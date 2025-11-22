Απασφάλισαν Γεωργιάδης – Κωνσταντοπούλου: «Ζούμε ένα σήριαλ μία Τόλμη και Γοητεία, παντού μιλάει για το μεγαλείο Καραναστάση» – «Συκοφάντες και ψεύτες»

Αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες στο πολιτικό σκηνικό μετά την παραίτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Διαμαντή Καραναστάση, δεν πρέπει να έχει προηγούμενο. Της παραίτησης ακολούθησε μια επαναλαμβανόμενη προσπάθεια πολιτικής «αγιοποίησης» του κ. Καραναστάση από την πρόεδρο του κόμματος Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ το πράγμα ξέφυγε εντελώς όταν μπήκε στο… χορό και ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και ο -έχω άποψη για όλα- Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο πλέον -πρώην βουλευτής- της Πλεύσης πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα και να επιστρέψει στην Τέχνη και τον Πολιτισμό. Η ανακοίνωση έγινε μέσω μιας μακροσκελούς ανάρτησης ενώ το πολιτικό κουτσομπολιό πήγε σε άλλο επίπεδο από εκείνη την ώρα καθώς πολλοί αναρωτήθηκαν αν αυτό σήμαινε και το τέλος της σχέσης του με την κα Κωνσταντοπούλου.

Κάτι από σαπουνόπερα

Από τη μεριά της η ίδια εξήρε το έργο του με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έστω και με αρκετή δόση υπερβολής, τύπου «Διαμαντή όσο και αν με πονάει που φεύγεις σ’ ευχαριστώ» και «Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω», που θύμιζε ελαφρώς σαπουνόπερα.

Κάπου εκεί άρχισε η αντιπαράθεση με κυβερνητικά στελέχη. Η αρχή έγινε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Κι αυτό επειδή κατά τη διάρκεια ομιλίας της στη Βουλή η κα Κωνσταντοπούλου εξήρε και πάλι το έργο του παραιτηθέντα βουλευτή της. Η συζήτηση αφορούσε σε νομοσχέδιο για την ΕΡΤ με την κα Κωνσταντοπούλου να μιλάει για διάθεση «κανιβαλισμού» από πλευράς κυβέρνησης εις βάρος του κ. Καραναστάση.

Τα άπαντα του Διαμαντή

«Ακούσαμε τα άπαντα του Διαμαντή σήμερα, χωρίς να τον έχουμε θίξει εν τω μεταξύ. Δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο τέτοια ανάλυση, είναι συμπαθέστατος και καλός καλλιτέχνης. Δεν υπήρξε καμία διάθεση επίθεσης», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Εν συνεχεία ήρθε η αντιπαράθεση στο Mega, μεταξύ της κας Κωνσταντοπούλου με τον παρουσιαστή Δημήτρη Ουγγαρέζο, πάλι για την παραίτηση Καραναστάση. Ο διάλογος μεταξύ τους κράτησε γύρω στα δέκα λεπτά με τον παρουσιαστή να λέει ότι «δεν χάσαμε και τον Αβραάμ Λίνκολν» από το ελληνικό κοινοβούλιο και την κα Κωνσταντοπούλου να ζητάει τα ρέστα.

Η παρέμβαση Άδωνι

Το τελευταίο… επεισόδιο της σαπουνόπερας έγινε το πρωί του Σαββάτου με την παρέμβαση του Άδωνι Γεωργιάδη. Ερωτώμενος από δημοσιογράφους σε εκπομπή του Open είπε μεταξύ άλλων ότι «αυτό το σίριαλ, Τόλμη και Γοητεία, Δυναστεία, Ντάλλας, αυτό το πράγμα που ζούμε αυτές τις μέρες με την κυρία Ζωή όπου από τη Βουλή μέχρι τα κανάλια μας μιλάει για το μεγαλείο το κοινοβουλευτικό του κυρίου Διαμαντή Καραναστάση ειλικρινά, είναι προφανώς πολύ κωμικό έως γελοίο, αλλά και προβληματικό για τη δημοκρατία μας».

Το να μιλάει βέβαια επ αυτών ο άνθρωπος που έκανε καριέρα πουλώντας βιβλία του φασίστα Πλεύρη αρχικά και… νανογιλέκα στη συνέχεια και ο οποίος μόλις προχθές επιχείρησε να μας πείσει ότι ο πάμφτωχος Έλληνας τα έχει σχεδόν όλα τσάμπα και ζει καλύτερα από τον… Γερμανό, είναι άλλης τάξης ζήτημα.

Σε κάθε περίπτωση αυτή η εικόνα παρακμής είναι όντως προβληματική για τη δημοκρατία και θα συνεχίζεται όσο βρίσκονται οι πρόθυμοι που την τροφοδοτούν.