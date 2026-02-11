Ποιος θα αντικαταστήσει τον Ερντογάν στην ηγεσία του AKP;

Ενα θέμα σχεδόν ταμπού στη γειτονική χώρα, φαίνεται ότι ανοίγει. Ο λόγος για την αλλαγή ηγεσίας στο κυβερνών κόμμα AKP, όπου κυριαρχεί για περισσότερο από δύο δεκαετίες -όπως και στην κεντρική πολιτική σκηνή της Τουρκίας – ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ωστόσο, ένας πιθανός υποψήφιος φαίνεται ότι αρχίζει να ξεχωρίζει. Το όνομά του αναφέρεται συχνά στα τηλεοπτικά δίκτυα και τα μέσα ενημέρωσης που «ελέγχονται» απο την κυβέρνηση ενω συχνές είναι -πλέον- και οι αναφορές για τον Μπιλάλ Ερντογάν, το μικρότερο γιο του προέδρου της Τουρκίας, απο την κρατική υπηρεσία ειδήσεων.

Μάλιστα, ο πατέρας του τον έχει πάρει μαζί του σε περισσότερα ταξίδια στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της τελευταίας προεδρικής θητείας του, από τη συνάντηση με τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν έως τις επισκέψεις στο Πακιστάν, τη Μαλαισία και το Κατάρ.

Η διαδοχή Ερντογάν

Η μετάβαση της εξουσίας έχει γίνει συχνό θέμα συζήτησης πίσω από κλειστές πόρτες μεταξύ των μελών του κυβερνώντος κόμματος ΑΚ στην Άγκυρα, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με τις συζητήσεις, αναφέρει το Bloomberg σε αποκλειστικό του δημοσίευμα. Η είσοδος του Μπιλάλ στην πολιτική εξετάζεται τώρα, με σκοπό να γίνει ενδεχομένως ηγέτης, είπαν τα άτομα αυτά, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν το ευαίσθητο θέμα.

Το ποιος θα αναλάβει τελικά τη θέση του μακροβιότερου ηγέτη της Τουρκίας είναι ένα ερώτημα που απασχολεί επί χρόνια τους ξένους επενδυτές και τους απλούς Τούρκους. Ωστόσο, στο πλαίσιο του πολιτικού κινήματος του Ερντογάν, ο 71χρονος παραμένει μια «λατρευτική φιγούρα» και οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με την υγεία του ή το μέλλον του αποσιωπάται.

Ο δεύτερος από τους τέσσερις γιους του Ερντογάν, ο 44χρονος Μπιλάλ, έχει αρνηθεί ότι έχει άμεσες πολιτικές φιλοδοξίες. Είναι επίσης πολύ νωρίς για οποιοδήποτε πιθανό σχέδιο διαδοχής, το οποίο θα μπορούσε επίσης να έχει αρνητική απήχηση στους ψηφοφόρους.

Ωστόσο, τα αστέρια ευνοούν τον Ερντογάν. Στο εσωτερικό, οι οικονομικοί δείκτες, από τον πληθωρισμό έως τα αποθέματα της κεντρικής τράπεζας, έχουν βελτιωθεί από τις τελευταίες εκλογές του 2023 και ο μεγαλύτερος αντίπαλος του Ερντογάν έχει τεθεί στο περιθώριο. Βέβαια, ο τρόπος που ο απομακρυνθείς δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης εξουδετερώθηκε πολιτικά και τωρα βρισκεται στη φυλακή εχει συγκεντρώσει την έντονη κριτική όχι μόνον της τουρκικής αντιπολίτευσης αλλά και πολιτικών στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες της Δύσης.

Δίκτυο Μπιλάλ

Στο εξωτερικό, η Τουρκία διαδραματίζει μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση της Μέσης Ανατολής.

Ο Μπιλάλ, ο οποίος έχει μεταπτυχιακό τίτλο στη δημόσια πολιτική από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, λαμβάνει άτυπη εκπαίδευση σε θέματα πολιτικής ηγεσίας και δημιουργεί ένα δίκτυο πιστών, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση.

Συμμετέχει ενεργά στην επιλογή ανώτερων αξιωματούχων τόσο για το AKP όσο και για την κυβέρνηση, ανέφεραν. Σε συνέντευξη που έδωσε στα τέλη Ιανουαρίου στο Atheer, ένα podcast του Al Jazeera Media Network με έδρα το Κατάρ, ο Μπιλάλ είπε ότι είναι καλό για τις άλλες ισλαμικές χώρες να έχουν μια επιτυχημένη Τουρκία και αναφέρθηκε σε αυτό που πρέπει να ακολουθήσει ο πατέρας του.

«Ο Ταγίπ Ερντογάν εργάστηκε για αυτό, συνεχίζει να εργάζεται», είπε ο Μπιλάλ. «Νομίζω ότι εμείς, που τον διαδεχόμαστε, είτε στην πολιτική, είτε στην κοινωνική ζωή, είτε στην κοινωνία των πολιτών, είτε στην εκπαίδευση, πρέπει επίσης να εργαστούμε για να επιτύχουμε και να ανυψώσουμε το ίδιο πνεύμα».

Ακόμα μια θητεία για τον Ταγίπ Ερντογάν

Ο Ερντογάν ανέλαβε την εξουσία με το δικό του είδος πολιτικού Ισλάμ, πρώτα ως πρωθυπουργός το 2003 και στη συνέχεια ως πρόεδρος με ενισχυμένες εξουσίες. Προς το παρόν, περιορίζεται στην εκπλήρωση μιας τελικής, πλήρους προεδρικής θητείας μέχρι το 2028. Ωστόσο, η οικογένειά του και η ηγεσία του AKP επιθυμούν να τον δουν να παρατείνει την προεδρική του θητεία για άλλα πέντε χρόνια, σύμφωνα με τις πηγές.

Ο Ερντογάν θα έχει το δικαίωμα να υποβάλει ξανά υποψηφιότητα για το αξίωμα αυτό, εάν το κοινοβούλιο προκηρύξει πρόωρες εκλογές πριν από τη λήξη της τρέχουσας θητείας του ή εάν τροποποιηθεί το σύνταγμα ώστε να του επιτραπεί να υποβάλει ξανά υποψηφιότητα σε λίγο περισσότερο από δύο χρόνια.

Ο ισχυρότερος αντίπαλός του, ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμαμογλού, βρίσκεται στη φυλακή και κινδυνεύει με ισόβια κάθειρξη για φερόμενη διαφθορά και ηγεσία εγκληματικής οργάνωσης. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα να αποκλειστεί από τις εκλογές ο Ιμαμογλού, ο οποίος απορρίπτει τις κατηγορίες ως πολιτικά υποκινούμενες και η σύλληψή του προκάλεσε μαζικές διαμαρτυρίες και πώληση τουρκικών περιουσιακών στοιχείων.

Οπως προβλέπουν μελη του κόμματος ο Ερντογάν θα μπορούσε ενδεχομένως να διορίσει τον γιο του Μπιλάλ ως αναπληρωτή πρόεδρο, κάτι που επιτρέπεται από το σύνταγμα. Εάν ο Ερντογάν παραιτηθεί και η θέση του προέδρου καταστεί κενή, πρέπει να προκηρυχθούν νέες εκλογές εντός 45 ημερών.

Βέβαια, οι πολιτικοι σχεδιασμοί δεν έχουν πάντα επιτυχία. Παντως, το εγχώριο και διεθνές πλαίσιο φαίνεται πιο ευνοϊκό.

Η ακρίβεια απειλεί τον Ερντογάν

Ο Ερντογάν ενισχύεται από την αυξανόμενη επιρροή του στη διεθνή σκηνή, από τη Συρία έως τη Σομαλία, καθώς και από τις σχέσεις του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υποστεί σημαντικές πολιτικές απώλειες στο εσωτερικό της χώρας από τη σφοδρή καταστολή του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, καθώς οι διαμαρτυρίες για τον Ιμαογλού έληξαν γρήγορα και οι Ευρωπαίοι ηγέτες διστάζουν να τον επικρίνουν.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον Ερντογάν είναι η βαθιά κρίση του κόστους διαβίωσης, η οποία απειλεί να υπονομεύσει την υποστήριξη των ψηφοφόρων, συμπεριλαμβανομένων εκατομμυρίων συνταξιούχων. Ωστόσο, η επιβράδυνση του πληθωρισμού, αν και με αργό ρυθμό και από επίπεδα που εξακολουθούν να υπερβαίνουν το 30%, είναι πιθανό να βελτιώσει το κλίμα καταναλωτικής εμπιστοσύνης, ένας παράγοντας που επηρεάζει το αποτέλεσμα οποιωνδήποτε εκλογών, σύμφωνα με την Bloomberg Economics.

Πηγή: ΟΤ