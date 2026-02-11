Μητσοτάκης – Ερντογάν: Έφτασε ο πρωθυπουργός στην Άγκυρα – Ποιοι τον υποδέχθηκαν – Δείτε live
Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντώνται σήμερα στην Άγκυρα - Τον έλληνα πρωθυπουργό συνοδεύουν δέκα υπουργοί
Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθούν σήμερα στην Άγκυρα στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.
Τα θέματα, τα οποία αναμένεται να συζητηθούν είναι διμερείς σχέσεις και θέματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος.
Στις 15:15 ώρα Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί η κατ’ ιδίαν συνάντηση και θα ακολουθήσει η συνεδρίαση του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, ενώ στις 17:00 έχουν προγραμματιστεί κοινές δηλώσεις. Θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν της ελληνικής αντιπροσωπείας, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.
Όλες οι εξελίξεις
