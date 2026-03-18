Νέος ευτελισμός του κοινουβουλίου με πρωταγωνιστές Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου
Πολιτική Γραμματεία 18 Μαρτίου 2026, 14:17

Νέος ευτελισμός του κοινουβουλίου με πρωταγωνιστές Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου

Διεκόπη η συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής από την ένταση της νέας μετωπικής σύγκρουσης επιπέδου καφενείου μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου που επιμένουν να κάνουν σόου σε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους

Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Spotlight

Σε μια νέα, έντονη και ακραία αντιπαράθεση, που οδήγησε ξανά σε διακοπή της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, επιδόθηκαν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνστνατοπούλου, και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Αφορμή αποτέλεσε η κίνηση του κ. Γεωργιάδη να φάει κρακεράκια στα υπουργικά έδρανα, κάτι που προκάλεσε την ενόχληση της κ. Κωνστνατοπούλου, η οποία ξεκίνησε να βιντεοσκοπεί με το κινητό της το επίμαχο στιγμιότυπο, και τον κ. Γεωργιάδη να ενίσταται και να ζητά τη διακοπή της συνεδρίασης. Η συνεδρίαση τελικά όντως διεκόπη και, μετά από περίπου ένα τέταρτο αντεγκλήσεων εκτός μικροφώνου, ξεκίνησε εκ νέου προκειμένου να δοθούν εξηγήσεις.

Ο επίμαχος διάλογος

Συγκεριμένα, το στιγμιότυπο είχε ως εξής:

Γεωργιάδης: Γιατί έγραφε; Συγγνώμη, συγγνώμη. Κύριε πρόεδρε.

Κωνσταντοπούλου: Έχω τον λόγο κύριε πρόεδρε.

Γεωργιάδης: Με συγχωρείτε κ. πρόεδρε… Να διαγράψει το βίντεο. Αν δεν έρθει ο πρόεδρος της βουλής εδώ, δεν το δέχομαι. Προσωπικά δεδομένα απαγορεύονται. Απαγορεύονται. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ.

Κωνσταντοπούλου: Κοίτα εδώ τραμπουκισμοί.

Προεδρεύων: Διακόπτουμε την συνεδρίαση.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής της συνεδρίασης η ένταση συνεχίστηκε, με τους Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου να φωνάζουν εκτός μικροφώνου:

Κωνσταντοπούλου: Πότε διακόπτετε; Να την καταργήσετε τη Βουλή. Αφού δεν πέτυχε ο κόφτης, τώρα κλείνουμε και τη συνεδρίαση. Ήρθε και ο Καραμανλής, περάστε μπροστά να σας βλέπει ο κόσμος.

Βουλευτές ΝΔ: Αυτό είναι μπουλινγκ.

Κωνσταντοπούλου: Και τον Τριαντόπουλο φωνάξτε, λείπει… Διακόπτεται η συνεδρίαση επειδή δεν αρέσει στον φασίστα…

Γωργιάδης: Θού Κύριε φυλακήν τω στόματί μου!

Η συνεδρίαση ξεκίνησε εκ νέου, με τον υπουργό να παίρνει το λόγο και να επιτίθεται στην πολιτική του αντίπαλο, λέγοντας: «Η Κωνσταντοπούλου επιδεικτικά σήκωσε το κινητό και άρχισε να βιντεοσκοπεί. Αυτό απαγορεύεται στην Ολομέλεια. Ή θα μας πει ο πρόεδρος ότι επιτρέπεται ή ότι απαγορεύεται και πρέπει να αποβληθεί η κ. Κωνσταντοπούλου. Να μας απαντήσει ο πρόεδρος. Αν δεν απαντηθεί, δεν μπορεί να συνεχιστεί η συνεδρίαση».

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο προεδρεύων, Γιώργος Γεωργαντάς, ο οποίος χαρακτήρισε απαράδεκτο το να βιντεοσκοπούνται βουλευτές. «Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες, υπάρχει το κανάλι της Βουλής που καλύπτει πλήρως – δεν νομίζω ότι τιμά κανέναν να βιντεοσκοπούνται συνάδελφοι από άλλους. Το προεδρείο θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Δεν θα επιτραπεί άλλη φορά», τόνισε.

«Χίτλερ» και «κραυγαλέος μισογύνης»

Απαντώντας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε στον Άδωνη Γεωργιάδη, καταγγέλλοντας πως τραμπουκίζει γιατρούς και ότι μπήκε στην αίθουσα της Ολομέλειας κρατώντας κρακεράκια που τοποθέτησε στο έδρανο και άρχισε να τα τρώει.

«Αφού γίνανε όλα αυτά, διέκοψε με τσαμπουκά τη συνεδρίαση αποτρέποντας και παρεμποδίζοντας αρχηγό κόμματος να μιλήσει. Είστε κραυγαλέος μισογύνης, διεκόπη η συνεδρίαση με την αξίωση του Γεωργιάδη να ανέβει στην έδρα ο πρόεδρος και να του κάνει τα χατήρια. Έχουμε εγνωσμένο φασίστα, αρνητή Ολοκαυτώματος και των νεκρών του Πολυτεχνείου, που διακόπτει συνεδρίαση Βουλής. Αυτά που είπατε κ. Γεωργαντά, να τα κρατήσετε για τον εαυτό σας – απαράδεκτο είναι να μπαίνει ο υπουργός και να μας επιδεικνύει ότι τρώει τα κρακεράκια του…», ανέφερε χαρακτηριστικά, με τον κ. Γεωργιάδη να απαντά, εν μέσω χαρακτηρισμών εκ μέρους της προέδρου της Πλεύσης, η οποία τον αποκάλεσε «Χίτλερ»: «Ζητώ συγγνώμη, με έπιασε το στομάχι μου, πήρα ένα κουτί κράκερ και έτρωγα. Ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό, όμως να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα στη Βουλή. Υπάρχει μια κυρία που νομίζει ότι είναι υπεράνω των άλλων, ότι δεν ισχύει ο κανονισμός και οι κανόνες συμπεριφοράς. Είναι η κυρία για την οποία αναγκαστήκαμε να θεσπίσουμε χρονόμετρο».

Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως ο Άδωνις Γεωργιάδης, κατά το παρελθόν – τις εποχές των ομηρικών του καυγάδων με τον Παύλο Πολάκη – τον είχε καταγράψει με το κινητό του από το βήμα και είχε «ποστάρει» στα social media.

Economy
Ελληνικές εξαγωγές: Ο πόλεμος αυξάνει κόστος και «παγώνει» ροές προς Ασία και Περσικό Κόλπο

Ελληνικές εξαγωγές: Ο πόλεμος αυξάνει κόστος και «παγώνει» ροές προς Ασία και Περσικό Κόλπο

Vita.gr
Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Κόσμος
Νεκρός ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν λέει ο Κατζ

Νεκρός ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν λέει ο Κατζ

Ανοιχτά ενδεχόμενα για το πολιτικό του μέλλον άφησε ο Κωνσταντινόπουλος – «Νιώθω σίγουρος για αυτό που έκανα»
Βουλή 18.03.26

Ανοιχτά ενδεχόμενα για το πολιτικό του μέλλον άφησε ο Κωνσταντινόπουλος – «Νιώθω σίγουρος για αυτό που έκανα»

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αποχαιρετώντας τους πολιτικούς συντάκτες αναφέρθηκε στα σενάρια για το πολιτικό του μέλλον, μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Παραλήρημα Θεοχάρη στη Βουλή: «Αφού δεν σας ενδιαφέρει η Ελλάδα γιατί είστε βουλευτής», είπε στον Καζαμία – Χαμός στην Ολομέλεια
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Παραλήρημα Θεοχάρη στη Βουλή: «Αφού δεν σας ενδιαφέρει η Ελλάδα γιατί είστε βουλευτής», είπε στον Καζαμία – Χαμός στην Ολομέλεια

Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά την ατάκα του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη προς τον βουλευτή Αλέξανδρο Καζαμία

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Νέα Αριστερά: Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο
Πρωτογενής τομέας 18.03.26

Νέα Αριστερά: Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο

«Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις για την ευαλωτότητα της χώρας απέναντι σε ζωονόσους δεν ελήφθησαν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Με 255 ψήφους εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής ο Πάρις Κουκουλόπουλος
Επικαιρότητα 18.03.26

Με 255 ψήφους εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής ο Πάρις Κουκουλόπουλος

«Θα υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις αυτή την αποστολή, γιατί πιστεύω βαθιά ότι η Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου είναι η καλύτερη απάντηση στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και των ανισοτήτων, η καλύτερη εγγύηση ανάπτυξης και ευημερίας», τόνισε ο Πάρις Κουκουλόπουλος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τσουκαλάς: Δεν ενδιαφέρει τον Γεωργιάδη αν κάποιοι επιβουλεύονται τη χώρα και θέλουν να έχουν πρόσβαση σε κρατικά μυστικά;
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Τσουκαλάς: Δεν ενδιαφέρει τον Γεωργιάδη αν κάποιοι επιβουλεύονται τη χώρα και θέλουν να έχουν πρόσβαση σε κρατικά μυστικά;

«Είναι πατριωτισμός να λέει υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης ότι δεν τον πειράζει αν τον παρακολουθούσαν κάποιοι που πιθανώς έκαναν κατασκοπεία;», αναρωτιέται ο Κώστας Τσουκαλάς για τον Άδωνη Γεωργιάδη

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Μετά την ευλογιά, ο αφθώδης πυρετός θα «ξεπαστρέψει» οριστικά και αμετάκλητα την κτηνοτροφία;
Επικαιρότητα 18.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά την ευλογιά, ο αφθώδης πυρετός θα «ξεπαστρέψει» οριστικά και αμετάκλητα την κτηνοτροφία;

Ο ΣΥΡΙΖΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς την κυβέρνηση, μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού στη χώρα μας, σε μια περίοδο που η κτηνοτροφία βρίσκεται ήδη σε κατάσταση ασφυξίας

Σύνταξη
«Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του»: Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου μιλούν για τον πατέρα τους
Εκδήλωση 18.03.26

«Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του»: Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου μιλούν για τον πατέρα τους

Οι Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου μοιραστούν με το κοινό, ανέκδοτες ιστορίες και προσωπικές αναμνήσεις από τον πατέρα τους, σμιλεύοντας μέσα από τις αφηγήσεις τους το πορτραίτο του Ανδρέα

Σύνταξη
Τακτική η ενημέρωση Βορίδη από Βάρρα – στοιχεία θα καταθέσει ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στη δίκη Μελά-Ρέππα
Νέα έγγραφα 18.03.26

Τακτική η ενημέρωση Βορίδη από Βάρρα – στοιχεία θα καταθέσει ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στη δίκη Μελά-Ρέππα

Συχνές επαφές με τη διοίκηση του υπουργείου και ενδοϋπηρεσιακό πόλεμο στον ΟΠΕΚΕΠΕ επί των ημερών της διοίκησης Βάρρα δείχνουν έγγραφα που είδε το in.

Δήμητρα Τριανταφύλλου και Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ο Κακλαμάνης ζητά να μην διακοπεί η λειτουργία του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle
Πρόεδρος της Βουλής 18.03.26

Ο Κακλαμάνης ζητά να μην διακοπεί η λειτουργία του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης εκφράζει τη βαθύτατη λύπη για την αιφνιδιαστική διακοπή της ελληνόφωνης υπηρεσίας, στο πλαίσιο των ευρύτερων περικοπών και αναδιάρθρωσης του διεθνή ραδιοτηλεοπτικού φορέα Deutsche Welle

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Την Πέμπτη παραδίδει την έδρα του ο Κωνσταντινόπουλος – «Κλείνει ένας συναρπαστικός κύκλος ζωής»
ΠΑΣΟΚ 18.03.26

Την Πέμπτη παραδίδει την έδρα του ο Κωνσταντινόπουλος - «Κλείνει ένας συναρπαστικός κύκλος ζωής»

Σήμερα ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος θα ψηφίσει για τον νέο αντιπρόεδρο της Βουλής, θέση που απώλεσε με τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, και αύριο θα πραγματοποιήσει την τελευταία ομιλία του στην ολομέλεια

Σύνταξη
Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές: Εάν υπουργός άλλης κυβέρνησης έκανε τη δήλωση του Γεωργιάδη θα είχε παραιτηθεί
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές: Εάν υπουργός άλλης κυβέρνησης έκανε τη δήλωση του Γεωργιάδη θα είχε παραιτηθεί

Η δημόσια συζήτηση για τις υποκλοπές ελέγχεται από τη ΝΔ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στηλιτεύοντας τις δηλώσεις Γεωργιάδη περί «αδιάφορου» θέματος - Τι είπε για τον πόλεμο και τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Άρχισε το τελικό ξεκαθάρισμα στην Αριστερά πριν το κόμμα Τσίπρα – Nέες οδύνες στη Νέα Αριστερά, ρήξεις στο ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Άρχισε το τελικό ξεκαθάρισμα στην Αριστερά πριν το κόμμα Τσίπρα – Nέες οδύνες στη Νέα Αριστερά, ρήξεις στο ΣΥΡΙΖΑ

Εσωτερικός διχασμός και στα δυο κόμματα πριν το κόμμα Τσίπρα, ραγδαίες εξελίξεις στην Πατησίων, τελεσίγραφα και διορίες στην Κουμουνδούρου.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Σε νέα δίνη το Μαξίμου με τις υποκλοπές να φουντώνουν
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Σε νέα δίνη το Μαξίμου με τις υποκλοπές να φουντώνουν

Η προσπάθεια του Μαξίμου να οχυρωθεί πίσω από την εισαγγελική διάταξη του ΑΠ (το σκεπτικό και τα συμπεράσματα της οποίας ήρθε να κλονίσει η δικαστική απόφαση). Η επιχείρηση απαξίωσης του σκανδάλου με μπροστινό τον Αδ. Γεωργιάδη. Το εσωτερικό της ΝΔ και το μήνυμα του Αντ. Σαμαρά

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κουτσούμπας: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φύγει, έχει δρομολογηθεί μέσα από το κόμμα της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Κουτσούμπας: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φύγει, έχει δρομολογηθεί μέσα από το κόμμα της ΝΔ

Την αποχώρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ηγεσία της ΝΔ αμέσως μετά τις εκλογές θεωρεί δεδομένη ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ. Αποκαλύπτει μάλιστα ότι στους γαλάζιους διαδρόμους αυτό έχει ήδη αποφασιστεί και δρομολογείται. Μιλά για κυβέρνηση ειδικού σκοπού, αναλύει την πολιτική κατάσταση και τη δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία. Επιμένει ότι η κυβέρνηση εμπλέκει τη χώρα και τον λαό στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και δεν παίρνει τίποτα πίσω για την απειλή στη Σούδα.

Σύνταξη
H δυστοπία του Οργουελ… κανονικότητα: Αυτονόητες και αναπόφευκτες οι υποκλοπές για τον Γεωργιάδη
Πολιτική 17.03.26

H δυστοπία του Οργουελ… κανονικότητα: Αυτονόητες και αναπόφευκτες οι υποκλοπές για τον Γεωργιάδη

Στο «Κράτος Δικαίου» που πιστεύει ο Αδωνις Γεωργιάδης οι υποκλοπές είναι αναπόφευκτη κανονικότητα! Επιμένει να μιλά για «αδιάφορο θέμα», παρά τη δικαστική απόφαση και την ομολογία Ντίλιαν, ο υπουργός που αν και έγινε στόχος 11 φορές από το Predator δεν πήγε στη δικαιοσύνη τους.... ιδιώτες και δεν θέλησε να μάθει ποιοι και γιατί πήγαν να τον παγιδεύσουν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σημανδράκος: Δεχόμουν έντονες πιέσεις από τον Αυγενάκη – Ζήτησα ακρόαση από τον Μητσοτάκη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 18.03.26

Σημανδράκος: Δεχόμουν έντονες πιέσεις από τον Αυγενάκη – Ζήτησα ακρόαση από τον Μητσοτάκη

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος αναφέρθηκε στις πιέσεις που δέχθηκε από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης - Είχε στείλει επιστολή ζητώντας ακρόαση από τον πρωθυπουργό για να τον ενημερώσει

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Νέα εποχή στο ελληνικό βόλεϊ: Η Novibet μεγάλος χορηγός ονοματοδοσίας της Volley League έως το 2028
Τα Νέα της Αγοράς 18.03.26

Νέα εποχή στο ελληνικό βόλεϊ: Η Novibet μεγάλος χορηγός ονοματοδοσίας της Volley League έως το 2028

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Novibet για την ενίσχυση του αθλητισμού και τη στήριξη διοργανώσεων με ισχυρό φίλαθλο αποτύπωμα, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή της δέσμευση για την ανάπτυξη του ελληνικού αθλητικού οικοσυστήματος

Σύνταξη
Ανοιχτά ενδεχόμενα για το πολιτικό του μέλλον άφησε ο Κωνσταντινόπουλος – «Νιώθω σίγουρος για αυτό που έκανα»
Βουλή 18.03.26

Ανοιχτά ενδεχόμενα για το πολιτικό του μέλλον άφησε ο Κωνσταντινόπουλος – «Νιώθω σίγουρος για αυτό που έκανα»

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αποχαιρετώντας τους πολιτικούς συντάκτες αναφέρθηκε στα σενάρια για το πολιτικό του μέλλον, μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Παραλήρημα Θεοχάρη στη Βουλή: «Αφού δεν σας ενδιαφέρει η Ελλάδα γιατί είστε βουλευτής», είπε στον Καζαμία – Χαμός στην Ολομέλεια
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Παραλήρημα Θεοχάρη στη Βουλή: «Αφού δεν σας ενδιαφέρει η Ελλάδα γιατί είστε βουλευτής», είπε στον Καζαμία – Χαμός στην Ολομέλεια

Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά την ατάκα του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη προς τον βουλευτή Αλέξανδρο Καζαμία

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Νέα Αριστερά: Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο
Πρωτογενής τομέας 18.03.26

Νέα Αριστερά: Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο

«Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις για την ευαλωτότητα της χώρας απέναντι σε ζωονόσους δεν ελήφθησαν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Συγκίνησε μιλώντας στον πατέρα του ο Κάσπερ Σμάιχελ: «Ίσως τελείωσε η καριέρα μου…» (vid)
Ποδόσφαιρο 18.03.26

Συγκίνησε μιλώντας στον πατέρα του ο Κάσπερ Σμάιχελ: «Ίσως τελείωσε η καριέρα μου…» (vid)

Μιλώντας στον πατέρα του Πέτερ, σε ζωντανή μετάδοση, ο Κάσπερ Σμάιχελ αποκάλυψε ότι δεν αποκλείεται να έχει τελειώσει η ποδοσφαιρική καριέρα του, αφού θα χρειαστεί δύο χειρουργεία στον ώμο…

Σύνταξη
Με 255 ψήφους εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής ο Πάρις Κουκουλόπουλος
Επικαιρότητα 18.03.26

Με 255 ψήφους εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής ο Πάρις Κουκουλόπουλος

«Θα υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις αυτή την αποστολή, γιατί πιστεύω βαθιά ότι η Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου είναι η καλύτερη απάντηση στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και των ανισοτήτων, η καλύτερη εγγύηση ανάπτυξης και ευημερίας», τόνισε ο Πάρις Κουκουλόπουλος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Αραγτσί: Οι ΗΠΑ παρασύρθηκαν στον πόλεμο από τον Νετανιάχου και τώρα παρακαλάνε για βοήθεια
Κόσμος 18.03.26

Αραγτσί: Οι ΗΠΑ παρασύρθηκαν στον πόλεμο από τον Νετανιάχου και τώρα παρακαλάνε για βοήθεια

«Πιστεύω ότι δεν γνωρίζουν καν ποιος είναι ο τελικός τους στόχος. Κάθε μέρα λένε κάτι διαφορετικό: αλλαγή καθεστώτος, διαίρεση του Ιράν, κατάρρευση της κυβέρνησης ή άνευ όρων παράδοση». τόνισε ο ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί

Σύνταξη
Προσφέρει ασφάλεια η αστυνομία;
«Νόμος και τάξη» 18.03.26

Προσφέρει ασφάλεια η αστυνομία;

Ένα πρόσφατο βιβλίο υποστηρίζει ότι η διαρκής επένδυση στην αστυνομία και τη δράση της δεν σημαίνει και περισσότερη ασφάλεια

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τσουκαλάς: Δεν ενδιαφέρει τον Γεωργιάδη αν κάποιοι επιβουλεύονται τη χώρα και θέλουν να έχουν πρόσβαση σε κρατικά μυστικά;
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Τσουκαλάς: Δεν ενδιαφέρει τον Γεωργιάδη αν κάποιοι επιβουλεύονται τη χώρα και θέλουν να έχουν πρόσβαση σε κρατικά μυστικά;

«Είναι πατριωτισμός να λέει υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης ότι δεν τον πειράζει αν τον παρακολουθούσαν κάποιοι που πιθανώς έκαναν κατασκοπεία;», αναρωτιέται ο Κώστας Τσουκαλάς για τον Άδωνη Γεωργιάδη

Σύνταξη
Αλγόριθμοι, παραπληροφόρηση και Fake News: Μπορεί η ΕΕ προσπαθεί να κρατήσει την αλήθεια ζωντανή;
Κόσμος 18.03.26

Αλγόριθμοι, παραπληροφόρηση και Fake News: Μπορεί η ΕΕ προσπαθεί να κρατήσει την αλήθεια ζωντανή;

Τα fake news θεωρούνται ένας είδος «υβριδικής απειλής». Μπορεί η ΕΕ να βρει ισορροπία μεταξύ της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης και της καταπολέμησης του νέου ψηφιακού κινδύνου;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Μετά την ευλογιά, ο αφθώδης πυρετός θα «ξεπαστρέψει» οριστικά και αμετάκλητα την κτηνοτροφία;
Επικαιρότητα 18.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά την ευλογιά, ο αφθώδης πυρετός θα «ξεπαστρέψει» οριστικά και αμετάκλητα την κτηνοτροφία;

Ο ΣΥΡΙΖΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς την κυβέρνηση, μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού στη χώρα μας, σε μια περίοδο που η κτηνοτροφία βρίσκεται ήδη σε κατάσταση ασφυξίας

Σύνταξη
Στο εδώλιο και πάλι ο πατέρας Αντώνιος για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου – Διεκόπη η δίκη
Ελλάδα 18.03.26

Στο εδώλιο και πάλι ο πατέρας Αντώνιος για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου – Διεκόπη η δίκη

Στα έδρανα υποστήριξης π της κατηγορίας βρέθηκαν δικηγόροι που εκπροσωπούν δύο φιλοξενούμενους την επίδικη περίοδο στην Κιβωτό του Κόσμου οι οποίοι έχουν καταγγείλει τον πατέρα Αντώνιο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρ βλέπει… κορυφή – Πώς μπορεί να βγει πρώτος στη regular season…
Euroleague 18.03.26

Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρ βλέπει… κορυφή – Πώς μπορεί να βγει πρώτος στη regular season…

Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρμπαχτσε έχει μπει στο παιχνίδι της κορυφής στη regular season - Τι χρειάζεται και πώς μπορεί να ξεπεράσει τους Τούρκους - Όλα τα δεδομένα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
«Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του»: Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου μιλούν για τον πατέρα τους
Εκδήλωση 18.03.26

«Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του»: Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου μιλούν για τον πατέρα τους

Οι Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου μοιραστούν με το κοινό, ανέκδοτες ιστορίες και προσωπικές αναμνήσεις από τον πατέρα τους, σμιλεύοντας μέσα από τις αφηγήσεις τους το πορτραίτο του Ανδρέα

Σύνταξη
Δεν τα βρίσκουν πουθενά: Στον «πάγο» το επετειακό reunion των Spice Girls
30 χρόνια 18.03.26

Δεν τα βρίσκουν πουθενά: Στον «πάγο» το επετειακό reunion των Spice Girls

Ενώ η Βρετανία είναι έτοιμη να γιορτάσει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls, τα μέλη του επιτυχημένου συγκροτήματος δεν μπορούν να κάνουν «ανακωχή», ρίχνοντας τίτλους τέλους στις φήμες για reunion.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

