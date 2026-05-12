Τρόμος στη Μασαχουσέτη: Άνδρας άρχισε να πυροβολεί στη μέση του δρόμου – 11 τραυματίες

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας σε αυτοκινητόδρομο της Μασαχουσέτης όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ με πολυβόλο όπλο, πυροβολώντας αδιακρίτως οχήματα και πολίτες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άτομα

Ο 46χρονο δράστης Τάιλερ Μπράουν από το Βοστώνη άρχισε να πυροβολεί την ώρα που περπατούσε στην Memorial Drive στο Κέιμπριτζ.

Από τις 50 με 60 σφαίρες που έριξε τουλάχιστον 12 αυτοκίνητα χτυπήθηκαν, ενώ δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Αστυνομικός και βετεράνος τον σταμάτησαν

Η αιματηρή επίθεση σταμάτησε όταν αστυνομικός της Πολιτειακής Αστυνομίας και πολίτης –βετεράνος των Πεζοναυτών με άδεια οπλοφορίας– αντέδρασαν άμεσα και πυροβόλησαν τον δράστη.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα της περιφέρειας Μίντλεσεξ, Μαριάν Ράιαν, ο 46χρονος τραυματίστηκε πολλαπλά στα άκρα και ακινητοποιήθηκε πριν μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Βοστώνης, όπου νοσηλεύεται υπό φρούρηση σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Η ίδια επαίνεσε τις ενέργειες του αστυνομικού και του πολίτη, σημειώνοντας πως η παρέμβασή τους απέτρεψε ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία.

«Το περιστατικό διήρκεσε λίγα λεπτά χάρη στις ενέργειες εκείνου του αστυνομικού και εκείνου του πολίτη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές απόλυτου τρόμου, με οδηγούς και περαστικούς να τρέχουν πανικόβλητοι για να γλιτώσουν από τα πυρά. Ένας οδηγός ανέφερε ότι είδε τον ένοπλο να στρέφει το όπλο προς το μέρος του, αναγκάζοντάς τον να κρυφτεί πίσω από το ταμπλό του αυτοκινήτου του.

Μία γυναίκα που οδηγούσε σχολικό βαν για παιδιά με ειδικές ανάγκες δήλωσε ότι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το όχημα και να τρέξει μέσα από θάμνους για να σωθεί. «Έτρεχα για να σωθώ. Άκουσα τουλάχιστον 15 πυροβολισμούς», είπε συγκλονισμένη.

🚨 BREAKING: A gunman armed with a long rifle reportedly opened fire at random on passing vehicles along a major highway in Cambridge, Massachusetts, on Monday. Multiple cars were struck by bullets as terrified drivers abandoned their vehicles and ran for cover. Heavy police… pic.twitter.com/wz366h5ZOp — Thomas Laresca (@crypto_vicexrp) May 12, 2026

Σοκάρουν οι μαρτυρίες

Τρεις μάρτυρες δήλωσαν στο WBZ πως βίωσαν την επίθεση του Μπράουν. Οδηγούσαν στο Memorial Drive, όταν ξαφνικά ο άνδρας άρχισε να πυροβολεί. Ένας οδηγός είπε ότι σταμάτησε το αυτοκίνητό του, έσκυψε και ο δράστης χτύπησε το ψυγείο του οχήματός του.

«Βγήκα, πλησίασα το αυτοκίνητο μπροστά μου, τον συνάδελφό μου, για να δω τι γινόταν. Είδα τον τύπο στο δρόμο να σηκώνει το όπλο προς το μέρος μου», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας.

«Γύρισα πίσω στο αυτοκίνητό μου και έσκυψα πίσω από το ταμπλό. Ο φίλος μου βγήκε, έτρεξε να ξεφύγει. Ένας αστυνομικός της πολιτειακής αστυνομίας σταμάτησε ακριβώς δίπλα μου, βγήκε, πήγε πίσω από το αυτοκίνητό του ακριβώς μπροστά από τον καθρέφτη της πλευράς του οδηγού μου και μπήκε στη συμπλοκή μαζί του».

«Έτρεξα μέσα από τους θάμνους και έπεσα εδώ, έτρεξα μέχρι το τέλος του δρόμου. Και μετά με πήγαν σε αυτό το κτίριο εδώ, επειδή ήμουν εντελώς ταραγμένη και τα πάντα. Έτρεχα για να σωθώ», είπε μία γυναίκα, ενώ πρόσθεσε ότι άκουσε τουλάχιστον 15 πυροβολισμούς.