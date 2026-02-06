Μαξίμου: Με αμηχανία απέναντι στην κριτική Καραμανλή – Σαμαρά, αναμετριέται με τη «λαϊκή ψυχή» της παράταξης

Στριμωγμένο αισθάνεται το μέγαρο Μαξίμου, το οποίο θέλει να κλείσει τα εσωκομματικά του στο δρόμο προς το συνέδριο του Μαΐου και να συσπειρώσει το κομματικό ακροατήριο στον τελευταίο χρόνο πριν τις εκλογές, και επομένως θα ήθελε να αποφύγει σε αυτή τη φάση μία ανοιχτή και ανεξέλεγκτη σύγκρουση με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει την κοινή τους εμφάνιση και τις τελευταίες παρεμβάσεις τους στην Καλαμάτα, με εμφανή αμηχανία.

Όσον αφορά την κριτική του Κώστα Καραμανλή και το «καρφί» του προς τον Κυρ. Μητσοτάκη ότι «ενίοτε να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε, κυριολεκτικά ή μεταφορικά», η πρώτη αντίδραση του Μαξίμου ήταν να απαντήσει με δικό του καρφί, λέγοντας, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ότι «και ο κύριος Καραμανλής, όταν ήταν πρόεδρος, και όλοι οι υπόλοιποι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας» έχουν κάνει επί των ημερών τους διαγραφές.

Αλλά τώρα το Μαξίμου επιλέγει να μαζέψει τη στάση του απέναντι στον κ. Καραμανλή, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ερωτάται στο τελευταίο μπρίφινγκ, αλλά να περιορίζεται να απαντήσει ότι «επί της αρχής και επί της ουσίας συμφωνώ με την ανάγκη να ακούμε τους πιο έμπειρους, όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, συνολικά στη ζωή μας. Γιατί από αυτούς τους ανθρώπους μπορούμε να μάθουμε και από τα σωστά τους και από τα λάθη τους. Και νομίζω είναι κάτι που εφαρμόζει και η κυβέρνηση αυτή και ο Πρωθυπουργός. Δεν αναφέρομαι μόνο σε κομματικά στελέχη, αναφέρομαι και στο πόσες φορές υπάρχει παραδοχή λαθών και διόρθωσή τους».

Ενόχληση

Όσον αφορά τη νέα επίθεση Σαμαρά και τις δηλώσεις του, μεταξύ άλλων, ότι «’πέθανε’ η λαϊκή ψυχή της παράταξης» και ότι «το χάος είναι ο κ. Μητσοτάκης», στον οποίο καταλόγισε ότι «δημιούργησε σκόπιμα συνθήκες πολιτικής αναρχίας» και πως «προκαλεί αστάθεια και μιλάει για σταθερότητα», δεδομένο είναι ότι προκάλεσε σφοδρή ενόχληση στο μέγαρο Μαξίμου. Εξ ου και υπήρξαν κυβερνητικές διαρροές που προσπάθησαν να απαξιώσουν τη νέα παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά από την Καλαμάτα, λέγοντας ότι πέρασε αδιάφορα από τον πρωινό καφέ του μεγάρου Μαξίμου και ότι δεν απασχόλησε ουσιαστικά την ατζέντα του.

Βέβαια, όταν ήρθε η ώρα της επίσημης τοποθέτησης από τα χείλη του κυβερνητικού εκπροσώπου, η απάντηση ήταν τόσο εκτενής που κάθε άλλο παρά αδιαφορία από την πλευρά του Μαξίμου φανέρωνε.

Ειδικότερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέλησε να πει πως «φοβάμαι ότι με ευθύνη πολλών, έχουμε, πληθυντικός ευγένειας αν μου επιτρέπετε, φτάσει στο σημείο οι έννοιες, οι λέξεις να χάσουν το νόημά τους. Και αναφέρομαι στη φράση αυτή, γιατί πραγματικά δεν νομίζω ότι υπάρχει λογικός άνθρωπος, ακόμα και κάποιος που δεν στηρίζει την κυβέρνηση αυτή, δεν στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία ή έχει παράπονο, γιατί προφανώς κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν καλύτερα, που πιστεύει ότι η Ελλάδα το 2026, η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη παραπέμπει σε χάος».

Βολές

Και αφού απαρίθμησε αρκετά κυβερνητικά επιχειρήματα που συνθέτουν το αφήγημα του κυβερνητικού success story, εκτόξευσε βολές κατά του κ. Σαμαρά, ουσιαστικά κατηγορώντας τον για έλλειμμα αξιοπιστίας: «Νομίζω ότι χρειάζεται ένα μέτρο. Γιατί όταν δεν υπάρχει μέτρο, τότε δεν υπάρχει αξιοπιστία», είπε.

Και στη συνέχεια επιχείρησε να απευθυνθεί στο θυμικό του ακροατηρίου του παλιού λεγόμενου αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο, λέγοντας ότι «το λέω και πραγματικά με λύπη, γιατί αν υπάρχουν λίγοι πολιτικοί που έχουν βιώσει στο πετσί τους τι σημαίνει χάος και αντιστάθηκαν στο χάος, ένας εξ αυτών είναι και ο κύριος Σαμαράς. Το χάος το ζήσαμε και το έζησε και ο κύριος Σαμαράς. Το χάος ήταν εκείνοι που κυβέρνησαν μεταφερόμενοι από πάνω και την κάτω πλατεία», για να επαναλάβει για άλλη μια φορά όλο το κυβερνητικό αφήγημα κατά της κυβέρνησης Τσίπρα και να καταλήξει ότι «το χάος το ζήσαμε και κάθε άλλο παρά χάος είναι αυτό που ζούμε τώρα. Δεν είναι παράδεισος. Προφανώς, πρέπει να κάνουμε πολλά παραπάνω, αλλά κάπου να το βρούμε στη μέση».

Η επίθεση Βορίδη

Τις πιο σφοδρές επιθέσεις στον κ. Σαμαρά ανέλαβαν να τις κάνουν άλλα στελέχη, όπως ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης, ο οποίος επιτέθηκε ευθέως στον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντας (ΣΚΑΪ) ότι «η κριτική αυτού του τύπου έρχεται να εναγκαλιστεί με ορισμένες αντιπολιτευτικές φωνές, μάλιστα πολύ ακραίες, οι οποίες τι θέλουν να παρουσιάσουν; Μία Ελλάδα η οποία είναι μαύρη». Για να υποστηρίξει ότι «η συλλογική μας εμπειρία, έτσι όπως αυτή αποτυπώνεται και στις μετρήσεις, χωρίς να ισχυρίζομαι ότι όλα είναι ρόδινα ή όλα τα έχει κάνει η κυβέρνηση σωστά. Ε πάντως δεν είναι και η εικόνα μιας καθημαγμένης χώρας».

Και ουσιαστικά κατέταξε τον κ. Σαμαρά στην αντιπολίτευση, λέγοντας: «Εγώ να δεχτώ ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν τα πήγες καλά, είσαι μια κυβέρνηση 7 χρόνια, προφανώς κάτι μπορεί και να μην πήγε καλά, αλλά το να λέμε διαλυμένα τα πάντα, απαξιωτικά, καθημαγμένη χώρα, δεν υπάρχει τίποτε, θεωρώ επιτρέψτε μου για το σύνολο της αντιπολιτεύσεως μια τέτοιου τύπου ρητορική ότι δεν είναι αξιόπιστη».

Και όσο και αν ο Μ. Βορίδης υποστήριξε ότι «στη ΝΔ αυτού του τύπου οι ισοπεδωτικές κριτικές είναι προφανές ότι δε δημιουργούν πρόβλημα», στο μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν ότι τόσο η κριτική του Αντώνη Σαμαρά όσο και εκείνη του Κώστα Καραμανλή εκφράζουν το κομμάτι εκείνο της παραδοσιακής ΝΔ που αισθάνεται αυτή τη στιγμή εντελώς αποκομμένο από τη σημερινή ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη.

Ένα ακροατήριο που εκφράζεται μέσα από την κριτική Σαμαρά ότι «»πέθανε» η λαϊκή ψυχή της παράταξης». Εξ ού και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο «γαλάζιο» προσυνέδριο στα Ιωάννινα, ένιωσε την ανάγκη να πει ότι η παράταξη της ΝΔ «παραμένει στην καρδιά της, στην ψυχή της μια βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη» και να απαντήσει έτσι εμμέσως στις αναφορές του κ. Σαμαρά που μόνο ως αδιάφορες δεν περνούν από τους αισθητήρες του μεγάρου Μαξίμου.