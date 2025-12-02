Ανδρουλάκης: Το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «απλή επιβίωση ή ζωή με προοπτική και ελπίδα»

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την εκδήλωση του κόμματος για το κυκλοφοριακό πρόβλημα.

«Το δίλημμα για τον πολίτη δεν ειναι ‘Μητσοτάκης ή χάος’, αλλά: απλή επιβίωση ή ζωή με προοπτική και ελπίδα. Και η απάντηση σε αυτό το δίλημμα είναι: ΠΑΣΟΚ και δημοκρατική παράταξη, με ένα πρόγραμμα προοδευτικό, συγκεκριμένο και υπεύθυνο», τόνισε.

«Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται μέσα στην κοινωνία και αφουγκράζεται τις πραγματικές ανάγκες»

Ο πρόεδρος του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη εγγυήθηκε «την ελπίδα με λύσεις, μια αξιόπιστη και προοδευτική εναλλακτική επιλογή για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα».

Αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού

Παράλληλα παρουσίασε την πρόταση του κόμματος για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα. «Αυτό το σχέδιο ζητώ από τον ελληνικό λαό να μας δώσει τη δύναμη να υλοποιήσουμε, για μια πιο ανθρώπινη ζωή», υπογράμμισε.

Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται μέσα στην κοινωνία και αφουγκράζεται τις πραγματικές ανάγκες με ρεαλιστικές λύσεις για μια ποιοτική καθημερινότητα. «Αυτό άλλωστε ήταν και η παρουσίαση του προγράμματος μας στη ΔΕΘ, ένα πρόγραμμα για όλα συγκεκριμένο, προοδευτικό, τεκμηριωμένο κοστολογημένο, για να φύγουμε κι από τον λαϊκισμό που πληρώσαμε ακριβά κι από τον διχασμό που πληρώσαμε ακριβά. Διότι αυτό το κόμμα έχει μια πορεία συνέπειας ευθύνες και προόδου και γι’ αυτό διεκδικεί από τον ελληνικό λαό την στήριξή τους επόμενες εθνικές εκλογές», σημείωσε.

«Ελλάδα για όλους»

Τόνισε ότι αγωνίζεται για μια «Ελλάδα για όλους», στο πλευρό του συνταξιούχου «που σκέφτεται δυο και τρεις φορές τι θα αγοράσει στο σούπερ μάρκετ», του φοιτητή που «σκέφτεται τις δυσκολίες για να βρει ένα σπίτι με αξιοπρεπές ενοίκιο», του αγρότη «που βλέπει το κόστος παραγωγής να έχει απογειωθεί και που σήμερα αντιδρά».

Σχολίασε ότι η κυβέρνηση δεν δείχνει διάθεση μέσα από νομοθετικές πρωτοβουλίες να βρεθούν λύσεις. «Ο διχασμός είναι απλός και φαίνεται στο ψευτοδίλημμα: σταθερότητα η χάος. Αυτό θα είναι το μότο της ΝΔ μέχρι τις εθνικές εκλογές. Αυτό το ψευτοδίλημμα δείχνει ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι εκτός της πραγματικότητας του λαού. Δεν καίγεται ο λαός μας να του δώσει τρίτη ευκαιρία, για μια κυβέρνηση που κάνει τη ζωή μας χειρότερη. Αναξιοκρατία, διαφθορά, ατιμωρησία, ακρίβειας παντού. Αυτή είναι η πολιτική της ΝΔ», υποστήριξε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε την «τραγική κατάσταση στην Αθήνα που έχει φτάσει στο απροχώρητο», λέγοντας ότι είναι το σύμπτωμα μιας χώρας που δεν επενδύει στη βιωσιμότητα, με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων της.