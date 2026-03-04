Παπασταύρου: Δεν θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα επάρκειας στην ενέργεια
Τι είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Mega
- Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός 20χρονος φοιτητής στην Πανεπιστημιούπολη - Έπεσε από μεγάλο ύψος
- Voucher 750 ευρώ: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις – Ποιοι το δικαιούνται και πώς θα το πάρετε
- Φρικτό θάνατο βρήκε άνδρας που παγιδεύτηκε σε φρέζα ενώ εκτελούσε εργασίες στο αμπέλι του
- Ελεύθερος ο 17χρονος που γρονθοκόπησε συνομήλικό του στις τουαλέτες σχολείου - Προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέας
Δεν υπάρχουν προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, διαβεβαίωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
«Αν χρειαστεί, η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στον Έλληνα πολίτη, όπως το έχει πράξει μέχρι τώρα»
«Ζούμε σε μια εποχή όπου ξυπνάμε και η αβεβαιότητα είναι μια νέα κανονικότητα. Κάναμε δύο συσκέψεις χθες, μία με τους παράγοντες της αγοράς πετρελαίου και μία με τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού», τόνισε μιλώντας στο Mega.
«Ευτυχώς η χώρα μας, οι εταιρείες, έχουν κάνει το σωστό προγραμματισμό και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια ανησυχία όσον αφορά τον εφοδιασμό. Αυτό δεν συμβαίνει σε όλες τις χώρες. Η χώρα μας είχε κάνει το σωστό προγραμματισμό κι έτσι όσον αφορά τον εφοδιασμό υπάρχει ασφάλεια. Όλα θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια που θα έχει η σύρραξη στη Μέση Ανατολή».
Όπως ανέφερε, η συμβολή του ήπιου καιρού και των ανανεώσιμων πηγών θα συμβάλουν στη συγκράτηση των τιμών.
«Αν χρειαστεί, η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στον Έλληνα πολίτη, όπως το έχει πράξει μέχρι τώρα», συμπλήρωσε.
«Όλες οι εταιρείες, και τα διυλιστήρια και οι εταιρείες φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, έδειξαν μια ωριμότητα και ανέλαβαν όλοι να κάνουν το μέγιστο δυνατό για τη συγκράτηση των τιμών και για την αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας. Η αλήθεια είναι ότι η σύρραξη δημιούργησε μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια σε όλους τους παράγοντες της αγοράς, όμως τα διυλιστήρια δεσμεύτηκαν ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να αποφύγουμε».
Όσον αφορά τις συμβάσεις με την Chevron για έρευνες φυσικού αερίου νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου, οι οποίες αναμένονται να ψηφιστούν σύντομα στη Βουλή, είπε:
«Οι τέσσερις συμβάσεις για τα δύο οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου, όπου ουσιαστικά η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο εταιρεία ενέργειας έρχεται και σε συνεργασία με την HelleniQ Energy θα ερευνήσουν για τα αποθέματα που πιθανόν υπάρχουν και το κατά πόσον είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα».
«Ψηφίζεται στις 12/03 και έτσι θα έχουμε τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, την Exxon Mobil στο Ιόνιο και τη Chevron, να προχωρούν στην διερεύνηση για εμπορικά εκμεταλλεύσιμα αποθέματα στην πατρίδα μας».
Για τη στήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο με την αποστολή της Φρεγάτας «Κίμων» και «Ψαρά», ο κος Παπασταύρου ανέφερε πως η χώρα μας είχε γρήγορα αντανακλαστικά και πως «είναι σημαντικό που η πατρίδα μας αντέδρασε και προστάτευσε».
- ΣΥΡΙΖΑ: Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» είναι νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς
- Μέση Ανατολή: Με πτήσεις τσάρτερ 200.000 δολαρίων και ατέλειωτες ώρες στον δρόμο φεύγουν οι πλούσιοι
- Νέα ζωή για τον οικισμό Μεσοχωρίου
- Εξομολόγηση-σοκ πρώην παίκτη της Premier League για τον εθισμό στα ναρκωτικά: «Μου προκάλεσε δυστυχία»
- Δωρεάν επικοινωνία σε Έλληνες στη Μέση Ανατολή – Έκτακτα μέτρα από το υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης
- H ζωή ίσως πηδά από πλανήτη σε πλανήτη ως λαθρεπιβάτης μετεωριτών
- Η Βρετανία γιορτάζει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls με την κυκλοφορία μιας νέας σειράς νομισμάτων
- Voucher 750 ευρώ: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις – Ποιοι το δικαιούνται και πώς θα το πάρετε
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις