Φαραντούρης: Συζητώ με την Καρυστιανού, υπάρχει μια συναντίληψη στη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια

Για τον νέο πολιτικό φορέα που αναφέρθηκε κατά τη χθεσινή συνέντευξή της η Μαρία Καρυστιανού, τοποθετήθηκε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης, επισημαίνοντας πως «υπάρχει μια όσμωση και μια συναντίληψη για πολύ σημαντικά ζητήματα της δικαιοσύνης και της διαφάνειας».

Ερωτηθείς για τις σχέσεις του με την κ. Καρυστιανού, ειδικά μετά τα καλά λόγια με τα οποία απευθύνθηκε στο πρόσωπό του, όταν τοποθετήθηκε για το ενδεχόμενο να δημιουργήσει έναν νέο πολιτικό φορέα, ο κ. Φαραντούρης, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανταπόδωσε την εκτίμηση και είπε ότι η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τέμπη 2023 «εκπροσωπεί σε μεγάλο βαθμό ένα κίνημα πολιτών που κατέβασε εκατομμύρια κόσμο στους δρόμους με ένα πάνδημο αίτημα για δικαιοσύνη και δημοκρατία».

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Καρυστιανού όταν κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του Νικόλα Φαραντούρη, πως «καλωσορίζει ένα κίνημα για το πάνδημο αίτημα για δικαιοσύνη»,ανέφερε ότι γνώρισε τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στο πλαίσιο της εκδήλωσης που είχαν οργανώσει στις Βρυξέλλες. «Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν πολιτικοί που καλωσορίζουν ένα νέο εγχείρημα πολιτών που έχει σαν βασικό αίτημα την κάθαρση», συμπλήρωσε.

«Συζητώ με την κ. Καρυστιανού. Δεν είναι κρυφό. Άλλωστε πριν από ένα μήνα περίπου συνδιοργανώσαμε μια εξαιρετική θεσμική εκδήλωση με ένα πολύ σοβαρό πάνελ διακεκριμένων συνταγματολόγων», ανέφερε.

Ωστόσο, ο κ. Φαραντούρης αρνήθηκε να σχολιάσει αν προτίθεται να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για να προσχωρήσει στον πολιτικό σχηματισμό που ενδεχομένως να εξαγγείλει το προσεχές διάστημα η κ. Καρυστιανού, καθώς υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να μιλήσει για κόμματα που δεν υφίστανται ακόμη.

«Ένα τέτοιο κίνημα πολιτών θα ήταν καλοδεχούμενο, γιατί οποιοσδήποτε και από οπουδήποτε μετερίζι προέρχεται μια καλή πρόταση για το μέλλον του τόπου δεν μπορεί παρά να είναι μόνο καλοδεχούμενη» είπε ο ευρωβουλευτής, όμως προς το παρόν τόνισε ότι «εγώ συνεχίζω να κάνω απρόσκοπτα τη δουλειά μου και έχω και πάρα πολύ δουλειά», επισήμανε.

«Τα αιτήματα των αγροτών δεν είναι ούτε αντιπολιτευτικά, ούτε προσχηματικά, ούτε δυσανάλογα»

Παράλληλα, ο ευρωβουλευτής τόνισε ότι κάθε Σαββατοκύριακο βρίσκεται δίπλα στους αγρότες, όχι με κομματική ταυτότητα ή προς άγραν ψήφων, αλλά γιατί γνωρίζει ότι το ενεργειακό κόστος για τον αγροτικό κόσμο είναι δυσβάσταχτο. Όπως είπε, «τα αιτήματά τους δεν είναι ούτε αντιπολιτευτικά, ούτε προσχηματικά, ούτε δυσανάλογα».

Συνέχισε λέγοντας πως «όμως αυτό που διακρίνει τις κινητοποιήσεις φέτος είναι ότι πέρα από τα δίκαια αιτήματα, πέφτει επιπλέον βαριά η σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ και η οργή περισσεύει».

Ακόμη, ανέφερε πως «η χώρα μας από την Κοινή Αγροτική Πολιτική λαμβάνει 13,5 δισ. για την περίοδο 2023-2027. Από την πλευρά της, η Δανία, η οποία είναι πρωταθλήτρια εξαγωγών βιολογικών προϊόντων και προϊόντων ζωικής και φυτικής παραγωγής, παίρνει λιγότερα από πέντε δισεκατομμύρια και όλα λειτουργούν όπως πρέπει. Άρα λοιπόν στη χώρα μας δεν καταλήγουν εκεί που πρέπει τα χρήματα».