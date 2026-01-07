Προς διαγραφή ο Φαραντούρης από το ΣΥΡΙΖΑ – Το «μένω, μέχρι να φύγω» που ενόχλησε την Κουμουνδούρου
Θέμα χρόνου η διαγραφή του ευρωβουλευτή, θα του ζητηθεί να επιστρέψει την έδρα στην ευρωβουλή.
Μετά το τηλεφώνημα που είχαν χθες το βραδύ Φάμελλος και Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής όχι μόνο δεν ξεκαθάρισε τη θέση του, αλλά σε νέες του δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης φαίνεται ότι έριξε και άλλο λάδι στη φωτιά.
Ο Νίκος Φαραντούρης δεν διέψευσε το τηλεφώνημα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όπως αποκάλυψε αυτό που απάντησε στον κ. Φάμελλο είναι ότι μένει μέχρι να φύγει. Το παιχνίδι του μουτζούρη, ποιος θα πάρει πρώτος δηλαδή την πρωτοβουλία να δώσει τέλος στη κακοφορμισμένη σχέση κόμματος – ευρωβουλευτή φαίνεται ότι τελειώνει μετά και τη σημερινή τοποθέτηση του κ. Φαραντούρη που μάλλον κάνει τα πράγματα χειρότερα.
«Με ρώτησε αν παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ και του είπα ότι με πήρε τηλέφωνο ως ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Αν αποφασίσω να πορευτώ σε άλλον δρόμο και να κάνω άλλη επιλογή, θα σε ενημερώσω αρμοδίως» αποκάλυψε ο κ. Φαραντούρης προκαλώντας ακόμη περισσότερο τη δυσαρέσκεια των συντρόφων… του.
Σε κάθε περίπτωση μετά τη διαφαινόμενη έξοδο Φαραντούρη και την -όπως όλα δείχνουν- μεταπήδησή του στο κόμμα Καρυστιανού το στίγμα… θα περάσει στην άλλη πλευρά καθώς όπως σχολιάζουν πολλοί στην Αριστερά και όχι μόνο, το νέο αυτοαποκαλούμενο κίνημα «θα ξεκινήσει με κλεμμένη έδρα».
