17.12.2025
Εξάωρη στάση εργασίας την Τετάρτη στα λεωφορεία – Ποιες ώρες θα μείνουν ακινητοποιημένα
Κυρ. Μητσοτάκης: Φοβάται τους βουλευτές του, κατατάσσει πια ανοιχτά Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο στους πολιτικούς του αντιπάλους
Πολιτική Γραμματεία 17 Δεκεμβρίου 2025

Κυρ. Μητσοτάκης: Φοβάται τους βουλευτές του, κατατάσσει πια ανοιχτά Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο στους πολιτικούς του αντιπάλους

Με την απειλή της διαγραφής «γαλάζιων» βουλευτών επιχειρεί το Μαξίμου να ξορκίσει τους φόβους του για εκπλήξεις στην ψηφοφορία για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Στους πολιτικούς του αντιπάλους βάζει πλέον ευθέως Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο, προδίδοντας ταραχή για την κινητικότητά τους.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Την απειλή της διαγραφής επισείει το μέγαρο Μαξίμου πάνω από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, μην κρύβοντας τον φόβο του για αιφνιδιασμούς από «γαλάζιους» βουλευτές στην ψηφοφορία του νομοσχεδίου για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ που έχει κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και αναμένεται την Πέμπτη στην Ολομέλεια, ενώ η ψήφισή του ενδέχεται να πάει και Παρασκευή.

Απέναντι λοιπόν στην έντονη δυσαρέσκεια που εξακολουθεί να υπάρχει στους κόλπους της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας σε σχέση με τους κυβερνητικούς χειρισμούς σε βάρος των αγροτών, και ειδικότερα απέναντι στους βουλευτές της ΝΔ που εμμένουν στη διαφωνία τους για τη μετάβαση των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ταυτιζόμενοι με το σχετικό αίτημα των αγροτών, το Μαξίμου επιστρατεύει τώρα, με ρητό τρόπο, πειθαρχικά μέτρα.

Κομματική πειθαρχία

Σε αυτό το πλαίσιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε (στην εκπομπή Press Talk του Απόστολου Μαγγηριάδη, στο ΕΡΤ News), ότι «βεβαίως θα τεθεί» θέμα κομματικής πειθαρχίας στην ψηφοφορία για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και στην ερώτηση αν «όποιος δεν ψηφίζει φεύγει», απάντησε ότι «είναι μη διαπραγματεύσιμη μια τέτοια μεταρρύθμιση» και πως «όποιος δεν το ψηφίζει αυτό, στην πραγματικότητα βάζει εμπόδια σε αυτή τη μεταρρύθμιση».

Κινητικότητα

Κι ενώ το Μαξίμου στέλνει απειλητικό μήνυμα στους βουλευτές του, πλέον δεν κρύβει την ταραχή που αισθάνεται από την κινητικότητα που επιδεικνύουν οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς και ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, όχι μόνο με την έντονη κριτική που ασκούν στη διακυβέρνηση του «επιτελικού κράτους», αλλά και με την εικόνα πολιτικής απομόνωσης του Κυριάκου Μητσοτάκη που εξέπεμψε η πρόσφατη συνύπαρξη των τριών, αλλά και του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, στην εκδήλωση της εφημερίδας «Δημοκρατία», στο Καπνεργοστάσιο.

Πίεση

Και η πολιτική απομόνωση αυτή του πρωθυπουργού, προκαλεί στο μέγαρο Μαξίμου εξαιρετικά μεγάλη πίεση, την οποία φανερώνει το γεγονός ότι υποπίπτει σε νέες παλινωδίες σε σχέση με τη στάση του απέναντι στους πρώην. Και από εκεί που αμέσως μετά την εκδήλωση στο Καπνεργοστάσιο, έπειτα από την αρχική αφωνία είχε επαναφέρει τη γνωστή κυβερνητική γραμμή περί μη σχολιασμού «πολλώ δε μάλλον αντιπαράθεση, με δύο πρώην πρωθυπουργούς, οι οποίοι μάλιστα ήταν και πρόεδροι του κόμματος», στη συνέχεια επανήλθε στα «καρφιά» εναντίον της κυβέρνησης Καραμανλή και τώρα δείχνει πια ότι αντιμετωπίζει μετωπικά τους κ. Καραμανλή, Σαμαρά και Βενιζέλο και ότι τους βάζει πλέον ανοιχτά στο ίδιο κάδρο με τους πολιτικούς του αντιπάλους της αντιπολίτευσης!

«Πολιτικοί του καναπέ»

Και πρώτα απ’ όλα είναι ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης που στην ομιλία του για τον Προϋπολογισμό στη Βουλή, επέλεξε να εκτοξεύσει χοντρά «καρφιά» σε βάρος των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, τους οποίους έβαλε ανοιχτά στο ίδιο κάδρο με τον έτερο πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για «φλερτ με μια «Ιθάκη» μοιρασμένη σε «εξώστες» και σε «πλατείες»» και για «αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως η κυβερνητική παράταξη τάχα χάσει την ταυτότητά της».

Για να συνεχίσει να εκτοξεύει τα χοντρά αυτά «καρφιά», λέγοντας ότι «τα παραπάνω μπορεί να ακούγονται τραγικά ή και κωμικά, εγώ θα έλεγα όμως ότι αποδεικνύονται τελείως αντιπαραγωγικά. Ένα περιεχόμενο το οποίο δεν πείθει, το οποίο, δυστυχώς, προσθέτει στη γενική βοή των γεγονότων και δυστυχώς τροφοδοτεί τη συνολική αμφισβήτηση των πολιτών απέναντι στην πολιτική συνολικά».

Φράση με την οποία ο Κυρ. Μητσοτάκης καθιστά σαφές ότι βάζει στο ευθέως στόχαστρο τον Κώστα Καραμανλή και τους κεραυνούς του για την κρίση αντιπροσώπευσης, την κρίση αμφισβήτησης των θεσμών και την κρίση απονομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος.

Γραμμή

Αλλά την πρωθυπουργική αυτή γραμμή είχε νωρίτερα δείξει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος, απαντώντας (ΕΡΤ News) στην επισήμανση ότι ο πρωθυπουργός έχει απέναντί του και τους τρεις Πρώην (Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο), τους τοποθέτησε ευθέως στο κάδρο των πολιτικών του αντιπάλων, λέγοντας ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το 2019 και το 2023 δεν κέρδισε κανέναν, ούτε νυν, ούτε πρώην, ούτε επόμενο, κέρδισε την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Για να υποστηρίξει ότι «πρέπει και μετά το 2027 να έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη» και να απαντήσει στη διατυπωμένη θέση του Ευ. Βενιζέλου ότι οι «μονοκομματικές κυβερνήσεις έχουν κλείσει τον κύκλο τους», λέγοντας ότι «Τους κύκλους τους ανοίγουν και τους κλείνουν οι πολίτες με την ψήφο τους. Και η ψήφος των πολιτών είναι η μόνη απάντηση σε όλα τα ερωτήματα τα οποία θέτετε και εσείς και εμείς και ο κ. Βενιζέλος και όλοι».

Περί αποτελεσματικότητας

Στο ίδιο πλαίσιο, σε ερώτηση αν θεωρεί ότι οι τρεις Πρώην έχουν κάπου δίκιο στην κριτική τους προς την κυβέρνηση, ο Π. Μαρινάκης αρχικά είπε ότι «είναι τσουβάλιασμα να πεις «έχουν σε όλα δίκιο», είναι τσουβάλιασμα να πεις «έχουν σε όλα άδικο»», για να καταλήξει όμως εκτοξεύοντας βολές κατά των κυβερνήσεων των Πρώην, τις οποίες επιχείρησε να εμφανίσει ως πολύ λιγότερο «αποτελεσματικές» στην εξωτερική πολιτική από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα υποστήριξε ότι «ενώ όλοι οι προκάτοχοι του Κυριάκου Μητσοτάκη έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν για τη χώρα και επιτέλεσαν το πατριωτικό τους καθήκον, σε επίπεδο αποτελεσματικότητας τα όσα έχουμε καταφέρει εμείς και σε εξοπλιστικό και σε αμυντικό και σε διπλωματικό επίπεδο δεν έγιναν σωρευτικά όλα τα προηγούμενα χρόνια».

Επιπλέον θέλησε και να απαντήσει στην κριτική τους για την κρίση των θεσμών, χωρίς όμως να απαντήσει στην ουσία της κριτικής αυτής, όπως για παράδειγμα στην καταγγελλόμενη από την κ. Καραμανλή μη πειστική δικαστική διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών ή στις αναφορές του για τις προσχηματικές και παρελκυστικές εξεταστικές επιτροπές.

Περιορίστηκε να επικαλεστεί, για άλλη μια φορά, την έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου, λέγοντας ότι «η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταφέρει κάθε χρόνο να έχει όλο και λιγότερες συστάσεις» και υποστηρίζοντας πως «αν η Ελλάδα είναι στο ναδίρ του κράτους Δικαίου, τότε οι 14 χώρες που έχουν παραπάνω συστάσεις από την Ελλάδα τι είναι; Γιατί να πυροβολάμε τα πόδια μας;», κατηγορώντας έτσι ουσιαστικά τους Πρώην για τους «πυροβολισμούς» αυτούς.

Κορύφωση

Για να κορυφώσει την επιλογή του Μαξίμου να τοποθετήσει τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, στο ίδιο κάδρο με τους πολιτικούς του αντιπάλους και δη με τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως «όποια κουβέντα κάνουμε ή όποια παρουσίαση βιβλίου γίνεται, το όποιο μανιφέστο βγαίνει, είτε είναι ενός εν ενεργεία πολιτικού είτε ενός πρώην πολιτικού, πρέπει να έχει ένα δια ταύτα για τη ζωή των ανθρώπων. Έναν λόγο προγραμματικό. Τι λέει αυτός ο άνθρωπος στο τέλος της ημέρας; Ωραία, να δεχτούμε ότι η Κυβέρνηση αυτή δεν τα κάνει καλά. Δεν συμφωνούν να το δεχτούμε. Εσύ που μιλάς, όποιος και να είσαι, πολίτης, πολιτικός, αυτοδιοικητικός, πρώην πρωθυπουργός, τι προτείνεις;».

Κοινές ανησυχίες

Με τη στάση αυτή του Μαξίμου να προδίδει βέβαια την έντονη ανησυχία που αισθάνεται, βλέποντας την κινητικότητα των τριών Πρώην, η οποία το τελευταίο διάστημα πυκνώνει. Στο Μαξίμου βλέπουν τους κ. Καραμανλή, Σαμαρά και Βενιζέλο να διερευνούν τα πεδία συναντίληψης μεταξύ τους και να εκφράζουν κοινές αγωνίες και κοινές ανησυχίες για το πού πάει το πράγμα στη χώρα, η οποία επί των ημερών της διακυβέρνησης του «επιτελικού κράτους», πλήττεται, μεταξύ άλλων, από αλλεπάλληλα σκάνδαλα (όπως οι υποκλοπές και ο ΟΠΕΚΕΠΕ) και από την απόπειρα συγκάλυψής τους, η οποία και οδηγεί στον ευτελισμό και την απαξίωση των θεσμών.

Και στο Μαξίμου δε μπορούν πλέον να κρύψουν την πίεση που αισθάνονται από την κινητικότητα αυτή, η οποία έχει φόντο τη διαμόρφωση συνθηκών για συναινέσεις και βέβαια την επόμενη μέρα στη ΝΔ, με τον στόχο της αυτοδυναμίας να εξακολουθεί να φαντάζει όνειρο θερινής νυκτός για τον Κυρ. Μητσοτάκη, ενώ μάλιστα «γαλάζιες» φωνές θέτουν υπό αμφισβήτηση ακόμα και την κατάκτηση του κατώτατου ψυχολογικού ορίου του 25%, που δίνει μπόνους εδρών.

Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Στήριξη Τσίπρα σε αγρότες και κτηνοτρόφους – Στα «μπλόκα της οργής, δίκαια εξεγείρονται»
Χωρίς ενδοιασμούς 17.12.25

Στήριξη Τσίπρα σε αγρότες και κτηνοτρόφους - Στα «μπλόκα της οργής, δίκαια εξεγείρονται»

Στο θέμα των ημερών, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να παραμένουν στα μπλόκα για τρίτη εβδομάδα, ο Αλέξης Τσίπρας πήρε ξεκάθαρη θέση στο πλευρό του αγροκτηνοτροφικού κόσμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αλέξης Τσίπρας: «Η Ιθάκη είναι ένα ταξίδι για το μέλλον – Το φάντασμά της πλανιέται πάνω απ’ το καθεστώς τους»
Υπάρχει ελπίδα; 16.12.25

Αλέξης Τσίπρας: «Η Ιθάκη είναι ένα ταξίδι για το μέλλον – Το φάντασμά της πλανιέται πάνω απ’ το καθεστώς τους»

Σε κατάμεστο χώρο στην παραλιακή της Πάτρας ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στην παρουσίαση της «Ιθάκης». Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση για τα σκάνδαλα και την εκτεταμένη διαφθορά και προτροπή για την ανάγκη αλλαγής και για ένα «σοκ εμπιστοσύνης». Αντίστροφη μέτρηση για το νέο κόμμα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΕΟ ΚΚΕ: Τα κόμματα που υπερψηφίζουν την ΚΑΠ, επιδιώκουν την υποταγή του ατομικού αγροτοπαραγωγού στις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου
Ευρωκοινοβούλιο 16.12.25

ΕΟ ΚΚΕ: Τα κόμματα που υπερψηφίζουν την ΚΑΠ, επιδιώκουν την υποταγή του ατομικού αγροτοπαραγωγού στις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου

«Οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις τους στην Ελλάδα, σε όλη την ΕΕ, αποδεικνύουν ότι τα οξυμένα προβλήματα επιβίωσης του αγροτικού κόσμου δεν μπορούν να λυθούν μέσα από το πλαίσιο της ΚΑΠ», λένε οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Μέτρα με καθυστέρηση για στεγαστικό – Επίθεση στην αντιπολίτευση για ΟΠΕΚΕΠΕ και αγρότες
Το μαύρο-άσπρο 16.12.25

Μητσοτάκης: Μέτρα με καθυστέρηση για στεγαστικό – Επίθεση στην αντιπολίτευση για ΟΠΕΚΕΠΕ και αγρότες

«Η νίκη της Ελλάδας στο Eurogroup δικαιώνει μία εξαετή πολιτική του σχεδίου, της δουλειάς και του αποτελέσματος, απέναντι στη μίζερη αντιπολίτευση της καταστροφολογίας και του μηδενισμού», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Προϋπολογισμός: Τα νέα μέτρα για το στεγαστικό που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
Κύρια προτεραιότητα 16.12.25

Προϋπολογισμός: Τα νέα μέτρα για το στεγαστικό που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

Έξι επιπλέον μέτρα για το στεγαστικό ζήτημα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από τη Βουλή. Στην ομιλία του για τον προϋπολογισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι αφορούν την αύξηση προσφοράς ακινήτων.

Σύνταξη
Τσίπρας: Καθεστώς διασπάθισης του δημοσίου χρήματος και διαφθοράς με όρους μαφίας η κυβέρνηση Μητσοτάκη
Σε μετωπική από την Πάτρα 16.12.25 Upd: 21:36

Τσίπρας: Καθεστώς διασπάθισης του δημοσίου χρήματος και διαφθοράς με όρους μαφίας η κυβέρνηση Μητσοτάκη

Πάνδημο «δεν πάει άλλο» αναζητεί διέξοδο, οξυγόνο αλλαγή. Γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι έχουν τελειώσει, τόνισε ο Τσίπρας για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και πρόσθεσε με νόημα η πατρίδα ασφυκτιά, η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική και εθνική ανάγκη, οφείλουμε συνεπώς να επιταχύνουμε, στις επόμενες εκλογές να έχει ισχυρό αντίπαλο απέναντί της, ικανό να της κερδίσει.

Σύνταξη
Νίκος Ανδρουλάκης: Ήρθε η ώρα να κλείσει ο κύκλος της παρακμής – Η Ελλάδα υπό τη ΝΔ θα παραμείνει καθηλωμένη
Πολιτική Γραμματεία 16.12.25

Νίκος Ανδρουλάκης: Ήρθε η ώρα να κλείσει ο κύκλος της παρακμής – Η Ελλάδα υπό τη ΝΔ θα παραμείνει καθηλωμένη

Σφοδρά «πυρά» στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού (2026).

Σύνταξη
Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, έχετε βάλει με την υπογραφή σας μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας
Προϋπολογισμός 16.12.25

Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, έχετε βάλει με την υπογραφή σας μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας

«Διαλύετε το κοινωνικό κράτος, στερείτε από την κοινωνία βασικά ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα, μετατρέπετε την εργασία σε επισφάλεια», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους, η ΝΔ παίρνει θέση απέναντί τους και στο Ευρωκοινοβούλιο.
Επικαιρότητα 16.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους, η ΝΔ παίρνει θέση απέναντί τους και στο Ευρωκοινοβούλιο.

«Η ευρωομάδα της ΝΔ τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας που απειλεί με εξαφάνιση τους μικρούς παραγωγούς», τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Χαρίτσης: Πλιάτσικο θεσμών επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη – Είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός με τεχνητή αναπνοή
Βουλή 16.12.25

Χαρίτσης: Πλιάτσικο θεσμών επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη – Είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός με τεχνητή αναπνοή

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στη συζήτηση επί του προϋπολογισμού 2026, κατηγορώντας την και για μια «πρωτοφανή καταβαράθρωση των θεσμών»

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση απέτυχε να διασφαλίσει ένα καλύτερο αύριο για την οικονομία και τη χώρα
ΠΑΣΟΚ 16.12.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση απέτυχε να διασφαλίσει ένα καλύτερο αύριο για την οικονομία και τη χώρα

Ο κ. Τσουκαλάς ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση - Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα είχε «άλλο μίγμα οικονομικής πολιτικής που θα οδηγούσε σε μια πιο παραγωγική Ελλάδα»

Σύνταξη
Καραθανασόπουλος: Υπάρχουν δύο Ελλάδες – Μία του κεφαλαίου και μία της εργατικής τάξης
ΚΚΕ 16.12.25

Καραθανασόπουλος: Υπάρχουν δύο Ελλάδες – Μία του κεφαλαίου και μία της εργατικής τάξης

Ο κ. Καραθανασόπουλος κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμούς στη Βουλή αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στους χαμηλούς μισθούς, στη συμπίεση του εργατικού κόστους, στις εκπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια

Σύνταξη
Ελιγμοί κυβέρνησης υπό την πίεση των μπλόκων – Δεν είμαστε Άι Βασίληδες, λέει και καλεί ξανά σε διάλογο
Πολιτική Γραμματεία 16.12.25

Ελιγμοί κυβέρνησης υπό την πίεση των μπλόκων – Δεν είμαστε Άι Βασίληδες, λέει και καλεί ξανά σε διάλογο

Η κυβέρνηση, βλέποντας ότι η καταστολή, οι απειλές και η προσπάθεια να καλλιεργηθεί κοινωνικός αυτοματισμός δεν πέρασαν, προέβη σε ελιγμό, απαντώντας στα αιτήματα των αγροτών χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις - Πετάει ξανά το μπαλάκι του διαλόγου στους αγρότες προβάλλοντας το αφήγημα πως τα δημοσιονομικά όρια είναι συγκεκριμένα

Σύνταξη
Οι επιχειρήσεις συμφωνούν: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον – Αλλά αργεί να πάρει μπρος
Ρυθμοί αραμπά 17.12.25

Οι επιχειρήσεις συμφωνούν: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον – Αλλά αργεί να πάρει μπρος

Από την έκρηξη του ChatGPT, πριν από τρία χρόνια, οι επιχειρήσεις έσπευσαν να εντάξουν την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλά προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο, οι επενδύσεις τους ακόμη δεν έχουν αποδώσει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τριπλή αύξηση στους μισθωτούς
Οικονομία 17.12.25

Τριπλή αύξηση στους μισθωτούς

Πώς αλλάζει το τοπίο από τις ετήσιες αναπροσαρμογές, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις παρεμβάσεις στις φορολογικές κλίμακες και τις ασφαλιστικές εισφορές

Ηλίας Γεωργάκης
Κληρονομικά δικαιώματα και για συντρόφους εκτός γάμου – Τι ισχύει στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά
Οικονομία 17.12.25

Κληρονομικά δικαιώματα και για συντρόφους εκτός γάμου – Τι ισχύει στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τι ισχύει στην περίπτωση που ο κληρονομούμενος έχει παιδιά - Τι αλλάζει για συζύγους, σύμφωνα συμβίωσης και διαζευγμένους, με 5 παραδείγματα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στήριξη Τσίπρα σε αγρότες και κτηνοτρόφους – Στα «μπλόκα της οργής, δίκαια εξεγείρονται»
Χωρίς ενδοιασμούς 17.12.25

Στήριξη Τσίπρα σε αγρότες και κτηνοτρόφους - Στα «μπλόκα της οργής, δίκαια εξεγείρονται»

Στο θέμα των ημερών, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να παραμένουν στα μπλόκα για τρίτη εβδομάδα, ο Αλέξης Τσίπρας πήρε ξεκάθαρη θέση στο πλευρό του αγροκτηνοτροφικού κόσμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Θλίψη, ευγνωμοσύνη και αναμνήσεις: Οι πρωταγωνιστές του φιλμ A Few Good Men λένε το δικό τους «αντίο» στον Ρομπ Ράινερ
Πόνος και δάκρυα 17.12.25

Θλίψη, ευγνωμοσύνη και αναμνήσεις: Οι πρωταγωνιστές του φιλμ A Few Good Men λένε το δικό τους «αντίο» στον Ρομπ Ράινερ

Από τον Κέβιν Μπέικον έως την Ντέμι Μουρ, μερικοί από τους πρωταγωνιστές του υποψήφιου για τέσσερα Όσκαρ A Few Good Men αποχαιρέτησαν τον επιτυχημένο δημιουργό Ρομπ Ράινερ.

Σύνταξη
Έλληνες καταναλωτές: Κουμπωμένοι και σπιτόγατοι
Έρευνα ΕΥ 17.12.25

Έλληνες καταναλωτές: Κουμπωμένοι και σπιτόγατοι

«Tα κεφάλια μέσα» είναι το σύνθημα του 2026 για τους Έλληνες καταναλωτές, που μεταφέρουν εντός σπιτιού τη διασκέδαση. Περικόπτουν τις λιγότερο αναγκαίες δαπάνες οι έξι στους δέκα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χατζημηνάς: Στόχος είναι η οικοδόμηση μιας συνεργατικής ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
Οικονομία 17.12.25

Χατζημηνάς: Στόχος είναι η οικοδόμηση μιας συνεργατικής ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας

Ο όμιλος EFA GROUP ανακοίνωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ο ιδρυτής του, Κρίστιαν Χατζημηνάς ανέφερε ότι επιδίωξη είναι η μετάβαση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ουκρανία: Εγγυήσεις ασφαλείας στα πρότυπα του Αρθρου 5 του ΝΑΤΟ οδηγούν σε παγκόσμιο πόλεμο
Τεράστιοι κίνδυνοι 17.12.25

Εγγυήσεις ασφαλείας βάσει του Αρθρου 5 οδηγούν σε παγκόσμιο πόλεμο

Ο Τραμπ πρέπει να σκεφτεί τις εγγυήσεις ασφαλείας που προσφέρθηκαν στην Ουκρανία, κατά τη συνάντηση του Βερολίνου, καθώς κανένα αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο και πιο επικίνδυνο.

Σύνταξη
Ο Τραμπ επεκτείνει την απαγόρευση εισόδου στους Παλαιστίνιους και σε πολίτες άλλων επτά χωρών
Απαγόρευση εισόδου 17.12.25

Ο Τραμπ κλείνει την πόρτα των ΗΠΑ στους Παλαιστίνιους

Απαγόρευση ή επιβολή περαιτέρω περιορισμών στην έλευση αλλοδαπών προβλέπει η διακήρυξη που υπέγραψε ο Τραμπ και κλείνει την είσοδο στις ΗΠΑ για τους Παλαιστίνιους και πολίτες άλλων επτά χωρών.

Σύνταξη
Ουκρανία: «Αλλες λύσεις» ζητά η Ιταλία αντί της χρήσης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων
Αντόνιο Ταγιάνι 17.12.25

Ιταλία: Ζητά «άλλες λύσεις» αντί για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

«Αν το Δικαστήριο της ΕΕ δώσει δίκιο στη Ρωσία, θα πρέπει να επιστρέψουμε τα χρήματα και να υποστούμε και μια πολιτική ήττα», δηλώνει ο Ταγιάνι σχετικά με την υπόθεση χρήσης των ρωσικών στοιχείων.

Σύνταξη
Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «τρομοκρατική οργάνωση» το καθεστώς της Βενεζουέλας και διατάσσει ναυτικό… αποκλεισμό
Κατάσταση πολιορκίας 17.12.25

Τραμπ: Διατάσσει «ναυτικό» αποκλεισμό της Βενεζουέλας στο όνομα της... τρομοκρατίας

Παίζοντας το χαρτί της τρομοκρατίας, ο Ντόναλντ Τραμπ διατάσσει τον «πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό» όλων των τάνκερ που υπόκεινται σε κυρώσεις και κινούνται προς και από τη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον δράστη της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν
Ανθρωποκυνηγητό 17.12.25

ΗΠΑ: Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον δράστη της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν

O δράστης της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν διαφεύγει για ακόμα μια ημέρα της σύλληψης, ενώ οι αρχές εξετάζουν 200 αξιόπιστες πληροφορίες και ελέγχουν κάμερες ακόμα και από Tesla.

Σύνταξη
Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο ύστερα από προειδοποίηση για επιδρομή drones
Ουκρανία 17.12.25

Εκρήξεις στο Κίεβο

Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο έπειτα από προειδοποίηση για επιδρομή drones ενώ ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας ζήτησε από τους κατοίκους να πάνε στα καταφύγια.

Σύνταξη
Σέρρες: Οι αγρότες «ζυγίζουν» τις προθέσεις της κυβέρνησης και απαντούν με μια φωνή
Ώρα αποφάσεων 17.12.25

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στις Σέρρες - Οι αγρότες «ζυγίζουν» τα δεδομένα και απαντούν με ενιαία φωνή

Σε «πυρετό» διαβουλεύσεων βρίσκονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προκειμένου να αποφασίσουν συντεταγμένα και με ενιαία φωνή αν θα ανταποκριθούν στο προσκλητήριο διαλόγου που τους απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσίαρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κυβερνοέγκλημα: Συνελήφθη 49χρονος για υποκίνηση αυτοκτονίας και αναρτήσεις υπέρ της κακοποίησης γυναικών
Συνελήφθη επ’αυτοφώρω 17.12.25

Κυβερνοέγκλημα: Συνελήφθη 49χρονος για υποκίνηση αυτοκτονίας και αναρτήσεις υπέρ της κακοποίησης γυναικών

Εις βάρος του έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες. Aφορούν απόπειρα συμμετοχής σε αυτοκτονία, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες μέσω διαδικτύου, παραβίαση νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Σύνταξη
