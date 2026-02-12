Live: Ένταση με το καλημέρα στη Βουλή για τις ΣΣΕ στη σκιά των αποκαλύψεων για Παναγόπουλο
Το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας συζητείται και ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής εν μέσω αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης - Δείτε live
Στην Ολομέλεια της Βουλής εισήχθη προς συζήτηση το νομοσχέδιο του υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ενίσχυση και διεύρυνση της εφαρμογής των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ), ανοίγοντας έναν νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης για τα εργασιακά.
Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το νομοσχέδιο αποτελεί βήμα προς μια πιο ισορροπημένη αγορά εργασίας, ενισχύοντας τη συλλογική αυτονομία και τη θεσμική σταθερότητα.
Αντίθετα, κόμματα της αντιπολίτευσης εκφράζουν επιφυλάξεις ως προς την αποτελεσματικότητα των μέτρων, ζητώντας περαιτέρω εγγυήσεις για την πλήρη επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε προ μνημονιακών ρυθμίσεων επίπεδα.
Η συζήτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί με την ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής και των άρθρων του νομοσχεδίου.
Δείτε live τη συνεδρίαση
