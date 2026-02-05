Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθούν στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα Πέμπτη.

«Η Ελλάδα προσέρχεται με πίστη και αυτοπεποίθηση στον διάλογο»

«Το έκτο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας – Τουρκίας θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα και η ατζέντα θα ανακοινωθούν από το υπουργείο Εξωτερικών.

Η Ελλάδα προσέρχεται με πίστη και αυτοπεποίθηση στον διάλογο, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη το Διεθνές Δίκαιο και χωρίς καμία απολύτως διάθεση υποχώρησης.

Τονίζουμε, για μια ακόμη φορά, ότι με την Τουρκία έχουμε μια και μόνη διαφορά τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας και ότι ουδέποτε θα βάλουμε στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας και κόκκινων γραμμών», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Τουρκία για τα 12 μίλια: Οι μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία, με ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της χώρας, σχολίασε σήμερα πρόσφατες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ έκανε νέα αναφορά στη στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας».

«Η θέση μας σχετικά με τις δηλώσεις Ελλήνων πολιτικών για επέκταση των χωρικών υδάτων τους στο Αιγαίο στα 12 ναυτικά μίλια είναι σαφής.

Ως Τουρκία, υποστηρίζουμε ότι μια δίκαιη και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο κατανομή των θαλάσσιων δικαιωμάτων στο Αιγαίο είναι δυνατή μόνο μέσα από αμοιβαίο διάλογο και καλή θέληση.

Οι μονομερείς ενέργειες, ισχυρισμοί και δηλώσεις της Ελλάδας που αγνοούν τις υπάρχουσες διαφορές και παραβιάζουν τα δικαιώματα της Τουρκίας είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και απαράδεκτες. Αυτές οι δηλώσεις δεν παράγουν κανένα νομικό αποτέλεσμα για τη χώρα μας.

Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τη στρατηγική της ‘Γαλάζιας Πατρίδας’, συνεχίζουν με αποφασιστικότητα και επιμονή την αποστολή τους για την προστασία όλων των δικαιωμάτων και συμφερόντων της χώρας μας στις θαλάσσιες ζώνες μας», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Δείτε σχετική ανάρτηση: