Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Η «χορογραφία» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Οι στόχοι του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας
Διπλωματία 11 Φεβρουαρίου 2026, 11:22

Η «χορογραφία» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Οι στόχοι του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας

Μητσοτάκης και Ερντογάν συναντιούνται με στόχο την διατήρηση των ήρεμων νερών, ενώ η Αθήνα θέλει να αποφύγει τις εκπλήξεις σημειώνοντας την αξία της ηρεμίας των τελευταίων δύο ετών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΡεπορτάζΑλεξάνδρα Φωτάκη
«Το ταγκό θέλει δύο» και Κυριάκος Μητσοτακης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φαίνεται ότι έχουν ήδη συμφωνήσει τα βήματα που θα ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια των δηλώσεων τους στην Άγκυρα στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Το σίγουρο για την Αθήνα είναι ότι δεν επιθυμεί εκπλήξεις στη συγκεκριμένη συνάντηση και δεν προσδοκά άλματα στα ελληνοτουρκικά, αλλά μία χαμηλή και ασφαλή πτήση, όπως τουλάχιστον φάνηκε και από την ενημέρωση που ανέλαβε να κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Εκτός ατζέντας η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, «τα θέματα, τα οποία αναμένεται να συζητηθούν είναι διμερείς σχέσεις και θέματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος.

Ως προς τα διμερή, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στο μεταναστευτικό, σε θέματα συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής προστασίας, η συνεργασία στον τομέα της οικονομίας και των εμπορικών συναλλαγών, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και η συνεργασία σε θέματα πολιτισμού.

Ως προς τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στα θέματα της Μέσης Ανατολής, στο Ιράν και τις εξελίξεις στην Ουκρανία».

Περιγράφοντας τον σκοπό του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας η Ζωχιού ανέφερε ότι είναι «να αξιολογηθεί η πρόοδος της διμερούς συνεργασίας, δύο χρόνια μετά την Διακήρυξη των Αθηνών. Να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας για την αποσυμπίεση δυνητικών κρίσεων, να διατυπωθεί η κοινή πεποίθηση για συζήτηση διμερών θεμάτων και, βεβαίως, να γίνει ένας απολογισμός του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου και της λειτουργικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας».

Διευκρίνησε δε ότι «το θέμα της οριοθέτησης δεν είναι στην ατζέντα του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Εφόσον αυτό τεθεί, θα συζητηθεί, ωστόσο στην παρούσα φάση δεν συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, ώστε να προχωρήσουμε περαιτέρω σε αυτή την κατεύθυνση».

Θα επιχειρήσει εκπλήξεις ο Ερντογάν;

Το ερώτημα που παραμένει στην ελληνική πλευρά είναι αν τελικά ο πρόερδος Ερντογάν θα μείνει στα συμφωνημένα ή θα θελήσει να ψέξει την Ελλάδα στις δημόσιες δηλώσεις του με τον πρωθυπουργό, αναφερόμενος για παράδειγμα στην σχέση Αθήνας – Τελ Αβίβ, χρησιμοποιώντας χάριν εντυπωσιασμού και τις σφαγές στη Γάζα.

Υπενθυμίζεται ότι η Άγκυρα θεωρεί τη σχέση Ελλάδας – Ισραήλ – Κύπρου ότι δημιουργεί ένα πλέγμα δυνάμεων περικύκλωσης εναντίον της, ενώ την ίδια στιγμή είναι σαφής ο εκνευρισμός για τον αποκλεισμό της από το SAFE, αλλά και για τις ελληνικές κινήσεις αναφορικά με τα θαλάσσια πάρκα και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.

Και αυτά είναι τα ζητήματα που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν εκπλήξεις από την τουρκική πλευρά.

Κυβερνητικές πηγές σημείωναν πάντως στο in ότι η συνάντηση – ακόμα και αν δεν αναμένεται να φέρει ανατροπές και συμφωνίες για τις θαλάσσιες ζώνες στα ελληνοτουρκικά – παραμένει εξαιρετικά σημαντικά, αφού η ηρεμία δεν είναι κάτι δεδομένο, ούτε κάτι που θα πρέπει να υποτιμάται.

Το πρόγραμμα της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρόγραμμα του Μεγάρου Μαξίμου, ο Μητσοτάκης θα αναχωρήσει από την Αθήνα στις 12:55 και αναμένεται να φτάσει στο Ακ Σαράι Άγκυρα στις 15:15 τοπική ώρα Ελλάδας (16:15 τοπική ώρα)

Η κατ’ ιδίαν συνάντηση του πρωθυπουργού με τον τούρκο πρόεδρο έχει προγραμματιστεί να κρατήσει μία ώρα, στη γνωστή σύνθεση 1+2, δηλαδή Μητσοτάκης – Ερντογάν, οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών Γεραπετρίτη – Φιντάν και των διπλωματικών τους συμβούλων, Νικολαΐδη – Κιλίτς. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Άγκυρα θα είναι και η νέα διπλωματική σύμβουλος του πρωθυπουργού, Αικατερίνη Νασίκα, η οποία ωστόσο δεν αναμένεται να λάβει μέρος σε κάποια συνάντηση.

Στις 16:15 ώρα Ελλάδας (17:15 τοπική – 18:00) αναμένεται να λάβει χώρα η Ολομέλεια του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας και στις 17:00 να ξεκινήσει η τελετή υπογραφής των συμφωνιών. Θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις στις οποίες δεν προβλέπονται ερωτήσεις.

Στις 18:00  -19:30 θα ακολουθήσει το δείπνο, με την ελληνική αποστολή να αναχωρεί αμέσως μετά και τον πρωθυπουργό να μεταβαίνει στη Λιέγη.

Οι υπουργοί που θα συνοδεύουν τον Μητσοτάκη

Υπενθυμίζεται ότι οι υπουργοί που συνοδεύουν το Κυριάκο Μητσοτάκη είναι οι:

1. Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

2. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης

3. Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

4. Yπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας

5. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης

6. Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη

7. Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης  Κεφαλογιάννης

8. Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης

9. Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

10. Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι στην Τουρκία το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι η συνάντηση Ερντογάν για το Κουρδικό.

