Παπασταύρου: Το 2027 η πρώτη γεώτρηση στο Ιόνιο – Τι απαντά στη κριτική του Σαμαρά

Στη δέσμευση πως, εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2026, θα έχουν ξεκινήσει οι πρώτες γεωφυσικές μελέτες στη συμφωνία της χώρας μας με τη Chevron, αλλά και πως μέσα στον επόμενο χρόνο (αρχές 2027) θα έχουν ξεκινήσει οι ερευνητικές γεωτρήσεις στο Ιόνιο, προχώρησε από τη Βουλή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Μιλώντας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, που επεξεργάζεται τη συμφωνία της Ελλάδας με τη Chevron για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ο υπουργός αναφέρθηκε στις προσπάθειες που έχουν γίνει και απάντησε στην κριτική που διατυπώνετια από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά.

«Δεσμευόμαστε ότι οι διαδικασίες θα τρέξουν και στις αρχές του 2027 θα επιχειρήσουμε να έχουμε τη πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο», είπε και πρόσθεσε πως «είναι διαχρονική προσπάθεια να φτάσει στο σημείο εξερεύνησης να δούμε αν έχουμε εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα. Όπως στο Ιόνιο 12 μήνες από τώρα, η φιλοδοξία μας είναι και στην περίπτωση της Chevron να έχουμε ήδη στο δεύτερο μισό της χρονιάς που τρέχει τις πρώτες γεωφυσικές μελέτες», σημείωσε.

O κ. Παπασταύρου μίλησε για άλμα που γίνεται μέσω των συμφωνιών αυτών, καθώς «η πατρίδα μας κάνει καθοριστικό βήμα, από αξιόπιστος κόμβος ενέεργειας, να βάλει τα θεμέλεια για την παραγωγή φυσικού αερίου».

Η απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά

Απαντώντας στη κριτική του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και κομμάτων της αντιπολίτευσης, πως με την επικείμενη συμφωνία υπάρχει δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, είπε πως η συμβατική πρόβλεψη ακόμα και ακραίων περιπτώσεων είναι νομική πρακτική, που έχει να κάνει με την προστασία και κατανομή των ευθυνών, αλλά δεν συνιστά αποδοχή ή αναγνώρισή τους.

«Έχει να κάνει με μια νομική πρόβλεψη της κατανομής και διαχείρισης της ευθύνης και δεν συνιστά αποδοχή αυτού του ενδεχομένου», είπε χαρακτηριστικά.

Κριτική από την αντιπολίτευση

«Να καταλάβουμε το ζήτημα των νότιων ορίων, με πολλή ανοχή και εις χάριν μιας υπόθεσης εργασίας – το ανοιχτό παράθυρο για την αλλαγή των πλευρικών ορίων γιατί χρειάζεται;», αναρωτήθηκε ο Φραγκίσκος Παρασύρης από το ΠΑΣΟΚ, μένοντας στο ζήτημα και πρόσθεσε: «από τους χάρτες αντιλαμβανόμαστε ότι τα πλευρικά αυτά όρια πέφτουν πάνω στο απαράδεκτο τουρκολιβυκό σύμφωνο και στην ΑΟΖ με την Αίγυπτο. Αφήνετε, δηλαδή, παράθυρο εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων και εξ ανατολών; Θέλω να πιστεύω πως όχι. Αλλά με πραγματική αγωνία αναμένω τις απαντήσεις σας κ. υπουργέ».

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Μίλτος Ζαμπάρας συνέκρινε τη συμφωνία του 2019 με την παρούσα και σημείωσε πως προβλέπεται ένα πλαίσιο που εξυπηρετεί προτίστως τα συμφέροντα του μισθωτή και όχι της χώρας. «Μήπως προστέθηκε κατόπιν απαίτησης της Chevron; Δεν ανησυχούμε μόνο εμείς. Υπάρχουν οχλήσεις και από τον πρώην πρόεδρο της ΝΔ», είπε με νόημα.

«Δεν προκαλεί εντύπωση ότι πιέζεστε να τρέξει το νομοσχέδιο, ενώ συμβαίνουν τόσο σημαντικά και επικίνδυνα γεγονότα. Είναι ζήτημα ιδιοκτησίας του φυσικού πλούτου της χώρας, με ισχυρή γεωπολιτική διάσταση. Εκχωρείτε τον φυσικό πλούτο σε μονοπώλια για δεκαετίες. Τον κλέβετε από τον ελληνικό λαό και τον δίνετε στην Chevron», ανέφερε η Αφροδίτη Κτενά από το ΚΚΕ.