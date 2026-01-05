newspaper
Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Hi-tech «στρατηγείο» για τον έλεγχο του Αιγαίου – Επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο
Πολιτική 05 Ιανουαρίου 2026 | 07:10

Hi-tech «στρατηγείο» για τον έλεγχο του Αιγαίου – Επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο

Κέντρο Επιχειρήσεων δημιουργεί το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας - «Θα δώσουμε στους άνδρες και στις γυναίκες του Λιμενικού πιο ισχυρά, τελευταίας τεχνολογίας μέσα» λέει στο «Β» ο Βασίλης Κικίλιας - Η «κοινή πλατφόρμα» με Ενοπλες Δυνάμεις και Frontex

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Spotlight

Γράφει ο Πιέρρος Ι.Τζανετάκος 

Σε μια στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλία προκειμένου να αντιμετωπίσει τις εντεινόμενες γεωπολιτικές προκλήσεις ασφαλείας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προχωρά η Αθήνα, καθώς το αρμόδιο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προωθεί με ταχείς ρυθμούς την υλοποίηση του νέου Συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου (Command and Control).

Παραλλήλως, δημιουργείται ένα υπερσύγχρονο Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού στην Ακτή Βασιλειάδη, εντός του οποίου τα στελέχη του Σώματος θα υποδέχονται και θα αξιολογούν το σύνολο των στοιχείων που φθάνουν από την ελληνική – κι όχι μόνο – θαλάσσια επικράτεια, ελέγχοντας σε απευθείας μετάδοση την ευρύτερη περιοχή ευθύνης τους.

Πληροφορίες από παντού σε πρώτο χρόνο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Βήματος», πρώτιστος στόχος των ελληνικών αρχών είναι η λειτουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας επί της οποίας θα ενοποιούνται οι πληροφορίες που προέρχονται από πλήθος διαφορετικών πηγών, προκειμένου αφενός να αποφευχθεί ο υπάρχων κατακερματισμός, ο οποίος προκαλεί αναποτελεσματικότητα, αφετέρου να προκύπτει η καλύτερη δυνατή και κυρίως η πλέον συνεκτική κατόπτευση περιστατικών που αφορούν καίριους τομείς: από την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της παράνομης αλιείας, έως την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και τη διαχείριση των περιστατικών έρευνας και διάσωσης (SAR). Σημειωτέον ότι στα τελευταία εμπλέκεται, διαχρονικά, η τουρκική ακτοφυλακή, με την Αγκυρα να εγείρει διά αυτής της οδού – εμμέσως πλην σαφώς – ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ανώτερη πηγή με απόλυτη γνώση όλων των πτυχών του εγχειρήματος εξηγεί στο «Βήμα» ότι οι υποχρεώσεις του Λιμενικού είναι αδύνατο να υποστηριχθούν από τις υπάρχουσες δομές. «Το Σώμα πρέπει να αστυνομεύει τα θαλάσσια πάρκα (σ.σ.: εντός του 2026 αναμένεται να εγκριθεί επισήμως η ίδρυσή τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας), να περιπολεί διαρκώς προκειμένου να αποτρέπει τις μεταναστευτικές ροές, να ελέγχει την ακτοπλοΐα και εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος να προστατεύει τα έργα των γεωτρήσεων (σε Ιόνιο, νότια της Πελοποννήσου, καθώς και στα δυτικά και νότια της Κρήτης), αλλά και αυτά που αφορούν ηλεκτρικές διασυνδέσεις».

Η ίδια πηγή εξηγεί ότι ο Θάλαμος Επιχειρήσεων του Εμπορικού Ναυτικού δεν επαρκεί πια και πως το νέο Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος θα λειτουργεί και ως πλατφόρμα διασύνδεσης με τις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις, την Πολιτική Προστασία, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς και με διεθνείς φορείς όπως η Frontex.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Βήματος», στόχος του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια είναι ο διαγωνισμός που αφορά το στήσιμο του Κέντρου Επιχειρήσεων να «τρέξει» από τα μέσα Ιανουαρίου, ώστε εντός της ερχόμενης άνοιξης να υπάρχει ανάδοχος και το έργο να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2026. Μέρος των χρημάτων θα εκταμιευθεί από το RRF (Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ).

Ο σχεδιασμός έχει τεθεί υπ’ όψιν του Μεγάρου Μαξίμου, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να διαμηνύει ότι πρόκειται για ένα μεταρρυθμιστικό εγχείρημα, το οποίο αποτελεί εθνικό και όχι κυβερνητικό καθήκον.

Ο κ. Κικίλιας αναδεικνύει και τη σημασία υλοποίησης του εξοπλιστικού προγράμματος «ΑΙΓΙΣ 2» που αφορά την προμήθεια νέας τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και υπερσύγχρονων σκαφών για το Λιμενικό, τα οποία πλέον θα συντονίζονται από το Κέντρο Επιχειρήσεων. «Με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε στους άνδρες και στις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος τα πιο ισχυρά, τελευταίας τεχνολογίας μέσα για να κάνουν τη δουλειά τους με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα. Ετσι θα απαντήσουμε στις προκλήσεις της νέας εποχής, στην αστυνόμευση των θαλασσών μας, των θαλάσσιων πάρκων, της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), των εξορύξεων, της αλιείας, του θαλάσσιου πλούτου μας» δηλώνει ο ίδιος.

Το Μεταναστευτικό και η δράση επί του πεδίου
Μεταξύ των προκλήσεων ασφαλείας που καλείται καθημερινά να διαχειριστεί το Λιμενικό Σώμα ξεχωρίζει το Μεταναστευτικό, πλέον ο αποκαλούμενος «νότιος διάδρομος», ο οποίος έχει αντικαταστήσει τις ροές από τα τουρκικά παράλια. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο τον Δεκέμβριο έφθασαν από τις λιβυκές ακτές στη νότια Κρήτη περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι, με την αύξηση σε σχέση με το 2024 να ξεπερνά το 400%.

Την ίδια ώρα, η Αίγυπτος φιλοξενεί περισσότερους από 5 εκατομμύρια μετανάστες, ενώ η κατάσταση στην Υποσαχάρια Αφρική και δη στο Σουδάν (λόγω του εμφυλίου) και τη Σομαλία (εξαιτίας της κλιματικής κρίσης) βαίνει εκτός κάθε ελέγχου, με το προσφυγικό ζήτημα να αποτελεί δυνάμει ωρολογιακή βόμβα όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη συνολικά.

Αρμόδια πηγή εξηγεί ότι τα νέα σκάφη ανοικτής θαλάσσης του Λιμενικού («80άρια»), που θα δρομολογηθούν στα νότια της Κρήτης, αλλά και τα έτερα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν στην περιοχή θα βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων, διά του οποίου θα εποπτεύεται συνολικά η θαλάσσια περιοχή έως τις ακτές της Λιβύης ώστε οι ελληνικές αρχές να αντιμετωπίζουν εγκαίρως και κυρίως επαρκώς τα περιστατικά.

Οι δορυφόροι της Google και τα θαλάσσια πάρκα

Οπως είχε καταγράψει αποκλειστικά «Το Βήμα» τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Αθήνα, προκειμένου να εισάγει καινοτόμες και κυρίως πιο αποτελεσματικές μεθόδους παρακολούθησης όσων συμβαίνουν αρχικά στα δύο θαλάσσια πάρκα στο Ιόνιο και τις νότιες Κυκλάδες και μελλοντικά εντός των ορίων των ελληνικών χωρικών υδάτων και των οριοθετημένων ΑΟΖ, προχώρησε στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στα τρία συναρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης, Ναυτιλίας και της Global Fishing Watch (GFW), η οποία δραστηριοποιείται παγκοσμίως ως θυγατρική της Google στην κατόπτευση των θαλασσών μέσω δορυφόρων.

Πρώτιστος στόχος της συνεργασίας είναι η τήρηση της ασφάλειας και της νομιμότητας εντός των πάρκων, ειδικά όσον αφορά το ζήτημα της παράνομης αλιείας, αλλά και άλλων περιβαλλοντικών παραβάσεων, με το δορυφορικό δίκτυο της GFW να λειτουργεί σε συνεργασία με το υπάρχον σύστημα του Λιμενικού Σώματος (VMS – Vessel Monitoring System), παρέχοντας όμως σαφώς μεγαλύτερο και αποδοτικότερο όγκο πληροφοριών.

Μέσω της εν λόγω συνέργειας, οι ελληνικές αρχές θα διαθέτουν πλήρη εικόνα των αλιευτικών σκαφών που κινούνται εντός των χωροθετημένων προστατευόμενων περιοχών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται το σύμπλεγμα Κινάρου – Λεβίθων στα ανατολικά της Αμοργού.

Η κυριαρχία των εν λόγω νησιών αμφισβητείται από την Τουρκία καθώς συμπεριλαμβάνονται στην παράνομη θεωρία των «γκρίζων ζωνών». Τα δε περιστατικά με τουρκικά αλιευτικά που εισέρχονται παρανόμως στα εθνικά χωρικά ύδατα αποτελούν δυνάμει αφορμή θερμού επεισοδίου, με τις ελληνικές λιμενικές αρχές να διαθέτουν εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος όλα τα απαραίτητα συστήματα παρακολούθησης, γεγονός που θα οδηγήσει στην αποτροπή τέτοιων πρακτικών. Στελέχη που γνωρίζουν τις κινήσεις των τούρκων ψαράδων εξηγούν στο «Βήμα» ότι από τη στιγμή που θα εισαχθεί η κατόπτευση της Google το Λιμενικό Σώμα θα διαθέτει πλήρη στοιχεία για τις παράτυπες κινήσεις των αλιευτικών αλλά και της τουρκικής ακτοφυλακής.

Το υπουργείο Ναυτιλίας ήδη προωθεί, με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Α. Κ. Λασκαρίδη, την εκπαίδευση περισσότερων από 100 ανδρών και γυναικών του Λιμενικού στα εργαλεία ψηφιακής παρακολούθησης της GFW, τα οποία θα αναπτυχθούν εντός του Κέντρου Επιχειρήσεων. Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των στελεχών αποτελεί προαπαιτούμενο για τη λειτουργία του Κέντρου Επιχειρήσεων και τη συμπερίληψη των δορυφορικών δεδομένων στο Σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου. Οπως σημειώνουν πηγές από την κυβέρνηση, «η Ελλάδα οφείλει και θα είναι σε θέση να φυλάξει πλήρως τις θάλασσές της. Είναι ένα ναυτικό κράτος, μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο, διαθέτει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο παγκοσμίως».

Πηγή: tovima

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Τι αλλάζει στην ενέργεια από την επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;

Τι αλλάζει στην ενέργεια από την επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Ποντοπόρος
Βενεζουέλα: Η επόμενη ημέρα για τη ναυτιλία μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Βενεζουέλα: Η επόμενη ημέρα για τη ναυτιλία μετά τη σύλληψη Μαδούρο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ολική επαναφορά για το δίπολο Τσίπρα – Μητσοτάκη μέσω… Βενεζουέλας – Σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Ολική επαναφορά για το δίπολο Τσίπρα – Μητσοτάκη μέσω… Βενεζουέλας – Σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα

Σύγκρουση από τα παλιά για την εξωτερική πολιτική, τα σκληρά καρφιά Τσίπρα για τους «μεγάλους προστάτες» του Μητσοτάκη και η νευρική… απάντηση του Μαξίμου.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Μαξίμου: Προσπάθεια δικαιολόγησης της κυνικής δήλωσης Μητσοτάκη για την επιδρομή Τραμπ στη Βενεζουέλα
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Μαξίμου: Προσπάθεια δικαιολόγησης της κυνικής δήλωσης Μητσοτάκη για την επιδρομή Τραμπ στη Βενεζουέλα

Να δικαιολογήσουν τη στάση Μητσοτάκη που αφήνει για... άλλη στιγμή το θέμα της νομιμότητας της στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα προσπαθούν κυβερνητικές πηγές. Πανηγυρίζει η πτέρυγα του ΛΑΟΣ. Διαφωνίες στο εσωτερικό της ΝΔ με την αφωνία για την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου. Πώς ακυρώνεται η ρητορική Μητσοτάκη στο Ουκρανικό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου και η «εθνικά επικίνδυνη» θέση Μητσοτάκη
Πολιτική 05.01.26

Η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου και η «εθνικά επικίνδυνη» θέση Μητσοτάκη

Τι θα κάνει η Ελλάδα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Βενεζουέλα και η κριτική στην τοποθέτηση Μητσοτάκη που αφήνει τη διεθνή νομιμότητα για «αργότερα»...

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κεντροαριστερά: Η δεξαμενή του πολιτικού χώρου και ο άγνωστος Χ
Πολιτικά κόμματα 05.01.26

Η δεξαμενή της Κεντροαριστεράς και ο άγνωστος Χ

Για πρώτη φορά η Κεντροαριστερά δεν καθορίζεται μόνο από τις κινήσεις υπαρχόντων σχηματισμών αλλά και από εκείνους που αναμένεται να μορφοποιηθούν το 2026

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Μαξίμου: Ο άλυτος γρίφος των αγροτών και οι δυο εισηγήσεις
Πολιτική Γραμματεία 04.01.26

Μαξίμου: Ο άλυτος γρίφος των αγροτών και οι δυο εισηγήσεις

Η κυβέρνηση κρατά κλειστά τα χαρτιά της και δεν αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις πριν από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Λίγες ώρες μετά τις αποφάσεις των αγροτών πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μαξίμου.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης αντί να απολογηθεί για τη δήλωση, επιλέγει το δρόμο της πολιτικής δειλίας
«Διέσυρε την Ελλάδα» 04.01.26

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης αντί να απολογηθεί για τη δήλωση, επιλέγει το δρόμο της πολιτικής δειλίας

Ο Μητσοτάκης με τη δήλωση για τη Βενεζουέλα ανέβασε σε νέο επίπεδο τη δουλικότητα του πρόθυμου συμμάχου, με την απάντηση στον Τσίπρα αναβάθμισε το επίπεδο της πολιτικής χυδαιότητας, είναι το σκληρό σχόλιο του περιβάλλοντος του πρώην πρωθυπουργού στις «θεωρίες συνομωσίας» και τις «ανιστόρητες συγκρίσεις» του Μαξίμου προκειμένου να επιτεθεί στον Τσίπρα.

Σύνταξη
Καρφί Σαμαρά σε Μητσοτάκη για τη δήλωση για τη Βενεζουέλα με αναφορά στο Κυπριακό
Πολιτική Γραμματεία 04.01.26

Καρφί Σαμαρά σε Μητσοτάκη για τη δήλωση για τη Βενεζουέλα με αναφορά στο Κυπριακό

Δριμεία επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη. Το διεθνές δίκαιο δεν το επικαλούμαστε κατά το δοκούν και με χρονική καθυστέρηση, τονίζει με αναφορά στην Κύπρο τις «απειλές εναντίον των νησιών μας, της Θράκης μας και της εθνικής κυριαρχίας μας στο Αιγαίο».

Σύνταξη
Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης με τη στάση υποταγής στα συμφέροντα των ισχυρών, δεν μπορεί να παραμείνει πρωθυπουργός
Νέα Αριστερά 04.01.26

Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης με τη στάση υποταγής στα συμφέροντα των ισχυρών, δεν μπορεί να παραμείνει πρωθυπουργός

«Δεν μας ενημέρωσε ο κύριος Μητσοτάκης πότε θα είναι καλή ώρα για την Ελλάδα να μιλήσει για τη νομιμότητα και διεθνές δίκαιο», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Τσιμουδιά από Μαρινάκη για την ουσία της δήλωσης Τσίπρα για Βενεζουέλα, πετάει την μπάλα στην εξέδρα
Πολιτική Γραμματεία 04.01.26

Τσιμουδιά από Μαρινάκη για την ουσία της δήλωσης Τσίπρα για Βενεζουέλα, πετάει την μπάλα στην εξέδρα

Με τη δοκιμασμένη συνταγή άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, διαστρέβλωση της πραγματικότητας και λάσπη επιτίθεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινακης στον Αλέξη Τσίπρα, που μίλησε για επικίνδυνη δήλωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Ο Π. Μαρινάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για τη Βενεζουέλα – «Πιστός στον γκεμπελισμό», απαντά το ΠΑΣΟΚ
Αντιπαράθεση 04.01.26 Upd: 13:28

Ο Π. Μαρινάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για τη Βενεζουέλα – «Πιστός στον γκεμπελισμό», απαντά το ΠΑΣΟΚ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ακολουθώντας τον πρωθυπουργό δεν είπε λέξη για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου, επιτιθέμενος στην αντιπολίτευση - Σφοδρή αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τι κρύβουν οι επιθέσεις… «συναίνεσης» Μητσοτάκη σε Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 04.01.26

Τι κρύβουν οι επιθέσεις… «συναίνεσης» Μητσοτάκη σε Ανδρουλάκη

Οι στοχεύσεις πίσω από το blame game περί «συναίνεσης», με αφορμή τα θέματα των Ανεξάρτητων Αρχών και της συνταγματικής αναθεώρησης, που επιχειρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Παρέμβαση Τσίπρα για Βενεζουέλα: Ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου – Καταπέλτης για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 04.01.26

Παρέμβαση Τσίπρα για Βενεζουέλα: Ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου – Καταπέλτης για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης

Ο Αλέξης Τσίπρας θέτει προ των ευθυνών του τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την «απαράδεκτη φράση» που χρησιμοποίησε για τον μη σχολιασμό της «νομιμότητας των ενεργειών» των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. «Ας αναρωτηθούμε μόνο τι θα σήμαινε για τη πατρίδα μας, αν μια μέρα άλλες χώρες επαναλάβουν, εις βάρος της Ελλάδας ή της Κύπρου», υπογραμμίζει ο πρώην πρωθυπουργός

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για το αγροτικό – «Ο Μητσοτάκης αντί για κουραμπιέδες, ας πάει στους αγρότες»
Πολιτική αντιπαράθεση 04.01.26

Αντιπολιτευτικά πυρά για το αγροτικό – «Ο Μητσοτάκης αντί για κουραμπιέδες, ας πάει στους αγρότες»

Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό - «Η αντιπολίτευση έχει προτείνει μία σειρά από πράγματα και μέσα στη Βουλή», τόνισε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, «το κλειδί το κρατάει ο Μητσοτάκης», είπε ο Χρήστος Γιαννούλης

Σύνταξη
Η σημασία της δημοσιότητας σε μια εξεταστική επιτροπή και η αδιαφάνεια που επιδιώκει η κυβέρνηση
Πολιτική 04.01.26

Η σημασία της δημοσιότητας σε μια εξεταστική επιτροπή και η αδιαφάνεια που επιδιώκει η κυβέρνηση

Η κοινωνία και η δημοκρατία δεν κινδυνεύουν από... πόλωση ελέω δημοσιότητας, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη με αφορμή την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάθε διαδικασία της Βουλής οφείλει να είναι ανοιχτή στους πολίτες ώστε να κρίνουν και να εξάγουν τα συμπεράσματά τους.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Greek Government Hardens Line on Farmer Road Blockades
English edition 05.01.26

Greek Government Hardens Line on Farmer Road Blockades

As farmers threaten nationwide highway closures, the government weighs new concessions alongside fines and administrative penalties, signaling that patience with prolonged blockades is running out

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Διαδήλωση με αίτημα την απελευθέρωση του προέδρου Μαδούρο από τις ΗΠΑ
Κόσμος 05.01.26

Βενεζουέλα: Διαδήλωση με αίτημα την απελευθέρωση του προέδρου Μαδούρο από τις ΗΠΑ

«Αφήστε ελεύθερο τον πρόεδρό μας», «η αυτοκρατορία τον απήγαγε», «θέλουμε να επιστρέψουν», «η Βενεζουέλα δεν είναι αποικία κανενός»: αυτά και άλλα συνθήματα ακούστηκαν στη χθεσινή συγκέντρωση

Σύνταξη
Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας
Ανεφάρμοστο σχέδιο; 05.01.26

Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Μπορεί η απαγωγή του Μαδούρο από τον Τραμπ να ήταν «εντυπωσιακή» και «ταχεία». Η οικονομική ανταμοιβή από αυτήν -να αξιοποιηθεί το πετρέλαιο- δεν θα είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο

Σύνταξη
«Ο Αταμάν χρεώνει την ήττα από τον Ολυμπιακό στον Χουάντσο»
Euroleague 05.01.26

«Ο Αταμάν χρεώνει την ήττα από τον Ολυμπιακό στον Χουάντσο»

Η «AS» έκανε εκτενή αναφορά στις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τονίζει ότι ο Τούρκος τεχνικός χρεώνει το αρνητικό αποτέλεσμα στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Σύνταξη
Στα 80 και ασταμάτητη: Η μαμά της Τζένιφερ Λόπεζ έκανε το ίντερνετ να παραληρεί με τον χορό της
Get Right 05.01.26

Στα 80 και ασταμάτητη: Η μαμά της Τζένιφερ Λόπεζ έκανε το ίντερνετ να παραληρεί με τον χορό της

Στα 80 της χρόνια, η μητέρα της Τζένιφερ Λόπεζ απέδειξε πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Με τον ξέφρενο χορό της στο πρωτοχρονιάτικο σόου της κόρης της, η Γουαδελούπε Ροντρίγκεζ έγινε viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές

Σύνταξη
Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;
Διεθνής Οικονομία 05.01.26

Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;

Οι Μιχάλης Μαθιουλάκης και Γιώργος Στάμτσης που μιλούν στον ΟΤ υπογραμμίζουν την εστίαση των αναλύσεων στις επιδιώξεις των ΗΠΑ να ελέγξουν τα αποθέματα πετρελαίου στη Βενεζουέλα.

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα
Editorial 05.01.26

Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα

Ο τρόπος που οι ΗΠΑ οργάνωσαν τη στρατιωτική επιχείρηση για την απαγωγή και σύλληψη του Μαδούρο ανοίγει το δρόμο ώστε να γίνει ακόμη πιο χαοτικός ο κόσμος μας. Η χώρα μας δεν μπορεί να «χαιρετίζει» την υπονόμευση του διεθνούς δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ολική επαναφορά για το δίπολο Τσίπρα – Μητσοτάκη μέσω… Βενεζουέλας – Σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Ολική επαναφορά για το δίπολο Τσίπρα – Μητσοτάκη μέσω… Βενεζουέλας – Σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα

Σύγκρουση από τα παλιά για την εξωτερική πολιτική, τα σκληρά καρφιά Τσίπρα για τους «μεγάλους προστάτες» του Μητσοτάκη και η νευρική… απάντηση του Μαξίμου.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Άνοιξε η όρεξη του Τραμπ μετά τη Βενεζουέλα: Απειλεί Κολομβία, Γροιλανδία – « Η Κούβα είναι έτοιμη να πέσει»
Κόσμος 05.01.26

Άνοιξε η όρεξη του Τραμπ μετά τη Βενεζουέλα: Απειλεί Κολομβία, Γροιλανδία – « Η Κούβα είναι έτοιμη να πέσει»

Απειλές για επεμβάσεις των ΗΠΑ σε κυρίαρχα κράτη της Λατινικής και Κεντρικής Αμερικής και αλλού, εκτόξευσε ο Τραμπ μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα και την αιχμαλωσία του προέδρου της χώρας, Μαδούρο

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο