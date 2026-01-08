newspaper
Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
08.01.2026 | 11:10
Στο κόκκινο ο Κηφισός: Μποτιλιάρισμα από Κηφισιά έως Ιερά Οδό – Αγγίζει τα 16 χιλιόμετρα
Σημαντική είδηση:
08.01.2026 | 08:10
Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τους ισχυρούς ανέμους
Φαραντούρης μετά τη διαγραφή του: «Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να μην συνοδοιπορήσουμε» – Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού
Πολιτική 08 Ιανουαρίου 2026 | 10:00

Φαραντούρης μετά τη διαγραφή του: «Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να μην συνοδοιπορήσουμε» – Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού

Να δικαιολογήσει τις δηλώσεις που είχαν προηγηθεί και οδήγησαν στη διαγραφή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, επιχείρησε ο Νίκος Φαραντούρης. Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού

Σύνταξη
Σε νέες δηλώσεις μετά τη διαγραφή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, προχώρησε ο Νίκος Φαραντούρης

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει από την ευρωομάδα του κόμματος για την στήριξή του στο κόμμα που θα φτιάξει η Μαρία Καρυστιανού

«Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να μην συνοδοιπορήσουμε. Παραμένω στην ευρωομάδα που βρίσκομαι, όχι με το ΣΥΡΙΖΑ από δική του επιλογή. Καλωσόρισα ένα κίνημα πολιτών να μετεξελιχθεί σε κάτι πιο θεσμικό και καλωσόρισα το ενδεχόμενο η κ. Καρυστιανού να ενεργοποιηθεί στον πολιτικό στίβο και αυτό καταλαβαίνω ότι ήταν η αιτία διαγραφής μου. δεν υπήρξε καμία δήλωσή μου που να προεξοφλεί την ένταξή μου μου σε οποιοσδήποτε κόμμα ή οτιδήποτε άλλο».

Έκανα, πρόσθεσε, «ένα καλωσόρισμα και ως αφορμή μάλλον ήταν μία θεσμική εκδήλωση με διακεκριμένους Συνταγματολόγους και Καθηγητές, και την κ. Καρυστιανού. Αυτό καταλαβαίνω ότι ενόχλησε. Κακώς ενόχλησε γιατί ότι εάν δαιμονοποιούμε το ενδεχόμενο ένα κίνημα πολιτών να μετεξελιχθεί σε κόμμα, αλίμονο για ένα κόμμα που ήθελε στο παρελθόν να συνδέεται με τα κινήματα των πολιτών. Δεν έχω να πω κάτι κακό για τους πρώην συντρόφους μου ή τον πρόεδρο. Κοιτάζω μπροστά. Δεν επέλεξα εγώ να πάρω την έδρα μου και να φύγω αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ με έθεσε εκτός ευρωομάδας».

Για το κόμμα Καρυστιανού

Ο Νίκος Φαραντούρης πάντως αναφορικά με το κόμμα Καρυστιανού, σημείωσε: «Δεν πρόκειται αυτή την στιγμή, ούτε να προεξοφλήσω ούτε να ανακοινώσω κάτι, γιατί δεν υπάρχει κάτι αυτή στιγμή. Δεν επιθυμώ να ανακοινώσω κάτι αυτή την στιγμή. Παραμένω πιστός στις αρχές και στις αξίες μου».

Τόνισε ακόμη πως «κάποιοι συνάδερφοί μου πριν από έναν μήνα έσπευσαν να προεξοφλήσουν την ένταξή τους σε κόμματα. Και ενδεχομένως το ίδιο το κόμμα και ίδιος ο πρόεδρος του άφησε να εννοηθεί οι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάψει να είναι αυτό που είναι και θα προσχωρήσει σε άλλα κόμματα. Εγώ ποτέ δεν το έκανα αυτό, ποτέ δεν προεξόφλησα την ένταξή μου σε ένα κόμμα».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Deutsche Bank: Ελκυστικές και φθηνές οι ελληνικές τράπεζες – Nέες τιμές στόχοι

Deutsche Bank: Ελκυστικές και φθηνές οι ελληνικές τράπεζες – Nέες τιμές στόχοι

Βιομηχανία
Βιομηχανία: «Πλάτη» από την EDF για φθηνό ρεύμα στις γαλλικές επιχειρήσεις

Βιομηχανία: «Πλάτη» από την EDF για φθηνό ρεύμα στις γαλλικές επιχειρήσεις

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Φάμελλος: Η αγροτιά δεν είναι εχθρός – Η κυβέρνηση αντί για λύσεις  στρέφεται στον αυταρχισμό
Επικαιρότητα 08.01.26

Φάμελλος: Η αγροτιά δεν είναι εχθρός – Η κυβέρνηση αντί για λύσεις  στρέφεται στον αυταρχισμό

«Για τον κ. Μητσοτάκη προτεραιότητα είναι η ακρίβεια, τα κέρδη στο ρεύμα και τα καύσιμα, το ξεπούλημα της αγροτικής γης, οι Φραπέδες, οι Χασάπηδες και γενικά οι γαλάζιες ακρίδες», τονίζει ο κ. Φάμελλος.

Σύνταξη
Haaretz: Δημοσίευμα για εμπλοκή Ισραηλινών στην προεκλογική καμπάνια της ΝΔ το 2023, στη σκιά των υποκλοπών
Πολιτική 07.01.26

Haaretz: Δημοσίευμα για εμπλοκή Ισραηλινών στην προεκλογική καμπάνια της ΝΔ το 2023, στη σκιά των υποκλοπών

Η συμβολή των Ισραηλινών φέρεται να επικεντρώθηκε κυρίως σε διαδικτυακή επιρροή, ενώ οι επαφές πραγματοποιήθηκαν με αυξημένη μυστικότητα, υπό σκιά του σκανδάλου των υποκλοπών.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση σερβίρει στους αγρότες των μπλόκων «ξαναζεσταμένη σούπα» – Βαφτίζει παλιά μέτρα ως δήθεν νέα στήριξη
«Λογιστικοί χειρισμοί» 07.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση σερβίρει στους αγρότες των μπλόκων «ξαναζεσταμένη σούπα» – Βαφτίζει παλιά μέτρα ως δήθεν νέα στήριξη

«Ιδιαίτερη πρόκληση συνιστά η παρουσίαση της ανακατανομής 160 εκατομμυρίων ευρώ ως 'νέες πληρωμές'. Πρόκειται για ποσό που, επί επτά χρόνια, κατά ομολογία του ίδιου του πρωθυπουργού, δινόταν σε μη δικαιούχους», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση και γνώριζε και δεν έκανε τίποτα για τα απαρχαιωμένα συστήματα της ΥΠΑ
Επικαιρότητα 07.01.26

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση και γνώριζε και δεν έκανε τίποτα για τα απαρχαιωμένα συστήματα της ΥΠΑ

«Η ασφάλεια των πτήσεων, όπως και η ασφάλεια της κοινωνίας, δεν διασφαλίζεται με δηλώσεις μετά την κατάρρευση, ούτε με μετακύλιση ευθυνών», διαμηνύει στην κυβέρνηση η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΚΚΕ: Οι κυβερνητικές εξαγγελίες απέχουν έτη φωτός από τις ανάγκες επιβίωσης και τα αιτήματα των αγροτών
«Μεθόδευση» 07.01.26

ΚΚΕ: Οι κυβερνητικές εξαγγελίες απέχουν έτη φωτός από τις ανάγκες επιβίωσης και τα αιτήματα των αγροτών

«Το πόσο νοιάζεται η κυβέρνηση για τους βιοπαλαιστές αγρότες το απέδειξε για μια ακόμα φορά σήμερα, καθώς την ίδια ώρα που κάνει εξαγγελίες, στέλνει, μέσω Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, νέα παραγγελία για αγροτοδικεία», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Πρωτοβουλία της φον ντερ Λάιεν για την ΚΑΠ «πουλάει» ο Μητσοτάκης για τους αγρότες
Πολιτική 07.01.26

Πρωτοβουλία της φον ντερ Λάιεν για την ΚΑΠ «πουλάει» ο Μητσοτάκης για τους αγρότες

Σε μία ανάρτηση με θριαμβολίες για τα ευρωπαϊκά κονδύλια της ΕΕ προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τους αγρότες

Σύνταξη
Παρουσία Δένδια ο εορτασμός των Θεοφανείων στη Φλώρινα
Πολιτική 06.01.26

Παρουσία Δένδια ο εορτασμός των Θεοφανείων στη Φλώρινα

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρακολούθησε την Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Παντελεήμονος, την οποία τέλεσε ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Ειρηναίος

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Έμφαση στην «ενίσχυση της άμυνας» της χώρας στο μήνυμα για τα Θεοφάνεια
Πολιτική 06.01.26

Μητσοτάκης: Έμφαση στην «ενίσχυση της άμυνας» της χώρας στο μήνυμα για τα Θεοφάνεια

Στο μήνυμά του για τα Θεοφάνεια, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε για προσαρμογή της πολιτικής της κυβέρνησης «στον νέο χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών με γνώμονα το εθνικό συμφέρον»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας να απομονώσουν τον Πρωθυπουργό και την παρέα του πριν γίνουν μοιραίοι για τη χώρα
Επικαιρότητα 05.01.26

ΠΑΣΟΚ: Οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας να απομονώσουν τον Πρωθυπουργό και την παρέα του πριν γίνουν μοιραίοι για τη χώρα

Την οργή του ΠΑΣΟΚ προκαλεί η προσπάθεια του κυβερνητικού εκπροσώπου με σοφιστείες «να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα» για τη δήλωση του Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα. Για «συνειδητή επιλογή» του πρωθυπουργού μιλά το ΠΑΣΟΚ, και τονίζει ότι «πρέπει να μπει ένα τέλος στον κατήφορο».

Σύνταξη
Κεντροαριστερά: Η δεξαμενή του πολιτικού χώρου και ο άγνωστος Χ
Πολιτικά κόμματα 05.01.26

Η δεξαμενή της Κεντροαριστεράς και ο άγνωστος Χ

Για πρώτη φορά η Κεντροαριστερά δεν καθορίζεται μόνο από τις κινήσεις υπαρχόντων σχηματισμών αλλά και από εκείνους που αναμένεται να μορφοποιηθούν το 2026

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Η Αφρική παίζει στο… Παρίσι
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Η Αφρική παίζει στο… Παρίσι

Η Île-de-France, η μητροπολιτική περιοχή του Παρισιού αναδεικνύεται στο μεγαλύτερο «φυτώριο» παικτών της CAN 2025, ξεπερνώντας σε γεννήσεις κάθε συμμετέχουσα χώρα από την Αφρική

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Νέα Αριστερά για απομάκρυνση Τυχεροπούλου: «Όποιος ελέγχει, διώκεται· όποιος εμπλέκεται, καλύπτεται»
Ανακοίνωση 08.01.26

«Όποιος ελέγχει, διώκεται· όποιος εμπλέκεται, καλύπτεται» - Νέα Αριστερά για απομάκρυνση Τυχεροπούλου

«Στην πράξη συνεχίζεται η λειτουργία του κομματικού κράτους της ΝΔ, η οποία αξιοποιώντας τη διοίκηση της ΑΑΔΕ ως μηχανισμό στοχοποιεί και τιμωρεί την Τυχεροπούλου», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου: «Έσπασε» ο Στρατής Λιαρέλης στον συγκλονιστικό επικήδειό του για τον Γιώργο Παπαδάκη
Ελλάδα 08.01.26

Ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου: «Έσπασε» ο Στρατής Λιαρέλης στον συγκλονιστικό επικήδειό του για τον Γιώργο Παπαδάκη

Ο γνωστός δημοσιογράφος, αλλά και στενός φίλος του Γιώργου Παπαδάκη, Στρατής Λιαρέλης ήταν ο μοναδικός που εκφώνησε επικήδειο στο τελευταίο «αντίο» στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Σύνταξη
Η FIFA φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο οφσάιντ
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Η FIFA φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο οφσάιντ

Με προηγμένο AI, ψηφιακή σάρωση παικτών και τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, το ημιαυτόματο οφσάιντ στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2026 η FIFA υπόσχεται πιο γρήγορες, ακριβείς και «κατανοητές» αποφάσεις για όλους.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τροχαίο: Νεκρός ο ένας οδηγός που είχε τραυματιστεί σοβαρά στη σύγκρουση φορτηγών στη λεωφόρο Κηφισού
Τραγωδία 08.01.26

Νεκρός ο ένας οδηγός που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο με σύγκρουση φορτηγών στον Κηφισό

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος του Αιγάλεω στο ρεύμα προς Πειραιά, όταν το ένα βαρέο όχημα εξετράπη της πορείας του έσπασε τις μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και χτύπησε το άλλο φορτηγό

Σύνταξη
ΦΠΑ: Νέο καθεστώς στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές – Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται
Νέο πλαίσιο 08.01.26

Τι ισχύει για τον ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές - Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται

Τι συνεπάγεται η υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ, σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ - Πόσος πρέπει να είναι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών της επιχείρησης στο σύνολο της ΕΕ

Σύνταξη
Φάμελλος: Η αγροτιά δεν είναι εχθρός – Η κυβέρνηση αντί για λύσεις  στρέφεται στον αυταρχισμό
Επικαιρότητα 08.01.26

Φάμελλος: Η αγροτιά δεν είναι εχθρός – Η κυβέρνηση αντί για λύσεις  στρέφεται στον αυταρχισμό

«Για τον κ. Μητσοτάκη προτεραιότητα είναι η ακρίβεια, τα κέρδη στο ρεύμα και τα καύσιμα, το ξεπούλημα της αγροτικής γης, οι Φραπέδες, οι Χασάπηδες και γενικά οι γαλάζιες ακρίδες», τονίζει ο κ. Φάμελλος.

Σύνταξη
Αγρότες: Μπλόκο στην Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας από τους παραγωγούς της Εύβοιας – «Η κυβέρνηση ανακυκλώνει τα μέτρα»
Agro-in 08.01.26

Το in στη Χαλκίδα - Μπλόκο από τους αγρότες της Εύβοιας στην Υψηλή Γέφυρα - «Η κυβέρνηση ανακυκλώνει τα μέτρα»

Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σήμερα και αύριο - Αγρότες από την Εύβοια έχουν φτάσει στη Χαλκίδα

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Γιώργος Λιάγκας: Το ατύχημα που έπαθε στο σπίτι του – Τι λέει ο ίδιος για την περιπέτεια του
Fizz 08.01.26

Γιώργος Λιάγκας: Το ατύχημα που έπαθε στο σπίτι του - Τι λέει ο ίδιος για την περιπέτεια του

Ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε σήμερα στην εκπομπή του ΑΝΤ1. Στην έναρξη της εκπομπής, εξήγησε πως είχε ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι του και ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξή του.

Σύνταξη
«Για αυτό έφυγε ο Ταϊρίκ Τζόουνς» – Η «αναβάθμιση» στον Ολυμπιακό, ο ρόλος του Ομπράντοβιτς και η σχέση με τον κόσμο
Euroleague 08.01.26

«Για αυτό έφυγε ο Ταϊρίκ Τζόουνς» – Η «αναβάθμιση» στον Ολυμπιακό, ο ρόλος του Ομπράντοβιτς και η σχέση με τον κόσμο

Οι Σέρβοι συνεχίζουν να ασχολούνται με την περίπτωση του Ταϊρίκ Τζόουνς και τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, όμως ξεκαθαρίζουν ποιος είναι ο ρόλος που είχε ο Ομπράντοβιτς στην εξέλιξη του Αμερικανού, αλλά και τη σχέση του με τον κόσμο της Παρτιζάν.

Σύνταξη
Ήπειρος: Καθιζήσεις στο οδικό δίκτυο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα – Ζημιές από ανεμοστρόβιλο
Ελλάδα 08.01.26

Καθιζήσεις στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου από τα έντονα καιρικά φαινόμενα - Ζημιές από ανεμοστρόβιλο

Η Ήπειρος επλήγη και από ανεμοστρόβιλο που κατέστρεψε ολοσχερώς μεγάλη πτηνοτροφική μονάδα στο Καλπάκι - Πολιτική προστασία και δήμοι επιχειρούν με 40 μηχανήματα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων

Σύνταξη
Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο «αντίο» – Το in στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας
Ελλάδα 08.01.26 Upd: 11:55

Το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη - Το in στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας

Συγγενείς, συνεργάτες και φίλοι λένε αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου σε ηλικία 74 ετών.

Σύνταξη
Κρήτη: Άφαντος ο 33χρονος γιατρός – «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε», λέει η μητέρα του
«Τον ψάχνω παντού» 08.01.26

Άφαντος ο 33χρονος γιατρός στην Κρήτη - «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε», λέει η μητέρα του

Ο Αλέξης Τσικόπουλος αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια ένα προσωπικό ζήτημα, ενώ ακολουθούσε και φαρμακευτική αγωγή, την οποία όμως το τελευταίο διάστημα είχε διακόψει

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

