Κυρ. Μητσοτάκης: Φοβάται τους βουλευτές του, κατατάσσει πια ανοιχτά Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο στους πολιτικούς του αντιπάλους

Την απειλή της διαγραφής επισείει το μέγαρο Μαξίμου πάνω από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, μην κρύβοντας τον φόβο του για αιφνιδιασμούς από «γαλάζιους» βουλευτές στην ψηφοφορία του νομοσχεδίου για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ που έχει κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και αναμένεται την Πέμπτη στην Ολομέλεια, ενώ η ψήφισή του ενδέχεται να πάει και Παρασκευή.

Απέναντι λοιπόν στην έντονη δυσαρέσκεια που εξακολουθεί να υπάρχει στους κόλπους της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας σε σχέση με τους κυβερνητικούς χειρισμούς σε βάρος των αγροτών, και ειδικότερα απέναντι στους βουλευτές της ΝΔ που εμμένουν στη διαφωνία τους για τη μετάβαση των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ταυτιζόμενοι με το σχετικό αίτημα των αγροτών, το Μαξίμου επιστρατεύει τώρα, με ρητό τρόπο, πειθαρχικά μέτρα.

Κομματική πειθαρχία

Σε αυτό το πλαίσιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε (στην εκπομπή Press Talk του Απόστολου Μαγγηριάδη, στο ΕΡΤ News), ότι «βεβαίως θα τεθεί» θέμα κομματικής πειθαρχίας στην ψηφοφορία για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και στην ερώτηση αν «όποιος δεν ψηφίζει φεύγει», απάντησε ότι «είναι μη διαπραγματεύσιμη μια τέτοια μεταρρύθμιση» και πως «όποιος δεν το ψηφίζει αυτό, στην πραγματικότητα βάζει εμπόδια σε αυτή τη μεταρρύθμιση».

Μάλιστα ήρθε στη συνέχεια ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό στη Βουλή, να δηλώσει ότι για την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου η ΝΔ θα καταθέσει πρόταση για ονομαστική ψηφοφορία. Και μπορεί την δήλωσή του αυτή ο πρωθυπουργός επισήμως να την απηύθυνε στην αντιπολίτευση και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, όμως είναι σαφές ότι, με αυτόν τον τρόπο, στην πραγματικότητα εξήγγειλε το μέσο ελέγχου της κομματικής πειθαρχίας των δικών του βουλευτών.

Κινητικότητα

Κι ενώ το Μαξίμου στέλνει απειλητικό μήνυμα στους βουλευτές του, πλέον δεν κρύβει την ταραχή που αισθάνεται από την κινητικότητα που επιδεικνύουν οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς και ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, όχι μόνο με την έντονη κριτική που ασκούν στη διακυβέρνηση του «επιτελικού κράτους», αλλά και με την εικόνα πολιτικής απομόνωσης του Κυριάκου Μητσοτάκη που εξέπεμψε η πρόσφατη συνύπαρξη των τριών, αλλά και του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, στην εκδήλωση της εφημερίδας «Δημοκρατία», στο Καπνεργοστάσιο.

Πίεση

Και η πολιτική απομόνωση αυτή του πρωθυπουργού, προκαλεί στο μέγαρο Μαξίμου εξαιρετικά μεγάλη πίεση, την οποία φανερώνει το γεγονός ότι υποπίπτει σε νέες παλινωδίες σε σχέση με τη στάση του απέναντι στους πρώην. Και από εκεί που αμέσως μετά την εκδήλωση στο Καπνεργοστάσιο, έπειτα από την αρχική αφωνία είχε επαναφέρει τη γνωστή κυβερνητική γραμμή περί μη σχολιασμού «πολλώ δε μάλλον αντιπαράθεση, με δύο πρώην πρωθυπουργούς, οι οποίοι μάλιστα ήταν και πρόεδροι του κόμματος», στη συνέχεια επανήλθε στα «καρφιά» εναντίον της κυβέρνησης Καραμανλή και τώρα δείχνει πια ότι αντιμετωπίζει μετωπικά τους κ. Καραμανλή, Σαμαρά και Βενιζέλο και ότι τους βάζει πλέον ανοιχτά στο ίδιο κάδρο με τους πολιτικούς του αντιπάλους της αντιπολίτευσης!

«Πολιτικοί του καναπέ»

Και πρώτα απ’ όλα είναι ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης που στην ομιλία του για τον Προϋπολογισμό στη Βουλή, επέλεξε να εκτοξεύσει χοντρά «καρφιά» σε βάρος των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, τους οποίους έβαλε ανοιχτά στο ίδιο κάδρο με τον έτερο πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για «φλερτ με μια «Ιθάκη» μοιρασμένη σε «εξώστες» και σε «πλατείες»» και για «αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως η κυβερνητική παράταξη τάχα χάσει την ταυτότητά της».

Για να συνεχίσει να εκτοξεύει τα χοντρά αυτά «καρφιά», λέγοντας ότι «τα παραπάνω μπορεί να ακούγονται τραγικά ή και κωμικά, εγώ θα έλεγα όμως ότι αποδεικνύονται τελείως αντιπαραγωγικά. Ένα περιεχόμενο το οποίο δεν πείθει, το οποίο, δυστυχώς, προσθέτει στη γενική βοή των γεγονότων και δυστυχώς τροφοδοτεί τη συνολική αμφισβήτηση των πολιτών απέναντι στην πολιτική συνολικά».

Φράση με την οποία ο Κυρ. Μητσοτάκης καθιστά σαφές ότι βάζει στο ευθέως στόχαστρο τον Κώστα Καραμανλή και τους κεραυνούς του για την κρίση αντιπροσώπευσης, την κρίση αμφισβήτησης των θεσμών και την κρίση απονομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος.

Γραμμή

Αλλά την πρωθυπουργική αυτή γραμμή είχε νωρίτερα δείξει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος, απαντώντας (ΕΡΤ News) στην επισήμανση ότι ο πρωθυπουργός έχει απέναντί του και τους τρεις Πρώην (Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο), τους τοποθέτησε ευθέως στο κάδρο των πολιτικών του αντιπάλων, λέγοντας ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το 2019 και το 2023 δεν κέρδισε κανέναν, ούτε νυν, ούτε πρώην, ούτε επόμενο, κέρδισε την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Για να υποστηρίξει ότι «πρέπει και μετά το 2027 να έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη» και να απαντήσει στη διατυπωμένη θέση του Ευ. Βενιζέλου ότι οι «μονοκομματικές κυβερνήσεις έχουν κλείσει τον κύκλο τους», λέγοντας ότι «Τους κύκλους τους ανοίγουν και τους κλείνουν οι πολίτες με την ψήφο τους. Και η ψήφος των πολιτών είναι η μόνη απάντηση σε όλα τα ερωτήματα τα οποία θέτετε και εσείς και εμείς και ο κ. Βενιζέλος και όλοι».

Περί αποτελεσματικότητας

Στο ίδιο πλαίσιο, σε ερώτηση αν θεωρεί ότι οι τρεις Πρώην έχουν κάπου δίκιο στην κριτική τους προς την κυβέρνηση, ο Π. Μαρινάκης αρχικά είπε ότι «είναι τσουβάλιασμα να πεις «έχουν σε όλα δίκιο», είναι τσουβάλιασμα να πεις «έχουν σε όλα άδικο»», για να καταλήξει όμως εκτοξεύοντας βολές κατά των κυβερνήσεων των Πρώην, τις οποίες επιχείρησε να εμφανίσει ως πολύ λιγότερο «αποτελεσματικές» στην εξωτερική πολιτική από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα υποστήριξε ότι «ενώ όλοι οι προκάτοχοι του Κυριάκου Μητσοτάκη έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν για τη χώρα και επιτέλεσαν το πατριωτικό τους καθήκον, σε επίπεδο αποτελεσματικότητας τα όσα έχουμε καταφέρει εμείς και σε εξοπλιστικό και σε αμυντικό και σε διπλωματικό επίπεδο δεν έγιναν σωρευτικά όλα τα προηγούμενα χρόνια».

Επιπλέον θέλησε και να απαντήσει στην κριτική τους για την κρίση των θεσμών, χωρίς όμως να απαντήσει στην ουσία της κριτικής αυτής, όπως για παράδειγμα στην καταγγελλόμενη από την κ. Καραμανλή μη πειστική δικαστική διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών ή στις αναφορές του για τις προσχηματικές και παρελκυστικές εξεταστικές επιτροπές.

Περιορίστηκε να επικαλεστεί, για άλλη μια φορά, την έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου, λέγοντας ότι «η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταφέρει κάθε χρόνο να έχει όλο και λιγότερες συστάσεις» και υποστηρίζοντας πως «αν η Ελλάδα είναι στο ναδίρ του κράτους Δικαίου, τότε οι 14 χώρες που έχουν παραπάνω συστάσεις από την Ελλάδα τι είναι; Γιατί να πυροβολάμε τα πόδια μας;», κατηγορώντας έτσι ουσιαστικά τους Πρώην για τους «πυροβολισμούς» αυτούς.

Κορύφωση

Για να κορυφώσει την επιλογή του Μαξίμου να τοποθετήσει τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, στο ίδιο κάδρο με τους πολιτικούς του αντιπάλους και δη με τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως «όποια κουβέντα κάνουμε ή όποια παρουσίαση βιβλίου γίνεται, το όποιο μανιφέστο βγαίνει, είτε είναι ενός εν ενεργεία πολιτικού είτε ενός πρώην πολιτικού, πρέπει να έχει ένα δια ταύτα για τη ζωή των ανθρώπων. Έναν λόγο προγραμματικό. Τι λέει αυτός ο άνθρωπος στο τέλος της ημέρας; Ωραία, να δεχτούμε ότι η Κυβέρνηση αυτή δεν τα κάνει καλά. Δεν συμφωνούν να το δεχτούμε. Εσύ που μιλάς, όποιος και να είσαι, πολίτης, πολιτικός, αυτοδιοικητικός, πρώην πρωθυπουργός, τι προτείνεις;».

Κοινές ανησυχίες

Με τη στάση αυτή του Μαξίμου να προδίδει βέβαια την έντονη ανησυχία που αισθάνεται, βλέποντας την κινητικότητα των τριών Πρώην, η οποία το τελευταίο διάστημα πυκνώνει. Στο Μαξίμου βλέπουν τους κ. Καραμανλή, Σαμαρά και Βενιζέλο να διερευνούν τα πεδία συναντίληψης μεταξύ τους και να εκφράζουν κοινές αγωνίες και κοινές ανησυχίες για το πού πάει το πράγμα στη χώρα, η οποία επί των ημερών της διακυβέρνησης του «επιτελικού κράτους», πλήττεται, μεταξύ άλλων, από αλλεπάλληλα σκάνδαλα (όπως οι υποκλοπές και ο ΟΠΕΚΕΠΕ) και από την απόπειρα συγκάλυψής τους, η οποία και οδηγεί στον ευτελισμό και την απαξίωση των θεσμών.

Και στο Μαξίμου δε μπορούν πλέον να κρύψουν την πίεση που αισθάνονται από την κινητικότητα αυτή, η οποία έχει φόντο τη διαμόρφωση συνθηκών για συναινέσεις και βέβαια την επόμενη μέρα στη ΝΔ, με τον στόχο της αυτοδυναμίας να εξακολουθεί να φαντάζει όνειρο θερινής νυκτός για τον Κυρ. Μητσοτάκη, ενώ μάλιστα «γαλάζιες» φωνές θέτουν υπό αμφισβήτηση ακόμα και την κατάκτηση του κατώτατου ψυχολογικού ορίου του 25%, που δίνει μπόνους εδρών.