Β. Κικίλιας: Έργα λιμενικών υποδομών ύψους 3,76 εκατ. ευρώ σε Σπέτσες και Ζάκυνθο

Εγκρίθηκαν έργα λιμενικών υποδομών σε Σπέτσες και Ζάκυνθο, συνολικού ύψους 3.764.000 ευρώ, στο πλαίσιο παρεμβάσεων που αφορούν την αναβάθμιση και την αποκατάσταση κρίσεων λιμενικών εγκαταστάσεων στα δύο νησιά.

Πιο συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης «Αναβάθμιση Λιμενικών Εγκαταστάσεων Παλαιού Λιμένα Σπετσών» στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με συνολική δημόσια δαπάνη 2.630.000 ευρώ. Το έργο αφορά παρεμβάσεις που ενισχύουν τη λειτουργικότητα και την επιχειρησιακή επιχείρηση του παλαιού λιμένα, μέσω της επέκτασης των υφιστάμενων προβλητών και της κατασκευής νέων λιμενικών υποδομών.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η διενέργεια και η διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή της ανάλογης κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση Λειτουργικών Βαθών Λιμένα Ζακύνθου», προϋπολογισμός 1.134.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από τους ίδιους πόρους του Λιμενικού Ταμείου. Ζακύνθου. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης των λειτουργικών βαθιών του λιμένα, με στόχο τη διασφάλιση των ασφαλών και αντικειμένων λειτουργίας του.

Για τη βελτίωση των λιμενικών υποδομών

Τα δύο έργα εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη βελτίωση των λιμενικών υποδομών σε νησιωτικές περιοχές, με έμφαση στη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την κάλυψη πραγματικών αναγκών των τοπικών κοινωνιών και της ακτοπλοΐας.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι «Με την έγκριση δύο λιμενικών υποδομών σε Σπέτσες και Ζάκυνθο, το υπουργείο προχωρά σε παρεμβάσεις που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες των λιμανιών και των τοπικών κοινωνιών».

«Επενδύουμε στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων, στηρίζοντας την ακτοπλοΐα, τον τουρισμό και την καθημερινή δραστηριότητα των νησιών» ανέφερε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι «ο σχεδιασμός σχεδιάζεται βήμα-βήμα, με στόχο σύγχρονες και αξιόπιστες υποδομές. που ενισχύουν την ανάπτυξη της προοπτικής της κάθε περιοχής».