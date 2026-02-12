Σκηνές… απείρου κάλλους εξελίχθηκαν στη Βουλή με πρωταγωνιστή τον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο υπουργός Υγείας, σε έξαλλη κατάσταση και με τη φωνή του σχεδόν να μην βγαίνει, έφτασε στο σημείο να πει στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας πως θα την κλείσει στην φυλακή.

Όνειδος για τον κοινοβουλευτισμό

Η σύγκρουση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου τείνει να μετατραπεί σε προσωπική βεντέτα χωρίς τέλος «τραυματίζοντας» τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και ευτελίζοντας το έργο της Βουλής.

H Βουλή… στα χειρότερά της

Το φυτίλι άναψε η Ζωή Κωνσταντοπούλου όταν καταφέρθηκε με βαρύτατους χαρακτηρισμούς εναντίον του Άδωνι Γεωργιάδη καταλογίζοντάς του πολιτική κάλυψη στην εργοδοσίας της «Βιολάντα» -όταν ήταν υπουργός Ανάπτυξης και αργότερα Εργασίας- και αποκαλώντας τον μεταξύ άλλων «άθλιο υποκείμενο».

Ο υπουργός Υγείας, εμφανώς ενοχλημένος, εμφανίστηκε στην Ολομέλεια και απάντησε με τον διάλογο που ακολούθησε να μην τιμά κανέναν.

«Η πολιτική ζωή του τόπου υποφέρει δυστυχώς από την παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αποτελεί ότι πιο τοξικό, ό,τι πιο δηλητηριώδες, ό,τι πιο κακοποιητικό έχει περάσει από τη Βουλή. Πρώτοι το γνωρίζουν οι βουλευτές της. Το 40% της κοινοβουλευτικής σας ομάδας έχει αποχωρήσει. Δεν αποκλείω σε λίγο να μείνουν 4 βουλευτές και να διαλυθεί η Κ.Ο. σας ή να μείνει και μόνη της. Κανένας κανονικός άνθρωπος δεν μπορεί να την αντέξει», είπε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να φωνάζει από το έδρανό της και να διακόπτει προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη οργή στον υπουργό που βγήκε εκτός ελέγχου.

«Φτάνει με τις διακοπές αυτής της γελοίας», αναφώνησε και άφησε φαρμακερές αιχμές για τις πρόσφατες εξελίξεις με την Ελένη Καραγεωργοπούλου που ανεξαρτητοποιήθηκε από την Πλεύση Ελευθερίας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε υψηλούς τόνους, υποστήριξε πως «ο Γεωργιάδης, δεν κάθεται στα κυβερνητικά έδρανα για να μην απαντήσει» και τον κατηγόρησε ότι ως υπουργός Ανάπτυξης και Εργασίας υπερασπιζόταν τη διοίκηση του εργοστασίου στα Τρίκαλα «που έγινε τάφος για πέντε εργαζόμενες».

Εκτός ελέγχου

Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο με τον Αδ. Γεωργιάδη να απευθύνεται στον προεδρεύοντα ζητώντας «να μπει τάξη» και λέγοντας: «Κύριε πρόεδρε, δεν έμαθε αγωγή από τον πατέρα της και τη μάνα της». Ακολούθησαν νέες φωνές και εκατέρωθεν διακοπές.

«Κάθε φορά που θα με διακόπτει θα μηδενίζεται ο χρόνος», είπε ο υπουργός, ενώ προανήγγειλε ότι θα καταθέσει μήνυση σε βάρος της Κωνσταντοπούλου την ερχόμενη Δευτέρα.

«Είμαι αυτός που θα σε κλείσω φυλακή. Μέχρι τότε θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα. Αν δεν σε κλείσω φυλακή, δεν θα ησυχάσω», ανέφερε ο υπουργός Υγείας απευθυνόμενος προς την πρόεδρο της Πλεύση Ελευθερίας.

Κοινοβουλευτική κατρακύλα…