Νέες τουρκικές παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου στο Αιγαίο

Σε νέες παραβάσεις του FIR Αθηνών και παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου προχώρησαν τουρκικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένο αεροσκάφος την 13η Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ΓΕΕΘΑ.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν δύο σχηματισμοί αποτελούμενοι από τέσσερα μαχητικά F-16 (2×2), καθώς και ένα μεμονωμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV), ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των αεροσκαφών στα πέντε.

Συνολικά σημειώθηκαν δύο παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (ΚΕΚ), μία από F-16 και μία από το UAV, καθώς και πέντε παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου από τα μαχητικά F-16. Δεν καταγράφηκαν εμπλοκές.

Οι παραβάσεις και παραβιάσεις εντοπίστηκαν στο Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Tα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά την πάγια πρακτική.