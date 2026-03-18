Νέος ευτελισμός του κοινουβουλίου με πρωταγωνιστές Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου

Σε μια νέα, έντονη και ακραία αντιπαράθεση, που οδήγησε ξανά σε διακοπή της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, επιδόθηκαν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνστνατοπούλου, και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Αφορμή αποτέλεσε η κίνηση του κ. Γεωργιάδη να φάει κρακεράκια στα υπουργικά έδρανα, κάτι που προκάλεσε την ενόχληση της κ. Κωνστνατοπούλου, η οποία ξεκίνησε να βιντεοσκοπεί με το κινητό της το επίμαχο στιγμιότυπο, και τον κ. Γεωργιάδη να ενίσταται και να ζητά τη διακοπή της συνεδρίασης. Η συνεδρίαση τελικά όντως διεκόπη και, μετά από περίπου ένα τέταρτο αντεγκλήσεων εκτός μικροφώνου, ξεκίνησε εκ νέου προκειμένου να δοθούν εξηγήσεις.

Ο επίμαχος διάλογος

Συγκεριμένα, το στιγμιότυπο είχε ως εξής:

Γεωργιάδης: Γιατί έγραφε; Συγγνώμη, συγγνώμη. Κύριε πρόεδρε.

Κωνσταντοπούλου: Έχω τον λόγο κύριε πρόεδρε.

Γεωργιάδης: Με συγχωρείτε κ. πρόεδρε… Να διαγράψει το βίντεο. Αν δεν έρθει ο πρόεδρος της βουλής εδώ, δεν το δέχομαι. Προσωπικά δεδομένα απαγορεύονται. Απαγορεύονται. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ.

Κωνσταντοπούλου: Κοίτα εδώ τραμπουκισμοί.

Προεδρεύων: Διακόπτουμε την συνεδρίαση.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής της συνεδρίασης η ένταση συνεχίστηκε, με τους Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου να φωνάζουν εκτός μικροφώνου:

Κωνσταντοπούλου: Πότε διακόπτετε; Να την καταργήσετε τη Βουλή. Αφού δεν πέτυχε ο κόφτης, τώρα κλείνουμε και τη συνεδρίαση. Ήρθε και ο Καραμανλής, περάστε μπροστά να σας βλέπει ο κόσμος.

Βουλευτές ΝΔ: Αυτό είναι μπουλινγκ.

Κωνσταντοπούλου: Και τον Τριαντόπουλο φωνάξτε, λείπει… Διακόπτεται η συνεδρίαση επειδή δεν αρέσει στον φασίστα…

Γωργιάδης: Θού Κύριε φυλακήν τω στόματί μου!

Η συνεδρίαση ξεκίνησε εκ νέου, με τον υπουργό να παίρνει το λόγο και να επιτίθεται στην πολιτική του αντίπαλο, λέγοντας: «Η Κωνσταντοπούλου επιδεικτικά σήκωσε το κινητό και άρχισε να βιντεοσκοπεί. Αυτό απαγορεύεται στην Ολομέλεια. Ή θα μας πει ο πρόεδρος ότι επιτρέπεται ή ότι απαγορεύεται και πρέπει να αποβληθεί η κ. Κωνσταντοπούλου. Να μας απαντήσει ο πρόεδρος. Αν δεν απαντηθεί, δεν μπορεί να συνεχιστεί η συνεδρίαση».

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο προεδρεύων, Γιώργος Γεωργαντάς, ο οποίος χαρακτήρισε απαράδεκτο το να βιντεοσκοπούνται βουλευτές. «Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες, υπάρχει το κανάλι της Βουλής που καλύπτει πλήρως – δεν νομίζω ότι τιμά κανέναν να βιντεοσκοπούνται συνάδελφοι από άλλους. Το προεδρείο θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Δεν θα επιτραπεί άλλη φορά», τόνισε.

«Χίτλερ» και «κραυγαλέος μισογύνης»

Απαντώντας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε στον Άδωνη Γεωργιάδη, καταγγέλλοντας πως τραμπουκίζει γιατρούς και ότι μπήκε στην αίθουσα της Ολομέλειας κρατώντας κρακεράκια που τοποθέτησε στο έδρανο και άρχισε να τα τρώει.

«Αφού γίνανε όλα αυτά, διέκοψε με τσαμπουκά τη συνεδρίαση αποτρέποντας και παρεμποδίζοντας αρχηγό κόμματος να μιλήσει. Είστε κραυγαλέος μισογύνης, διεκόπη η συνεδρίαση με την αξίωση του Γεωργιάδη να ανέβει στην έδρα ο πρόεδρος και να του κάνει τα χατήρια. Έχουμε εγνωσμένο φασίστα, αρνητή Ολοκαυτώματος και των νεκρών του Πολυτεχνείου, που διακόπτει συνεδρίαση Βουλής. Αυτά που είπατε κ. Γεωργαντά, να τα κρατήσετε για τον εαυτό σας – απαράδεκτο είναι να μπαίνει ο υπουργός και να μας επιδεικνύει ότι τρώει τα κρακεράκια του…», ανέφερε χαρακτηριστικά, με τον κ. Γεωργιάδη να απαντά, εν μέσω χαρακτηρισμών εκ μέρους της προέδρου της Πλεύσης, η οποία τον αποκάλεσε «Χίτλερ»: «Ζητώ συγγνώμη, με έπιασε το στομάχι μου, πήρα ένα κουτί κράκερ και έτρωγα. Ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό, όμως να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα στη Βουλή. Υπάρχει μια κυρία που νομίζει ότι είναι υπεράνω των άλλων, ότι δεν ισχύει ο κανονισμός και οι κανόνες συμπεριφοράς. Είναι η κυρία για την οποία αναγκαστήκαμε να θεσπίσουμε χρονόμετρο».

Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως ο Άδωνις Γεωργιάδης, κατά το παρελθόν – τις εποχές των ομηρικών του καυγάδων με τον Παύλο Πολάκη – τον είχε καταγράψει με το κινητό του από το βήμα και είχε «ποστάρει» στα social media.