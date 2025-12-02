Κυρ. Μητσοτάκης: Πολιτική στην Ελλάδα είναι η… κυβέρνησή μου

Το ίδιο, γνωστό, αφήγημα περί σταθερότητας επιστρατεύει για μία ακόμη φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην προσπάθειά του να συσπειρώσει το ακροατήριό του απέναντι στη συσσωρευμένη φθορά με την οποία παραμένει σταθερά αντιμέτωπη η κυβέρνηση.

Μάλιστα προκειμένου να υποστηρίξει το αφήγημα αυτό, ο πρωθυπουργός φτάνει στο σημείο να ταυτίσει πλέον όχι μόνο τη σταθερότητα, αλλά και την ίδια την έννοια της πολιτικής στην Ελλάδα με τον… εαυτό του!

Ειδικότερα, σε συζήτηση στο πλαίσιο του Ελληνικού Επενδυτικού Συνεδρίου στο Λονδίνο, ο Κυρ. Μητσοτάκης, αφού είπε ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες «βρίσκονται σήμερα σε δύσκολη κατάσταση επειδή η πολιτική (politics) δεν λειτουργεί», θέλησε να πει ότι «η πολιτική στην Ελλάδα λειτουργεί και θα συνεχίσει να λειτουργεί».

Για να δηλώσει «πεπεισμένος ότι αυτό θα εξακολουθεί να ισχύει μετά τις εκλογές του 2027, καθώς, στο τέλος της ημέρας, οι πολίτες γνωρίζουν ότι η χώρα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ευημερία» και να υποσστηρίξει ότι «αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι, θαρρώ, η μοναδική πολιτική δύναμη που έχει αξιόπιστη πρόταση για τη διακυβέρνηση και την πρόοδο της χώρας».

Στο ίδιο πλαίσιο επίκλησης του αφηγήματος περί σταθερότητας, θέλησε να βάλει ορίζοντα για την κυβέρνησή του την ολοκλήρωση όχι μόνο αυτής, αλλά και της επόμενης τετραετίας, μιλώντας για «μια ατζέντα, όχι μόνο για το επόμενο έτος, αλλά για τα επόμενα πέντε χρόνια» και υποστηρίζοντας ότι «κοιτάζοντας τον εκλογικό κύκλο, έχω ένα πολύ σαφές σχέδιο για το πού πρέπει να πάμε τα επόμενα πέντε χρόνια».

Για να πει ότι «πρέπει λοιπόν να οραματιστούμε πού θα βρίσκεται η Ελλάδα το 2030. Ή, αν θέλω να είμαι πιο φιλόδοξος, πού θα βρίσκεται η Ελλάδα το 2040».

Κόπωση

Και επιχειρώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για την κόπωση που διαπερνάει την κυβέρνηση μετά από 6,5 χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία, θέλησε να πει ότι «θα παραμείνουμε απόλυτα προσηλωμένοι στις μεταρρυθμίσεις, παρά το γεγονός ότι έχουμε εισέλθει στο τρίτο έτος της κυβερνητικής μας θητείας» και πως «υπάρχει η παράδοση οι κυβερνήσεις να «πατούν φρένο» καθώς πλησιάζουν οι εκλογές», αλλά ότι ο ίδιος «δεν σκοπεύει» να το κάνει αυτό.

Βέβαια η κόπωση αυτή της κυβέρνησης έρχεται να πολλαπλασιάσει και να ενισχύσει, όλους εκείνους τους παράγοντες που της προκαλούν φθορά και που, ήδη από το κακό αποτέλεσμα των τελευταίων ευρωεκλογών και μετά, την έχουν ουσιαστικά καθηλώσει σε χαμηλά ποσοστά και πολύ μακριά από τον διακηρυγμένο στόχο της αυτοδυναμίας.

Εξωτερική πολιτική

Στο Μαξίμου εσχάτως αναθάρρησαν από το γεγονός ότι τα ποσοστά της ΝΔ έδειξαν να τσιμπάνε μετά τις τελευταίες ενεργειακές συμφωνίες, αλλά σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές με καλή γνώση των νεοδημοκρατικών πραγμάτων, πρόκειται απλώς για ένα μικρό μάζεμα της αρκετά μεγαλύτερης ζημιάς που έχει υποστεί η κυβερνητική εικόνα σε σχέση με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, τα οποία κάποτε η κυβέρνηση πλάσαρε ως πλεονέκτημά της, αλλά σήμερα βλέπει να αποτελούν τομέα έντονης δυσαρέσκειας για ένα κομμάτι της δικής της εκλογικής βάσης.

Μια δυσαρέσκεια ενός σημαντικού κομματιού της «γαλάζιας» βάσης, το οποίο αισθάνεται ότι εκφράζεται μέσα από την κριτική που διατυπώνουν απέναντι στην κυβέρνηση για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί της «γαλάζιας» παράταξης, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς.

Ακρίβεια

Ωστόσο ο νούμερο ένα πονοκέφαλος αυτή τη στιγμή για το μέγαρο Μαξίμου, ασφαλώς παραμένει η ακρίβεια, η οποία ταλανίζει αφόρητα τους πολίτες, και το κάνει σε τέτοιο βαθμό που, όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, τους υποχρεώνει να περιορίζουν την αγορά βασικών προϊόντων διατροφής. Με την κατάσταση αυτή να έχει εξαϋλώσει και τον όποιο αντίκτυπο των εξαγγελιών της ΔΕΘ, όσο και αν στην κυβέρνηση έχουν ποντάρει τα ρέστα τους για την αντιστροφή του κλίματος στην εφαρμογή των μέτρων αυτών από Ιανουάριο, καθώς επίσης και σε μέτρα που ξεκίνησαν να εφαρμόζονται προ ημερών, όπως η επιστροφή ενοικίου και το επίδομα 250 ευρώ στους συνταξιούχους.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, «γαλάζια» στελέχη, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις τονίζουν με νόημα ότι οι κυβερνήσεις πέφτουν λόγω του εισοδήματος και του κόστους ζωής.

Κρίση θεσμών

Αλλά πλέον δίπλα στην ακρίβεια και στα θέματα της Οικονομίας, έχει έρθει πια να προστεθεί για τα καλά και ένα άλλο ζήτημα, αυτό της κρίσης των θεσμών και της διαφθοράς. Πολιτικοί αναλυτές σημειώνουν ότι το ζήτημα αυτό, που ιεραρχείται σήμερα πολύ ψηλά στα προβλήματα των πολιτών στις μετρήσεις κοινής γνώμης, αποτελεί επίσης ένα εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα για το μέγαρο Μαξίμου.

Και αυτό γιατί, όπως τονίζουν πολιτικοί αναλυτές, μπορεί να φαίνεται άυλο και να ακούγεται θεωρητικό, όμως είναι εξαιρετικά διαβρωτικό για την κυβέρνηση.

Και βέβαια με αυτά τα δεδομένα αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον η επικείμενη κοινή παρουσία του Κώστα Καραμανλή και του Ευάγγελου Βενιζέλου στις 8 Δεκεμβρίου στην επετειακή εκδήλωση για τα 15 χρόνια από την έκδοση της εφημερίδας «Δημοκρατία», όπου θα πραγματοποιήσουν ομιλίες στο πλαίσιο συζήτησης με θέμα την «κρίση της Δημοκρατίας σήμερα». Με το Μαξίμου να έχει καρφωμένα τα μάτια του εκεί.

Άλλωστε είναι ακόμα πολύ νωπή η έντονη κριτική τόσο του Κώστα Καραμανλή στην παλιά Βουλή, όσο και του Ευάγγελου Βενιζέλου (ΕΡΤ) κατά της κυβέρνησης για το θέμα της κρίσης εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους θεσμούς.

Αγροτικό

Μεγάλο πονοκέφαλο για την κυβέρνηση αποτελεί βέβαια και το αγροτικό ζήτημα, το οποίο ασφαλώς συνδέεται και με το θέμα της διαφθοράς μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κυβέρνηση όχι μόνο βρίσκεται αυτή τη στιγμή αντιμέτωπη με ένα βαθύ ρήγμα με τον αγροτικό κόσμο, αλλά επιλέγοντας να στείλει και μήνυμα νέας σκληρής καταστολής, μετά την ωμή αστυνομική βία που επεφύλαξε στους αγρότες στον στον κόμβο Νίκαιας της Λάρισας, επιλέγει να οξύνει το μέτωπο αυτό.

Και επομένως να έρθει σε ρήξη με ένα κρίσιμο κομμάτι της εκλογικής της βάσης, δηλαδή τους αγρότες, οι οποίοι, στο πολύ μεγάλο ποσοστό του 48%, είχαν ψηφίσει, στις τελευταίες εθνικές εκλογές, ΝΔ, η οποία παραδοσιακά είναι πρώτη δύναμη στον αγροτικό κόσμο.

Μάλιστα στέλεχος της ΝΔ είναι και ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος, ο οποίος βρέθηκε στους συλληφθέντες από την αστυνομία στα γεγονότα του κόμβου της Νίκαιας και που, όπως κατήγγειλε, δέχτηκε επίθεση από αξιωματικό της αστυνομίας, με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο με κάταγμα στα πλευρά.

Σε αυτό το πλαίσιο, πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι το αγροτικό ζήτημα έχει άμεση αντανάκλαση στην ψήφο, γεγονός που εντείνει την πίεση που αισθάνονται στην κυβέρνηση.

Ρευστό αλλά παγωμένο

Την ίδια ώρα το πολιτικό σκηνικό είναι απολύτως ρευστό, αλλά ταυτόχρονα και παγωμένο, με την κυβέρνηση να πασχίζει εδώ και ένα χρόνο να ανακάμψει μετά το κακό για την ίδια αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, αλλά να δείχνει ανήμπορη να το κάνει, μένοντας κι εκείνη ουσιαστικά με τη βελόνα των ποσοστών της, παρά τις όποιες αυξομειώσεις, κολλημένη σε χαμηλά επίπεδα, τα οποία καθιστούν άπιαστο όνειρο την αυτοδυναμία και ενισχύουν την ανησυχία πολλών βουλευτών της για την επανεκλογή τους.

Με αυτά τα δεδομένα, μένει να φανεί με ποιο τρόπο θα επηρεαστεί το πολιτικό σκηνικό από τη δημιουργία νέων κομμάτων όπως ένα κόμμα Τσίπρα ή ένα κόμμα Σαμαρά. Το δεύτερο πάντως αναμένεται να επηρεάσει άμεσα την κυβέρνηση και, μεταξύ άλλων, να της κόψει εντελώς τις ελπίδες για επαναπροσέγγιση ενός ακροατηρίου που φεύγει προς τα δεξιά της.

Πόλωση

Μέσα σε αυτό, λοιπόν, το υπάρχον σκηνικό, κατά τους ίδιους πολιτικούς αναλυτές, αλλά και σύμφωνα με «γαλάζια» στελέχη, η κυβέρνηση θα επιδιώξει την πόλωση προκειμένου να συσπειρώσει ακροατήρια, στα οποία θεωρεί ότι μπορεί να απευθυνθεί και για τον ίδιο λόγο θα θέτει σκληρά διλήμματα, όπως το περιβόητο «Μητσοτάκης ή χάος» ή το δίλημμα περί σταθερότητας που ξαναείδαμε μόλις τώρα. Το θέμα είναι κατά πόσον υπάρχουν πλέον αυτιά ανοιχτά στα διλήμματα αυτά ή έχουν πάψει πια να τα ακούν.