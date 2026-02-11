newspaper
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Ερντογάν: Ποιος είναι ο αμφιλεγόμενος εισαγγελέας που διόρισε υπουργό Δικαιοσύνης
Κόσμος 11 Φεβρουαρίου 2026, 10:50

Ερντογάν: Ποιος είναι ο αμφιλεγόμενος εισαγγελέας που διόρισε υπουργό Δικαιοσύνης

Ο Ακίν Γκιουρλέκ ήταν ο επικεφαλής της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης - Γιατί η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διόρισε σήμερα ως νέο υπουργό Δικαιοσύνης της Τουρκίας τον Ακίν Γκιουρλέκ, τον επικεφαλής της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης ο οποίος προχώρησε στη σαρωτική καταστολή του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, προκαλώντας σφοδρές επικρίσεις.

Μετά τον διορισμό του ως επικεφαλής της εισαγγελίας το 2024, ο Γκιουρλέκ επέβλεψε μια σειρά από συλλήψεις και απαγγελίες κατηγοριών με στόχο το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), καθώς και έρευνες σε βάρος του φυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Εκατοντάδες μέλη του κόμματος και αιρετοί αξιωματούχοι έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της σαρωτικής καταστολής, για την οποία διατυπώνονται πολλές κατηγορίες ότι έχει πολιτικά κίνητρα, κάτι που η κυβέρνηση αρνείται.

Δείτε σχετική ανάρτηση για τον διορισμό του Γκιουρλέκ:

«Φανερή ανταμοιβή» από τον Ερντογάν

Η αντιπρόεδρος του CHP Γκιούλ Τσιφτσί έγραψε στο X πως ο διορισμός του Γκιουρλέκ είναι μια «φανερή ανταμοιβή για τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησε εναντίον του κόμματός μας».

Ο διορισμός του Γκιουρλέκ από τον Ερντογάν ως αντικαταστάτη του Γιλμάζ Τουντς είναι ο πρώτος κυβερνητικός ανασχηματισμός από τις τελευταίες εκλογές στα μέσα του 2023. Ανακοινώθηκε μέσω της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι ο Ερντογάν διόρισε τον επαρχιακό κυβερνήτη του Ερζερούμ Μουσταφά Τσιφτσί ως υπουργό Εσωτερικών, αντικαθιστώντας τον Αλί Γερλίκαγια.

Δεν γνωστοποιήθηκε ο λόγος για τον ανασχηματισμό.

Business
AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με τη Suez International

AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με τη Suez International

Τράπεζες
Τραπεζικές χρεώσεις: «Παράθυρο» για τρίτη παρέμβαση

Τραπεζικές χρεώσεις: «Παράθυρο» για τρίτη παρέμβαση

inWellness
inTown
Τραμπ: Απειλεί να στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στο Ιράν, ενώ υποδέχεται τον Νετανιάχου
Κόσμος 11.02.26

Ο Τραμπ απειλεί να στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στο Ιράν, ενώ υποδέχεται τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

Ο Νετανιάχου θέλει να εξασφαλίσει ότι ο Τραμπ δεν θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν που θα αφορά μόνο το πυρηνικό του πρόγραμμα - Νέα αντιφατικά μηνύματα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Ζελένσκι: Ανακοινώνει δημοψήφισμα και προεδρικές εκλογές στην επέτειο των τεσσάρων χρόνων πολέμου
Financial Times 11.02.26

Δημοψήφισμα και προεδρικές εκλογές ανακοινώνει ο Ζελένσκι στην επέτειο των τεσσάρων χρόνων πολέμου

Μετά από πιέσεις των ΗΠΑ ο Ζελένσκι θα προχωρήσει σε προεδρικές εκλογές και δημοψήφισμα για την ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία - Τι αναφέρουν οι Financial Times

Σύνταξη
Η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας απέκρουσε επιδρομή drones της Ουκρανίας
Κόσμος 11.02.26

Η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας απέκρουσε επιδρομή drones της Ουκρανίας

Για «μαζική» επιδρομή κάνει λόγο η Ρωσία σημειώνοντας ότι προκλήθηκαν ζημιές σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, ξέσπασε πυρκαγιά σε εργοστάσιο και κατέπεσαν συντρίμμια καταρριφθέντων drones σε νηπιαγωγείο

Σύνταξη
Νότιο Σουδάν: Νέα κλιμάκωση της βίας, έκκληση για πολιτική λύση και προστασία αμάχων στο ΣΑ του ΟΗΕ
Κόσμος 11.02.26

Νέα κλιμάκωση της βίας στο Νότιο Σουδάν - Έκκληση για πολιτική λύση και προστασία αμάχων στο ΣΑ του ΟΗΕ

Η «εύθραυστη» κατάσταση στο Νότιο Σουδάν έχει σημάνει συναγερμό - Η εισήγηση του του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις στο ΣΑ του ΟΗΕ, η θέση της Ελλάδας

Σύνταξη
Αποτροπή ή κατευνασμός; – Ο «Αρκτικός Φρουρός» και η επιστροφή του ΝΑΤΟ στον Απώτερο Βορρά
Ασκήσεις επί χάρτου 11.02.26

Αποτροπή ή κατευνασμός; – Ο «Αρκτικός Φρουρός» και η επιστροφή του ΝΑΤΟ στον Απώτερο Βορρά

To ΝΑΤΟ προχωρά στον σχεδιασμό αποστολής στην Αρκτική για να αμβλύνει τον αναθεωρητισμό του Τραμπ και τη γεωπολιτική απειλή της Ρωσίας και της Κίνας, προσώρας με αμφίβολη επιχειρησιακή επάρκεια

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Μακρόν κηρύττει την Ευρώπη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Τα τέσσερα προβλήματα που πρέπει να λύσει
The Economist 11.02.26

Ο Μακρόν κηρύττει την Ευρώπη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Τα τέσσερα προβλήματα που πρέπει να λύσει

Για τον Μακρόν η πρόκληση είναι να μετατραπούν τα δυνατά σημεία της Ευρώπης σε μοχλούς γεωπολιτικής ισχύος, πριν άλλες δυνάμεις προχωρήσουν τόσο πολύ που να μην μπορεί πλέον να τις ανταγωνιστεί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κούβα: «Ο Μάρκο Ρούμπιο επιβλέπει προσωπικά τον λιμό ενός ολόκληρου έθνους»
Κόσμος 11.02.26

Κούβα: «Ο Μάρκο Ρούμπιο επιβλέπει προσωπικά τον λιμό ενός ολόκληρου έθνους»

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ενημέρωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι διεξάγονται συνομιλίες με την Κούβα στο υψηλότερο επίπεδο. Το Drop Site διαψεύδει πως έχουν διεξαχθεί συνομιλίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισημερινός: Συνέλαβαν με τα εσώρουχα τον δήμαρχο της Γουαγιακίλ, σφοδρό αντίπαλο του προέδρου Νομπόα
Ισημερινός 11.02.26

Συνέλαβαν με τα εσώρουχα τον δήμαρχο της Γουαγιακίλ

Η αστυνομία του Ισημερινού συνέλαβε τον δημοφιλή δήμαρχο της Γουαγιακίλ, σφοδρό αντίπαλο του προέδρου Νομπόα, ενώ φορούσε τα εσώρουχά του, με τη φωτογραφία να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σύνταξη
ΠΟΥ: Οι μισοί από τους 94 και πλέον εκατ. ανθρώπους με καταρράκτη δεν έχουν πρόσβαση σε επέμβαση
ΠΟΥ 11.02.26

Οι μισοί από τους πάσχοντες με καταρράκτη δεν έχουν πρόσβαση σε επέμβαση

Παρότι αποτελεί μια απλή 15λεπτη διαδικασία, η χειρουγική επέμβαση για τον καταρράκτη είναι αδύνατη για τους μισούς από τους 94 και πλέον εκατομμύρια πάσχοντες σε παγκόσμια κλίμακα.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Αραγκτσί λέει πως έχει δώσει εντολή για σχέδιο που θα διασφαλίζει την μη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων [βίντεο]
Συνέντευξη RT 11.02.26

Ο Αραγκτσί λέει πως έχει δώσει εντολή για σχέδιο που θα διασφαλίζει την μη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων

Σε συνέντευξή του στο RT, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, ζήτησε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ πως δεν θα επιτεθούν ξανά εν μέσω διαπραγματεύσεων, λέγοντας πως έχει δώσει οδηγία για συμφωνία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βουλή ΗΠΑ: Θυελλώδης συνεδρίαση κατά την ακρόαση των επικεφαλής των υπηρεσιών για τη μετανάστευση
Ουάσιγκτον 11.02.26

Θυελλώδης συνεδρίαση για την ICE στη Βουλή των ΗΠΑ

Ακρόαση των επικεφαλής τριών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη μετανάστευση πραγματοποιήθηκε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, ενώ συζητείται ο προϋπολογισμός του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Σύνταξη
Εθνική Οδός: Μεθυσμένος οδηγός κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα επί 25 χιλιόμετρα και συγκρούστηκε με νταλίκα
Προκάλεσε τροχαίο 11.02.26

Πανικός στην Εθνική Οδό από μεθυσμένο οδηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα επί 25 χιλιόμετρα

Ο μεθυσμένος οδηγός είχε προορισμό τη Λαμία όπου επρόκειτο να παρουσιαστεί σε δικαστήριο αλλά κινούνταν προς Φάρσαλα, μέχρι που συγκρούστηκε με νταλίκα που κινούταν κανονικά στο ρεύμα της

Σύνταξη
Με ιστορική εμφάνιση του Γουεμπανιάμα οι Σπερς διέλυσαν τους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του NBA (vids)
Μπάσκετ 11.02.26

Με ιστορική εμφάνιση του Γουεμπανιάμα οι Σπερς διέλυσαν τους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του NBA (vids)

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έγραψε Ιστορία με την απίθανη εμφάνισή του και οι Σαν Αντόνιο Σπερς συνέτριψαν τους Λέικερς στο Λος Άντζελες – Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της ημέρας στο NBA.

Σύνταξη
Greek State to Re-Issue 10Y Bond
English edition 11.02.26

Greek State to Re-Issue 10Y Bond

The Greek state will issue a 10-year bond on Wednesday with a fixed interest rate of 3.375%, maturing on June 16, 2036

Σύνταξη
«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» – Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός
Fizz 11.02.26

«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» - Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ, Μπίλι Κράνταπ, απαντάει σε ένα Q&A του Guardian για μια καταστροφική ομιλία, τους κανόνες του για το πώς πρέπει να κινούνται οι άνθρωποι στις πόλεις και μια ενοχλητική συνάντηση με έναν πορτιέρη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
1-2-3 Πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ!
Editorial 11.02.26

1-2-3 Πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ!

Η διασπάθιση πόρων αποτελεί ίσως τη μόνη σταθερά αυτής της κυβέρνησης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου
Η κίνηση στους δρόμους 11.02.26

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου

Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο της Αττικής η εικόνα από την κίνηση είναι κάπως καλύτερη, αν και σε συγκεκριμένα σημεία παρατηρούνται φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης

Σύνταξη
Ο Λεβαντόφσκι ανοίγει δρόμο για το Σικάγο
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Ο Λεβαντόφσκι ανοίγει δρόμο για το Σικάγο

Ο διεθνής Πολωνός επιθετικός της Μπαρτσελόνα Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει δεχθεί δελεαστική πρόταση από το Chicago Fire για να συνεχίσει την καριέρα το στο MLS

Βάιος Μπαλάφας
Παπαδάκη: Ο Σπίρτζης δέχθηκε μολυσμένο SMS με Predator 50 λεπτά μετά από ερώτηση για την ΕΥΠ στον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

«Ο Σπίρτζης δέχθηκε μολυσμένο SMS με Predator 50 λεπτά μετά από ερώτηση για την ΕΥΠ στον Μητσοτάκη», είπε η Παπαδάκη

Ο πρώην υπουργός, Χρήστος Σπίρτζης, μιλώντας στο in μετά τη χθεσινή δικάσιμο για τις υποκλοπές, τόνισε πως ήρθε η ώρα «να κλείσει η μελανή, μαύρη, σελίδα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους συνεργάτες του». Η αγόρευση της συνηγόρου του, Αρτεμισίας Παπαδάκη

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Η ΔΑΚΕ καρφώνει υπουργούς και Παναγόπουλο, η Κεραμέως ζητά να χυθεί «άπλετο φως», νέα συγκάλυψη φοβάται ο λαός
in Confidential 11.02.26

Η ΔΑΚΕ καρφώνει υπουργούς και Παναγόπουλο, η Κεραμέως ζητά να χυθεί «άπλετο φως», νέα συγκάλυψη φοβάται ο λαός

Πολλές οι σκιές και τα ερωτήματα για την υπόθεση Παναγόπουλου και την εμπλοκή πολιτικών προσώπων στα προγράμματα κατάρτισης. Το άπλετο φως που ζητά η κυβέρνηση και το ταξίδι στην Άγκυρα. Κάποιος πρέπει να μαζέψει τον κ. Παύλο Μαρινάκη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
