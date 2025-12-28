newspaper
Βασίλης Κικίλιας: «Διαχρονικός μοχλός ανάπτυξης η ναυτιλία»
28 Δεκεμβρίου 2025

Βασίλης Κικίλιας: «Διαχρονικός μοχλός ανάπτυξης η ναυτιλία»

«Η ναυτιλία δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο πολιτικής εργαλειοποίησης» λέει ο Κικίλιας 

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Τις βασικές προτεραιότητες της εθνικής ναυτιλιακής πολιτικής αναπτύσσει ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιάς Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε άρθρο της εφημερίδας «Το Βήμα», εστιάζοντας στον ρόλο της ναυτιλίας ως διαχρονικών πυλώνων της ελληνικής οικονομίας και της διεθνούς οικονομίας. παρουσίας της χώρας.

Όπως επισημαίνει, η ναυτιλία δεν αποτελεί μόνο έναν ισχυρό οικονομικό κλάδο, αλλά μέρος της ιστορικής και κοινωνικής ταυτότητας του ελληνισμού, καθώς η θάλασσα υπήρξε σε κάθε περίοδο πηγή ζωής, ευημερίας και εμπορικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική ποντοπόρος ναυτιλία εξακολουθεί να διατηρεί πρωταγωνιστική θέση διεθνώς, με τον ελληνόκτητο στόλο να αντιπροσωπεύει περίπου το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας και να στηρίζει τη λειτουργία του παγκόσμιου εμπορίου.

«Η ναυτιλία δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο πολιτικής εργαλειοποίησης» λέει ο Κικίλιας

Ο υπουργός υπογραμμίζει ότι το ζητούμενο, σήμερα, δεν είναι απλώς η διατήρηση αυτής της θέσης, αλλά η προσαρμογή σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων. Οι διεθνείς κρίσεις των τελευταίων ετών -προσθέτει- από την πανδημία και τον πόλεμο στην Ουκρανία έως την ενεργειακή αβεβαιότητα, τις επιθέσεις σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς και τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, επηρέασαν άμεσα τη ναυσιπλοΐα και τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Σε αυτό το σύνθετο γεωπολιτικό πλαίσιο, ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την αρχή πως η ναυτιλία δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο πολιτικής εργαλειοποίησης και ότι οι ναυτικοί δεν πρέπει να μετατρέπονται σε ομήρους διεθνών αντιπαραθέσεων. Η θαλάσσια ασφάλεια, τονίζει, παραμένει διαρκής προτεραιότητα και έχει τοποθετηθεί στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και στο πλαίσιο της συμμετοχής της χώρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με το άρθρο, η ναυτιλία και οι λιμενικές υποδομές συνυπάρχουν μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές αρχές της επόμενης δεκαετίας. Το πλέγμα λιμανιών, νησιών και παρακτίων πόλεων της χώρας μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη ενός ευρύτερου οικοσυστήματος οικονομικής δραστηριότητας, με επενδύσεις που εκτείνονται πέρα ​​από τη μεταφορά αγαθών και συνδέονται με την ενέργεια, τον τουρισμό, τις ιατρικές υπηρεσίες, την εκπαίδευση και τη δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Το πρόγραμμα για την ακτοπλοΐα

Ο κ. Κικίλιας αναφέρει ότι οι πόροι που κινητοποιούνται τα επόμενα χρόνια, μέσω του ΕΣΠΑ, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Ταμείου Ανάκαμψης, του μεταφορικού ισοδύναμου και των άγονων γραμμών, υπερβαίνουν το 1,5 δις. ευρώ, με στόχο να μη μείνει καμία περιοχή πίσω, ούτε τα ακριτικά νησιά ούτε τα λιμάνια που χρειάζονται επανεκκίνηση.

Κεντρικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής, προσθέτει, αποτελεί η ακτοπλοΐα, ο βασικός συνδετικός κρίκος της νησιωτικής Ελλάδας. Για τον λόγο αυτό δρομολογείται ολοκληρωμένο πρόγραμμα ύψους 300 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή της Τράπεζας Επενδύσεων, για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του ακτοπλοϊκού στόλου, με πλοία χαμηλότερων εκπομπών και στόχο τη μείωση του κόστους και την ανακούφιση των πολιτών.

Παράλληλα, η ασφάλεια στη θάλασσα αναδεικνύεται σε βασική πυλώνα της ναυτιλιακής πολιτικής. Το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ 2» σηματοδοτεί τη μετάβαση του Λιμενικού Σώματος σε νέα εποχή, με σύγχρονα πλοία, τεχνολογικά μέσα, μη επανδρωμένα συστήματα και νέα κέντρα, ενισχύοντας την προστασία των θαλάσσιων συνόρων και των λιμενικών υποδομών.

Όπως τονίζει στο άρθρο του, η ναυτιλία, η ενέργεια και τα λιμάνια συνθέτουν ένα στρατηγικό τρίπτυχο, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον ελληνόκτητο στόλο να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη μεταφορά LNG προς την Ευρώπη.

Καταλήγοντας, ο υπουργός σημειώνει ότι η ναυτιλία δεν αφορά μόνο οικονομικούς δείκτες, αλλά την εργασία, την κοινωνική συνοχή και την προοπτική των επόμενων γενεών, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι μια Ελλάδα που μετατρέπει τη θαλάσσια οικονομία της σε σύγχρονη εθνική στρατηγική, με σχέδιο, ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον.

