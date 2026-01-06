newspaper
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Φαραντούρης: Συζητώ με την Καρυστιανού, υπάρχει μια συναντίληψη στη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια
Πολιτική Γραμματεία 06 Ιανουαρίου 2026 | 16:38

Φαραντούρης: Συζητώ με την Καρυστιανού, υπάρχει μια συναντίληψη στη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια

«Δεν είναι κρυφό. Άλλωστε πριν από ένα μήνα περίπου συνδιοργανώσαμε μια εξαιρετική θεσμική εκδήλωση», επισήμανε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης

Για τον νέο πολιτικό φορέα που αναφέρθηκε κατά τη χθεσινή συνέντευξή της η Μαρία Καρυστιανού, τοποθετήθηκε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης, επισημαίνοντας πως «υπάρχει μια όσμωση και μια συναντίληψη για πολύ σημαντικά ζητήματα της δικαιοσύνης και της διαφάνειας».

Ερωτηθείς για τις σχέσεις του με την κ. Καρυστιανού, ειδικά μετά τα καλά λόγια με τα οποία απευθύνθηκε στο πρόσωπό του, όταν τοποθετήθηκε για το ενδεχόμενο να δημιουργήσει έναν νέο πολιτικό φορέα, ο κ. Φαραντούρης, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανταπόδωσε την εκτίμηση και είπε ότι η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τέμπη 2023 «εκπροσωπεί σε μεγάλο βαθμό ένα κίνημα πολιτών που κατέβασε εκατομμύρια κόσμο στους δρόμους με ένα πάνδημο αίτημα για δικαιοσύνη και δημοκρατία».

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Καρυστιανού όταν κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του Νικόλα Φαραντούρη, πως «καλωσορίζει ένα κίνημα για το πάνδημο αίτημα για δικαιοσύνη»,ανέφερε ότι γνώρισε τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στο πλαίσιο της εκδήλωσης που είχαν οργανώσει στις Βρυξέλλες. «Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν πολιτικοί που καλωσορίζουν ένα νέο εγχείρημα πολιτών που έχει σαν βασικό αίτημα την κάθαρση», συμπλήρωσε.

«Συζητώ με την κ. Καρυστιανού. Δεν είναι κρυφό. Άλλωστε πριν από ένα μήνα περίπου συνδιοργανώσαμε μια εξαιρετική θεσμική εκδήλωση με ένα πολύ σοβαρό πάνελ διακεκριμένων συνταγματολόγων», ανέφερε.

Ωστόσο, ο κ. Φαραντούρης αρνήθηκε να σχολιάσει αν προτίθεται να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για να προσχωρήσει στον πολιτικό σχηματισμό που ενδεχομένως να εξαγγείλει το προσεχές διάστημα η κ. Καρυστιανού, καθώς υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να μιλήσει για κόμματα που δεν υφίστανται ακόμη.

«Ένα τέτοιο κίνημα πολιτών θα ήταν καλοδεχούμενο, γιατί οποιοσδήποτε και από οπουδήποτε μετερίζι προέρχεται μια καλή πρόταση για το μέλλον του τόπου δεν μπορεί παρά να είναι μόνο καλοδεχούμενη» είπε ο ευρωβουλευτής, όμως προς το παρόν τόνισε ότι «εγώ συνεχίζω να κάνω απρόσκοπτα τη δουλειά μου και έχω και πάρα πολύ δουλειά», επισήμανε.

«Τα αιτήματα των αγροτών δεν είναι ούτε αντιπολιτευτικά, ούτε προσχηματικά, ούτε δυσανάλογα»

Παράλληλα, ο ευρωβουλευτής τόνισε ότι κάθε Σαββατοκύριακο βρίσκεται δίπλα στους αγρότες, όχι με κομματική ταυτότητα ή προς άγραν ψήφων, αλλά γιατί γνωρίζει ότι το ενεργειακό κόστος για τον αγροτικό κόσμο είναι δυσβάσταχτο. Όπως είπε, «τα αιτήματά τους δεν είναι ούτε αντιπολιτευτικά, ούτε προσχηματικά, ούτε δυσανάλογα».

Συνέχισε λέγοντας πως «όμως αυτό που διακρίνει τις κινητοποιήσεις φέτος είναι ότι πέρα από τα δίκαια αιτήματα, πέφτει επιπλέον βαριά η σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ και η οργή περισσεύει».

Ακόμη, ανέφερε πως «η χώρα μας από την Κοινή Αγροτική Πολιτική λαμβάνει 13,5 δισ. για την περίοδο 2023-2027. Από την πλευρά της, η Δανία, η οποία είναι πρωταθλήτρια εξαγωγών βιολογικών προϊόντων και προϊόντων ζωικής και φυτικής παραγωγής, παίρνει λιγότερα από πέντε δισεκατομμύρια και όλα λειτουργούν όπως πρέπει. Άρα λοιπόν στη χώρα μας δεν καταλήγουν εκεί που πρέπει τα χρήματα».

googlenews

Πώς βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ το κόμμα Καρυστιανού
Πολιτική Γραμματεία 06.01.26

Πώς βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ το κόμμα Καρυστιανού

Γιατί το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να ακολουθήσει «μη επιθετική» στρατηγική απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού - Οι χαμηλοί τόνοι και οι εκλογικές δεξαμενές

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πιερρακάκης από Φανάρι: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας
Πολιτική Γραμματεία 06.01.26

Πιερρακάκης από Φανάρι: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας

Αμέσως μετά την τελετή, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε πως «το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας και σημείο αναφοράς για το σύνολο του Ελληνισμού»

Σύνταξη
Παρουσία Δένδια ο εορτασμός των Θεοφανείων στη Φλώρινα
Πολιτική 06.01.26

Παρουσία Δένδια ο εορτασμός των Θεοφανείων στη Φλώρινα

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρακολούθησε την Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Παντελεήμονος, την οποία τέλεσε ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Ειρηναίος

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Έμφαση στην «ενίσχυση της άμυνας» της χώρας στο μήνυμα για τα Θεοφάνεια
Πολιτική 06.01.26

Μητσοτάκης: Έμφαση στην «ενίσχυση της άμυνας» της χώρας στο μήνυμα για τα Θεοφάνεια

Στο μήνυμά του για τα Θεοφάνεια, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε για προσαρμογή της πολιτικής της κυβέρνησης «στον νέο χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών με γνώμονα το εθνικό συμφέρον»

Σύνταξη
«Είμαστε χιλιάδες, δεν εκφοβιζόμαστε»: Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης
Agro-in 06.01.26

«Είμαστε χιλιάδες, δεν εκφοβιζόμαστε»: Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης

Οι αγρότες είναι κατηγορηματικοί ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους θα προχωρήσουν στον 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων Πέμπτη και Παρασκευή - Με την πλάτη στον τοίχο το Μαξίμου σκληραίνει τη ρητορική και προβάρει το αφήγημα για να δικαιολογήσει το περιβόητο plan b

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Βενεζουέλα: Τα διαπιστευτήρια της ΝΔ στον Τραμπ και οι εκ των υστέρων διπλωματικές αναφορές στο διεθνές δίκαιο
Πολιτική Γραμματεία 06.01.26

Βενεζουέλα: Τα διαπιστευτήρια της ΝΔ στον Τραμπ και οι εκ των υστέρων διπλωματικές αναφορές στο διεθνές δίκαιο

Με αφορμή την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα κάποιοι υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ δίνουν διαπιστευτήρια στον «τραμπισμό» και το ΥΠΕΞ επιχειρεί να δηλώσει πίστη στο διεθνές δίκαιο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Καρυστιανού: Το κόμμα οργανώνεται γρήγορα – «Στόχος η κάθαρση»
Πολιτική 05.01.26

Καρυστιανού: Το κόμμα οργανώνεται γρήγορα – «Στόχος η κάθαρση»

«Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ του σχήματος. Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη από όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του» είπε η Μαρία Κυρυστιανού που επί της ουσίας ανακοίνωσε τη δημιουργία κόμματος. Αδιαμεσολάβητη επικοινωνία με το λαό, στόχος η κάθαρση, επανέλαβε πολλές φορές.

Σύνταξη
ΣΑΗΕ: Από το «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» στον «πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου»
Διπλωματία 05.01.26

Από το «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» στον «πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου»

Σε παρερμηνεία αποδίδουν κυβερνητικές πηγές τον σάλο που προκάλεσε η κυνική δήλωση Μητσοτάκη για την επιδρομή Τραμπ στη Βενεζουέλα. Η δήλωση της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) σχετικά με την κατάσταση αποτελεί την «καλύτερη απάντηση», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση είναι ο υπεύθυνος για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια – Απαρχαιωμένες υποδομές, ελλείψεις σε προσωπικό
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση είναι ο υπεύθυνος για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια – Απαρχαιωμένες υποδομές, ελλείψεις σε προσωπικό

Το ΚΚΕ τονίζει επίσης ότι υπεύθυνος είναι και η η πολιτική που θυσιάζει και σε αυτόν τον τομέα την ασφάλεια στο βωμό του κέρδους.

Σύνταξη
«Καμπανάκι» Βενιζέλου με φόντο την Τουρκία μετά το χθεσινό επεισόδιο αδυναμίας ελέγχου του FIR Αθηνών
Ο κίνδυνος 05.01.26

«Καμπανάκι» Βενιζέλου με φόντο την Τουρκία μετά το χθεσινό επεισόδιο αδυναμίας ελέγχου του FIR Αθηνών

Υποθέτω ότι η κυβέρνηση έχει πλήρη αίσθηση ότι το χθεσινό επεισόδιο αδυναμίας ελέγχου και διαχείρισης του FIR Αθηνών πρέπει να διερευνηθεί, αλλά κυρίως να μην επαναληφθεί, τονίζει ο Ευ. Βενιζέλος.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για Βενεζουέλα: Η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπέρ της καθολικής τήρησης του Διεθνούς Δικαίου
Διπλωματία 05.01.26

Γεραπετρίτης για Βενεζουέλα: Η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπέρ της καθολικής τήρησης του Διεθνούς Δικαίου

Ο Γεραπετρίτης στη συζήτηση του με τον ΥΠΕΞ του Μπαχρέιν υποστήριξε ότι η Αθήνα επιμένει στην προώθηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, σύμφωνα με «τις αρχές και αξίες του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας να απομονώσουν τον Πρωθυπουργό και την παρέα του πριν γίνουν μοιραίοι για τη χώρα
Επικαιρότητα 05.01.26

ΠΑΣΟΚ: Οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας να απομονώσουν τον Πρωθυπουργό και την παρέα του πριν γίνουν μοιραίοι για τη χώρα

Την οργή του ΠΑΣΟΚ προκαλεί η προσπάθεια του κυβερνητικού εκπροσώπου με σοφιστείες «να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα» για τη δήλωση του Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα. Για «συνειδητή επιλογή» του πρωθυπουργού μιλά το ΠΑΣΟΚ, και τονίζει ότι «πρέπει να μπει ένα τέλος στον κατήφορο».

Σύνταξη
ΥΠΑ: Δεν υπάρχουν σημάδια κυβερνοεπίθεσης για το «μπλακ άουτ» στο FIR
Ελλάδα 06.01.26

Δεν υπάρχουν σημάδια κυβερνοεπίθεσης για το «μπλακ άουτ» στο FIR, λέει η ΥΠΑ

Σε ανακοίνωσή της η ΥΠΑ περιγράφει τα όσα συνέβησαν με το μπλακ άουτ στο FIR και τις ενέργειες που έκανε για να αποκαταστήσει το πρόβλημα - Συνεχίζονται οι έρευνες για να βρεθεί η αιτία της τεχνικής βλάβης

Σύνταξη
Πέθανε ο Μπέλα Ταρ – Ο σκηνοθέτης που έκανε τον χρόνο να «πονά»
Θλίψη 06.01.26

Πέθανε ο Μπέλα Ταρ – Ο σκηνοθέτης που έκανε τον χρόνο να «πονά»

Ο Μπέλα Ταρ, ο σκηνοθέτης που μετέτρεψε τον χρόνο, τη σιωπή και την επανάληψη σε υπαρξιακό σινεμά, πέθανε σε ηλικία 70 ετών έπειτα από μακρά ασθένεια, αφήνοντας πίσω του ταινίες που δεν παρηγορούν, αλλά επιμένουν να κοιτούν κατάματα την ανθρώπινη φθορά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πως άλλαξαν οι καιροί – Όταν οι ΗΠΑ προστάτευσαν τη Βενεζουέλα από ευρωπαϊκή επίθεση
Διαβολικές ομοιότητες 06.01.26

Πως άλλαξαν οι καιροί - Όταν οι ΗΠΑ προστάτευσαν τη Βενεζουέλα από ευρωπαϊκή επίθεση

Διαβάζοντας κανείς την τραγική μοίρα του Τσιπριάνο Κάστρο, ίσως αντιληφθεί ότι οι τελευταίες εξελίξεις με την απαγωγή Μαδούρο, είναι μια επανάληψη της ιστορίας στην πολύπαθη Βενεζουέλα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πώς βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ το κόμμα Καρυστιανού
Πολιτική Γραμματεία 06.01.26

Πώς βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ το κόμμα Καρυστιανού

Γιατί το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να ακολουθήσει «μη επιθετική» στρατηγική απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού - Οι χαμηλοί τόνοι και οι εκλογικές δεξαμενές

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
LIVE: Πίζα – Κόμο
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: Πίζα – Κόμο

LIVE: Πίζα – Κόμο. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Πίζα – Κόμο για τη 19η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Γερμανία: Διαλύθηκε ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Βρανδεμβούργο – Αποχώρησαν οι βουλευτές της Σάρα Βάγκενκνεχτ
Γερμανία 06.01.26

Διαλύθηκε ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Βρανδεμβούργο - Αποχώρησαν οι βουλευτές της Σάρα Βάγκενκνεχτ

Ο πρωθυπουργός του ομόσπονδου κρατιδίου της Γερμανίας διαβεβαίωσε ωστόσο ότι δεν τίθεται ζήτημα ακυβερνησίας για το κρατίδιο, καθώς σε πρώτη φάση οι υπουργοί θα παραμείνουν στις θέσεις τους

Σύνταξη
Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει κακοκαιρίας – Ποιες περιφέρειες και δήμοι παραμένουν σε «Red Code»
Βροχές και χαλάζι 06.01.26

Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει κακοκαιρίας – Ποιες περιφέρειες και δήμοι παραμένουν σε «Red Code»

Σε κατάσταση ετοιμότητας «Red Code» παραμένουν οι περιφέρειες και οι δήμοι των Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, ενώ η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει ξανά εάν κριθεί αναγκαίο

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: 1000 σκιέρ σχημάτισαν καρδιά στο χιόνι για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς
Δείτε βίντεο 06.01.26

Πάνω από 1.000 σκιέρ σχημάτισαν καρδιά στο χιόνι για τα θύματα της πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά

Η τραγωδία στο Κραν Μοντανά έχει συνταράξει την Ελβετία - 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Σύνταξη
Τι μας λέει το κοστούμι του Ζοχράν Μαμντάνι για τον ίδιο και τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η κοινωνία
Σημειολογία 06.01.26

Τι μας λέει το κοστούμι του Ζοχράν Μαμντάνι για τον ίδιο και τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η κοινωνία

Στην πολιτική, τα ρούχα έχουν σημασία – όπως αποδεικνύει η προτίμηση του νέου, νεαρού δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, για επίσημα ρούχα μεσαίας κατηγορίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πιερρακάκης από Φανάρι: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας
Πολιτική Γραμματεία 06.01.26

Πιερρακάκης από Φανάρι: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας

Αμέσως μετά την τελετή, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε πως «το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας και σημείο αναφοράς για το σύνολο του Ελληνισμού»

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναιτωλικός για τα πλέι-οφ του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Τζον Μπέρτζερ: Γιατί ο κόσμος των αγροτών που περιέγραψε μας αφορά πιο πολύ από ποτέ
Pig Earth 06.01.26

Τζον Μπέρτζερ: Γιατί ο κόσμος των αγροτών που περιέγραψε μας αφορά πιο πολύ από ποτέ

Εννέα χρόνια μετά τον θάνατό του και με τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη γέννησή του το 2026, ο Τζον Μπέρτζερ επιστρέφει ως μια ενοχλητικά επίκαιρη φωνή: ένας στοχαστής που είδε πρώτος την ύπαιθρο να αδειάζει, τη γεωργία να μετατρέπεται σε βιομηχανία και τη σχέση μας με τη γη να χάνεται μαζί με τις εποχές.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βενεζουέλα: Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταγγέλλει την επέμβαση των ΗΠΑ
Αιχμηρή ανακοίνωση 06.01.26

Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταγγέλλει την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών σημειώνει ότι «η επέμβαση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

Σύνταξη
Γροιλανδία: Κοινή δήλωση – μήνυμα σε Τραμπ από ευρωπαίους ηγέτες – Συλλογική ευθύνη η ασφάλεια στην Αρκτική
Κόσμος 06.01.26

«Συλλογική ευθύνη η ασφάλεια στην Αρκτική»: Κοινή δήλωση - μήνυμα σε Τραμπ από ευρωπαίους ηγέτες

«Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίσουν για τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους», αναφέρει η κοινή δήλωση επτά ευρωπαίων ηγετών

Σύνταξη
Παυλίδης: «Η Μπενφίκα θέλει όλα τα τρόπαια»
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Παυλίδης: «Η Μπενφίκα θέλει όλα τα τρόπαια»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης πριν τον ημιτελικό του πορτογαλικού League Cup και μετά την καταπληκτική χρονιά που κάνει δήλωσε έτοιμος να κατακτήσει τίτλους με τη φανέλα της Μπενφίκα.

Σύνταξη
«Δε θα ζητούσα ούτε ένα σεντ, είναι ταπεινωτικό» – Ο Μίκι Ρουρκ απορρίπτει την προσπάθεια εράνου για το ενοίκιο του
«Είμαι περήφανος» 06.01.26

«Δε θα ζητούσα ούτε ένα σεντ, είναι ταπεινωτικό» - Ο Μίκι Ρουρκ απορρίπτει την προσπάθεια εράνου για το ενοίκιο του

Ο Μίκι Ρουρκ κατακρίνει τις προσπάθειες του GoFundMe να αποτρέψει την έξωση, λέγοντας ότι «ποτέ» δεν θα ζητούσε από τους θαυμαστές του «ούτε ένα σεντ»: «Είναι ταπεινωτικό». Η Λία-Τζόελ Τζόουνς, η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως «βοηθό της ομάδας διαχείρισης του Ρουρκ», είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η εκστρατεία ξεκίνησε με την «πλήρη άδεια» του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
