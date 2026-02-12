Ολομέλεια: Εκτός ελέγχου Άδωνις – Ζωή στη Βουλή
Ξέφυγε η κατάσταση στη Βουλή. Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες, ευτελίζοντας τη διαδικασία.
- Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, μια ιστορική ευκαιρία που δεν επιτρέπεται να χαθεί
- Βίντεο που κόβει την ανάσα - Τεράστια καθίζηση «καταπίνει» δρόμο
- Πώς αποκαλύφθηκε η δράση σωφρονιστικού υπαλλήλου που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών – Τα «αλμυρά» και το «γλυκό»
- Σαμουράι: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο των άτρωτων πολεμιστών
Σκηνές… απείρου κάλλους εξελίχθηκαν στη Βουλή με πρωταγωνιστή τον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο υπουργός Υγείας, σε έξαλλη κατάσταση και με τη φωνή του σχεδόν να μην βγαίνει, έφτασε στο σημείο να πει στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας πως θα την κλείσει στην φυλακή.
Όνειδος για τον κοινοβουλευτισμό
Η σύγκρουση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου τείνει να μετατραπεί σε προσωπική βεντέτα χωρίς τέλος «τραυματίζοντας» τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και ευτελίζοντας το έργο της Βουλής.
H Βουλή… στα χειρότερά της
Το φυτίλι άναψε η Ζωή Κωνσταντοπούλου όταν καταφέρθηκε με βαρύτατους χαρακτηρισμούς εναντίον του Άδωνι Γεωργιάδη καταλογίζοντάς του πολιτική κάλυψη στην εργοδοσίας της «Βιολάντα» -όταν ήταν υπουργός Ανάπτυξης και αργότερα Εργασίας- και αποκαλώντας τον μεταξύ άλλων «άθλιο υποκείμενο».
Ο υπουργός Υγείας, εμφανώς ενοχλημένος, εμφανίστηκε στην Ολομέλεια και απάντησε με τον διάλογο που ακολούθησε να μην τιμά κανέναν.
«Η πολιτική ζωή του τόπου υποφέρει δυστυχώς από την παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αποτελεί ότι πιο τοξικό, ό,τι πιο δηλητηριώδες, ό,τι πιο κακοποιητικό έχει περάσει από τη Βουλή. Πρώτοι το γνωρίζουν οι βουλευτές της. Το 40% της κοινοβουλευτικής σας ομάδας έχει αποχωρήσει. Δεν αποκλείω σε λίγο να μείνουν 4 βουλευτές και να διαλυθεί η Κ.Ο. σας ή να μείνει και μόνη της. Κανένας κανονικός άνθρωπος δεν μπορεί να την αντέξει», είπε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να φωνάζει από το έδρανό της και να διακόπτει προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη οργή στον υπουργό που βγήκε εκτός ελέγχου.
«Φτάνει με τις διακοπές αυτής της γελοίας», αναφώνησε και άφησε φαρμακερές αιχμές για τις πρόσφατες εξελίξεις με την Ελένη Καραγεωργοπούλου που ανεξαρτητοποιήθηκε από την Πλεύση Ελευθερίας.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε υψηλούς τόνους, υποστήριξε πως «ο Γεωργιάδης, δεν κάθεται στα κυβερνητικά έδρανα για να μην απαντήσει» και τον κατηγόρησε ότι ως υπουργός Ανάπτυξης και Εργασίας υπερασπιζόταν τη διοίκηση του εργοστασίου στα Τρίκαλα «που έγινε τάφος για πέντε εργαζόμενες».
Εκτός ελέγχου
Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο με τον Αδ. Γεωργιάδη να απευθύνεται στον προεδρεύοντα ζητώντας «να μπει τάξη» και λέγοντας: «Κύριε πρόεδρε, δεν έμαθε αγωγή από τον πατέρα της και τη μάνα της». Ακολούθησαν νέες φωνές και εκατέρωθεν διακοπές.
«Κάθε φορά που θα με διακόπτει θα μηδενίζεται ο χρόνος», είπε ο υπουργός, ενώ προανήγγειλε ότι θα καταθέσει μήνυση σε βάρος της Κωνσταντοπούλου την ερχόμενη Δευτέρα.
«Είμαι αυτός που θα σε κλείσω φυλακή. Μέχρι τότε θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα. Αν δεν σε κλείσω φυλακή, δεν θα ησυχάσω», ανέφερε ο υπουργός Υγείας απευθυνόμενος προς την πρόεδρο της Πλεύση Ελευθερίας.
Κοινοβουλευτική κατρακύλα…
- Γιώργος Καπουτζίδης: Οι δημοσιογράφοι έχετε κάνει λίγο μέρος της δουλειάς σας το «έλα να δούμε ποιος είπε κάτι κακό»
- Ισχυρές καταιγίδες σε 8 περιοχές τις επόμενες ώρες – Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο
- Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς αποχαιρετούν τον Αναστάση Παπαληγούρα
- Σβιάτεκ – Σάκκαρη 1-2: Θρίαμβος για τη Μαρία, απέκλεισε τη Σβιάτεκ και προκρίθηκε στους «4» της Ντόχας! (vids)
- Η Ευρώπη λιγότερο διεφθαρμένη, αλλά όχι πιο καθαρή – Τι δείχνει ο καθρέφτης για την Ελλάδα
- ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκατοντάδων αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ
- JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ – «Αν κάποιος επρόκειτο να κλέψει τον πρίγκιπά τους, ας ήταν μια εντελώς άψογη πριγκίπισσα»
- Κώστας Αρβανίτης: Στεκόμαστε στο πλευρό των διανομέων της efood
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις