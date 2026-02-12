Χαρίτσης κατά κυβέρνησης: Είστε καθεστώς και στα καθεστώτα η διαφθορά και η συγκάλυψη ανθίζουν

Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης μιλώντας στη Βουλή για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που αφορά μεταξύ άλλων στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

«Τον κ. Μητσοτάκη τον ενοχλεί ο έλεγχος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕ, η Ελλάδα είναι τελευταία στην Ευρώπη των 27 στην ελευθερία του Τύπου. Σε μια χώρα που γίνεται μακελειό στους χώρους δουλειάς, 5 νεκρές εργάτριες πριν λίγες ημέρες, το υπουργείο Εργασίας δεν προτείνει ούτε ένα μέτρο» σημείωσε ο κ. Χαρίτσης.

«Αυτή είναι η χώρα της ΝΔ, συγκάλυψη και πλιάτσικο στο κράτος. Αυτό και λέγεται και είναι καθεστώς. και στα καθεστώτα η διαφθορά και η συγκάλυψη ανθίζουν» σημείωσε ο κ. Χαρίτσης ανεβάζοντας τους τόνους κατά της κυβέρνησης.

«Αν δει κανείς τη χώρα τις τελευταίες ημέρες θα δει τα εξής: Τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απειλεί δημοσιογράφο επειδή τόλμησε να ρωτήσει για το μακελειό της Χίου.

Είδαμε να απειλούν γραμματέα κόμματος, του δικού μας κόμματος, επειδή τόλμησαν να επισκεφθούν τραυματίες της Χίου.

Είδαμε εν ενεργεία υπουργό να απειλεί δικηγόρο επειδή τολμά να υπερασπίζεται κατηγορούμενο.

Όλα αυτά γίνονται στη χώρα που βρίσκεται στην τελευταία θέση της ΕΕ στην ελευθερία του Τύπου. Στη χώρα που έχει καταδικαστεί για παράνομες επαναπροωθήσεις. Στη χώρα που έχει γίνει η Πύλος. Στη χώρα που ο 18χρονος Ρομά Νίκος Σαμπάνης έπεσε νεκρός από σφαίρες αστυνομικός, με τον τότε υπουργό να τους συγχαίρει ενώ τώρα είναι κατηγορούμενοι. Στη χώρα του Predator».

Αναφερόμενος σε υπουργούς της κυβέρνησης, όπως στους κ.κ Πλεύρη και Βορίδη και όσους μιλούν για το κόμμα ανέφερε: «Εκφοβισμοί και κάλπικοι πατριωτισμοί δεν περνάνε σε εμάς. Η Νέα Αριστερά είναι εδώ για να ενοχλεί. Θα υπερασπιζόμαστε το κράτος δικαίου και θα απαιτούμε διαφάνεια παντού. θα μετράμε τις ανθρώπινες ζωές ισάξια».