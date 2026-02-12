Φάμελλος: «Oποια πέτρα και αν σηκώσεις θα βρεις διαφθορά και καθεστώς Μητσοτάκη, η ΝΔ στα σκάνδαλα έχει άριστη κατάρτιση» 

«Από όπου και αν πιάσεις την κυβέρνηση της ΝΔ λερώνεσαι» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στη Βουλή στο πλαίσιο του νομοσχεδίου που αφορά μεταξύ άλλων στις συλλογικές συμβάσεις.

«Είμαστε στην τελευταία θέση του μέσου μισθού της Ευρώπης . Ο κόσμος της εργασίας υποφέρει αλλά κάποιοι καλοπερνάνε με τις πλάτες της ΝΔ. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις θα βρεις διαφθορά και καθεστώς Μητσοτάκη . Η ΝΔ στα σκάνδαλα έχει πλήρη και άριστη κατάρτιση».

Ο κ. Φάμελλος επιτέθηκε στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σημειώνοντας:

«Πιστός στις προεκλογικές του δεσμεύσεις ο κ. Μητσοτάκης προς τους υπουργούς Εργασίας, λειτουργεί ως οδοστρωτήρας στα εργασιακά.

Πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους στο εργοστάσιο Βιολάντα και φάνηκαν όλα τα προβλήματα, με την έλλειψη ελέγχων» είπε για να προσθέσει.

«Επιλέξατε για άλλη μία φορά το μπάζωμα της αλήθειας. Απαιτούμε άμεσα την αποκάλυψη της αλήθειας για το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα και παράλληλα απαιτούμε λύσεις στα προβλήματα» σημείωσε.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε πυρά με φόντο και το νομοσχέδιο, λέγοντας ότι κυβέρνησή σας κάνει ο,τι μπορεί για να μην επανέλθουν οι ΣΣΕ.

«Τώρα παρουσιάζετε ως δική σας πρωτοβουλία το παρόν νομοσχέδιο, αλλά κρύβετε ότι είναι η ευρωπαϊκή οδηγία που σας υποχρεώνει.

Δεν ακυρώνονται οι αντεργατικές ρυθμίσεις σας, δεν επανέρχεται η Εθνική Συλλογική Σύμβαση, το νομοσχέδιο δεν λύνει το πρόβλημα που εσείς δημιουργήσατε».

Να έρθει μία προοδευτική κυβέρνηση

Σε άλλο σημείο ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι «απέναντι σε μια κοινωνία που εισπράττει φτώχεια και αδικία, υπάρχει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αξιοπρεπή και ασφαλή εργασία.

Μία είναι η προϋπόθεση για αυτό: να βάλουμε φρένο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και να έρθει μία προοδευτική κυβέρνηση.

Η μόνη σταθερότητα που προσφέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη – Κεραμέως είναι η σταθερότητα στα σκάνδαλα. Για το χώρο της εργασίας, η μόνη προοπτική είναι η προοδευτική Ελλάδα».