newspaper
Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
04.03.2026 | 13:35
Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που καταρρίφθηκαν στην Κύπρο είχαν κατεύθυνση τη Σούδα
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Παπασταύρου: Δεν θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα επάρκειας στην ενέργεια
Πολιτική 04 Μαρτίου 2026, 13:19

Παπασταύρου: Δεν θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα επάρκειας στην ενέργεια

Τι είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Mega

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γνωστική εξασθένηση: Ποια είναι η καλύτερη διατροφή για μείωση του κινδύνου;

Γνωστική εξασθένηση: Ποια είναι η καλύτερη διατροφή για μείωση του κινδύνου;

Spotlight

Δεν υπάρχουν προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, διαβεβαίωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

«Αν χρειαστεί, η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στον Έλληνα πολίτη, όπως το έχει πράξει μέχρι τώρα»

«Ζούμε σε μια εποχή όπου ξυπνάμε και η αβεβαιότητα είναι μια νέα κανονικότητα. Κάναμε δύο συσκέψεις χθες, μία με τους παράγοντες της αγοράς πετρελαίου και μία με τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού», τόνισε μιλώντας στο Mega.

«Ευτυχώς η χώρα μας, οι εταιρείες, έχουν κάνει το σωστό προγραμματισμό και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια ανησυχία όσον αφορά τον εφοδιασμό. Αυτό δεν συμβαίνει σε όλες τις χώρες. Η χώρα μας είχε κάνει το σωστό προγραμματισμό κι έτσι όσον αφορά τον εφοδιασμό υπάρχει ασφάλεια. Όλα θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια που θα έχει η σύρραξη στη Μέση Ανατολή».

Όπως ανέφερε, η συμβολή του ήπιου καιρού και των ανανεώσιμων πηγών θα συμβάλουν στη συγκράτηση των τιμών.

«Αν χρειαστεί, η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στον Έλληνα πολίτη, όπως το έχει πράξει μέχρι τώρα», συμπλήρωσε.

«Όλες οι εταιρείες, και τα διυλιστήρια και οι εταιρείες φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, έδειξαν μια ωριμότητα και ανέλαβαν όλοι να κάνουν το μέγιστο δυνατό για τη συγκράτηση των τιμών και για την αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας. Η αλήθεια είναι ότι η σύρραξη δημιούργησε μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια σε όλους τους παράγοντες της αγοράς, όμως τα διυλιστήρια δεσμεύτηκαν ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να αποφύγουμε».

Όσον αφορά τις συμβάσεις με την Chevron για έρευνες φυσικού αερίου νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου, οι οποίες αναμένονται να ψηφιστούν σύντομα στη Βουλή, είπε:

«Οι τέσσερις συμβάσεις για τα δύο οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου, όπου ουσιαστικά η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο εταιρεία ενέργειας έρχεται και σε συνεργασία με την HelleniQ Energy θα ερευνήσουν για τα αποθέματα που πιθανόν υπάρχουν και το κατά πόσον είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα».

«Ψηφίζεται στις 12/03 και έτσι θα έχουμε τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, την Exxon Mobil στο Ιόνιο και τη Chevron, να προχωρούν στην διερεύνηση για εμπορικά εκμεταλλεύσιμα αποθέματα στην πατρίδα μας».

Για τη στήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο με την αποστολή της Φρεγάτας «Κίμων» και «Ψαρά», ο κος Παπασταύρου ανέφερε πως η χώρα μας είχε γρήγορα αντανακλαστικά και πως «είναι σημαντικό που η πατρίδα μας αντέδρασε και προστάτευσε».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πιερρακάκης στο EIB Forum: Η διάρκεια του πολέμου θα κρίνει τις επιπτώσεις στην ΕΕ

Πιερρακάκης στο EIB Forum: Η διάρκεια του πολέμου θα κρίνει τις επιπτώσεις στην ΕΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γνωστική εξασθένηση: Ποια είναι η καλύτερη διατροφή για μείωση του κινδύνου;

Γνωστική εξασθένηση: Ποια είναι η καλύτερη διατροφή για μείωση του κινδύνου;

Κόσμος
Εξουδετερώθηκε ιρανικός πύραυλος πριν μπει στην Τουρκία

Εξουδετερώθηκε ιρανικός πύραυλος πριν μπει στην Τουρκία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΣΥΡΙΖΑ: Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» είναι νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς
«Ιστορική μέρα» 04.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» είναι νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς

Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» και σε δεύτερο βαθμό «είναι ένα μεγάλο χαστούκι σε όσους αποπειράθηκαν να δικαιολογήσουν τη δράση των νεοναζί, σε όσους προσδοκούσαν μια 'πολιτισμένη Χρυσή Αυγή' για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για Χρυσή Αυγή: Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό δεν τελειώνει στις δικαστικές αίθουσες
Εγκληματική οργάνωση 04.03.26

Νέα Αριστερά για Χρυσή Αυγή: Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό δεν τελειώνει στις δικαστικές αίθουσες

«Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ώστε ο ναζισμός και ο φασισμός να επιστρέψουν εκεί όπου ανήκουν: στα σκουπίδια της ιστορίας», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ενημέρωση της Βουλής για τη Μέση Ανατολή και αναβολή της συζήτησης για την επιστολική ψήφο ζητά το ΚΚΕ
Επικαιρότητα 02.03.26

Ενημέρωση της Βουλής για τη Μέση Ανατολή και αναβολή της συζήτησης για την επιστολική ψήφο ζητά το ΚΚΕ

«Ττην ενημέρωση της Ολομέλειας της Βουλής από την Κυβέρνηση, τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, με δυνατότητα τοποθέτησης και των εκπροσώπων των κομμάτων για την Μέση Ανατολή ζητά ο γ.γ. του ΚΚΕ

Σύνταξη
Πυρά Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης: Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους
Πολιτική 02.03.26

Πυρά Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης: Ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους

«Τρεις λέξεις χαρακτηρίζουν τα πράσινα τιμολόγια. Ακριβά, αδιαφανή, απρόβλεπτα. Βασικός υπεύθυνος αυτής της κατάστασης είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο στο ΤikTok

Σύνταξη
Κικίλιας: 10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο με 85 Έλληνες ναυτικούς – Σε διαρκή εγρήγορση το υπ. Ναυτιλίας
Πολιτική 02.03.26

Κικίλιας: 10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο με 85 Έλληνες ναυτικούς – Σε διαρκή εγρήγορση το υπ. Ναυτιλίας

Ο Βασίλης Κικίλιας χαρακτήρισε απαράδεκτη τη στοχοποίηση ναυτικών, επισημαίνοντας ότι η ποντοπόρος ναυτιλία θα έπρεπε να βρίσκεται εκτός πολεμικών συγκρούσεων

Σύνταξη
Β. Κικίλιας: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το υπουργείο Ναυτιλίας – Τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ
Πολιτική 01.03.26

Β. Κικίλιας: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το υπουργείο Ναυτιλίας – Τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

Συναγερμός έχει σημάνει στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ.

Σύνταξη
Τσίπρας για Ιράν: «Η Δημοκρατία δεν επιτυγχάνεται με στρατιωτικές επεμβάσεις ξένων χωρών»
Πολιτική 01.03.26

Τσίπρας για Ιράν: «Η Δημοκρατία δεν επιτυγχάνεται με στρατιωτικές επεμβάσεις ξένων χωρών»

Υπέρ των λύσεων που προσφέρει το Διεθνές Δίκαιο τάχθηκε ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στο Ιράν. Κάλεσε, δε, τον πρωθυπουργό να μην εμπλέξει τη χώρα σε πόλεμο.

Σύνταξη
ΚΚΕ για Σούδα: Επιβεβαιώνεται η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο εναντίον του Ιράν – Η χώρα στόχος αντιποίνων
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26

ΚΚΕ για Σούδα: Επιβεβαιώνεται η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο εναντίον του Ιράν – Η χώρα στόχος αντιποίνων

Το ΚΚΕ «προειδοποιεί εδώ και χρόνια για αυτούς τους κινδύνους, καταγγέλλοντας τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ για την εγκατάσταση και επέκταση των στρατιωτικών τους βάσεων στην Ελλάδα»

Σύνταξη
Υπ. Ναυτιλίας: Σε αυξημένη επιφυλακή – Επαφή με ελληνικά πλοία σε Περσικό Κόλπο και Στενά του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 28.02.26

Σε αυξημένη επιφυλακή το υπουργείο Ναυτιλίας - Επαφή με ελληνικά πλοία σε Περσικό Κόλπο και Στενά του Ορμούζ

Στόχος της επικοινωνίας ήταν να επιβεβαιωθεί ότι τα πλοία δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφαλείας και να παρασχεθούν οδηγίες για την ασφαλή συνέχιση των πλόων τους

Σύνταξη
Τρία χρόνια μετά την τραγωδία ο Μητσοτάκης καλεί ακόμη την Πολιτεία «να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη»
Επικαιρότητα 28.02.26

Τρία χρόνια μετά την τραγωδία ο Μητσοτάκης καλεί ακόμη την Πολιτεία «να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη»

Για απόδοση ευθυνών με τρόπο αυστηρό και κάλυψη κενών μιλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τρία χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών με το συλλογικό τραύμα να παραμένει ανοιχτό και η αίσθηση περί συγκάλυψης των ευθυνών ισχυρή.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΣΥΡΙΖΑ: Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» είναι νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς
«Ιστορική μέρα» 04.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» είναι νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς

Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» και σε δεύτερο βαθμό «είναι ένα μεγάλο χαστούκι σε όσους αποπειράθηκαν να δικαιολογήσουν τη δράση των νεοναζί, σε όσους προσδοκούσαν μια 'πολιτισμένη Χρυσή Αυγή' για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα ζωή για τον οικισμό Μεσοχωρίου
Τοπόσημο 04.03.26

Νέα ζωή για τον οικισμό Μεσοχωρίου

Η παραχώρηση για 25+10 χρόνια στο Δήμο Παρανεστίου Δράμας του οικισμού Μεσοχωρίου ανοίγει τον δρόμο για ανάπλαση, εκπαίδευση και εναλλακτικό τουρισμό.

Σύνταξη
Η Βρετανία γιορτάζει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls με την κυκλοφορία μιας νέας σειράς νομισμάτων
Girl Power 04.03.26

Η Βρετανία γιορτάζει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls με την κυκλοφορία μιας νέας σειράς νομισμάτων

Τρεις δεκαετίες έχουν περάσει από την κυκλοφορία του Spice, του πρώτου δίσκου των Spice Girls με τον οποίο κατέκτησαν τον πλανήτη και η Βρετανία το γιορτάζει με την έκδοση μιας νέας σειράς νομισμάτων της συλλογής «Music Legends».

Σύνταξη
Βουλή: Αλλαγές λίγο πριν την ψήφιση στο νομοσχέδιο για τη ψήφο των αποδήμων – Την ανάγκη φιλοτιμία κάνει η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Βουλή: Αλλαγές λίγο πριν την ψήφιση στο νομοσχέδιο για τη ψήφο των αποδήμων – Την ανάγκη φιλοτιμία κάνει η κυβέρνηση

Μετατρέποντας την ανάγκη σε φιλοτιμία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής πως η έναρξης ισχύος της διάταξης για την τριεδρική περιφέρεια αποδήμων δεν θα γίνει άμεσα αλλά μετά την παρέλευση 18μηνου.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Εντολή εκκένωσης από το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο – Δεκάδες νεκροί από ισραηλινά πλήγματα
Μέση Ανατολή 04.03.26

Εντολή εκκένωσης από το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο – Δεκάδες νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους στον νότιο Λίβανο να μετακινηθούν βορείως του ποταμού Λιτάνι, που απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από τα ισραηλινά σύνορα, καθώς αναμένονται «στρατιωτικές επιχειρήσεις» κατά της Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Τσουκαλάς για σκάνδαλο υποκλοπών: Η δημόσια τοποθέτηση Γεραπετρίτη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Τσουκαλάς για σκάνδαλο υποκλοπών: Η δημόσια τοποθέτηση Γεραπετρίτη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα

»Οι υπουργοί και τα πολιτικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα ήταν στόχοι του Predator, οφείλουν να εξηγήσουν γιατί δεν αντέδρασαν» αναφέρει εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με φόντο τη συνέντευξη Γεραπετρίτη στο in

Σύνταξη
Δένδιας: Ιστορικός σταθμός για την ελληνική Δικαιοσύνη η τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση για τη Χρυσή Αυγή
Πολιτική 04.03.26

Δένδιας: Ιστορικός σταθμός για την ελληνική Δικαιοσύνη η τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση για τη Χρυσή Αυγή

«Η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση για τις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλα, από τον Ιούνιο του 2012 ως υπουργός Δημόσιας Τάξης», τόνισε ο Νίκος Δένδιας.

Σύνταξη
Εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι: Το Ιράν σφυροκοπά το feed των influencers, ο πόλεμος ως POV και τι γίνεται με τους Έλληνες στη Μέση Ανατολή
Hashtag #war 04.03.26

Εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι: Το Ιράν σφυροκοπά το feed των influencers, ο πόλεμος ως POV και τι γίνεται με τους Έλληνες στη Μέση Ανατολή

Οι λάμψεις στον ουρανό του Ντουμπάι το περασμένο Σάββατο δεν προέρχονταν από τα συνηθισμένα φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα, αλλά από ιρανικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την καρδιά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον χρυσοποίκιλτο παράδεισο των influencer

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέα Αριστερά για Χρυσή Αυγή: Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό δεν τελειώνει στις δικαστικές αίθουσες
Εγκληματική οργάνωση 04.03.26

Νέα Αριστερά για Χρυσή Αυγή: Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό δεν τελειώνει στις δικαστικές αίθουσες

«Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ώστε ο ναζισμός και ο φασισμός να επιστρέψουν εκεί όπου ανήκουν: στα σκουπίδια της ιστορίας», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου
Αποκαταστάσεις 04.03.26

Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου

Η απόφαση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της δημοτικής κοινότητας Άσσου – Λεχαίου, δημιουργεί το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποκατάστασης.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που καταρρίφθηκαν στην Κύπρο είχαν κατεύθυνση τη Σούδα
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που καταρρίφθηκαν στην Κύπρο είχαν κατεύθυνση τη Σούδα

Σε πηγαδάκι με δημοσιογράφους, μετά την ομιλία του στην Ολομέλεια, ο Δημήτρης Κουτσούμπας υποστήριξε πως δυο από τα drones που αναχαιτίστηκαν πριν εισέλθουν στον εναέριο χώρο της Κύπρου, είχαν κατεύθυνση προς τη βάση της Σούδας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Χαρίτσης: Να δεσμευτεί ο Μητσοτάκης ότι η Σούδα δεν θα χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν
Βουλή 04.03.26

Χαρίτσης: Να δεσμευτεί ο Μητσοτάκης ότι η Σούδα δεν θα χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν

Ο Αλέξης Χαρίτσης διερωτήθηκε «γιατί δεν υπήρξε ενημέρωση της κυβέρνησης για την αποστολή των δυνάμεων στην Κύπρο;», τονίζοντας ακολούθως ότι «είναι προφανές ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος πρέπει να διολισθήσουν σε αυτό τον πόλεμο»

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Η Ελλάδα εμπλέκεται ήδη στον πόλεμο – Οι βάσεις δεν είναι διακοσμητικές
Πολιτική 04.03.26

Κουτσούμπας: Η Ελλάδα εμπλέκεται ήδη στον πόλεμο – Οι βάσεις δεν είναι διακοσμητικές

Όπως τόνισε στη Βουλή ο ΓΓ της ΚΕ Του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας αγγίζουν τα όρια της φαιδρότητας οι δηλώσεις «για τις ένοπλες δυνάμεις που τίθενται στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η κακή διαιτησία του Μαρτίνεθ σε ματς Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (vid)
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Η κακή διαιτησία του Μαρτίνεθ σε ματς Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (vid)

Ο Ισπανός ρέφερι είχε σφυρίξει παιχνίδι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-1 και άφησε (1/12/19) με παράπονα τους «ερυθρόλευκους». Είναι 20ός (τελευταίος!) στους ορισμούς της La Liga, τελευταίο του ματς στις 13/2

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Απόρρητο