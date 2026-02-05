Μανιάτης στην ΕΕ: Πώς θα προστατεύσετε τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα μετά τις 225 παραβιάσεις και τις 2 παράνομες NAVTEX;

Το ζήτημα της τουρκικής αυξανόμενης προκλητικότητας θέτει με ερώτησή του στην Ύπατη Εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ ο αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γιάννης Μανιάτης.

Μετά τη δημοσίευση των δύο τουρκικών Navtex και των δηλώσεων του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, που αμφισβητούν ευθέως τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, ο κ. Μανιάτης ζητά από την Ύπατη Εκπρόσωπο να παρουσιάσει τι μέτρα θα λάβει για την αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας.

Επιπλέον, έχοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου ξεπέρασαν τις 225 το 2025, ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει ανάλογες πρωτοβουλίες με το Παρατηρητήριο των Ανατολικών Συνόρων (Eastern Flank Watch), το οποίο θα προστατεύει και τα ελληνικά σύνορα από την Τουρκία.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

«Τον Ιανουάριο η τουρκική κυβέρνηση δημοσίευσε δύο Navtex όπου επαναφέρει τις αντίθετες προς το Διεθνές Δίκαιο διεκδικήσεις της περί αρμοδιότητας έκδοσης αδειών ανατολικά του 25ου μεσημβρινού, αλλά και δήθεν αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος 23 ελληνικών νησιών.

Οι δύο Navtex αυτές, που σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας έχουν αόριστη χρονική διάρκεια, αμφισβητούν άμεσα τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος σε Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, επαναφέροντας ισχυρισμούς αντίθετους προς το Διεθνές Δίκαιο.

Επιπλέον, στις 4 Φεβρουαρίου το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, αμφισβήτησε το κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας, σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, που αποτελεί και μέρος του ευρωπαϊκού κεκτημένου, να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια.

Έχοντας υπόψη το casus belli που έχει ψηφίσει η τουρκική εθνοσυνέλευση από το 1995 και παραμένει σε ισχύ, καθώς και τις συνεχώς αυξανόμενες τουρκικές προκλήσεις σε Ανατολικό Μεσόγειο και Δωδεκάνησα, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

• Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας από την τουρκική επιθετικότητα;

• Είναι συμβατές οι κινήσεις αυτές με την πολιτική της «θετικής ατζέντας»;

• Καθώς οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από την Τουρκία το 2025 ξεπέρασαν τις 225, τι πρωτοβουλίες σκοπεύει να λάβει στα πρότυπα του Παρατηρητηρίου των Ανατολικών Συνόρων (Eastern Flank Watch) για την προστασία των ελληνικών συνόρων από την Τουρκία;».