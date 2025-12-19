newspaper
19.12.2025 | 16:07
Στο κόκκινο οι δρόμοι - Συμφόρηση σε Κηφισό, Κατεχάκη, Κηφισίας και κέντρο της Αθήνας
Κικίλιας: Επενδύσεις στην ελληνική ναυτιλία με στόχο την ανάπτυξη και την ασφάλεια
Πολιτική Γραμματεία 19 Δεκεμβρίου 2025 | 17:05

Κικίλιας: Επενδύσεις στην ελληνική ναυτιλία με στόχο την ανάπτυξη και την ασφάλεια

Τι είπε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε εκδήλωση για τη σύμβαση κατασκευής δύο ρυμουλκών πλοίων στα ναυπηγεία της ONEX Shipyards & Technologies Group

Σύνταξη
Spotlight

Ηρεμία στις γιορτές: Πώς να διαχειριστείτε τα συναισθηματικά ups and downs

Spotlight

Για «επενδύσεις στην ελληνική ναυτιλία με στόχο την ανάπτυξη, την ασφάλεια και το άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας» έκανε λόγο ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε εκδήλωση για τη σύμβαση κατασκευής δύο ρυμουλκών πλοίων στα ναυπηγεία της ONEX Shipyards & Technologies Group, την οποία υπέγραψαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ONEX, Πάνος Ξενοκώστας και ο Διευθυντής της Megatugs Salvage & Towage, Παύλος Μ. Ξηραδάκης, παρουσία της Πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η συμφωνία για την κατασκευή δύο ρυμουλκών πλοίων αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα ναυπήγησης τέτοιου τύπου πλοίων για εμπορικούς σκοπούς στην Ελλάδα, μετά από πολλά χρόνια. Το συγκεκριμένο εγχείρημα εντάσσεται στον ευρύτερο στόχο της ενίσχυσης της ναυπηγικής δραστηριότητας σε ελληνικό έδαφος και κατ’ επέκταση της ενίσχυσης της ναυτιλίας μας.

Ο ρόλος των λιμανιών

Παράλληλα, αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο των ελληνικών λιμένων ως βασικών πυλών εμπορίου και ασφάλειας, καθώς τα ρυμουλκά πλοία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της ναυσιπλοΐας και στην προστασία των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Όπως δήλωσε ο Β. Κικίλιας «Στην ελληνική κυβέρνηση και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είμαστε πολύ χαρούμενοι και ικανοποιημένοι που βρισκόμαστε σήμερα εδώ μαζί σας, καθότι τα θέματα της ασφάλειας – τα θέματα της ασφάλειας στα λιμάνια και τα θέματα ασφάλειας στη θάλασσα – είναι πολύ σημαντικά για εμάς. Και με τη συμφωνία αυτή, η οποία υπογράφεται μεταξύ της ONEX και του Πάνου Ξενοκώστα και του κ. Ξηραδάκη, παρουσία της Πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της κυρίας Γκίλφοϊλ, στα ναυπηγεία της Ελευσίνας και με την ισχυρή υποστήριξη των εργαζομένων των ναυπηγείων, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ, δίνεται η δυνατότητα, στο πλαίσιο της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, να γίνουν και άλλες επενδύσεις σε πλοία, σε πλοία γερανούς, σε πλοία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά στο κομμάτι της ασφάλειας, αλλά δείχνουν και την πορεία που χαράσσει η ελληνική ναυτιλία, με επενδύσεις και άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας. Είναι ένας κλάδος τον οποίο θέλουμε να υποστηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις».

Πηγή: ΟΤ

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη, με έκρηξη τζίρου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη, με έκρηξη τζίρου

ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη ισχυρή επιβεβαίωση πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ
Επικαιρότητα 19.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη ισχυρή επιβεβαίωση πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ

«Ο Μ. Χιλετζάκης», που προφυλακίσθηκε, «γνωστός και ως 'πρωτοπαλίκαρο' του Λ. Αυγενάκη, τον περασμένο Μάιο αποθέωνε σε δημόσια εκδήλωση την αγροτική πολιτική της κυβέρνησης», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τον Δένδια στοχοποίησε ο Καιρίδης – Τα «καρφιά» για την απουσία του από την Επιτροπή Άμυνας και η «πληρωμένη» απάντηση Δαβάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

Τον Δένδια στοχοποίησε ο Καιρίδης – Τα «καρφιά» για την απουσία του από την Επιτροπή Άμυνας και η «πληρωμένη» απάντηση Δαβάκη

«Λυπάμαι για τη θρυαλλίδα που δημιούργησε η στάση σας», απάντησε ενοχλημένος ο υφ. Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, στον Δημήτρη Καιρίδη - Τι αναφέρουν πηγές του ΥΕΘΑ στο in για την απουσία του Ν. Δένδια

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Η κρίση αξιοπιστίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υπογραφή ΝΔ – Χωρίς κάθαρση και σχέδιο η μεταφορά στην ΑΑΔΕ
«Θράσος» 19.12.25

ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Η κρίση αξιοπιστίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υπογραφή ΝΔ – Χωρίς κάθαρση και σχέδιο η μεταφορά στην ΑΑΔΕ

Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε «την υποκρισία και την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να βαφτίσει 'μεταρρύθμιση' μια πρόχειρη διοικητική μεταφορά, με μοναδικό στόχο τη διαχείριση των εντυπώσεων»

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ο διπλασιασμός των παγίων στα τιμολόγια του νερού, προπομπός νέων αυξήσεων στο πλαίσιο της εμπορευματοποίησής του
«Πολιτική ΕΕ» 19.12.25

ΚΚΕ: Ο διπλασιασμός των παγίων στα τιμολόγια του νερού, προπομπός νέων αυξήσεων στο πλαίσιο της εμπορευματοποίησής του

«Αποτελεί πρόκληση η προσπάθεια της κυβέρνησης να χαρακτηρίζει ως 'αμελητέες' τις συγκεκριμένες αυξήσεις που, μαζί με τη γενικευμένη ακρίβεια, εξανεμίζουν τα όποια 'μέτρα στήριξης'», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Βουλή: «Πέρασε» η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ σε κλίμα έντασης και αμφισβήτησης
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

«Πέρασε» η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ σε κλίμα έντασης και αμφισβήτησης της κυβέρνησης

Υπερψηφίστηκε με 159 ψήφους το νομοσχέδιο για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Δεν πείθει η κυβέρνηση που τάζει «διαφάνεια» αλλά συνεχώς ξεφυτρώνουν νέα σκάνδαλα επί θητείας της. Σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης. «Βράζουν» οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Οι αγρότες «ανοίγουν δρόμους» για να δυναμώσει ο αγώνας για το δίκιο και την επιβίωση του λαού
Αγροτικές κινητοποιήσεις 19.12.25

Κουτσούμπας: Οι αγρότες «ανοίγουν δρόμους» για να δυναμώσει ο αγώνας για το δίκιο και την επιβίωση του λαού

«Ο αντίπαλος είναι κοινός, είναι η πολιτική του κέρδους, το εχθρικό σημερινό κράτος, η σάπια ΕΕ, που θυσιάζει τις ανάγκες των πολλών για τα συμφέροντα των λίγων», λέει ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Υποκρισία Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο – Η κυβέρνηση εγκληματεί συνειδητά κατά του πρωτογενούς τομέα
Αγρότες 19.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Υποκρισία Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο – Η κυβέρνηση εγκληματεί συνειδητά κατά του πρωτογενούς τομέα

«Στο Ευρωκοινοβούλιο, η ευρωομάδα της ΝΔ τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας ΕΕ-MERCOSUR, που απειλεί με εξαφάνιση τους μικρούς παραγωγούς στην ΕΕ», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Κατέρρευσε το αφήγημα του διαλόγου, ευθύνη της κυβέρνησης το αδιέξοδο με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

Τσουκαλάς: Κατέρρευσε το αφήγημα του διαλόγου, ευθύνη της κυβέρνησης το αδιέξοδο με τους αγρότες

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση για προσχηματικό διάλογο με τους αγρότες και αδιέξοδο στον πρωτογενή τομέα, επιρρίπτοντάς της πλήρη ευθύνη.

Σύνταξη
Πυρά Ανδρουλάκη: «Τα ΕΛΤΑ δεν απέτυχαν, υπονομεύτηκαν – Αμετανόητη η ΝΔ σε ρουσφετολογικές λογικές»
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

Πυρά Ανδρουλάκη: «Τα ΕΛΤΑ δεν απέτυχαν, υπονομεύτηκαν - Αμετανόητη η ΝΔ σε ρουσφετολογικές λογικές»

«Το σκάνδαλο αυτό είναι η ωμή εκδοχή του κράτους-λάφυρου» αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης για το κλείσιμο υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ

Σύνταξη
«Πυρά» Τσουκαλά σε κυβέρνηση: Μετά τα τελεσίγραφα ήρθαν και οι απειλές κατά των αγροτών
Πολιτική 19.12.25

«Πυρά» Τσουκαλά σε κυβέρνηση: Μετά τα τελεσίγραφα ήρθαν και οι απειλές κατά των αγροτών

«Είναι προφανές πως η κυβέρνηση όχι μόνο δεν απολογείται, αλλά απειλεί ευθέως πλέον τους αγρότες, που βύθισε στην απόγνωση και σε ιδιότυπο μνημόνιο» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στη σκιά των προκλητικών δηλώσεων Βορίδη

Σύνταξη
Το βάθος της κρίσης
Ολιγαρχικός μετασχηματισμός 19.12.25

Το βάθος της κρίσης

Η πολιτική κρίση στη χώρα μας παίρνει τη μορφή της μετάβασης σε μια αυταρχική μεταδημοκρατία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
ΠΑΣΟΚ: Η επιμονή στο αγροτικό και η συνταγή «καν’ το όπως στο Μοσχάτο»
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η επιμονή στο αγροτικό και η συνταγή «καν’ το όπως στο Μοσχάτο»

Μετά την περιφέρεια και τους αγρότες, το ΠΑΣΟΚ στρέφει το βλέμμα στην Αττική. Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Μοσχάτο εγκαινιάζει μια νέα στρατηγική εξωστρέφειας ενόψει συνεδρίου, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να δημιουργούν προβληματισμό.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Προκλητικός ο Βορίδης για τους αγρότες: «Τι παραπάνω να κάνει η κυβέρνηση»
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

Προκλητικός ο Βορίδης για τους αγρότες: «Τι παραπάνω να κάνει η κυβέρνηση»

Ο εμπαιγμός και οι προκλητικές δηλώσεις από την κυβέρνηση απέναντι στους αγρότες συνεχίζονται. «Με το δεν μιλάω στο τέλος δεν θα πάρεις τίποτα κανένας» λέει ο Μάκης Βορίδης επειδή οι αγρότες λένε «όχι» σε έναν προσχηματικό διάλογο

Σύνταξη
Όταν ο λαός φωνάζει «δεν πάει άλλο» και οι κυβερνώντες ακούνε «κι άλλο», στις δημοσκοπήσεις θα «διαλύονται» και τα μπλόκα θα ενισχύονται
in Confidential 19.12.25

Όταν ο λαός φωνάζει «δεν πάει άλλο» και οι κυβερνώντες ακούνε «κι άλλο», στις δημοσκοπήσεις θα «διαλύονται» και τα μπλόκα θα ενισχύονται

Οι πολίτες αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη να «ταλαιπωρηθούν» από τους αγρότες και ο Μητσοτάκης τους βλέπει περίπου ως «προδότες».

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
«Επιστρέψτε τα χρήματά μας» – Τι αναφέρει στο εξώδικό του στον Γιώργο Μαζωνάκη ο επιχειρηματίας
Ελλάδα 19.12.25

«Επιστρέψτε τα χρήματά μας» – Τι αναφέρει στο εξώδικό του στον Γιώργο Μαζωνάκη ο επιχειρηματίας

Ο επιχειρηματίας τονίζει ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής προκειμένου να αποφύγει την καταβολή των χρημάτων, προχώρησε σε καταγγελία στο τμήμα δίωξης εκβιαστών.

Σύνταξη
Η Κρις Τζένερ πιστεύει ότι ο εγγονός της επικοινωνεί με τον νεκρό παππού του – Τι της είπε
The Kardashians 19.12.25

Η Κρις Τζένερ πιστεύει ότι ο εγγονός της επικοινωνεί με τον νεκρό παππού του – Τι της είπε

«Ένα παιδί τριών ετών να μιλά για συζητήσεις με τον παππού του και να του λέει καληνύχτα σαν να βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο… είναι κάτι που σε κάνει να αναρωτιέσαι», είπε μεταξύ άλλων η Κρις Τζένερ γαι το γεγονός

Σύνταξη
Τρεις συλλήψεις για παράνομο εμπόριο και προϊόντα «μαϊμού» στον Πειραιά
Ελλάδα 19.12.25

Τρεις συλλήψεις για παράνομο εμπόριο και προϊόντα «μαϊμού» στον Πειραιά

Από την Υποδιεύθυνση Περιπολιών πραγματοποιήθηκε ειδική επιχειρησιακή δράση στην περιοχή του Πειραιά με σκοπό την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και της πώλησης απομιμητικών προϊόντων

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη ισχυρή επιβεβαίωση πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ
Επικαιρότητα 19.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη ισχυρή επιβεβαίωση πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ

«Ο Μ. Χιλετζάκης», που προφυλακίσθηκε, «γνωστός και ως 'πρωτοπαλίκαρο' του Λ. Αυγενάκη, τον περασμένο Μάιο αποθέωνε σε δημόσια εκδήλωση την αγροτική πολιτική της κυβέρνησης», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Αδιέξοδο στο γαλλικό κοινοβούλιο – Η Γαλλία χάνει την προθεσμία για τον προϋπολογισμό του 2026
Έκτακτη ανάγκη 19.12.25

Αδιέξοδο στο γαλλικό κοινοβούλιο – Η Γαλλία χάνει την προθεσμία για τον προϋπολογισμό του 2026

Μπροστά σε αδιέξοδο είναι ο πρωθυπουργός της Γαλλίας. Βουλή και Γερουσία δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό, την ώρα που η κεντρική τράπεζα προειδοποιεί για αύξηση του ελλείμματος.

Σύνταξη
Τομά Πικετί: Αυτό που πραγματικά φοβούνται ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του είναι η άνοδος της Αριστεράς
Σημάδι αδυναμίας 19.12.25

Τομά Πικετί: Η παρακμή της Αμερικής, ο φόβος του Τραμπ και η αριστερά

Ο Τομά Πικετί βλέπει πίσω από τη βίαιη ατζέντα του Αμερικανού προέδρου την παρακμή των ΗΠΑ. Ο Γάλλος οικονομολόγος εξηγεί γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ και οι υποστηρικτές του φοβάται τις αριστερές δυνάμεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα ριζίτικα, τα βυζαντινά, τα λαϊκά: Ο Νίκος Ξυλούρης θα είναι για πάντα ο «Αρχάγγελος της Κρήτης»
inTickets 19.12.25

Τα ριζίτικα, τα βυζαντινά, τα λαϊκά: Ο Νίκος Ξυλούρης θα είναι για πάντα ο «Αρχάγγελος της Κρήτης»

Ο Νίκος Ξυλούρης «ζωντανεύει» στη σκηνή μέσα από την παράσταση «Ο Αρχάγγελος της Κρήτης» στο Θέατρο Ήβη. Μια σκηνική κατάθεση μνήμης, όπου η φωνή του Ψαρονίκου στέκεται ακόμη όρθια απέναντι στον φόβο και τη λήθη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τον Δένδια στοχοποίησε ο Καιρίδης – Τα «καρφιά» για την απουσία του από την Επιτροπή Άμυνας και η «πληρωμένη» απάντηση Δαβάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

Τον Δένδια στοχοποίησε ο Καιρίδης – Τα «καρφιά» για την απουσία του από την Επιτροπή Άμυνας και η «πληρωμένη» απάντηση Δαβάκη

«Λυπάμαι για τη θρυαλλίδα που δημιούργησε η στάση σας», απάντησε ενοχλημένος ο υφ. Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, στον Δημήτρη Καιρίδη - Τι αναφέρουν πηγές του ΥΕΘΑ στο in για την απουσία του Ν. Δένδια

Σύνταξη
Σημαντική εξέλιξη στη δίκη για τις υποκλοπές: Το δικαστήριο ζητά την πλήρη κίνηση της κάρτας που πληρώθηκαν SMS του Predator
Παρακολουθήσεις με Predator 19.12.25

Σημαντική εξέλιξη στη δίκη για τις υποκλοπές: Το δικαστήριο ζητά την πλήρη κίνηση της κάρτας που πληρώθηκαν SMS του Predator

Το δικαστήριο ζητά την πλήρη κίνηση της κάρτας που είχε εκδοθεί στο όνομα του αποκαλούμενου κρεοπώλη, Αιμίλιου Κοσμίδη, σε μια κίνηση που αναμένεται να φωτίσει πτυχή της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων με το Predator

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Η κρίση αξιοπιστίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υπογραφή ΝΔ – Χωρίς κάθαρση και σχέδιο η μεταφορά στην ΑΑΔΕ
«Θράσος» 19.12.25

ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Η κρίση αξιοπιστίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υπογραφή ΝΔ – Χωρίς κάθαρση και σχέδιο η μεταφορά στην ΑΑΔΕ

Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε «την υποκρισία και την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να βαφτίσει 'μεταρρύθμιση' μια πρόχειρη διοικητική μεταφορά, με μοναδικό στόχο τη διαχείριση των εντυπώσεων»

Σύνταξη
Νίκες και ήττες της διαιτησίας επί Λανουά
On Field 19.12.25

Νίκες και ήττες της διαιτησίας επί Λανουά

Ο Στεφάν Λανουά διανύει τον δεύτερο χρόνο της θητείας του ως αρχιδιαιτητής και υπήρξαν εξελίξεις, με φόντο τις FIFA, UEFA τόσο θετικές όσο και αρνητικές

Βάιος Μπαλάφας
Αναίτια επίθεση του Ράσελ Μπραντ στην Κέιτι Πέρι: «Εντάξει ο Ορλάντο Μπλουμ, αλλά ο Τζάστιν Τριντό είναι μαριονέτα»
«Έχουν κοινά» 19.12.25

Αναίτια επίθεση του Ράσελ Μπραντ στην Κέιτι Πέρι: «Εντάξει ο Ορλάντο Μπλουμ, αλλά ο Τζάστιν Τριντό είναι μαριονέτα»

Ο Ράσελ Μπράντ, ο οποίος νωρίτερα φέτος κατηγορήθηκε από τέσσερις γυναίκες για σεξουαλική κακοποίηση, επέκρινε δημοσίως την σχέση της πρώην συζύγου του, Κέιτι Πέρι.

Σύνταξη
