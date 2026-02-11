Μίνι ανασχηματισμός για Ερντογάν – Αντικατάστησε δύο υπουργούς
Ο επικεφαλής εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης Ακίν Γκιουρλέκ αναλαμβάνει το αξίωμα του υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβέρνησης
Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντικατέστησε τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών της χώρας σε έναν μίνι ανασχηματισμό.
Όπως έγινε γνωστό, ο επικεφαλής εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης Ακίν Γκιουρλέκ αναλαμβάνει το αξίωμα του υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Αναφέρεται ότι ο Γκιουρλέκ αντικατέστησε τον Γιλμάζ Τουντς στο υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ ο Ερντογάν διόρισε τον κυβερνήτη της επαρχίας Ερζερούμ Μουσταφά Τσιφτσί ως υπουργό Εσωτερικών στη θέση του Αλί Γερλίκαγια.
- Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης
- Μίνι ανασχηματισμός για Ερντογάν – Αντικατάστησε δύο υπουργούς
- Βάλε φαντασία στη ζωή σου, κάνει καλό
- Συνεχίζεται το ράλι στα ενοίκια – Οι δέκα πιο ακριβές περιοχές
- Αλβανία: Αντικυβερνητική διαδήλωση – Μολότοφ, τραυματισμοί και συλλήψεις
- Συνταγή: Φριτάτα με πατάτες και τυρί
- Η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας απέκρουσε επιδρομή drones της Ουκρανίας
- Νότιο Σουδάν: Νέα κλιμάκωση της βίας, έκκληση για πολιτική λύση και προστασία αμάχων στο ΣΑ του ΟΗΕ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις