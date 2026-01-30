Η Τουρκία υποστηρίζει ότι θέλει διατήρηση των «ήρεμων νερών»

Την διατήρηση των «ήρεμων νερών» στο Αιγαίο δηλώνει ότι επιθυμεί η Τουρκία, λίγες μέρες πριν την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, με το ραντεβού του πρωθυπουργού με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να αναμένεται να οριστικοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που μίλησαν στο in το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας αναμένεται να και σε κάθε περίπτωση να γίνει έως τις 16 Φεβρουαρίου.

Η Τουρκία δεν θέλει ένταση

Όπως ανέφεραν τουρκικές διπλωματικές πηγές στον ΣΚΑΙ, η Άγκυρα δεν επιθυμεί ένταση με την Ελλάδα και χαρακτηρίζουν «τεχνικό ζήτημα» την έκδοση νέων επ’ αόριστον Navtex για το Αιγαίο, οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις στην Αθήνα.

Παραμένει στις πάγιες θέσεις της

Οι ίδιες πηγές σημείωναν στον ΣΚΑΙ ότι «επιθυμούμε τη διατήρηση της ηρεμίας στο Αιγαίο, δεν θέλουμε ένταση», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η θέση της Τουρκίας για το Αιγαίο δεν έχει αλλάξει και οι κόκκινες γραμμές παραμένουν, επισημαίνοντας ότι οι νέες Navtex δεν λένε κάτι διαφορετικό σε σχέση με το παρελθόν.

Σε ό,τι αφορά την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και εάν μπορεί η Ελλάδα να εκδίδει Navtex ή μπορεί να διεξάγει δραστηριότητες στο Αιγαίο σε περιοχή που η Τουρκία θεωρεί ότι εκτείνεται η υφαλοκρηπίδα της, έχουν εκδοθεί εκατοντάδες Navtex στο παρελθόν αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Τονίζουν επίσης ότι θέλουν την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, παρά την αρνητική συγκυρία της έκδοσης των Navtex.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τουρκικές πηγές επιμένουν στις ίδιες θέσεις που εξέφραζαν και στο in αμέσως μετά την επίσκεψη του τούρκου ΥΦΥΠΕΞ, Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι στην Αθήνα νωρίτερα αυτό το μήνα για τον Πολιτικό Διάλογο. Τότε σημείωναν μάλιστα ότι και στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας ο Ερντογάν έχει πρόθεση να εκφράσει στον Μητσοτάκη τη διάθεση της Άγκυρας για διατήρηση των «ήρεμων νερών».

Δένδιας: Δεν μπορεί η Ελλάδα να πάρει σοβαρά τις τουρκικές NAVTEX

Ερωτηθείς σχετικά με τις NAVTEX αορίστου χρόνου της Άγκυρας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας σχολίασε (ALPHA FM) πως «είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά μία τέτοια προσέγγιση και νομίζω ότι το ξέρει πολύ καλά και η γειτονική χώρα. Δεν ξέρω για ποιους λόγους, φαντάζομαι εσωτερικής πολιτικής; Γιατί σε επίπεδο δικαίου οι διαρκείς NAVTEX δε νομίζω ότι έχουν καμία έννοια».

«Δεν ξέρω λοιπόν για ποιους εσωτερικούς λόγους η Τουρκία κάνει κάτι τέτοιο. Είναι βέβαιο ότι αυτό δε βοηθάει τη σχέση με την Ελλάδα, αλλά πάντως δεν είμαστε καθόλου διατεθειμένοι να θεωρήσουμε ότι αυτό συνιστά οποιαδήποτε ενέργεια που η Ελλάδα δεσμεύεται να αντιδράσει με έναν τρόπο που θα επέτρεπε στην Τουρκία να θεωρήσει ότι αυτή η NAVTEX πράγματι επιβάλλεται στην πράξη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δένδιας.

Αναγνωρίζοντας πάντως ότι αυτό είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί, «δεν έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα κάτι τέτοιο, δεν το έχουμε δει στο παρελθόν, είναι παντελώς εκτός πλαισίου, τι να πει κανείς;».