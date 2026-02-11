Μίνι ανασχηματισμός για Ερντογάν – Αντικατάστησε δύο υπουργούς

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντικατέστησε τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών της χώρας σε έναν μίνι ανασχηματισμό.

Όπως έγινε γνωστό, ο επικεφαλής εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης Ακίν Γκιουρλέκ αναλαμβάνει το αξίωμα του υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αναφέρεται ότι ο Γκιουρλέκ αντικατέστησε τον Γιλμάζ Τουντς στο υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ ο Ερντογάν διόρισε τον κυβερνήτη της επαρχίας Ερζερούμ Μουσταφά Τσιφτσί ως υπουργό Εσωτερικών στη θέση του Αλί Γερλίκαγια.