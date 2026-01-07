newspaper
Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.01.2026 | 14:24
Tροχαίο στον Κηφισό: Αστικό λεωφορείο παρέσυρε πεζή στην είσοδο των ΚΤΕΛ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Προς διαγραφή ο Φαραντούρης από το ΣΥΡΙΖΑ – Το «μένω, μέχρι να φύγω» που ενόχλησε την Κουμουνδούρου
Πολιτική Γραμματεία 07 Ιανουαρίου 2026 | 13:44

Προς διαγραφή ο Φαραντούρης από το ΣΥΡΙΖΑ – Το «μένω, μέχρι να φύγω» που ενόχλησε την Κουμουνδούρου

Θέμα χρόνου η διαγραφή του ευρωβουλευτή, θα του ζητηθεί να επιστρέψει την έδρα στην ευρωβουλή.

Σωτήρης Μπολάκης
ΡεπορτάζΣωτήρης Μπολάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Task snacking: Η παραγωγικότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ

Task snacking: Η παραγωγικότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ

Spotlight

Μετά το τηλεφώνημα που είχαν χθες το βραδύ Φάμελλος και Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής όχι μόνο δεν ξεκαθάρισε τη θέση του, αλλά σε νέες του δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης φαίνεται ότι έριξε και άλλο λάδι στη φωτιά.

Ο Νίκος Φαραντούρης δεν διέψευσε το τηλεφώνημα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όπως αποκάλυψε αυτό που απάντησε στον κ. Φάμελλο είναι ότι μένει μέχρι να φύγει. Το παιχνίδι του μουτζούρη, ποιος θα πάρει πρώτος δηλαδή την πρωτοβουλία να δώσει τέλος στη κακοφορμισμένη σχέση κόμματος – ευρωβουλευτή φαίνεται ότι τελειώνει μετά και τη σημερινή τοποθέτηση του κ. Φαραντούρη που μάλλον κάνει τα πράγματα χειρότερα.

«Με ρώτησε αν παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ και του είπα ότι με πήρε τηλέφωνο ως ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Αν αποφασίσω να πορευτώ σε άλλον δρόμο και να κάνω άλλη επιλογή, θα σε ενημερώσω αρμοδίως» αποκάλυψε ο κ. Φαραντούρης προκαλώντας ακόμη περισσότερο τη δυσαρέσκεια των συντρόφων… του.

Σε κάθε περίπτωση μετά τη διαφαινόμενη έξοδο Φαραντούρη και την -όπως όλα δείχνουν- μεταπήδησή του στο κόμμα Καρυστιανού το στίγμα… θα περάσει στην άλλη πλευρά καθώς όπως σχολιάζουν πολλοί στην Αριστερά και όχι μόνο, το νέο αυτοαποκαλούμενο κίνημα «θα ξεκινήσει με κλεμμένη έδρα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Alpha bank: Άλλαξε χέρια το 4,40% με discount πάνω από 10%

Alpha bank: Άλλαξε χέρια το 4,40% με discount πάνω από 10%

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Task snacking: Η παραγωγικότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ

Task snacking: Η παραγωγικότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ

AGRO
Αγρότες: Στα 8,5 λεπτά/kWh το αγροτικό ρεύμα – Τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Αγρότες: Στα 8,5 λεπτά/kWh το αγροτικό ρεύμα – Τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

inWellness
inTown
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης – «Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα»
Με απόφαση Φάμελλου 07.01.26

Διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης – «Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα»

Έπειτα από απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης τέθηκε εκτός ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, μετά τις δηλώσεις σχετικά με το υπό σύσταση κόμμα Καρυστιανού

Σύνταξη
Απειλές κατά των αγροτών από τον Χρυσοχοΐδη με επίκληση στο… κράτος δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Απειλές κατά των αγροτών από τον Χρυσοχοΐδη με επίκληση στο… κράτος δικαίου

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ισχυρίστηκε πως «δεν απειλεί κανέναν» αλλά το «κράτος δικαίου υπάρχει για να αμύνεται», σχολιάζοντας τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Σύνταξη
Υποκλοπές: Ο Γιάννης Λαβράνος, οι νέες μπίζνες και τα νέα πρόσωπα στο πλευρό του που φτάνουν έως την… Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Πολιτική 07.01.26

Υποκλοπές: Ο Γιάννης Λαβράνος, οι νέες μπίζνες και τα νέα πρόσωπα στο πλευρό του που φτάνουν έως την… Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Το in φέρνει στο φως πρόσωπα και εταιρείες αποδεικνύοντας ότι παρά τα μεγάλα του μπλεξίματα με τη φορολογική διοίκηση, ο κατηγορούμενος για τις υποκλοπές Γιάννης Λαβράνος συνεχίζει κανονικά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.....

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Νέες δηλώσεις Φαραντούρη για την Καρυστιανού: Αν αποφασίσω να πορευτώ άλλην οδόν, θα το ανακοινώσω αρμοδίως
ΣΥΡΙΖΑ 07.01.26

Νέες δηλώσεις Φαραντούρη για την Καρυστιανού: Αν αποφασίσω να πορευτώ άλλην οδόν, θα το ανακοινώσω αρμοδίως

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης τόνισε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, του τηλεφώνησε μετά τις χθεσινές δηλώσεις του για το υπό σύσταση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Σύνταξη
Η εξειδίκευση των μέτρων για αγρότες: 7 αιτήματα εκτός δημοσιονομικών ορίων λέει ο Χατζηδάκης – Στα 8,5 λεπτά το αγροτικό ρεύμα
Agro-in 07.01.26 Upd: 13:48

Η εξειδίκευση των μέτρων για αγρότες: 7 αιτήματα εκτός δημοσιονομικών ορίων λέει ο Χατζηδάκης – Στα 8,5 λεπτά το αγροτικό ρεύμα

Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι «δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα» πέρα από αυτά που εξειδικεύουν σήμερα οι αρμόδιοι υπουργοί ενώ οι αγρότες τηρούν στάση αναμονής παραμένοντας σε θέση μάχης

Σύνταξη
Πρωτοβουλία της φον ντερ Λάιεν για την ΚΑΠ «πουλάει» ο Μητσοτάκης για τους αγρότες
Πολιτική 07.01.26

Πρωτοβουλία της φον ντερ Λάιεν για την ΚΑΠ «πουλάει» ο Μητσοτάκης για τους αγρότες

Σε μία ανάρτηση με θριαμβολίες για τα ευρωπαϊκά κονδύλια της ΕΕ προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τους αγρότες

Σύνταξη
ΚΚΕ: «Η ‘νέα εποχή’ του ν/σ των Ενόπλων Δυνάμεων αφορά την πολεμική προετοιμασία ΝΑΤΟ και ΕΕ»
Η ανακοίνωση 07.01.26

Η «νέα εποχή» του ν/σ των Ενόπλων Δυνάμεων αφορά την πολεμική προετοιμασία ΝΑΤΟ και ΕΕ, διαμηνύει το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ εκφράζει τη στήριξή του στα δίκαια αιτήματα των υπαξιωματικών, αξιωματικών, των φοιτητών και των γυναικών και δηλώνει ότι θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για την ικανοποίησή τους

Σύνταξη
Η Καρυστιανού παίρνει από τα… δεξιά του ΣΥΡΙΖΑ – ο Φαραντούρης έτοιμος για το… νέο κίνημα και οι φευγάτοι βουλευτές
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Η Καρυστιανού παίρνει από τα… δεξιά του ΣΥΡΙΖΑ – ο Φαραντούρης έτοιμος για το… νέο κίνημα και οι φευγάτοι βουλευτές

Εξηγήσεις από τον ευρωβουλευτή ζήτησε ο Φάμελλος, τάσεις φυγής από την Κουμουνδούρου και φλερτ βουλευτών με τα «κόμματα» Τσίπρα και Καρυστιανού

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
ΠΑΣΟΚ: Στροφή στο ενεργειακό, συνδιάσκεψη στη Δυτική Μακεδονία και σχέδιο εκλογικής «εισβολής» στην Αττική
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

ΠΑΣΟΚ: Στροφή στο ενεργειακό, συνδιάσκεψη στη Δυτική Μακεδονία και σχέδιο εκλογικής «εισβολής» στην Αττική

Με αιχμή το ενεργειακό κόστος και φόντο τη δυσαρέσκεια σε αγρότες και νοικοκυριά, το ΠΑΣΟΚ ανοίγει από σήμερα έναν νέο κύκλο πολιτικών παρεμβάσεων. Το σχέδιο για τη Δυτική Μακεδονία και η «επιστροφή» στην Αττική.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κυβέρνηση που ετοιμάζεται να ρίξει πρόστιμα στους αγρότες, με υπουργούς υποκριτές… υπερπατριώτες!
in Confidential 07.01.26

Κυβέρνηση που ετοιμάζεται να ρίξει πρόστιμα στους αγρότες, με υπουργούς υποκριτές… υπερπατριώτες!

Σήμερα λήγει το τελεσίγραφο του Μαξίμου προς τους αγρότες και με το μέλλον είναι μάλλον άδηλο. Η κυβέρνηση βρίσκεται ακόμα στη δίνη των επιλογών της να στηρίξει απροκάλυπτα τις ΗΠΑ στο θέμα της Βενεζουέλας και το κόμμα Καρυστιανού προκαλεί αντιδράσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με ζεστές τις μηχανές περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις οι αγρότες – Ετοιμάζεται για το plan b το Μαξίμου
Στις 12:00 07.01.26 Upd: 09:45

Με ζεστές τις μηχανές περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις οι αγρότες – Ετοιμάζεται για το plan b το Μαξίμου

Οι αγρότες περιμένουν την εξειδίκευση των μέτρων στις 12 το μεσημέρι και μετά θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν στον 48ωρο αποκλεισμό - Την ίδια στιγμή το Μαξίμου χτίζει το αφήγημα για να δικαιολογήσει ποινικοποίηση του αγώνα τους

Σύνταξη
Αδ. Γεωργιάδης: Υπουργός Υγείας και… παραπληροφόρησης – Το fake βίντεο που ανέβασε με «πανηγυρισμούς στη Βενεζουέλα»
2026 όπως 2024 06.01.26

Υπουργός Υγείας και… παραπληροφόρησης - Το fake βίντεο που ανέβασε με «πανηγυρισμούς στη Βενεζουέλα»

«Τα λιγουρεύεστε;»… Σε μαέστρο της παραπληροφόρησης αναδεικνύεται ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ανερυθρίαστα, μοιράζει fake βίντεο στους ακόλουθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όταν όλο το διαδίκτυο βοά για το χοντροειδέστατο ψέμα δεν βρίσκει το θάρρος να αποσύρει την ανάρτηση.

Σύνταξη
Συνδρομή σε θαλάσσια επιτήρηση στην Ουκρανία βάζει στο τραπέζι ο Μητσοτάκης
Συμμαχία Προθύμων 06.01.26

Συνδρομή σε θαλάσσια επιτήρηση στην Ουκρανία βάζει στο τραπέζι ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε μία ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία, ωστόσο, δεν απέκλεισε τη συνδρομή της με άλλους τρόπους

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία
Διπλωματία 06.01.26

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία

«Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε να είμαστε δεσμευμένοι στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και της συλλογικής ασφάλειας», τονίζει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Το Μαξίμου «διαβάζει» την Μαρία Καρυστιανού
Πολιτική Γραμματεία 06.01.26

Το Μαξίμου «διαβάζει» την Μαρία Καρυστιανού

Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι στο πέρασμα του χρόνου και ελλείψει θέσεων και προγράμματος η Μαρία Καρυστιανού θα διολισθήσει ακόμα περισσότερο στον δρόμο του… λαϊκισμού.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Φαραντούρης: Συζητώ με την Καρυστιανού, υπάρχει μια συναντίληψη στη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια
Ζυμώσεις 06.01.26

Φαραντούρης: Συζητώ με την Καρυστιανού, υπάρχει μια συναντίληψη στη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια

«Δεν είναι κρυφό. Άλλωστε πριν από ένα μήνα περίπου συνδιοργανώσαμε μια εξαιρετική θεσμική εκδήλωση», επισήμανε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα αγροτικά μπλόκα
Τι αναφέρει 07.01.26

Νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα αγροτικά μπλόκα

Ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας στη νέα παραγγελία του για τα αγροτικά μπλόκα ζητάει «να επιλαμβάνονται οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζοντας κατά περίπτωση την αυτόφωρη διαδικασία όταν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Περιφέρεια προσφέρει πιλοτικό πρόγραμμα ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς
Κοινωνική μέριμνα 07.01.26

Περιφέρεια προσφέρει πιλοτικό πρόγραμμα ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς

«Προστατεύουμε τον άνθρωπο δίπλα μας, σαν τον εαυτό μας» δήλωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας με αφορμή το πιλοτικό πρόγραμμα ανακουφιστικής φροντίδας για ασθενείς της περιφέρειας.

Σύνταξη
Από τη Γάζα ως την Βενεζουέλα, το Διεθνές Δίκαιο αποδεικνύεται ανίσχυρο – Μήπως ο ΟΗΕ έχει αποτύχει;
Παγκόσμιο αδιέξοδο 07.01.26

Από τη Γάζα ως την Βενεζουέλα, το Διεθνές Δίκαιο αποδεικνύεται ανίσχυρο – Μήπως ο ΟΗΕ έχει αποτύχει;

Ο ΟΗΕ, ο ακρογωνιαίος λίθος του μεταπολεμικού διεθνούς συστήματος, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με τη σοβαρότερη κρίση αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας στα 80 χρόνια της ύπαρξής του.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης – «Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα»
Με απόφαση Φάμελλου 07.01.26

Διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης – «Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα»

Έπειτα από απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης τέθηκε εκτός ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, μετά τις δηλώσεις σχετικά με το υπό σύσταση κόμμα Καρυστιανού

Σύνταξη
Χιου Τζάκμαν: Αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και πυκνή γενειάδα στο τρέιλερ του «Ρομπέν των Δασών»
Culture Live 07.01.26

Χιου Τζάκμαν: Αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και πυκνή γενειάδα στο τρέιλερ του «Ρομπέν των Δασών»

Η απίστευτη μεταμόρφωση του Χιου Τζάκμαν για τo φιλμ, που αποτελεί μια σκοτεινή επανεκτέλεση του κλασικού μύθου και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες εντός του 2026.

Σύνταξη
Απειλές κατά των αγροτών από τον Χρυσοχοΐδη με επίκληση στο… κράτος δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Απειλές κατά των αγροτών από τον Χρυσοχοΐδη με επίκληση στο… κράτος δικαίου

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ισχυρίστηκε πως «δεν απειλεί κανέναν» αλλά το «κράτος δικαίου υπάρχει για να αμύνεται», σχολιάζοντας τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Σύνταξη
Αυστραλία: Κύμα καύσωνα πλήττει τις νότιες περιοχές – Πυρκαγιές και διακοπές ρεύματος
Κόσμος 07.01.26

Σφοδρό κύμα καύσωνα πλήττει τη νότια Αυστραλία - Πυρκαγιές και διακοπές ρεύματος

Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας εξέδωσε προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη για τις πολιτείες της Νέας Νότιας Ουαλίας, της Βικτόριας, της Νότιας Αυστραλίας και της Τασμανίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αξιωματούχοι του Κιέβου και της Ουάσινγκτον συνεχίζουν τις συνομιλίες στο Παρίσι
Η ανάρτηση Ζελένσκι 07.01.26

Αξιωματούχοι του Κιέβου και της Ουάσινγκτον συνεχίζουν τις συνομιλίες στο Παρίσι - Τα δύο «καυτά» θέματα

Η Διακήρυξη του Παρισιού «αναγνωρίζει για πρώτη φορά» μία «επιχειρησιακή σύγκλιση» ανάμεσα στη «Συμμαχία των Προθύμων», την Ουκρανία και τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Πόνταρε στο Christy, της βγήκε το The Housemaid: Η Σίντνεϊ Σουίνι «σώθηκε» με ένα φιλμ που δεν υπολόγιζε κανείς
Culture Live 07.01.26

Πόνταρε στο Christy, της βγήκε το The Housemaid: Η Σίντνεϊ Σουίνι «σώθηκε» με ένα φιλμ που δεν υπολόγιζε κανείς

Η 28χρονη σταρ Σίντνεϊ Σουίνι ετοιμάζεται να επιστρέψει στον ρόλο της Millie στο sequel του The Housemaid, ενώ κατά πολλούς έχει «κλειδώσει» τη θέση της ως Bond girl.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Υποκλοπές: Ο Γιάννης Λαβράνος, οι νέες μπίζνες και τα νέα πρόσωπα στο πλευρό του που φτάνουν έως την… Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Πολιτική 07.01.26

Υποκλοπές: Ο Γιάννης Λαβράνος, οι νέες μπίζνες και τα νέα πρόσωπα στο πλευρό του που φτάνουν έως την… Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Το in φέρνει στο φως πρόσωπα και εταιρείες αποδεικνύοντας ότι παρά τα μεγάλα του μπλεξίματα με τη φορολογική διοίκηση, ο κατηγορούμενος για τις υποκλοπές Γιάννης Λαβράνος συνεχίζει κανονικά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.....

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Νέες δηλώσεις Φαραντούρη για την Καρυστιανού: Αν αποφασίσω να πορευτώ άλλην οδόν, θα το ανακοινώσω αρμοδίως
ΣΥΡΙΖΑ 07.01.26

Νέες δηλώσεις Φαραντούρη για την Καρυστιανού: Αν αποφασίσω να πορευτώ άλλην οδόν, θα το ανακοινώσω αρμοδίως

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης τόνισε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, του τηλεφώνησε μετά τις χθεσινές δηλώσεις του για το υπό σύσταση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καταγγέλλει το ισραηλινό «απαρτχάιντ»
Έκθεση - καταπέλτης 07.01.26

Η Ύπατη Αρμοστεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ καταγγέλλει το ισραηλινό «απαρτχάιντ» στη Δυτική Όχθη

«Παρακολουθούμε έναν συστηματικό στραγγαλισμό των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη», κατήγγειλε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ

Σύνταξη
Ποιος είναι ο Άρμονι Μπρουκς που «καθάρισε» δύο φορές τον Παναθηναϊκό στη regular season (vids)
Euroleague 07.01.26

Ποιος είναι ο Άρμονι Μπρουκς που «καθάρισε» δύο φορές τον Παναθηναϊκό στη regular season (vids)

Η Αρμάνι μετά τη νίκη στο Μιλάνο, πήρε «διπλό» στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τον Άρμονι Μπρουκς να «πληγώνει» και τις δύο φορές τους Πράσινους – Τα απίθανα νούμερα του Αμερικανού και τα δεδομένα για το συμβόλαιό του.

Σύνταξη
«Η νίκη κατά του καρκίνου μαστού ήταν ένα θαύμα» – Ο πρώην ντράμερ των KISS μιλά για την ασθένεια και την προσευχή
«Σκληρή αγάπη» 07.01.26

«Η νίκη κατά του καρκίνου μαστού ήταν ένα θαύμα» - Ο πρώην ντράμερ των KISS μιλά για την ασθένεια και την προσευχή

Ο πρώην ντράμερ και ιδρυτικό μέλος των KISS, Πίτερ Κρις, ο οποίος αποχώρησε από το συγκρότημα το 1980 για να επιστρέψει αργότερα, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 2008.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η εξειδίκευση των μέτρων για αγρότες: 7 αιτήματα εκτός δημοσιονομικών ορίων λέει ο Χατζηδάκης – Στα 8,5 λεπτά το αγροτικό ρεύμα
Agro-in 07.01.26 Upd: 13:48

Η εξειδίκευση των μέτρων για αγρότες: 7 αιτήματα εκτός δημοσιονομικών ορίων λέει ο Χατζηδάκης – Στα 8,5 λεπτά το αγροτικό ρεύμα

Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι «δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα» πέρα από αυτά που εξειδικεύουν σήμερα οι αρμόδιοι υπουργοί ενώ οι αγρότες τηρούν στάση αναμονής παραμένοντας σε θέση μάχης

Σύνταξη
Νέα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, η Δέσποινα Λιμνιωτάκη
Νέα σελίδα 07.01.26

Νέα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, η Δέσποινα Λιμνιωτάκη

«Με μεγάλο αίσθημα ευθύνης και γνωρίζοντας ότι ο πήχης είναι ψηλά, αναλαμβάνω να υπηρετήσω τον θεσμό» τόνισε σε ανάρτηση της μεταξύ άλλων η νέα πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο