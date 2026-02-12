newspaper
Συντηρεί την κόντρα με τον Γεωργιάδη η Κωνσταντοπούλου και φτάνει μέχρι τον Χρυσοχοΐδη
Πολιτική 12 Φεβρουαρίου 2026, 23:18

Συντηρεί την κόντρα με τον Γεωργιάδη η Κωνσταντοπούλου και φτάνει μέχρι τον Χρυσοχοΐδη

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μετά τη σφοδρή σύγκρουση με τον υπουργό Υγείας στη Βουλή ζητά παραιτήσεις και αναμένει άμεση και επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Λίγες ώρες μετά τη σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή του Άδωνι Γεωργιάδη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου η κόντρα μεταφέρθηκε σε άλλο τερέν.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, το βράδυ της Πέμπτης, με μια εκτενή ανάρτησή της στο Facebook την οποία συνόδευσε και με ένα μήνυμα (sms) που απέστειλε προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητά ή να καλέσει τον υπουργό Υγείας να παραιτηθεί ή να παραιτηθεί ο ίδιος.

«Oμολογία ενεργού παρακράτους»

«Ο εν ενεργεία Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης και εν ενεργεία Αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε σήμερα στη Βουλή ότι αστυνομικός του Α.Τ. Εξαρχείων του έστειλε μήνυμα-γραπτή αναφορά με την οποία τον ενημέρωνε, κατά παραβίαση του απορρήτου και της νομιμότητας, για την μήνυση που κατέθεσα εναντίον του ιδίου του Υπουργού, δίνοντάς του άμεσα στοιχεία (τόπος και χρόνος κατάθεσης, περιεχόμενο), που μόνο ο Εισαγγελέας δικαιούται να γνωρίζει (…)», γράφει η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Πρόκειται για πλήρη ομολογία ενεργού παρακράτους», αναφέρει και στο μήνυμα που έστειλε στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη ζητά να τον καλέσει να παραιτηθεί ή να παραιτηθεί ο ίδιος.

Στην ανάρτησή της γράφει επίσης πως δέχθηκε «κλήσεις από τον Αρχηγό της Αστυνομίας», ο οποίος της είπε ότι «θα ερευνήσει η υπηρεσία αν κάποιος αστυνομικός παρέβη το καθήκον του». Του απάντησα, ανέφερε «ότι αναμένω άμεση και επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας».

Η ανάρτηση – απάντηση Γεωργιάδη

Με ανάρτηση στο «Χ» ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε: «επειδή ένας αστυνομικός φίλος μου την είδε ή του είπαν συνάδελφοι του γελώντας, ότι εμφανίστηκε με περιβολή ύπνου (…) στο Αστυνομικό τμήμα στις 23:51 για να μου κάνει μήνυση και έγινε ρεζίλι, πρέπει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης…».

World
ΕΕ: Συμφωνία των «27» για εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και ένωση κεφαλαιαγορών

ΕΕ: Συμφωνία των «27» για εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και ένωση κεφαλαιαγορών

