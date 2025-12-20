newspaper
20.12.2025 | 11:42
Σεισμός στην Αττική: Ασθενής σεισμική δόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια
Κικίλιας για Μεταφορικό Ισοδύναμο: Καταβλήθηκαν 22,16 εκατ. ευρώ σε επιβάτες νησιωτικών περιοχών
Επικαιρότητα 20 Δεκεμβρίου 2025 | 14:07

Κικίλιας για Μεταφορικό Ισοδύναμο: Καταβλήθηκαν 22,16 εκατ. ευρώ σε επιβάτες νησιωτικών περιοχών

Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές για το Μεταφορικό Ισοδύναμο, ενημέρωσε ο Βασίλης Κικίλιας - Επιχειρήσεις νησιών με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους και αιτήσεις με επιλέξιμη αξία έως 2.000 ευρώ έχουν εξοφληθεί

Σύνταξη
Ουρικό οξύ: Οι κινήσεις που το ρίχνουν

Ουρικό οξύ: Οι κινήσεις που το ρίχνουν

Spotlight

«Οι πληρωμές του Μεταφορικού Ισοδύναμου για επιβάτες και επιχειρήσεις αποτυπώνει έμπρακτα τη βούλησή μας να στηρίξουμε τη νησιωτικότητα», ανέφερε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, με αφορμή την ολοκλήρωσης της διαδικασίας πληρωμών της σχετικής δράσης για τις νησιωτικές περιοχές της χώρας.

«Το μέτρο λειτουργεί ως ουσιαστικό εργαλείο άμβλυνσης των ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των νησιών μας»

Το συνολικό καταβληθέν ποσό ανέρχεται σε 22.160.289,79 ευρώ. Από το ποσό αυτό, 12.273.674,92 ευρώ αφορούν 126.984 δικαιούχους επιβάτες, για ακτοπλοϊκά και αεροπορικά ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν από 1η Οκτωβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2024.

Παράλληλα, 9.886.614,87 ευρώ κατευθύνθηκαν σε 1.788 επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της Β’ φάσης επιλεξιμότητας δαπανών, που αφορούν τη μεταφορά εμπορευμάτων κατά τη χρονική περίοδο από 1η Ιουλίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022. Οι πληρωμές αυτές αφορούν την εξόφληση του υπολοίπου των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρήσεων με έδρα τα 31 νησιά, με πληθυσμό άνω των 3.500 κατοίκων.

Οι επιχειρήσεις νησιών με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους, καθώς και οι αιτήσεις με επιλέξιμη αξία έως 2.000 ευρώ, έχουν ήδη εξοφληθεί, τον Μάιο του 2025 και τον Δεκέμβριο του 2024 αντιστοίχως.

Κικίλιας: «Πολιτικές που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των νησιωτών»

«Συνεχίζουμε με πολιτικές που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των νησιωτών και στηρίζουν τη νησιωτικότητα, η οποία αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας», δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Και πρόσθεσε: «Οι πληρωμές του Μεταφορικού Ισοδύναμου για επιβάτες και επιχειρήσεις αποτυπώνει έμπρακτα αυτή τη βούλησή μας. Το μέτρο λειτουργεί ως ουσιαστικό εργαλείο άμβλυνσης των ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των νησιών μας, τόσο στις μετακινήσεις τους όσο και στη λειτουργία των επιχειρήσεών τους».

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, σημείωσε τα εξής: «Το Μεταφορικό Ισοδύναμο έχει ως στόχο να βελτιώσει και να ενισχύσει την καθημερινότητα των νησιωτών μας. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε για τον ανασχεδιασμό και τον εκσυγχρονισμό του μέτρου, προς όφελος των νησιών μας».

Business
Τράπεζες: Γιατί αυξάνουν τη συμμετοχή τους σε διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια

Τράπεζες: Γιατί αυξάνουν τη συμμετοχή τους σε διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια

AGRO
Τσιάρας: «Πείσματα» τα μπλόκα για τον Τσιάρα – Πετάει ξανά την μπάλα στους αγρότες

Τσιάρας: «Πείσματα» τα μπλόκα για τον Τσιάρα – Πετάει ξανά την μπάλα στους αγρότες

inWellness
inTown
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
Stream newspaper
ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη ισχυρή επιβεβαίωση πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ
Επικαιρότητα 19.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη ισχυρή επιβεβαίωση πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ

«Ο Μ. Χιλετζάκης», που προφυλακίσθηκε, «γνωστός και ως 'πρωτοπαλίκαρο' του Λ. Αυγενάκη, τον περασμένο Μάιο αποθέωνε σε δημόσια εκδήλωση την αγροτική πολιτική της κυβέρνησης», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Η κρίση αξιοπιστίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υπογραφή ΝΔ – Χωρίς κάθαρση και σχέδιο η μεταφορά στην ΑΑΔΕ
«Θράσος» 19.12.25

ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Η κρίση αξιοπιστίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υπογραφή ΝΔ – Χωρίς κάθαρση και σχέδιο η μεταφορά στην ΑΑΔΕ

Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε «την υποκρισία και την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να βαφτίσει 'μεταρρύθμιση' μια πρόχειρη διοικητική μεταφορά, με μοναδικό στόχο τη διαχείριση των εντυπώσεων»

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ο διπλασιασμός των παγίων στα τιμολόγια του νερού, προπομπός νέων αυξήσεων στο πλαίσιο της εμπορευματοποίησής του
«Πολιτική ΕΕ» 19.12.25

ΚΚΕ: Ο διπλασιασμός των παγίων στα τιμολόγια του νερού, προπομπός νέων αυξήσεων στο πλαίσιο της εμπορευματοποίησής του

«Αποτελεί πρόκληση η προσπάθεια της κυβέρνησης να χαρακτηρίζει ως 'αμελητέες' τις συγκεκριμένες αυξήσεις που, μαζί με τη γενικευμένη ακρίβεια, εξανεμίζουν τα όποια 'μέτρα στήριξης'», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Υποκρισία Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο – Η κυβέρνηση εγκληματεί συνειδητά κατά του πρωτογενούς τομέα
Αγρότες 19.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Υποκρισία Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο – Η κυβέρνηση εγκληματεί συνειδητά κατά του πρωτογενούς τομέα

«Στο Ευρωκοινοβούλιο, η ευρωομάδα της ΝΔ τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας ΕΕ-MERCOSUR, που απειλεί με εξαφάνιση τους μικρούς παραγωγούς στην ΕΕ», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Δεκάδες δισ. ευρώ στον Ζελένσκι, κοινωνικός αυτοματισμός στους αγρότες
Σύνοδος κορυφής 19.12.25

Μητσοτάκης: 90 δισ. στον Ζελένσκι, κοινωνικός αυτοματισμός στους αγρότες

Υπερθεμάτισε ο κ. Μητσοτάκης για το «δάνειο» των 90 δισ. ευρώ στον Ζελένσκι, αλλά διέκρινε δημοσιονομικούς περιορισμούς για τους αγρότες, επιστρατεύοντας για μια ακόμη φορά τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στις συνεχείς αποκαλύψεις στη δίκη του Predator
Υποκλοπές 18.12.25

ΠΑΣΟΚ: Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στις συνεχείς αποκαλύψεις στη δίκη του Predator

«Δημοσιογράφοι που ερεύνησαν την υπόθεση, κάνουν λόγο για κοινό κέντρο ΕΥΠ και Predator», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ και τονίζει πως καταρρίπτεται το κυβερνητικό επιχείρημα του «ανίδεου πρωθυπουργού»

Σύνταξη
Ισραήλ: Αυξανόμενη ανησυχία για τη συνεργασία Αιγύπτου – Τουρκίας στην κατασκευή μαχητικών πέμπτης γενιάς
«Επικίνδυνη» φάση 18.12.25

Τρελαίνει το Ισραήλ η συνεργασία Αιγύπτου - Τουρκίας στο μαχητικό αεροσκάφος 5ης γενιάς

Η συνεργασία της Αιγύπτου με την Τουρκία έχει εισέλθει σε μια «επικίνδυνη» φάση, έπειτα από αναφορές για την απόφασή της να συμμετάσχει στην ανάπτυξη του τουρκικού stealth μαχητικού πέμπτης γενιάς.

Σύνταξη
«Είχα λάθος αντίδραση στη δική του πρόκληση» – Η ανάρτηση Παππά για τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου
Επικαιρότητα 17.12.25

«Είχα λάθος αντίδραση στη δική του πρόκληση» – Η ανάρτηση Παππά για τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου

Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς παραδέχθηκε ότι θα έπρεπε να είχε «λειτουργήσει αλλιώς», υποστήριξε ότι δεν έγιναν γνωστά τα πραγματικά γεγονότα.

Σύνταξη
Αντίδραση συγγενών θυμάτων τρομοκρατίας για ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τη «17 Νοέμβρη» λόγω συνέντευξης Κουφοντίνα
Επικαιρότητα 17.12.25

Αντίδραση συγγενών θυμάτων τρομοκρατίας για ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τη «17 Νοέμβρη» λόγω συνέντευξης Κουφοντίνα

Έντονα αντέδρασαν σύλλογοι συγγενών θυμάτων τρομοκρατίας σχετικά με την πρόθεση του Αλέξη Παπαχελά να πάρει συνέντευξη από τον Δημήτρη Κουφοντίνα για ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ, με θέμα την τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη»

Σύνταξη
Τα κόμματα καταδικάζουν τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου από τον Νίκο Παππά
«Αδικαιολόγητη ενέργεια» 17.12.25

Τα κόμματα καταδικάζουν τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου από τον Νίκο Παππά

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, έθεσε εκτός ευρωομάδας τον Νίκο Παππά, μετά την καταγγελία δημοσιογράφου για ξυλοδαρμό σε μπαρ στο Στρασβούργο

Σύνταξη
Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το «δικαίωμα της σιωπής» και η «άγνοια» του κ. Μυλωνάκη δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια
Για την Εξεταστική 17.12.25

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το «δικαίωμα της σιωπής» και η «άγνοια» του κ. Μυλωνάκη δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια

Οι πηγές ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζουν «προκλητικό» τον ισχυρισμό Μυλωνάκη ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν γνωρίζει τον Γιώργο Ξυλούρη, «συνδαιτυμόνα του στο γνωστό τραπέζι στην Κρήτη».

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για το μπάχαλο με τις πληρωμές αγροτών: Άλλο ένα φιάσκο, άλλος ένας εμπαιγμός
Πολιτική 17.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για το μπάχαλο με τις πληρωμές αγροτών: Άλλο ένα φιάσκο, άλλος ένας εμπαιγμός

«Και δεν κατέβαλαν στους αγρότες τις ενισχύσεις που δικαιούνται και τους δέσμευσαν χρήματα για εισφορές στον ΕΛΓΑ» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μία οργισμένη ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους, η ΝΔ παίρνει θέση απέναντί τους και στο Ευρωκοινοβούλιο.
Επικαιρότητα 16.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους, η ΝΔ παίρνει θέση απέναντί τους και στο Ευρωκοινοβούλιο.

«Η ευρωομάδα της ΝΔ τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας που απειλεί με εξαφάνιση τους μικρούς παραγωγούς», τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Όταν η ΑΙ επιλέγει την αλήθεια: Τι συμβαίνει όταν λαμβάνουμε τις ειδήσεις μας από την τεχνητή νοημοσύνη
Νέα εποχή πληροφόρησης 20.12.25

Όταν η ΑΙ επιλέγει την αλήθεια: Τι συμβαίνει όταν λαμβάνουμε τις ειδήσεις μας από την τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αλλάζει τον τρόπο που λαμβάνουμε και ερμηνεύουμε τις πληροφορίες, με συνέπειες που μόλις αρχίζουμε να κατανοούμε

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν, κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτος σε υπόθεση ναρκωτικών!
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν, κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτος σε υπόθεση ναρκωτικών!

Όπως αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ, ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν, κλήθηκε από τις Αρχές της Τουρκίας να καταθέσει ως ύποπτος σε έρευνα για υπόθεση ναρκωτικών.

Σύνταξη
Κρήτη: Ασταμάτητες οι ροές – Έφτασαν πάνω από 120 μετανάστες μέσα σε λίγες ώρες
Ελλάδα 20.12.25

Ασταμάτητες οι ροές στην Κρήτη - Έφτασαν πάνω από 120 μετανάστες μέσα σε λίγες ώρες

Οι μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Γαύδου, των Καλών Λιμένων και της Ψαρής Φοράδας στην Κρήτη - Οι αυξημένες ροές προς τις ακτές του νησιού ευνοούνται από τις καλές καιρικές συνθήκες

Σύνταξη
Πολιτική κρίση στο Μπαγκλαντές: Η δολοφονία του νεαρού ηγέτη Σαρίφ Χάντι προκαλεί κύμα βίας και αναταραχές
Κόσμος 20.12.25

Πολιτική κρίση στο Μπαγκλαντές: Η δολοφονία του νεαρού ηγέτη Σαρίφ Χάντι προκαλεί κύμα βίας και αναταραχές

Το Μπαγκλαντές θα εκλέξει νέο κοινοβούλιο στις 12 Φεβρουαρίου - μια μετάβαση που πολλοί ελπίζουν ότι θα βοηθήσει τη χώρα να ανακάμψει από σχεδόν δύο χρόνια αστάθειας

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε ανήλικος για τον οποίο είχε δηλωθεί εξαφάνιση σε σπίτι Τούρκων – Κατηγορούνται για αρπαγή
Στη Θεσσαλονίκη 20.12.25

Εντοπίστηκε ανήλικος για τον οποίο είχε δηλωθεί εξαφάνιση σε σπίτι Τούρκων - Κατηγορούνται για αρπαγή

Ανήλικος για τον οποίο είχε δηλωθεί εξαφάνιση εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Χριστούγεννα: Πώς να ξεκλειδώσετε το μυστικό των επιτυχημένων αγορών
Διεθνής Οικονομία 20.12.25

Φθηνά, απλά και πρωτότυπα: Πώς να ξεκλειδώσετε το μυστικό των επιτυχημένων χριστουγεννιάτικων αγορών

Χρειάζεται να κάνετε ακόμα κάποια ψώνια πριν από τα Χριστούγεννα; Ή μήπως τα έχετε ήδη κάνει, αλλά νομίζετε ότι θα μπορούσατε να τα κάνετε καλύτερα;

Σύνταξη
Καλλιθέα: Έλεγχοι σε καταστήματα «StripShow» – Πέντε συλλήψεις ατόμων που προήγαγαν στην πορνεία γυναίκες
Στην Καλλιθέα 20.12.25

Έλεγχοι σε καταστήματα «StripShow» - Πέντε συλλήψεις ατόμων που προήγαγαν στην πορνεία γυναίκες

Εργαζόμενες στα καταστήματα προσέγγιζαν πελάτες με σκοπό την πραγματοποίηση γενετήσιων πράξεων έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, υπό το πρόσχημα ατομικού χορού

Σύνταξη
Βόλος: Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα 4ου ορόφου – Αποπνικτική ατμόσφαιρα από τους πυκνούς καπνούς
Αποπνικτική ατμόσφαιρα 20.12.25

Αναστάτωση στην παραλία του Βόλου όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα 4ου ορόφου

Η ψύχραιμη αντίδραση της ηλικιωμένης ενοίκου απέτρεψε τα χειρότερα - Επιχείρησαν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα και έσβησαν γρήγορα τη φωτιά προτού εξαπλωθεί

Σύνταξη
Γκαρμπαχόσα: «Στη Euroleague οι ομάδες χάνουν το 60% των εσόδων τους – Το ΝΒΑ Europe θα λύσει το πρόβλημα»
Euroleague 20.12.25

Γκαρμπαχόσα: «Στη Euroleague οι ομάδες χάνουν το 60% των εσόδων τους – Το ΝΒΑ Europe θα λύσει το πρόβλημα»

Ο πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, αναφέρθηκε στην έλευση του NBA στην Ευρώπη και τόνισε πως ο «μαγικός κόσμος» είναι έτοιμος να ανταγωνιστεί την Euroleague.

Σύνταξη
Τσιάρας: «Πείσματα» τα μπλόκα για τον Τσιάρα – Πετάει ξανά την μπάλα στους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 20.12.25

«Πείσματα» τα μπλόκα για τον Τσιάρα - Πετάει ξανά την μπάλα στους αγρότες η κυβέρνηση

Ο Κώστας Τσιάρας στις δηλώσεις του υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει ικανοποιήσει το 73% των αιτημάτων των αγροτών και άφησε υπόνοιες για το ανυποχώρητο των κινητοποιήσεών τους

Σύνταξη
Λεβαντόφσκι: Βήματα προς το αντίο
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Λεβαντόφσκι: Βήματα προς το αντίο

Ο Πολωνός σταρ, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι χάνει έδαφος στο αγωνιστικό πλάνο της Μπαρτσελόνα και εξετάζει εναλλακτικές, με το MLS να εμφανίζεται ξανά στον ορίζοντα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Βούλα: Χειροπέδες σε διακινητή ναρκωτικών – Είχε στην κατοχή του ακατέργαστη κάνναβη 69 κιλών
Στη Βούλα 20.12.25

Χειροπέδες σε διακινητή ναρκωτικών - Είχε στην κατοχή του 69 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Εις βάρος του 24χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και διακεκριμένες κλοπές - Ένα κιλό κάνναβη εντοπίστηκε στο κλεμμένο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και τα 68 κιλά στο σπίτι του

Σύνταξη
Ο Παυλίδης κοιτά στα μάτια τους Εμπαπέ και Κέιν
Μπενφίκα 20.12.25

Ο Παυλίδης κοιτά στα μάτια τους Εμπαπέ και Κέιν

Χωρίς φανφάρες και μεγάλα πρωτοσέλιδα, ο Βαγγέλης Παυλίδης γράφει τη δική του ιστορία το 2025, μπαίνοντας στο ίδιο κάδρο με τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

