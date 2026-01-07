Δεν παραδίδει την έδρα ο Φαραντούρης – «Ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα»

Δεν παραδίδει την έδρα του στον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, μετά τη διαγραφή του από την ευρωομάδα του κόμματος.

«Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή. Και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με την ψήφο τους και με έστειλαν να υπηρετήσω τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού. Σ’ αυτούς και μόνο λογοδοτώ. Η έδρα μου ανήκει σε αυτούς. Με αυτούς συνομιλώ καθημερινά. Από άκρη σε άκρη, σε όλη την πατρίδα, από τα μπλόκα μέχρι τις Βρυξέλλες. Και πέρα από την Ευρώπη», ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο κ. Φαραντούρης.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα»

Ακολούθως πρόσθεσε, απαντώντας στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ότι «πολιτεύτηκα με βάση τις αρχές της δικαιοσύνης και της διαφάνειας. ‘Δικαιοσύνη παντού’ ήταν το σύνθημα με το οποίο μπήκα στην πολιτική πριν δύο χρόνια. Κι αυτό θα συνεχίσω να υπηρετώ. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα και δαιμονοποιεί οτιδήποτε συνιστά μαζική κινητοποίηση των πολιτών. Εγώ θα συνεχίσω. Για δικαιοσύνη, διαφάνεια και ισονομία».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Φαραντούρης τέθηκε εκτός ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έπειτα από απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου, μετά τις δηλώσεις του σχετικά με το υπό σύσταση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

«Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, από τη στιγμή που δεν δεσμεύεται ξεκάθαρα ότι θα εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στο ευρωκοινοβούλιο», σημειωνόταν στη σχετική ανακοίνωση.