτό το παράθυρο από Μαξίμου
Πολιτική 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:13

Μεθοδεύεται η επιστροφή Δημητριάδη; – Ανοιχτό το παράθυρο από Μαξίμου

Νέα τροφή στα σενάρια για επάνοδο του Γρηγόρη Δημητριάδη σε επίσημο κυβερνητικό ή κομματικό ρόλο, δίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Από την αποπομπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών στο γεύμα θείου - ανιψιού το 2023 και στην εμφάνιση του τελευταίου στην εκδήλωση της διαβόητης «Ομάδας Αλήθειας».

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Vita.gr
Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Spotlight

Πυκνώνουν το τελευταίο διάστημα τα δημοσιεύματα και οι φήμες που προεξοφλούν την επιστροφή σε επίσημο κυβερνητικό ή κομματικό ρόλο, του πρωθυπουργικού ανιψιού Γρηγόρη Δημητριάδη, τον οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε υποχρεωθεί να αποπέμψει από νούμερο 2 του μεγάρου Μαξίμου, στην προσπάθειά του να διασωθεί ο ίδιος μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών.

Μάλιστα, κατά την ίδια προσπάθεια, ο πρωθυπουργός είχε τότε χρεώσει στον στενό του συνεργάτη και την «αντικειμενική πολιτική ευθύνη», η οποία βέβαια ανήκει στον πολιτικό προϊστάμενο, δηλαδή στον ίδιο.

Παρόλα αυτά σήμερα, είναι το ίδιο το Μαξίμου που με τη στάση του δίνει τροφή στα σενάρια αυτά, αφού επιλέγει να μην τα αποκλείσει.

Το γεύμα

Άλλωστε η σχετική σεναριολογία έχει ξεκινήσει ήδη από τον Δεκέμβριο του 2023 μετά το γεύμα που είχε τότε ο Κυρ. Μητσοτάκης με τον ανιψιό του και πρώην διευθυντή του πρωθυπουργικού γραφείου, σε εστιατόριο της Αθήνας, με σχετικά φωτογραφικά ντοκουμέντα να διαρρέουν στον Τύπο.

Τότε κυβερνητικές πηγές μιλούσαν για οικογενειακό τραπέζι, λέγοντας ότι θείος και ανιψιός δεν έχουν σταματήσει να μιλάνε, ωστόσο κάποιοι ήδη από τότε είχαν αρχίσει να αναρωτιούνται αν με αυτόν τον τρόπο μεθοδεύεται η επιστροφή του κ. Δημητριάδη.

Η «Ομάδα Αλήθειας»

Σήμερα ο Γρ. Δημητριάδης κάνει δημόσιες εμφανίσεις, φωτογραφίζεται με «γαλάζιους» βουλευτές και στελέχη, δίνοντας την αίσθηση σε πολλούς ότι προετοιμάζει την επάνοδό του, ενώ ανεξίτηλη έχει μείνει η παρουσία του, τον περασμένο Ιούνιο, στην πρώτη γραμμή της εκδήλωσης της διαβόητης «Ομάδας Αλήθειας», την περίοδο που είχε αποκαλυφθεί το σκάνδαλο της μισθοδοσίας του προπαγανδιστικού μηχανισμού της ΝΔ από την ιδιωτική εταιρεία Blue Skies, που αναλάμβανε και κρατικά έργα.

Μάλιστα οι πρωταγωνιστές της Ομάδας Αλήθειας, είχαν χαρακτηρίσει τον Γρ. Δημητριάδη «μόνιμο αφανή ήρωα», λέγοντας ότι «είναι πάντα δίπλα μας και εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα του».

Πάντως ο κ. Δημητριάδης έχει κακές σχέσεις με ορισμένους πρωθυπουργικούς συνεργάτες στο μέγαρο Μαξίμου (και πολύ στενές σχέσεις με άλλους) και αυτό το δεδομένο φαίνεται ότι τροφοδοτεί και τα σενάρια εκείνα που μιλούν για επιστροφή του στο κόμμα και όχι στην κυβέρνηση, με σκοπό να παίξει ρόλο στην προσπάθεια του Κυρ. Μητσοτάκη να αμβλύνει τα σοβαρά προβλήματα εσωκομματικής συνοχής, που το Μαξίμου ομολόγησε με τις ακραίες μεθοδεύσεις του στην ψηφοφορία στη Βουλή για τη σύσταση Προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δεν το απέκλεισε

Και πάντως στα σενάρια αυτά δίνει νέα τροφή ο τρόπος με τον οποίο απάντησε, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος ρωτήθηκε αν επιβεβαιώνει ή αν διαψεύδει πιθανή επαναφορά του κ. Δημητριάδη και είπε ότι «εγώ δεν έχω κάποια ενημέρωση περί επιστροφής και εγώ οφείλω να σας μεταφέρω τις επίσημες ενημερώσεις που έχω. Ούτε μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία ως κυβέρνηση να σχολιάζουμε φήμες. Αυτό λοιπόν που γνωρίζω είναι ότι κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται. Μένει να δούμε αν υπάρχει κάποια διαφορετική εξέλιξη, αλλά το ξαναλέω απαντάω με βάση αυτά τα οποία γνωρίζω και δε γνωρίζω κάτι τέτοιο».

Με άλλα λόγια, δεν θέλησε να αποκλείσει ρητά και κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο και άφησε ανοιχτό το παράθυρο για μια τέτοια «εξέλιξη» στο μέλλον.

Αλλά βέβαια μια επιστροφή του κ. Δημητριάδη σε επίσημο κυβερνητικό ή κομματικό ρόλο, θα έφερνε ξανά στο προσκήνιο το σκάνδαλο των υποκλοπών (αλλά και τις μνήμες από τις σοβαρές αναταράξεις που αυτό είχε προκαλέσει ακόμα και εντός της «γαλάζιας» παράταξης, με κορυφαία την οξεία κριτική που είχε τότε ασκήσει ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής), ενώ η κυβέρνηση έχει ήδη δεχτεί ισχυρά πλήγματα μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως επίσης και από την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών.

Και κυρίως η επάνοδος του πρωθυπουργικού ανιψιού, μπορεί να ερμηνευτεί ως κίνηση απόγνωσης απέναντι στο διάπλατα ανοιχτό εσωκομματικό μέτωπο, αλλά και στα υπόλοιπά μέτωπα που έχει μπροστά του ανοιχτά ο Κυρ. Μητσοτάκης, ή ακόμη και ως προσπάθεια διαχείρισης μιας προεξοφλημένης ήττας, και όχι ως σήμα κυβερνητικής επανεκκίνησης.

sp_banner_Desk
Ιδιωτικά πανεπιστήμια: Πλήρης κάλυψη του Μαξίμου στον Οδυσσέα Ζώρα και τα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνει
«Τι πιο φυσικό» 01.09.25

Πλήρης κάλυψη του Μαξίμου στον Οδυσσέα Ζώρα και τα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνει

Πρύτανης σε ένα από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έλαβαν άδειας λειτουργίας αναλαμβάνει ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Οδυσσέας Ζώρας έχοντας την απόλυτη κάλυψη της κυβέρνησης που εκτιμά πως δεν τίθεται «ηθικό ζήτημα».

Σύνταξη
Γεμάτη ψέματα η «Μαύρη Βίβλος» του ΠΑΣΟΚ λέει η ΝΔ – Για «απόδειξη της αποτυχίας τους» απαντά η Χαρ. Τρικούπη
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Γεμάτη ψέματα η «Μαύρη Βίβλος» του ΠΑΣΟΚ λέει η ΝΔ – Για «απόδειξη της αποτυχίας τους» απαντά η Χαρ. Τρικούπη

Για ανακριβή στοιχεία στη «Μαύρη Βίβλο» του ΠΑΣΟΚ για την ανάπτυξη μιλά η Νέα Δημοκρατία. Ραντεβού για τη «Μαύρη Βίβλο» στην ακρίβεια δίνει η Χαριλάου Τρικούπη.

Σύνταξη
Παραδοχή Μυλωνάκη στη Βουλή για υπηρεσιακό σημείωμα στο Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν ήταν υπόμνημα αλλά…»
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Παραδοχή Μυλωνάκη στη Βουλή για υπηρεσιακό σημείωμα στο Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν ήταν υπόμνημα αλλά…»

Ο συνεργάτης του πρωθυπουργού Γιώργος Μυλωνάκης επί της ουσίας παραδέχθηκε ότι υπήρξε ενημερωτικό σημείωμα για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ που έλαβε στο Μαξίμου. Απέφυγε να απαντήσει για το περιεχόμενό του, αλλά και για την «αποκάλυψη» του Χρ.Μπουκώρου ότι ενημερώθηκε ότι περιλαμβάνεται σε έρευνα 16 μήνες πριν φτάσει η δικογραφία στη Βουλή.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τετραήμερη εργασία για νέους γονείς σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ – «Πόλεμος» για το 13ωρο
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Τετραήμερη εργασία για νέους γονείς σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ – «Πόλεμος» για το 13ωρο

«Πόλεμος» μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το 13ωρο – Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ για την εργασία και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ - Η πρόταση για πιλοτική τετραήμερη εργασία για νέους γονείς

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Νίκος Παππάς: Λένε ψέματα ότι ο κόφτης δαπανών απαγορεύει την ενίσχυση μισθών και συντάξεων
ΣΥΡΙΖΑ 01.09.25

Νίκος Παππάς: Λένε ψέματα ότι ο κόφτης δαπανών απαγορεύει την ενίσχυση μισθών και συντάξεων

«Υπάρχουν τα περιθώρια να επιστραφεί στον κόσμο αυτό που του αποστερείται, κυρίως, δια των έμμεσων φόρων», σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς

Σύνταξη
Κικίλιας: «Ανανεώνεται ο στόλος του Λιμενικού για τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων»
Πολιτική 01.09.25

Κικίλιας: «Ανανεώνεται ο στόλος του Λιμενικού για τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων»

Το Λιμενικό θα ενισχυθεί με καταδιωκτικά σκάφη, αλλά και σύγχρονο εξοπλισμό - drone, ενδεχομένως και μη επανδρωμένα υποβρύχια σε δεύτερο χρόνο. Όσα είπε ο Βασίλης Κικίλιας.

Σύνταξη
Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση με τον Τσίπρα – Το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας λέει ο Άδωνις, αδειάζοντας Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση με τον Τσίπρα – Το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας λέει ο Άδωνις, αδειάζοντας Μαρινάκη

Σε αιτία διχασμού για την κυβέρνηση εξελίσσεται ήδη ο Αλέξης Τσίπρας. Τουλάχιστον δυο γραμμές εντός ΝΔ για τον τρόπο αντιμετώπισης του, Άλλη μια ένδειξη του πανικού της που οι δημοσκοπήσεις ενισχύουν

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ – Μαύρη Βίβλος διακυβέρνησης ΝΔ: Ισχνή η ανάπτυξη, άδικη κατανομή του πλούτου
Πρώτη συνέντευξη 01.09.25 Upd: 13:28

ΠΑΣΟΚ – Μαύρη Βίβλος διακυβέρνησης ΝΔ: Ισχνή η ανάπτυξη, άδικη κατανομή του πλούτου

Σήμερα οι αρμόδιοι βουλευτές και τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ Π. Γερουλάνος, Π. Κουκουλόπουλος, Μ. Χνάρης, Γ. Παλαιοδήμος, Κ. Γάτσιος, παρουσίασαν τα πεπραγμένα της ΝΔ στην ανάπτυξη

Σύνταξη
Πολύ βαθύ το ρήγμα της κυβέρνησης με την κοινωνία για να γεφυρωθεί με παροχές και τοξική πόλωση
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Πολύ βαθύ το ρήγμα της κυβέρνησης με την κοινωνία για να γεφυρωθεί με παροχές και τοξική πόλωση

Ο πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής Γιώργος Σεφερτζής μιλά στο in και αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα τόσο της παροχολογίας όσο και της πόλωσης ως μεθόδων υπέρβασης του πολιτικού αδιεξόδου της κυβέρνησης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
13ωρα στη δουλειά, σκάνδαλα στη σειρά, τα πλυντήρια για τα Τέμπη βγαίνουν πάλι παγανιά, δεν μασάει ο λαός στην απειλή μη γίνουμε Γαλλία, άρει την κυβερνητική «ασυλία»
in Confidential 01.09.25

13ωρα στη δουλειά, σκάνδαλα στη σειρά, τα πλυντήρια για τα Τέμπη βγαίνουν πάλι παγανιά, δεν μασάει ο λαός στην απειλή μη γίνουμε Γαλλία, άρει την κυβερνητική «ασυλία»

Η εισαγόμενη ακρίβεια πήρε υπηκοότητα, ο εργασιακός μεσαίωνας νομιμοποίηση, τα πληρωμένα πτυχία πιστοποίηση πανεπιστημιακών σπουδών και αυτοί που δείχνουν για το λαό πλήρη απάθεια τον απειλούν με πολιτική αστάθεια

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Νέα Δημοκρατία: Οι βουλευτές που άκουσαν καλοκαιρινά… κάλαντα, περιμένουν τον μάγο με τα δώρα!
Πολιτική 01.09.25

Νέα Δημοκρατία: Οι βουλευτές που άκουσαν καλοκαιρινά… κάλαντα, περιμένουν τον μάγο με τα δώρα!

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει γράψει αρνητικά στους αγρότες που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και δεν βρέθηκαν στο κλαμπ των ευνοημένων όπως άλλοι. Τι άκουσαν οι βουλευτές της επαρχίας και τι περιμένουν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
ΔΕΘ: Στο φουλ οι μηχανές με βαρύ το κλίμα για την κυβέρνηση
Θεσσαλονίκη 01.09.25

Στο φουλ οι μηχανές για τη ΔΕΘ με βαρύ το κλίμα για την κυβέρνηση

Οι τελευταίες πινελιές μπαίνουν στη λίστα με τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν το ερχόμενο Σάββατο από το βήμα της 89ης ΔΕΘ. Να διώξει τα σύννεφα της βροχής θα επιχειρήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύνταξη
«Ρεσιτάλ παραπλάνησης»: Πυρ ομαδόν κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση με αιχμές οικονομία και εργασιακά
Αντιπολιτευτικοί μύδροι 31.08.25

«Ρεσιτάλ παραπλάνησης»: Πυρ ομαδόν κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση με αιχμές οικονομία και εργασιακά

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά εκτοξεύουν πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη σε βεντάλια θεμάτων, με αιχμές την οικονομία και τα εργασιακά, εν όψει και της καυτής εβδομάδας της ΔΕΘ

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Ντέσερς
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Ντέσερς

Ο Σίριλ Ντέσερς αποτελεί και επίσημα το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού, με το Νιγηριανό επιθετικό να υπογράφει τριετές συμβόλαιο με τους «πράσινους».

Σύνταξη
Πάτρα: Ξεσπούν οι γονείς του 25χρονου εθελοντή που κατηγορείται για εμπρησμό
Καφκικός ήρωας 01.09.25

Πάτρα: Ξεσπούν οι γονείς του 25χρονου εθελοντή που κατηγορείται για εμπρησμό

Μεγάλες διαστάσεις παίρνει μέρα με τη μέρα, η κατακραυγή για την άδικη προφυλάκιση των δυο νέων, που συμμετείχαν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Πάτρα και κατηγορούνται για εμπρησμό

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χιλή
Χωρίς διακοπή αγώνα! 01.09.25

Τραγωδία στη Χιλή

Θάνατος φιλάθλου στη διάρκεια του ντέρμπι Κόλο-Κόλο – Ουνιβερσιδάδ δε Τσίλε

Γιώργος Μαζιάς
Εθνική ομάδα: Οι 19 αθλητές με τους οποίους θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο
Στίβος 01.09.25

Οι 19 αθλητές με τους οποίους θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα το Τόκιο

Αυτή είναι η ελληνική αποστολή για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου (13-21/9) στο Τόκιο, μετά τις τελευταίες προσθαφαιρέσεις από τη World Athletics και τις εθνικές ομοσπονδίες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ισραήλ: Ξεκινά η κλήση 60.000 εφέδρων για την επίθεση και κατοχή στη Γάζα
Κόσμος 01.09.25

Ισραήλ: Ξεκινά η κλήση 60.000 εφέδρων για την επίθεση και κατοχή στη Γάζα

Από αύριο ξεκινά η σταδιακή κλήση 60.000 εφέδρων για την ολοκληρωτική επίθεση και κατοχή στη Γάζα, με την εκδίωξη των κατοίκων από τους καταυλισμούς τους και τον εκτοπισμό τους στη Ράφα

Σύνταξη
Harry Potter: Αδύνατο ένα reunion χαρακτήρων για τον Κρις Κολόμπους λόγω των τρανσφοβικών σχολίων της Ρόουλινγκ
Fizz 01.09.25

Harry Potter: Αδύνατο ένα reunion χαρακτήρων για τον Κρις Κολόμπους λόγω των τρανσφοβικών σχολίων της Ρόουλινγκ

Ο σκηνοθέτης των δύο πρώτων ταινιών «Harry Potter», Κρις Κολόμπους, τόνισε ότι τα τρανσφοβικά σχόλια της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ έχουν διαρρήξει τις σχέσεις με το καστ, καθιστώντας αδύνατη μια επανένωση

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ο σεισμός χτύπησε δύο φορές, πρώτα τα σπίτια και μετά τις γυναίκες
Ο φονικός Εγκέλαδος 01.09.25

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ο σεισμός χτύπησε δύο φορές, πρώτα τα σπίτια και μετά τις γυναίκες

Οι γυναίκες και τα κορίτσια παραμένουν εκτεθειμένες στα βουνά, ξαπλωμένες σε αυτοσχέδια φορεία, περιμένοντας να φτάσει η σειρά τους για να νοσηλευτούν μετά τον φονικό σεισμό στο Αφγανιστάν.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Ο Ποντένσε στο λιμάνι του και ο κόσμος του Ολυμπιακού στον έβδομο ουρανό (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Ο Ποντένσε στο λιμάνι του και ο κόσμος του Ολυμπιακού στον έβδομο ουρανό (vids, pics)

Ο Πορτογάλος έφτασε σήμερα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στους «ερυθρόλευκους» και η υποδοχή στο Ελ. Βενιζέλος ήταν απίστευτη. «Θέλω να μείνω δέκα χρόνια» δήλωσε ο Ποντένσε

Σύνταξη
Μαδούρο: «Με την ενίσχυση του πολεμικού τους στόλου, οι ΗΠΑ επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα»
Βενεζουέλα 01.09.25

Μαδούρο: «Με την ενίσχυση του πολεμικού τους στόλου, οι ΗΠΑ επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος»

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος στη χώρα με την αποστολή ναυτικών δυνάμεων στην Καραϊβική, δήλωσε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε μια σπάνια συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα

Σύνταξη
Ο Ρέι Γουάιζ θυμάται την ταινία του Ντείβιντ Λιντς που γιουχαΐστηκε σφοδρά στις Κάννες το μακρινό 1992
«Κλαίει, κλαίει» 01.09.25

Ο Ρέι Γουάιζ θυμάται την ταινία του Ντείβιντ Λιντς που γιουχαΐστηκε σφοδρά στις Κάννες το μακρινό 1992

«Ξέρετε ότι όταν τους αρέσει πολύ κάτι, χειροκροτούν όρθιοι για 10 λεπτά; Εμείς για 10 λεπτά είχαμε γιουχαΐσματα» θυμήθηκε ο Ρέι Γουάιζ, ηθοποιός της θρυλικής σειράς «Twin Peaks» του Ντέιβιντ Λιντς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιοβάνοβιτς: «Στόχος μας είναι η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο»
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Γιοβάνοβιτς: «Στόχος μας είναι η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε σε δηλώσεις του ενόψει των ματς της Εθνικής Ελλάδος με Λευκορωσία (05/09, 21:45) και Δανία (08/09, 21:45), πως στόχος της ομάδας είναι η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Σύνταξη
Φλόριντα: Oι Ρεπουμπλικάνοι εξαφανίζουν την πολύχρωμη διάβαση-μνημείο για τα δεκάδες θύματα ένοπλης επίθεσης
«Εξυγίανση» 01.09.25

Φλόριντα: Oι Ρεπουμπλικάνοι εξαφανίζουν την πολύχρωμη διάβαση-μνημείο για τα δεκάδες θύματα ένοπλης επίθεσης

Ο δήμαρχος του Ορλάντο, Μπάντι Ντάιερ, χαρακτήρισε την απομάκρυνση του μνημείου για τα θύματα της ένοπλης επίθεσης του 2016, τα περισσότερα από τα οποία ήταν ΛΟΑΤΚΙ+, «μια βάναυση πολιτική πράξη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
