Φαραντούρης μετά τη διαγραφή του: «Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να μην συνοδοιπορήσουμε» – Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού

Σε νέες δηλώσεις μετά τη διαγραφή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, προχώρησε ο Νίκος Φαραντούρης

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει από την ευρωομάδα του κόμματος για την στήριξή του στο κόμμα που θα φτιάξει η Μαρία Καρυστιανού

«Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να μην συνοδοιπορήσουμε. Παραμένω στην ευρωομάδα που βρίσκομαι, όχι με το ΣΥΡΙΖΑ από δική του επιλογή. Καλωσόρισα ένα κίνημα πολιτών να μετεξελιχθεί σε κάτι πιο θεσμικό και καλωσόρισα το ενδεχόμενο η κ. Καρυστιανού να ενεργοποιηθεί στον πολιτικό στίβο και αυτό καταλαβαίνω ότι ήταν η αιτία διαγραφής μου. δεν υπήρξε καμία δήλωσή μου που να προεξοφλεί την ένταξή μου μου σε οποιοσδήποτε κόμμα ή οτιδήποτε άλλο».

Έκανα, πρόσθεσε, «ένα καλωσόρισμα και ως αφορμή μάλλον ήταν μία θεσμική εκδήλωση με διακεκριμένους Συνταγματολόγους και Καθηγητές, και την κ. Καρυστιανού. Αυτό καταλαβαίνω ότι ενόχλησε. Κακώς ενόχλησε γιατί ότι εάν δαιμονοποιούμε το ενδεχόμενο ένα κίνημα πολιτών να μετεξελιχθεί σε κόμμα, αλίμονο για ένα κόμμα που ήθελε στο παρελθόν να συνδέεται με τα κινήματα των πολιτών. Δεν έχω να πω κάτι κακό για τους πρώην συντρόφους μου ή τον πρόεδρο. Κοιτάζω μπροστά. Δεν επέλεξα εγώ να πάρω την έδρα μου και να φύγω αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ με έθεσε εκτός ευρωομάδας».

Για το κόμμα Καρυστιανού

Ο Νίκος Φαραντούρης πάντως αναφορικά με το κόμμα Καρυστιανού, σημείωσε: «Δεν πρόκειται αυτή την στιγμή, ούτε να προεξοφλήσω ούτε να ανακοινώσω κάτι, γιατί δεν υπάρχει κάτι αυτή στιγμή. Δεν επιθυμώ να ανακοινώσω κάτι αυτή την στιγμή. Παραμένω πιστός στις αρχές και στις αξίες μου».

Τόνισε ακόμη πως «κάποιοι συνάδερφοί μου πριν από έναν μήνα έσπευσαν να προεξοφλήσουν την ένταξή τους σε κόμματα. Και ενδεχομένως το ίδιο το κόμμα και ίδιος ο πρόεδρος του άφησε να εννοηθεί οι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάψει να είναι αυτό που είναι και θα προσχωρήσει σε άλλα κόμματα. Εγώ ποτέ δεν το έκανα αυτό, ποτέ δεν προεξόφλησα την ένταξή μου σε ένα κόμμα».