Θετικό κλίμα στον πολιτικό διάλογο Ελλάδας – Τουρκίας: Στο τραπέζι διεθνείς εξελίξεις και ο παράγοντας Τραμπ

Με το κλασσικό λιτό ανακοινωθέν ολοκληρώθηκε την Τρίτη το μεσημέρι ένα ακόμα τραπέζι πολιτικού διαλόγου, που αυτή τη φορά στρώθηκε στην Αθήνα.

Το ανακοινωθέν για τον πολιτικό διάλογο

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση «η Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, Πρέσβυς Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, και ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Πρέσβυς Mehmet Kemal Bozay, συναντήθηκαν στην Αθήνα, στις 20 Ιανουαρίου 2026, και πραγματοποίησαν τον 5ο γύρο διμερών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του Πολιτικού Διαλόγου που καθιερώθηκε μεταξύ των δύο χωρών το 2023.

Οι Υφυπουργοί συζήτησαν διάφορες πτυχές των διμερών σχέσεων, έκαναν ανασκόπηση των εξελίξεων που μεσολάβησαν από την τελευταία συνάντηση του Πολιτικού Διαλόγου που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα τον Ιούνιο του 2025 και είχαν εκτενή ανταλλαγή απόψεων για τις πρόσφατες εξελίξεις σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Οι δύο Υφυπουργοί εξέτασαν, επίσης, την προετοιμασία για το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, το οποίο έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Τουρκία το επόμενο διάστημα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν την κοινή τους δέσμευση για περαιτέρω διεύρυνση της διμερούς και διεθνούς συνεργασίας».

«Καλό κλίμα»

Αρμόδιες πηγές και από τις δύο πλευρές μιλώντας στο in μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης έκαναν λόγο για ένα ιδιαίτερα καλό κλίμα που αποτυπώθηκε στις συνομιλίες με τις δύο πλευρές να εκφράζουν η κάθε μία τα όσα την έχουν ενοχλήσει, αλλά να σημειώνουν ότι επί της ουσίας δεν υπήρξαν σοβαρές εντάσεις να τεθούν στο τραπέζι και αυτό ήταν θετικό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του in η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου αναφέρθηκε στις παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου από τουρκικά αεροσκάφη, που έχουν ξαναρχίσει να καταγράφονται το τελευταίο διάστημα, ενώ η τουρκική πλευρά ζήτησε καλύτερη διαχείριση στο θέμα των σχολείων της μουσουλμανικής κοινότητας στη Θράκη.

Οι τόνοι δεν ανέβηκαν και παρά το γεγονός ότι σε κάθε συνάντηση γίνεται λόγος για καλό κλίμα, αυτή τη φορά οι διπλωμάτες και από τις δύο πλευρές σημείωναν ότι η θετική ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερης σημασίας.

Στο τραπέζι μπήκε και το θέμα της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ όπως πληροφορείται το in, με την Παπαδοπούλου να ξεκαθαρίζει ότι η Αθήνα δεν διαπραγματεύεται τις σχέσεις τις με τρίτες χώρες με την Τουρκία, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι οι συμμαχίες της Ελλάδας δεν στρέφονται εναντίον κανενός και δεν επωφθαλμιούν τα συμφέροντα άλλων χωρών.

Παρά τις διαβεβαιώσεις, η σχέση Ελλάδας – Ισραήλ αποτελεί ένα ζήτημα που προκαλεί εκνευρισμό στην Άγκυρα.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

Σημαντικό κεφάλαιο των συζητήσεων το επικείμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας που προγραμματίζεται να λάβει χώρα στην Άγκυρα το Φεβρουάριο, με τις δύο πλευρές να αναζητούν τα πιθανά παραδοτέα.

Εκτός ατζέντας οι θαλάσσιες ζώνες

Όπως ήταν αναμενόμενο το θέμα της διαφοράς Ελλάδας – Τουρκίας που αφορά στην οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης δεν μπήκε στο τραπέζι, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν θεωρεί ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για τέτοιες συζητήσεις δεδομένων και των συνθηκών που επικρατούν στο διεθνές σκηνικό.

Και οι δύο πλευρές άλλωστε δεν φαίνονται πρόθυμες να ανοίξουν ένα παράθυρο που θα επέτρεπε ανάμιξη των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή στα ελληνοτουρκικά, αν και όπως παραδέχονται τουρκικές πηγές μία παρέμβαση Τραμπ θα μπορούσε – υπό συνθήκες – ακόμα και να είναι ευνοϊκή για την Άγκυρα, που όπως παραδέχονται γνωρίζει πολύ καλά να πολιτεύται σε «γκρίζες ζώνες», σε αντίθεση με την Ελλάδα.

Διεθνείς εξελίξεις και ο παράγοντας Τραμπ

Τόσο ελληνικές διπλωματικές πηγές όσο και τουρκικές παραδέχονται ότι μεγάλο μέρος των συνομιλιών μονοπώλησαν οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Το δύσκολο και απρόβλεπτο διεθνές περιβάλλον ανησυχεί τόσο την Αθήνα όσο και την Άγκυρα με το τι μέλλει γενέσθαι στην Μέση Ανατολή να είναι ένα μεγάλο ζήτημα καθώς ούτε η Ελλάδα ούτε η Τουρκία θα ήθελαν να δουν την περιοχή να αποσταθεροποιείται και να παραδίδεται στο χάος.

Συζήτηση έγινε και για τις εξελίξεις που αφορούν και το μέλλον του ΝΑΤΟ, με φόντο τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για την Γροιλανδία και τι θα μπορούσε να φέρει μία αρνητική εξέλιξη.

Για την τουρκική πλευρά στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας αναμένεται να καταστεί σαφές από τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι η ένταση με την Ελλάδα δεν είναι στις προθέσεις της Άγκυρας, ενώ και η Αθήνα θέλει να διατηρήσει τα «ήρεμα νερά» και το χώρο που δίνουν στην ελληνική διπλωματία.

Όπως σημείωναν χαρακτηριστικά στο in τουρκικές πηγές η ένταση με την Ελλάδα δεν είναι στη λίστα των προτεραιοτήτων με την Τουρκία, ενώ πρόθεση της Άγκυρας είναι να υποστηρίξει ότι η αμυντική βιομηχανία της και οι εξοπλισμοί της δεν έχουν όπως λένε στόχο την Αθήνα.

Για την ελληνική πλευρά η τουρκική στάση δεν είναι ικανή να δημιουργήσει ψευδαισθήσεις στην Αθήνα, ωστόσο στην παρούσα φάση δεν μπορεί να παραγνωριστεί ότι τα ήρεμα νερά είναι προς το συμφέρον όλων.

Με την πολιτική Τραμπ να μονοπωλεί το ενδιαφέρον των διπλωματών, που προσπαθούν να προβλέψουν τις εξελίξεις και τις συνέπειες τους σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον που δημιουργεί έντονες ανησυχίες. Ιδιαίτερα σε μία εποχή που το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εμφανίζεται πολυδιασπασμένο και πιο διχασμένο από ποτέ.

Ενώ διπλωμάτες υπενθύμιζαν στο in ότι το διεθνές δίκαιο είναι δυναμικό, επιδέχεται ερμηνειών και είναι ιδιαίτερα ευέλικτο και προσαρμόσιμο στις συνθήκες που κυριαρχούν, με όποιους κινδύνους συνεπάγεται κάτι τέτοιο, καθιστώντας την ανάληψη ριζοσπαστικών πρωτοβουλιών έως και απαγορευτική. Δεδομένων και των συνεπειών που θα μπορούσαν να επιφέρουν.

Την Τετάρτη ο Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι θα καθίσει στο τραπέζι της Θετικής Ατζέντας απέναντι από τον ΥΦΥΠΕΞ, Χάρη Θεοχάρη, αναζητώντας το επόμενο βήμα και στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.