Σε μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση επιδόθηκαν πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Αφορμή της… ανταλλαγής επιχειρημάτων ήταν η αίτηση άρση ασυλίας του κ. Μαρκόπουλου μετά από μήνυση του επικεφαλής του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο», Στέφανου Κασσελάκη για την αναφορά του σε τηλεοπτική εκπομπή ότι είναι επιχειρηματίας με γκρίζες μπίζνες. Η συζήτηση φούντωσε όταν το λόγο πήρε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία επιτέθηκε τόσο στον κ. Μαρκόπουλο όσο και στη ΝΔ για τη διακυβέρνησή της κάνοντας εκτενείς αναφορές στον Άδωνι Γεωργιάδη για τα όσα απαράδεκτα διαδραματίστηκαν στο νοσοκομείο της Νίκαιας.

«Ο Μαρκόπουλος εμφανίστηκε να σας πει ότι διώκεται για τις απόψεις του. Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με όσα έχει διαπράξει αυτό για το οποίο ζητείται άρση είναι παρανυχίδα. Πριν λίγες μέρες ήταν στο πλευρό του Γεωργιάδη στη Νίκαια, στην τραμπούκικη αυτή επέλαση στο νοσοκομείο», είπε από το βήμα της Ολομέλειας η κ. Κωνσταντοπούλου η οποία ζήτησε από τον αρμόδιο υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να πάρει θέση για τα όσα συνέβηκαν στο Κρατικό νοσοκομείο.

«Τι γίνεται στη χώρα; Είναι τα αστυνομικά όργανα στην υπηρεσία του αρνητή του ολοκαυτώματος και των νεκρών του Πολυτεχνείου;», αναρωτήθηκε και αναφερόμενη στον κ. Μαρκόπουλο δήλωσε πως θα πρέπει να αρθεί η ασυλία του για το «μπάζωμα» της εξεταστικής στα Τέμπη. Η κ. Κωνστνατοπούλου πήρε μάλιστα θέση και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ (μέχρι το βράδυ της περασμένης Τρίτης δεν είχε αποστείλει πόρισμα στην εξεταστική) λέγοντας πως η κυβέρνηση θέλει να «μπαζώσει» και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς όπως εξήγησε, υπάρχουν ποινικές ευθύνες τόσο για τους Βορίδη-Αυγενάκη όσο και για τους Μητσοτάκη και Μυλωνάκη.

«Δεν χρειάζεται ο κ. Κασσελάκης δικηγόρο και μάλιστα με πελάτες βιαστές», απάντησε ο κ. Μαρκόπουλος ο οποίος ζήτησε συγνώμη από του βήματος στον Βασίλη Λεβέντη (Ένωση Κεντρώων) αφήνοντας να εννοηθεί πως είναι πιο σοβαρός από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. «Μπροστά σας ο Βασίλης Λεβέντης είναι statesman», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας και μικροπολιτικού τύπου αιχμές στην κ. Κωνσταντοπούλου λέγοντας πως δεν θα περάσει το μπάχαλο που επιχειρεί να δημιουργήσει ούτε η «ρουβικωνοποίηση του κοινοβουλίου».

Σφοδρή επίθεση σε Κασσελάκη

«Άγιο είχατε με όλα αυτά που έχετε υποστεί πολιτικά», είπε ο κ. Μαρκόπουλος απευθυνόμενος στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τον κ. Κασσελάκη και πρόσθεσε: «ζήσαμε την άνοδο τώρα καλούμαστε να διαχειριστούμε την πτώση ενός διάττοντα πολιτικού αστέρα. Είμαι εδώ να διαχειριστώ την εικόνα αυτή πτώσης».

Ο κ. Μαρκόπουλος παρότι ζήτησε την άρση της ασυλίας του δεν δέχθηκε την κατηγορία και επιτέθηκε με σφοδρότητα στον κ. Κασσελάκη για την περίοδο της ηγεσίας του στον ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν είναι αρμοδιότητάς μου να χαρακτηρίσω κάποιον που χαρακτηρίστηκε αριστερός μετά την είδα κεντροαριστερός και τώρα μαθαίνουμε το φλερτ με το Μακρόν. Τώρα είναι κεντρώος. Ένας καταδικασμένος με 30 μήνες φυλάκιση και 50.000 ευρώ πρόστιμο πολιτικός αρχηγός κατηγορεί εμένα γιατί μίλησα σε εκπομπή εναντίον του», είπε χαρακτηριστικά.