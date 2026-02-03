Κόντρα Γεωργιάδη με Κωνσταντοπούλου για τη Βιολάντα: «Κότα ο Άδωνις» – «Θα υποβάλλω μήνυση» σε βάρος της

Συνεχίζεται με νέα επεισόδια, η κόντρα ανάμεσα σε Άδωνι Γεωργιάδη και Ζωή Κωνσταντοπούλου, στη σκιά του εργατικού δυστυχήματος στη Βιολάντα.

Αφορμή αποτέλεσαν οι δηλώσεις της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, το πρωί της Τρίτης στις οποίες κατηγορεί τον υπουργό για δόλια συγκάλυψη ενώ λίγες ώρες νωρίτερα τον είχε αποκαλέσει «κότα». Ο κ. Γεωργιάδης από την πλευρά του, εγκαλεί την κ. Κωνσταντοπούλου για ψευδείς κατηγορίες και προαναγγέλλει ότι θα καταθέσει μήνυση σε βάρος της.

Η νέα κόντρα Γεωργιάδη με Κωνσταντοπούλου

Ειδικότερα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφερόμενη στο εργατικό δυστύχημα είπε πως «υπάρχει κυβερνητική ευθύνη, αλλά και κυβερνητική προσπάθεια συγκάλυψης».

«Βγήκε στα κεραμίδια ο Γεωργιάδης που είναι υπουργός Υγείας και πριν ήταν Εργασίας κι άρχισε να λέει τι καλή επιχείρηση που ήταν αυτή κι έδινε πιστοποιητικά και διαπιστευτήρια από τηλεοράσεως. Τι αποδεικνύεται μετά; Ότι μηχανικός που υπέγραψε την άδεια, είναι υπουργός σήμερα. Μπορώ να ρωτήσω με ποιων τις πλάτες μια επιχείρηση δεν ελέγχεται και φτάνει ενώ έχει πέντε νεκρούς να βγαίνει η κυβέρνηση και να την προστατεύει;», ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου στον ΑΝΤ1. Και συνέχισε αναφερόμενη στον υπουργό: «Καλό είναι να εξηγήσει γιατί βγήκε να δίνει διαπιστευτήρια για την Βιολάντα, γιατί αυτό δείχνει ότι έχει δόλο».

Απαντώντας, δε, γιατί υπέβαλε μήνυσε σε βάρος του Άδωνι Γεωργιάδη, ανέφερε: «Του έκανα μήνυση για όλες τις χυδαιότητες που λέει εναντίον μου και για τις ακραίες σεξιστικές εκφράσεις του, για όλα τα ψέματα και τις συκοφαντίες, για τις οποίες δεν τολμάει φυσικά ούτε να απαντήσει».

Προαναγγελία μήνυσης από Γεωργιάδη

Οι δηλώσεις της κ. Κωνσταντοπούλου, προκάλεσαν την αντίδραση Γεωργιάδη, ο οποίος παρενέβη στο ίδιο κανάλι και προανήγγειλε ότι θα κινηθεί νομικά καταθέτοντας μήνυση σε βάρος της.

«Θα της κάνω μήνυση για όσα είπε πριν από λίγο στην εκπομπή σας. Για το ότι συγκαλύπτω την Βιολάντα και κάτι τέτοιες παλαβομάρες. Τον ιδιοκτήτη της εταιρείας δεν τον ξέρω καν. Είχα επισκεφθεί το εργοστάσιο, αλλά δεν είχα καμία αρμοδιότητα ελέγχου, οπότε δεν είχα και δόλο. Όσα είπε είναι ακραίως συκοφαντικά και μηνύσιμα.

Σήμερα θα σταλεί το εξώδικο. Θα ανακαλέσει αλλιώς θα έρθει στο δικαστήριο. Κι αυτά δεν είναι πράγματα που ελέχθησαν στη Βουλή για να υπάρχει ασυλία, αλλά τα είπε σε εσάς. Νέα Τέμπη και νέα προπαγάνδα όπως αυτή που έχτισε εδώ και δύο χρόνια και δηλητηρίασε την Ελλάδα δεν θα την ανεχτώ. Όλη η τοξικότητά της θα της επιστραφεί.

Όσον αφορά, δε, την κόντρα που έχουν σχετικά με μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε «για το ότι πήγε 10 λεπτά πριν λήξει η προθεσμία δεν είπε τίποτα άρα ισχύει. Τζάμπα έτρεχε στα τμήματα για τη μήνυση 10 λεπτά πριν το τρίμηνο, πριν λήξει η προθεσμία, γιατί μήνυση θα φάει από μένα για τα σημερινά».

Το προηγούμενο επεισόδιο της κόντρας

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Δευτέρας η Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή τα όσα είπε τη Δευτέρα ο υπουργός Υγείας για τη μήνυση που υπέβαλε η ίδια σε βάρος του, είπε στο Kontra Chanell «ο σοφός λαός λέει κάτι για τον γάιδαρο αλλά δεν κάνω καμία παρομοίωση για τα ζώα γιατί τα αγαπώ πολύ, προσπαθώ να μην παρομοιάζω τα ζώα με αυτά τα τέρατα. Έσφιξαν τα γάλατα γιατί έφαγε μήνυση, ο ίδιος είχε 3 μήνες περιθώριο για να κάνει μήνυση, γιατί είναι κότα» για να συμπληρώσει αμέσως «είναι παρομοίωση για ζωάκι και πτηνό και το αποσύρω».

Συνεχίζοντας, δε, σε υψηλούς τόνους είπε για τον κ. Γεωργιάδη «είναι πρόσωπο που εκχυδαΐζει και προσβάλει και μειώνει με όλους τους τρόπους. Τα πρόσωπα αυτά για τη φασιστική συμπεριφορά και τον ακραίο σεξισμό, όταν δεν καταλαβαίνουν με άλλο τρόπο θα καταλάβουν με δικαστικό».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας με ανάρτησή του στο Χ έγραψε «κάποιος από την Αριστερά στο παρελθόν μου έκανε τα ίδια, την κατάληξη την ξέρετε αλλά δεν μαθαίνουν… Τα υπόλοιπα στα δικαστήρια».