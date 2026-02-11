Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας μεταξύ άλλων και για την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, αναφέρθηκε στην επίσκεψη του έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Άγκυρα.

«Σήμερα θα φιλοξενήσουμε στη χώρα μας τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, κύριο Μητσοτάκη. Αύριο θα έρθει στην Άγκυρα ο πρωθυπουργός της Σερβίας, κύριος Βούτσιτς. Την επόμενη Δευτέρα και Τρίτη, Θεού θέλοντος θα επισκεφθούμε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αιθιοπία. Στον κόσμο και στην περιοχή μας, για να το πούμε έτσι, φυσάει ένας άνεμος Τουρκίας», ανέφερε και πρόσθεσε.

Συζητάμε με όλους χωρίς κανένα σύμπλεγμα

«Πρέπει να τονίσω ιδιαίτερα το εξής. Ως Τουρκία, ό,τι θέλουμε για τον εαυτό μας, το ίδιο θέλουμε και για τους φίλους και αδελφούς μας. Όπως θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για τον εαυτό μας, όπως θέλουμε σταθερότητα, ανάπτυξη και ευημερία, το ίδιο θέλουμε και για τους γείτονές μας και όλες τις αδελφικές χώρες».

Ο βασικός στόχος των γνωστών και άγνωστων, των φανερών και μη φανερών επαφών μας είναι να συμβάλουμε στην ειρήνη στην περιοχή

«Οι διπλωματικές προσπάθειες μας που έχουμε επιταχύνει το τελευταίο διάστημα είναι ακριβώς για αυτό. Ομοίως ο βασικός στόχος των γνωστών και άγνωστων, των φανερών και μη φανερών επαφών μας είναι να συμβάλουμε στην ειρήνη στην περιοχή. Χωρίς κανένα σύμπλεγμα, συζητάμε με όλους τους παράγοντες και μοιραζόμαστε τις ιδέες και τις προτάσεις μας με τους συνομιλητές μας σε πνεύμα αδελφοσύνης».