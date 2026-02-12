Κόλαφος ο Νίκος Ανδρουλάκης για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση νομοθετεί για την εργασία. Από το βήμα της Ολομέλειας, στη συζήτηση για τη ψήφιση του νομοσχεδίου που αφορά τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καταλόγισε στην κυβερνώσα παράταξη «αναδιανομή του πλούτου εις βάρος της εργασίας» και «νέα αύξηση των ανισοτήτων».

Για αναδιανομή του πλούτου εις βάρος της εργασίας από τη ΝΔ, μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης

«Οι επιλογές σας είναι κομμένες και ραμμένες για να αποκτήσετε όσο πιο δυνατό δεσμό με του ισχυρούς της οικονομίας. Και αυτό δεν είναι ρητορικό σχήμα αλλά βίωμα κάθε πολίτη και μετρήσιμο οικονομικό γεγονός» ανέφερε και επικαλέστηκε στοιχεία της Eurostat που λένε ότι «το μερίδιο των κερδών στο ΑΕΠ είναι το τρίτο υψηλότερο στην Ευρώπη, ενώ οι μισθοί ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι οι δεύτεροι χαμηλότεροι».

Το κοινωνικό αποτύπωμα των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας

Μίλησε για το κοινωνικό αποτύπωμα των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας με μετρήσιμα στοιχεία: «Η Ελλάδα του 2025 βρίσκεται στην προτελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τον μέσο μισθό. Οι εργαζόμενοι αμείβονται κατά μέσο όρο με λιγότερα από 18.000 ευρώ ετησίως — λιγότερο από το μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Την ίδια ώρα, το κόστος ζωής εκτοξεύεται».

Υπερασπίστηκε τις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ και την πίστη του κόμματός του στην αξία της συλλογικής διαπραγμάτευσης και του κοινωνικού διαλόγου: «με την τροπολογία που είχαμε καταθέσει τον Οκτώβριο 2025, όπου προτείναμε την επαναφορά, της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, της μετενεργειας και της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία. Κι αυτό διότι, χωρίς το όπλο της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία η εργοδοτική πλευρά δεν έχει υποχρέωση να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, άρα δεν μπορούν να ενισχυθούν ουσιαστικά οι συλλογικές συμβάσεις.

Επίσης, «με την τροπολογία για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους» που η κυβέρνηση απέρριψε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ την ξανακατέθεσε σήμερα και κάλεσε την κυβέρνηση να την αποδεχτεί «για να δούμε στην πράξη ποιος είναι αξιόπιστος και ποιος μόνο στα λόγια».

«Επιχειρείτε να φορέσετε φιλεργατικό προσωπείο»

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, τόνισε πως «σήμερα, στην τελευταία στροφή του εκλογικού κύκλου, επιχειρείτε να φορέσετε φιλεργατικό προσωπείο. Αλλά δεν μπορείτε πια να εξαπατήσετε κανέναν».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως «η εργασία δεν είναι απλώς συντελεστής παραγωγής. Είναι ζήτημα Δημοκρατίας. Χωρίς αξιοπρεπείς μισθούς, πρόσβαση σε φτηνή και ποιοτική στέγη, δίχως ισχυρή δημόσια υγεία και παιδεία, δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή. Και χωρίς κοινωνική συνοχή, δεν υπάρχει ποιοτική Δημοκρατία».

Ξεκαθάρισε πως το ΠΑΣΟΚ καταψηφίζει επί της αρχής το νομοσχέδιο, αλλά δίνει θετική ψήφο σε άρθρα «που ενσωματώνουν δικές μας θέσεις για τα εργασιακά δικαιώματα» και τόνισε πως «Η χώρα πρέπει να αλλάξει όχι μόνο ταχύτητα αλλά και κατεύθυνση» και πως το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη αγωνίζεται «για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή που θα οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση».

Η «υπόθεση Παναγόπουλου» αποκαλύπτει «κεντρικό κυβερνητικό σχεδιασμό»

Για τα γεγονότα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, και αφορούν ενδεχόμενη εμπλοκή του προέδρου της ΓΣΕΕ σε σοβαρές αξιόποινες πράξεις, είπε πως «προκαλούν εύλογο προβληματισμό και ανησυχία στην ελληνική κοινωνία» και αφήνει τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.

Σε πολιτικό επίπεδο υπογράμμισε «αναστείλαμε ακαριαία την κομματική ιδιότητα του κ. Παναγόπουλου» και «αυτή είναι η διαφορά μας με τη Νέα Δημοκρατία».

Εξαπέλυσε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία για «τη γαλάζια συμμορία στον ΟΠΕΚΕΠΕ» και την «τεράστια ευθύνη» γιατί μετέτρεψε «τη Βουλή σε πλυντήριο ευθυνών των υπουργών».

Ανεβάζοντας τους τόνους είπε πως «εκτός όμως από διεφθαρμένη, είστε και μια κυβέρνηση τσίρκο που άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος» και έφερε συγκεκριμένα παραδείγματα. «Εφτά χρόνια όπου η αδιαφάνεια, η αναξιοκρατία και οι πελατειακές σχέσεις αποτελούν κανονικότητα», είπε.

Καταλόγισε στην «υπόθεση Παναγόπουλου», «κεντρικό κυβερνητικό σχεδιασμό. Έργα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων με περιορισμένο ανταγωνισμό, ισχυρή παρουσία ενδιάμεσων φορέων και θεσμική παράκαμψη του ελέγχου, μέσω δύο διαδοχικών νομοθετικών παρεμβάσεων υπουργών της Νέας Δημοκρατίας» και έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα στη Νίκη Κεραμέως.

«Δώστε ξεκάθαρες απαντήσεις και πάψτε τη μετάθεση ευθυνών στην αντιπολίτευση. Εσείς είστε οι αποκλειστικοί υπεύθυνοι για τη γενικευμένη διαφθορά. Για την αξιακή και θεσμική παρακμή που βιώνει η χώρα όλα αυτά τα χρόνια», κατέληξε.

Στη δευτερολογία

Στη δευτερολογία του ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντηση στη Νίκη Κεραμέως λέγοντας πως «οι βουλευτές και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας έχουν μετατραπεί από πολιτικά στελέχη σε ηθοποιούς της Ομάδας Αλήθειας» και εξήγησε γιατί λέει «ναι» σε συγκεκριμένα άρθρα του νομοσχεδίου.

«Τη μετενέργεια την έχουμε προτείνει, την έχουμε θέσει στον δημόσιο διάλογο, άρα προφανέστατα και θα την ψηφίσουμε. Θέλετε να ψηφίσουμε και επί της αρχής; Ψηφίστε την τροπολογία μας, για να έχουμε ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας, να ψηφίσουμε και επί της αρχής».

Και συνέχισε: «Εάν δεν ψηφίζαμε αυτά που ήδη είχαμε πει, δεν θα σας κοροϊδεύαμε; Τι είναι αυτό, λοιπόν, που εννοείτε; Μάλλον εσείς μας κοροϊδεύετε όλους. Διότι ένα κόμμα σοβαρό, ό,τι έχει πει και το έχει καταθέσει σε τροπολογίες, το ψηφίζει είτε όταν η τροπολογία κατατεθεί από εμάς, είτε από την κυβέρνηση. Όταν όμως κάτι το βάζετε στο νομοσχέδιο, που υπονομεύει το δημόσιο συμφέρον και που δεν λύνει τα προβλήματα των εργαζομένων, υπονομεύοντας επί της ουσίας τις διαδικασίες τις οποίες εμείς προτείνουμε, προφανέστατα και δεν το ψηφίζουμε. Είναι απλά τα πράγματα. Τα πράγματα είναι απλά».